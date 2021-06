Attraverso il catalogo Manicomix Giugno 2021 apprendiamo le novità saldaPress di agosto 2021. Da segnalare il volume speciale LE STORIE DI GUERRA DI GARTH ENNIS – GLI EROI DEL CIELO e due volumi dedicati all’universo di Buffy dedicati a Willow e Angel e Spike. In attesa delle novità di agosto, recuperate tutte le novità di luglio 2021 targate saldaPress.

Le novità saldaPress di agosto 2021

LOVE – IL LEONE

Autore: Frédéric Brrémaud e Federico Bertolucci Pagine: 96pp. colore

Formato: 19×27,5cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€

UN NUOVO CAPITOLO DELLA STRAORDINARIA SERIE LOVE, IL FUMETTO NATURALISTICO CHE RACCONTA SENZA PAROLE E SOLO ATTRAVERSO LE IMMAGINI LE STORIE AVVINCENTI DI ANIMALI NEL LORO AMBIENTE NATURALE. Dopo l’emozionante storia di un cane molosso ambientata nell’outback australiano, ci spostiamo nel continente africano per seguire la vicenda di un esemplare di leone. Quello che è da sempre conosciuto universalmente come il sovrano assoluto di tutti predatori, viene però inquadrato da Frédéric Brrémaud e Federico Bertolucci come un essere vivente che, al pari delle prede che caccia, deve lottare per la propria sopravvivenza. Narrazione serrata e disegni spettacolari in un’opera originale e avvincente che, al pari degli altri volumi della serie, mostra gli animali per ciò che sono davvero.

LE STORIE DI GUERRA DI GARTH ENNIS – GLI EROI DEL CIELO

Autore: Garth Ennis e Kieth Burns Pagine: 144pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€

UNA NUOVA STORIA DI GUERRA CHE CONIUGA ALLA PERFEZIONE IRONIA E DRAMMA IN UN’ACCURATISSIMA RICOSTRUZIONE STORICA DELLA II GUERRA MONDIALE. Nonostante l’esercito tedesco non abbia ancora accettato l’ormai imminente sconfitta, la guerra sta ormai giungendo al termine. In questa situazione, il pilota della RAF Jamie McKenzie, a bordo di un caccia-bombardiere Mosquito, ha il compito di sferrare pericolosissimi attacchi aerei lungo le coste nemiche. Un ruolo difficile e altamente rischioso, reso persino peggiore dal fatto che l’ufficiale comandante di Jamie, non avendo in simpatia il pilota e probabilmente anche interessato alla sua bella moglie, gli assegna il peggior navigatore disponibile e il meno affidabile degli aerei.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 6

Autore: Robert Kirkman, Charlie Adlard e Dave McCaig

Pagine: 64pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: (regular) 4,90€ (variant) 6,00€

DOPO 15 ANNI DI ENORME SUCCESSO NEGLI USA E IN ITALIA, TORNA IL CAPOLAVORO DI ROBERT KIRKMAN IN UNA NUOVA, ECCEZIONALE E INEDITA VERSIONE A COLORI. Nel sesto numero, si conclude il secondo arco narrativo della serie, mentre la tensione all’interno della fattoria di Hershel Greene rischia di esplodere e creare grossi problemi. Problemi enormi, che hanno a che fare con la vita, la morte e la sopravvivenza della specie.

GODZILLA 11

Pagine: 48pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: spillato

Prezzo: 3,90€

IN QUESTO NUMERO INIZIA UNA EPICA E RECENTE SERIE CHE DURERÀ FINO AL NUMERO 16 DEL MENSILE. Scritta da Duane Swierczynski e disegnata da Simon Gane, si intitola semplicemente Godzilla e racconta di Boxer, ex-militare della forze speciali pieno di rancore che vuole porre fine al terrore seminato da Godzilla, qualunque cosa accada. Boxer mette insieme una squadra di prim’ordine e inizia l’avventura.

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI: WILLOW

Autore: Joss Whedon, Mariko Tamaki e Natacha Bustos

Pagine: 120pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Codice: 9788869198458 (regular) – 9788869199196 (variant)

Prezzo: 19,90€ (regular) – 21,00€ (variant)

Dopo i tragici avvenimenti narrati nell’evento cross-over La bocca dell’inferno, l’intero Buffyverse è stato segnato da cambiamenti profondi. Così, in seguito alle perdite subite in quel disastro, Willow decide che per lei è giunto il momento di abbandonare Sunnydale per intraprendere un viaggio alla ricerca di sé stessa. Il suo vagare la condurrà a una strana comunità di persone all’apparenza simili a lei: streghe smarrite e in cerca di risposte. Eppure quel luogo, che a una prima occhiata sembrerebbe in grado di fornire la pace e le risposte che Willow cerca, nasconde inequivocabilmente qualcosa di oscuro. UNO SPIN-OFF AUTOCONCLUSIVO DEL NUOVO CORSO DI STORIE A FUMETTI DEDICATE ALL’UNIVERSO DELLA LEGGENDARIA AMMAZZAVAMPIRI.

ANGEL + SPIKE 3

Autore: Joss Whedon, Bryan Hill e Gleb Melnikov

Pagine: 128pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€ (regular) – 21,00€ (variant)

TUTTI I MIEI DEMONI IL PRIMO CAPITOLO DI UN NUOVO CORSO DI STORIE DI ANGEL CHE LO VEDONO PROTAGONISTA FIANCO A FIANCO DEL SUO ACERRIMO NEMICO SPIKE. Angel è stato costretto ad allearsi nientemeno che con il suo più mortale nemico: Spike! Ma perché lo ha fatto? Semplicemente perché, a volte, è necessario scegliere il male minore. Soprattutto quando il male maggiore, in questo caso, è rappresentato dallo studio legale Wolfman & Hart: non un semplice team di avvocati, ma la facciata dietro cui si nasconde un nemico pericolosissimo tanto per i piani di Angel che per quelli di Spike. Ai due, quindi, non resta che unire le forze, nella speranza che il vecchio detto sul nemico del mio nemico sia veritiero.

