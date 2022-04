Attraverso il catalogo Manicomix Marzo 2022 apprendiamo le novità saldaPress di maggio 2022. Da segnalare Liberty Meadows 2 e Fight Girls di Frank Cho, che sarà ospite al prossimo Napoli Comicon 2022, e l’ultimo volume di Oblivion Song di Robert Kirkman, Lorenzo De Felici e Annalisa Leoni.

In attesa delle novità di dicembre, recuperate tutte le novità di aprile 2022 targate saldaPress.

Le novità saldaPress di maggio 2022

FEAR AGENT 3

Autore: Rick Remender, Tony Moore e Mike Hawthorne

Pagine: 256pp. colore Formato: 18×27,5cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 29,90€

DA RICK REMENDER, TONY MOORE (IL PRIMO DISEGNATORE DI THE WALKING DEAD) E MIKE HAWTORNE, UNO STORY-ARC SFOLGORANTE PER UNA SERIE A FUMETTI ORMAI DIVENUTA LEGGENDA E ATTUALMENTE IN SVILUPPO COME SERIE TV PER AMAZON STUDIOS. A seguito di una terribile fusione genocida operata dai tremendi robot tetaldiani, ora Heath Houston è l’ultimo essere umano rimasto nell’intero Universo. E per questa ragione i robot lo vogliono morto. L’ultimo dei Fear Agent – agenti interplanetari incaricati di difendere la galassia dall’attacco di alieni ostili e ferocissimi – dovrà fare carte false per sfuggire alle forze oscure che lo braccano… e, magari, per salvare l’intero universo.

LIBERTY MEADOWS 2 – TANA DOLCE TANA

Autore: Frank Cho

Pagine: 160pp. b/n Formato: 26,8×24,3cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 20,00€

LA SECONDA RACCOLTA RIVEDUTA E CORRETTA DI LIBERTY MEADOWS, LA PLURIPREMIATA STRISCIA A FUMETTI CREATA DAL GENIALE FRANK CHO. DIVERTENTE, DISSACRANTE E TOTALMENTE POLITICALLY UNCORRECT, LIBERTY MEADOWS HA SAPUTO RINNOVARE IL CANONE DELLA STRIP, DIVENTANDO UN INSTANT CLASSIC DEL GENERE. Il timido veterinario Frank è ancora innamorato perso di Brandy, la bellissima psicologa degli animali, ma non osa dichiararsi. L’arrivo della spregiudicata Jen, però, rischia di creare una profonda frattura nel rapporto tra i due. E questo mentre gli animali sono sempre più fuori controllo.

FIGHT GIRLS

Autore: Frank Cho

Pagine: 144pp. colore Formato: 18×27,5cm Rilegatura: cartonato Codice: 9791254610404 (R) – 9791254610671 (V)

Prezzo: 24,90€ (R) – 29,90 (V)

UN GRAPHIC NOVEL DI FANTASCIENZA SCRITTO E DISEGNATO DAL GENIALE FRANK CHO. MOSTRI PERICOLOSI, TANTA AZIONE E UN CAST TUTTO AL FEMMINILE. Dieci donne bellissime e inarrestabili si affrontano in una sfida senza esclusione di colpi. Chi vince, si prende tutto… ma proprio tutto, dal momento che la ragazza che riuscirà a prevalere sulle altre riceverà il titolo di “Regina della galassia”! Con in palio un premio simile, la sfida non potrà che essere durissima: le contendenti dovranno infatti gareggiare su un pianeta pieno di insidie, caratterizzato da condizione estreme e popolato da alieni ferocissimi. Una delle concorrenti, però, forse non è lì per la corona e ambisce a qualcosa di ancora più grande del premio in palio… Ma chi è, da dove viene e a cosa mira davvero?

TWO MOONS 2 – GUERRA DEGLI SPIRITI

Autore: John Arcudi, Valerio Giangiordano, Giovanna Niro e Jeromy Cox

Pagine: 144pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 14,90€

IL NUOVO CAPITOLO DI TWO MOONS, UNA SERIE WESTERN DAL TAGLIO HORROR FIRMATA DA JOHN ARCUDI E VALERIO GIANGIORDANO CHE CONIUGA ALLA PERFEZIONE OSCURE ATMOSFERE SOVRANNATURALI ALL’ORRORE DELLA GUERRA. Virgil “Due Lune” Morris – un giovane di origine Pawnee che combatte come soldato Unionista durante la Guerra di Secessione – è in grado di percepire gli spiriti che vagano tra i cadaveri abbandonati sul campo di battaglia, alcuni buoni… altri no. Ma misteriose forze si stanno radunando e, ben presto, si scatenerà un orrore così devastante da far impallidire la morte stessa. Solo Due Lune, grazie ai poteri sciamanici che ha scoperto di avere, potrà forse fronteggiare i demoni che, affamati di anime, vagano per le campagne e attaccano villaggi in cerca di un tributo di sangue.

RICK GRIMES 2000

Autore: Robert Kirkman, Ryan Ottley e Cliff Rathburn

Pagine: 64pp. colore Formato: 18×27,5cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 16,90€

UN GRAPHIC NOVEL ESAGERATO E DIVERTENTE, SCRITTO DALLO STESSO KIRK MAN PER I DISEGNI FUORI SCALA DI RYAN OTTLEY. Rick Grimes si sveglia in un letto d’ospedale mentre fuori si è scatenato l’inferno. E questo lo abbiamo già visto. Quello che non sappiamo, però, è che stavolta l’apocalisse è completamente diversa da come ce la ricordavamo: gli zombie non mancano, è vero, ma oltre ai cumuli di carne putrescente il nostro eroe se la dovrà vedere con spade laser, cyborg, robot e ogni altra diavoleria passata per la testa di Robert Kirkman nel momento in cui ha concepito questo folle capitolo alternativo di THE WALKING DEAD! Stiamo per incontrare di nuovo – ma in una forma totalmente sorprendente – anche Michonne, Negan, il Governatore e tutti gli altri personaggi di TWD che già conosciamo. Ma, questa volta, oltre ai morti viventi, arrivano sulla scena… gli alieni?!

STILLWATER 2 – PER SEMPRE

Autore: Chip Zdarsky e Ramón K. Pérez

Pagine: 144pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 14,90€

PROSEGUE STILLWATER, LA SORPRENDENTE SERIE SOSPESA TRA HORROR E MISTERY, PRODOTTA DALLA SKYBOUND DI ROBERT KIRKMAN E FIRMATA DA CHIP ZDARSKY E RAMÒN K. PÉREZ. Dopo aver ricevuto una strana lettera che lo invitava a raggiungere una misteriosa cittadina per incassare un’eredità, la vita di Daniel è cambiata per sempre. E anche la sua morte. Perché, da quando è entrato a Stillwater, si è reso conto che, come tutti gli altri abitanti, non può morire. Ma quella che sembrerebbe una fortuna è in realtà la peggiore delle maledizioni: nessuno, infatti, può entrare o uscire dalla cittadina… pena, appunto, la morte. Ma Daniel è una testa calda (e dura), e farà di tutto per sfuggire all’orrore quotidiano di quell’assurda realtà.

URLO – PROGENIE

Autore: Luca Conca e Gloria Ciapponi

Pagine: 96pp. b/n e colore Formato: 19×27,5cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€

IL NUOVO, TOTALMENTE INEDITO CAPITOLO DI URLO. UN MODERNO HORROR DAL TAGLIO INDIE CHE TOCCA LE CORDE PIÙ PROFONDE DELLA PAURA E DELL’INQUIETUDINE. Una donna, ferita e spaventata, si muove attraverso i boschi. Studia di nascosto i suoi assalitori, incredula di fronte all’orrore che hanno sadicamente messo in atto e da cui lei è riuscita miracolosamente a sfuggire. Da dove vengono le inquietanti creature che il gruppo di balordi usa per organizzare il proprio gioco assurdo e mortale? E quali sono le regole a cui i mostri rispondono? Ancora una volta, in una natura in cui i sempre più rerefatti segni della presenza umana lasciano il passo a logiche di violenza e terrore, va in scena una sfida estrema per la sopravvivenza. Ma questa volta la vittima potrebbe ribellarsi al suo destino e trasformarsi in spietato carnefice.

OUTCAST RACCOLTA 2

Autore: Robert Kirkman e Paul Azaceta

Pagine: 544pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 19,90€

UNA SERIE HORROR CHE RISCRIVE IN MODO ORIGINALE E SORPRENDENTE IL TEMA DELLA POSSESSIONE, QUI RIPROPOSTA IN UN’EDIZIONE IN BIANCO E NERO E CON AMPIA FOLIAZIONE. Kyle Barnes ha un grande potere. È infatti in grado di scacciare le entità oscure che possiedono gli esseri umani. Un dono questo per il quale Kyle ha dovuto pagare un caro prezzo, costretto ad allontanare tutti da sé per non metterli a rischio nella guerra contro le forze dell’oscurità. Ma il male trova sempre una strada, e ben presto Kyle scoprirà che il piano che lo riguarda è molto più ampio di quanto abbia mai immaginato: l’oscurità si sta organizzando per sferrare un attacco finale in grado di scatenare l’apocalisse sulla Terra e ci sarà bisogno di una grande catena di persone con lo stesso dono di Kyle per opporsi alla fine imminente.

OBLIVION SONG 6

Autore: Robert Kirkman, Lorenzo De Felici e Annalisa Leoni

Pagine: 160pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato e brossurato

Prezzo: 14,90€ (B) – 19,90 (C)

ROBERT KIRKMAN, IL DISEGNATORE LORENZO DE FELICI E LA COLORISTA ANNALISA LEONI PORTANO A COMPIMENTO L’EMOZIONANTE STORIA DI OBLIVION SONG, UNA SAGA SCI-FI CHE DIVERRÀ PRESTO UN FILM PRODOTTO E INTERPRETATO DALL’ATTORE JAKE GYLLENHAAL. Dal cataclismatico evento di Philadelphia, il mondo è andato avanti e Oblivion, oltre che un pericolo, si è rivelata anche una grande fonte di risorse per gli esseri umani. Ora è possibile andare e venire da Oblivion, ma lo scontro finale con la fazione più feroce della civiltà aliena che popola quella dimensione è alle porte. Nathan Cole, suo fratello Ed e i loro alleati dovranno tentare un piano disperato per sconfiggere il nemico, evitando che il mondo venga invaso e il genere umano estirpato per sempre.

VOLT 1

Autore: Stefano “The Sparker” Conte

Pagine: 192pp. b/n e colore Formato: 13×18,8cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 9,90€

UNA SERIE CHE MESCOLA IN MODO ORIGINALE E DIVERTENTE LA COMMEDIA DEMENZIALE IN STILE RAT-MAN ALL’IRONIA E AL SEGNO DINAMICO DEI MANGA ALLA DRAGON BALL. Volt è un giovane robot con un grande sogno: diventare un fumettista. Ma ha anche una madre ingombrante che non vede l’ora di liberarsi di lui buttandolo fuori di casa. Trovare lavoro in una fumetteria – un luogo popolato da una clientela davvero singolare – sarà solo il primo passo di una trama molto più ampia che, in un futuro remoto (quanto remoto?), metterà in moto eventi in grado di… cancellare la parola “fumetto” dalla faccia del pianeta.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 15

Autore: Robert Kirkman, Charlie Adlard e Dave McCaig

Pagine: 64pp. colore Formato: 16,8x21cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 4,90€

NEL 15° NUMERO DELLA NUOVA, ECCEZIONALE E INEDITA VERSIONE A COLORI DEL CAPOLAVORO CREATO E SCRITTO DA ROBERT KIRKMAN. La follia e la violenza del Governatore segnano un punto di svolta nella vita di Rick, di Michonne e degli altri sopravvissuti per cui è ormai chiaro che Woodbury è una minaccia.

GODZILLA 19

Pagine: 64pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: spillato

Prezzo: 3,90€ (R) – 6,00€ (V)