Sono state diffuse le novità Prime Video di gennaio 2023. Da segnalare Sono Lillo, The Legend of Vox Machina Stagione 2 e Lupin III vs Occhio di Gatto.

Per iscrivervi al servizio di streaming Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Le novità Prime Video di gennaio 2023

Le serie e gli show originali Prime Video di gennaio 2023

SONO LILLO – 5 gennaio

Chi è Posaman? Un supereroe, ovviamente! E qual è il suo super potere? Saper fare delle pose da copertina. Ma chi si nasconde dietro il costume? Beh… c’è Lillo! Il successo, si sa, ha i suoi risvolti negativi e per Lillo è arrivato il momento di scegliere tra fama e vita privata, perché la moglie sembra davvero non sopportarlo più. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea, da Pietro Sermonti a Paolo Calabresi, da Caterina e Corrado Guzzanti a Valerio Lundini, da Michela Giraud a Edoardo Ferrario e tanti altri, Lillo cercherà di ritrovare se stesso dietro la maschera che si è costruito. L’attesa serie in 8 episodi è una produzione Lucky Red in collaborazione con Prime Video ed è diretta da Eros Puglielli (Gli idoli delle donne, Copperman, Nevermind), creata da Lillo Petrolo, Matteo Menduni e Tommaso Renzoni che ne hanno curato anche il soggetto e la sceneggiatura. Nel cast con Lillo, Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi, Anna Bonaiuto e tante guest star di puntata tra cui Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Stefano Rapone, Michela Giraud, Maccio Capatonda, Serra Yilmaz.

LA BEFANA VIEN DI PINTUS – 3 gennaio

La Befana vien di Pintus è un varietà comico condotto da Angelo Pintus. Ospiti: Maurizio Casagrande, Malika Ayane, Francesco Cicchella, Leonardo Fiaschi. La Befana vien di Pintus, e lascia una calza piena di risate.

THE RIG – 6 gennaio

The Rig segue le vicende della crew della piattaforma petrolifera Kinloch Bravo di stanza al largo della costa scozzese, nelle pericolose acque del Mare del Nord. Finito il lavoro, pronto a tornare sulla terra ferma, il gruppo viene avvolto da una nebbia misteriosa. La piattaforma viene colpita da forti scosse lasciando chi si trova sopra di essa improvvisamente senza possibilità di comunicare con la costa e il mondo esterno. Mentre il gruppo cerca di scoprire cosa stia dietro a questa forza inspiegabile, un grave incidente li forza a chiedersi di chi si possano veramente fidare. Le amicizie si rompono, nuove alleanze si formano e le differenze generazionali si fanno evidenti. La squadra della Bravo sarà portata ai limiti sia della reciproca lealtà sia della propria resistenza in un testa a testa con forze sopra ogni immaginazione. Creata da David Macpherson e diretta da John Strickland, Alex Holmes, il cast è composto da: Iain Glen, Emily Hampshire, Martin Compston, Calvin Demba, Owen Teale, Richard Pepple, Mark Bonnar, Rochenda Sandall, Emun Elliott, Stuart McQuarrie, Abraham Popoola, Molly Vevers, Mark Addy, Nikhil Parmar, Cameron Fulton.

HUNTERS STAGIONE 2 – 13 gennaio

Dopo che un incidente ha causato il deragliamento delle loro imprese in Europa, gli Hunters devono riunirsi per dare la caccia al più famigerato nazista della storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America. Nel frattempo, uno sguardo al passato rivela che Meyer Offerman (Al Pacino) incontra una pericolosa minaccia che potrebbe svelare il suo segreto e rivelare la sua vera identità, con riverberi esplosivi per i nostri Hunters. La serie è creata da David Weil, che ne è anche showrunner, ed è prodotta da Amazon Studios, Monkeypaw Productions e Halcyon Studios. Nel cast Al Pacino, Jennifer Jason Leigh, Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany e Greg Austin.

LA LEGGENDA DI VOX MACHINA STAGIONE 2 – 20 gennaio

Dopo aver salvato il regno dal male e dalla distruzione per mano della coppia di potere più terrificante di Exandria, Vox Machina deve salvare il mondo ancora una volta, questa volta da un sinistro gruppo di draghi noto come Chroma Conclave. La Leggenda di Vox Machina è una produzione di Amazon Studios, Critical Role e Titmouse per Prime Video. La serie vede protagonisti i fondatori di Critical Role e gli interpreti originali Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel e Travis Willingham. I componenti di Critical Role hanno anche ruolo di executive producer, al fianco di Brandon Auman, Chris Prynoski, Shannon Prynoski e Ben Kalina.

I nuovi film in arrivo su Prime Video a gennaio 2023

LAMBORGHINI – THE MAN BEHIND THE LEGEND – 19 gennaio

Ambientato nel dopoguerra, LAMBORGHINI – The man behind the legend porta sullo schermo una storia tutta italiana: non solo la vita dello storico fondatore della casa automobilistica Lamborghini, dagli inizi modesti come costruttore di trattori alla famigerata rivalità con Enzo Ferrari, ma anche la storia dell’Italia degli anni ’50, un Paese impegnato nella complessa transizione verso una nuova modernità industrializzata. Il film racconta l’uomo dietro il mito scavando nella mente e nelle emozioni di un genio visionario. Il film scritto e diretto dal Premio Oscar Bobby Moresco, vede la partecipazione di Frank Grillo (Captain America: Civil War), Mira Sorvino (Premio Oscar per La dea dell’amore), Gabriel Byrne (Golden Globe per In Treatment), accanto ai grandi nomi, il film ha impiegato anche attori e talent italiani, come, tra i tanti, Romano Reggiani, Fortunato Cerlino e il rapper Clemente Maccaro, in arte Clementino.

UN MATRIMONIO ESPLOSIVO – 27 gennaio

In Un matrimonio esplosivo, Darcy e Tom riuniscono le loro famiglie, amorevoli ma sempre pronte ad esprimere giudizi, per il non plus ultra dei matrimoni, proprio quando la coppia inizia ad avere dei ripensamenti. E come se questa non fosse già una minaccia sufficiente, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando gli invitati vengono presi in ostaggio. “Finchè morte non ci separi” assume un significato tutto nuovo in questa avventura comica e adrenalinica in cui Darcy e Tom dovranno salvare i loro cari – sempre che non si uccidano prima a vicenda. Il film è diretto da Jason Moore e scritto da Mark Hammer. Il cast annovera Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D’Arcy Carden, Callie Hernandez, Desmin Borges, Steve Coulter, Alberto Isaac e Lenny Kravitz. Durata: 100 minuti.

LUPIN III VS OCCHI DI GATTO – 27 gennaio

Sheila, Kelly e Tati sono sorelle e gatte-ladre. Trafugano un dipinto da un museo nello stesso momento in cui Lupin III compare per rubarne un altro. Entrambi fanno parte della serie “La Ragazza e i Fiori” di Michael Heinz. I quadri sono preziosi indizi che aiuteranno le ragazze a ritrovare il padre scomparso. Quando scoprono che Lupin ha lo stesso obiettivo, la scintilla accende i loro animi. Il voice cast è composto da: Stefano Onofri (Lupin III), Alessandro D’Errico (Jigen), Davide Perino (Goemon), Alessandra Korompay (Fujiko), Rodolfo Bianchi (Ispettore Zenigata), Domitilla D’Amico (Sheila), Elena Perino (Kelly), Emanuela Ionica (Tati), Emanuele Ruzza (Matthew).

IPERSONNIA – 28 gennaio

Thriller ambientato in un futuro prossimo dove le vecchie carceri sono solo un ricordo. Ora i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo. L’ipersonno è un sistema efficiente, economico e affidabile. Almeno fino al giorno in cui David Damiani (Stefano Accorsi), psicologo incaricato di monitorare lo stato psichico dei carcerati, si trova di fronte a un detenuto di cui sono andati persi tutti i dati. Un imprevisto inedito, che innescherà una catena di eventi imprevedibili e costringerà lo stesso David a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato. Diretto da Alberto Mascia e scritto da Alberto Mascia e Enrico Saccà. Nel cast Stefano Accorsi, Caterina Shulha, Astrid Meloni, Andrea Germani, Paolo Pierobon, Sandra Ceccarelli. Il film è prodotto da Ascent Film e Nightswim.

I Croods 2 – Una nuova era | 1 gennaio

Freaky | 9 gennaio

Fast & Furious 9 – The Fast Saga | 11 gennaio

Un mondo sotto social | 23 gennaio

Spirit – Il ribelle | 31 gennaio

Se mi lasci ti cancello | 1 gennaio

3 Days to Kill | 1 gennaio

Lo chiamavano Trinità… | 1 gennaio

…Altrimenti ci arrabbiamo! | 1 gennaio

Sono solo fantasmi | 1 gennaio

Jurassic World | 1 gennaio

Jurassic Park III | 1 gennaio

Il mondo perduto – Jurassic Park | 1 gennaio

Jurassic Park | 1 gennaio

Das schweigende Klassenzimmer | 1 gennaio

I ragazzi della 56a strada | 1 gennaio

Espiazione | 1 gennaio

The Look of Love | 1 gennaio

Irréversible | 1 gennaio

Come un gatto in tangenziale | 1 gennaio

Insomnia | 4 gennaio

Shutter Island | 4 gennaio

Bad Boys for Life | 4 gennaio

Nella tana dei lupi | 5 gennaio

Quo vado? | 8 gennaio

Paterson | 10 gennaio

Al posto tuo | 10 gennaio

The Jacket | 10 gennaio

Perfetti sconosciuti | 11 gennaio

Gurren Lagann – The Movie 01 – Childhood’s End | 15 gennaio

Gurren Lagann – The Movie 02 – The Lights in the Sky Are Stars | 15 gennaio

Una festa esagerata | 15 gennaio

Inception | 15 gennaio

Zack Snyder’s Justice League | 15 gennaio

The Lodge | 16 gennaio

Il ragazzo invisibile | 16 gennaio

Tiramisù | 25 gennaio

Supernatural – la quindicesima stagione | 1 gennaio

Sfondamento dei cieli Gurren Lagann – la prima stagione | 15 gennaio

Un Medico In Famiglia – dalla quinta alla decima stagione | 22 gennaio

Overlord – la seconda stagione | 27 gennaio

Film e serie TV in scadenza su Prime Video a gennaio 2023

FILM IN SCADENZA: Infinite, Natale in Crociera, Un Natale Senza Tempo, Vacanze di Natale 95, La Famiglia Addams 2, Natale a Rio, Natale in India, Natale in Sudafrica, l’Amore non va in Vacanza, Christmas in Love, Natale a Miami, Vacanze in famiglia, Top Gun, Jack Ryan: L’Iniziazione, Un Biglietto Per Natale, Natale Al Plaza, Il Padrino Parte II, Natale sotto le stelle, Il Padrino, Jack Reacher – La Prova Decisiva, Jack Reacher – Punto di non ritorno, Shooter, Gomorroide, Natale a Christmas Valley, Tra le gambe, Quel Lungo Viaggio di Natale, Mean Girls, Transformers L’ultimo Cavaliere, Transformers, Transformers: Il buio della luna, The Truman Show, Effetti collaterali, Natale sul Ghiaccio, Transformers – La Vendetta Del Caduto, Transformers 4: L’Era Dell’Estinzione, L’Aereo Piu’ Pazzo Del Mondo, Dangerous, Un desiderio sotto il vischio, Grease, Nurse – L’infermiera, Amici, Amanti E…., Baywatch, The Family Man, Mario Puzo – Il Padrino, epilogo: La morte di Michael Corleone, Il mio Inatteso Principe di Natale, Star Trek, Star Trek Beyond, Daddy’s Home 2, La dolce luce del Natale, Una Bugia per Amore, Renegades: Commando d’assalto, Snowpiercer, Cherry, Nonno scatenato, Pelé, Terminator Genisys, The Philadelphia Experiment, A Quiet Place – Un posto tranquillo, Amore a seconda vista, The Best Man Holiday, Forrest Gump, Non è un Paese per Vecchi, Come Farsi Lasciare in 10 Giorni, Daddy’s home, Redcon-1, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, Tentazioni (ir)resistibili, Tropic Thunder, Star Trek Into Darkness, Il danno, Un Capodanno da Favola, L’ultima legione, Sei ancora qui, (App)untamento per Natale, Hunter Killer – Caccia negli abissi, The Sound of 007: Live From The Royal Albert Hall, Rango, È per il tuo bene, Coriolanus, The Last Warrior, Graffiante Desiderio, XXX – Il ritorno di Xander Cage, Parole magiche: la storia di J.K. Rowling, Attacco alla verità – Shock and Awe, Tutti Insieme per Natale, Ghost in the Shell, Il Natale della porta accanto, Bronx, The Outpost, Seven, Mine, 12 Giorni a Natale, Beverly Hills Cop, Tenderness, Cast Away, Third Person, Natale a Evergreen – La lettera perduta, Ti Presento I Miei, I segreti della notte, The Nice Guys, Fallen, Transporter 3, L’uomo che vide l’infinito, Natale a Evergreen, I combattenti – Blunt Force Trauma, Simona, Little Fish, La frode, Un week-end sulla neve, Dead Drop – Caccia al traditore, Colombiana,Pirati, Cold Blood – Senza Pace, Act of Valor, Warrior, Demon Slayer The Movie: il treno Mugen, Nureyev – The White Crow, Cate McCall – Il confine della verità, Backtrace, Tartarughe Ninja, The Lost Dinosaurs, Un sogno per papà, Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, Shadow, The Grey, Looking Glass – Oltre lo specchio, Il monaco, Un dolce Natale, Bunraku, Paura e delirio a Las Vegas, 1941 – Fuga da Leningrado, Chiedi alla polvere, Dust of War, Codice 999, Code Name: Geronimo, Barriere, Muscoli e Denaro, Supercondriaco – Ridere fa bene alla salute, USS Indianapolis, Independence Daysaster – La nuova minaccia, Gotti – Il primo padrino, Valentine – The Dark Avenger, Escape Room, L’esigenza di unirmi ogni volta con te, Viking – L’Anima del Guerriero, Woman in Gold, Il giovane Hitler, Allied: Un’ombra nascosta, Chromophobia, Dr. Knock, Smiley, Limitless, Profumo, Prime, Casa Howard, A.I. Rising – Il futuro è adesso, Flight, Self/Less, Earth – Un Giorno Straordinario, New York Academy, Crossing Point, Silent Hill, Madame Bovary, Divergent, Shadowhunters – Città di ossa, Vlad l’Impalatore, Giovani si diventa, Becoming Jane, Il Natale di Grace, Natale a Vienna, Step Up All In, Il Caso Freddy Heineken

SERIE TV IN SCADENZA: Mr. Robot Stagioni 1-4, The Vampire Diaries Stagione 1, SWAT (2017) Stagione 4, The Good Doctor Stagione 4, Unforgettable Stagione 1, Magnum PI Stagione 1, Gli Eredi della Notte Stagione 1, 4 Blocks Stagione 1, Superstore Stagione 5, Sword Art Online Stagione 1, Made in Abyss Stagione 1, Unforgettable Stagioni 1-4, Stargate Stagione 1-9.