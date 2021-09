Attraverso il catalogo Manicomix Settembre 2021 apprendiamo le novità saldaPress di novembre 2021. Da segnalare il debutto Ultramega di James Harren e di Buffy L’ammazzavampiri Stagione 10. Ci sono anche due novità italiane: Urlo – Nel Buio e Il Sogno di Vitruvio.

In attesa delle novità di ottobre, recuperate tutte le novità di ottobre 2021 targate saldaPress.

Le novità saldaPress di novembre 2021

ULTRAMEGA 1

Autore: James Harren

Pagine: 120pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 14,90€

LA NUOVA SERIE FIRMATA DA JAMES HARREN E PRODOTTA DALLA SKYBOUND DI ROBERT KIRKMAN. UN OMAGGIO ALL’INTRAMONTABILE GENERE KAIJU IN GRADO DI METTERE D’ACCORDO I LETTORI DI COMICS E DI MANGA. Pacific Rim? Gracile. Godzilla? Una creaturina. Siete avvisati: nessuna serie che leggerete quest’anno potrà essere più grande di Ultramega. Letteralmente. Nel mondo dilaga un virus tanto contagioso quanto devastante: gli esseri umani infettati subiscono una terribile metamorfosi che li porta a trasformarsi in giganteschi mostri assetati di distruzione. Solo tre individui dotati di poteri incredibili tengono a freno questa follia che sta portando l’umanità sull’orlo dell’estinzione: gli Ultramega. Ma le loro battaglie radono al suolo le città e seminano orrori indicibili, rischiando di essere una soluzione peggiore del male a cui si oppongono.

URLO – NEL BUIO

Autore: Luca Conca e Gloria Ciapponi

Pagine: 96pp. b/n e colore Formato: 19×27,5cm Rilegatura: cartonato Prezzo: 19,90€

UN HORROR DAL TAGLIO INDIE CHE, ATTRAVERSO UNA NARRAZIONE CHE FA CORRERE IL LETTORE INSIEME AL PROTAGONISTA FINO A LASCIARLO SENZA FIATO, TOCCA

LE CORDE PIÙ PROFONDE DELLA PAURA E DELL’ANSIA. Un uomo terrorizzato corre attraverso i boschi. Un’inquietante creatura lo insegue, liberata da un gruppo di balordi che organizzano un gioco assurdo e mortale sulla pelle dei malcapitati che periodicamente catturano. Una sfida per sopravvivere a un incubo che si muove tra capannoni abbandonati, cantieri dismessi e viadotti deserti, spazi popolati da un’umanità che segue logiche di inumana violenza e terrore. Il segno quasi inciso di Conca, proveniente dal mondo della pittura, mette in scena una sfida sadica e dalle regole misteriose che ruota attorno a un orrore primordiale e indecifrabile.

IL SOGNO DI VITRUVIO

Autore: Michele Petrucci

Pagine: 72pp. colore Formato: 19×27,5cm Rilegatura: cartonato Prezzo: 18,00€

UN ORIGINALE GRAPHIC NOVEL FIRMATO DA MICHELE PETRUCCI E PRODOTTO IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO STUDI VITRUVIANI CHE GIOCA CON UN MISTERO DELL’ANTICHITÀ PER DARE ORIGINE A UN’INDAGINE DAL TAGLIO FANTASTICO CHE MESCOLA IN MODO ORIGINALE ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE. Livio sta conducendo una serie di studi sulla figura di Vitruvio, l’autore dell’unico manuale di architettura romana giunto fino a noi intatto dall’antichità. Un testo importantissimo per la cultura occidentale – al pensiero di Vitruvio hanno fatto riferimento Leonardo, Palladio, Le Corbusier e molti altri ancora – e, per Livio, anche una sorta di personale ossessione.

DIETRO LE QUINTE DI ALIENS

Autore: J.W. Rinzler

Pagine: 300pp. colore Formato: 30,2×27,3cm Rilegatura: cartonato Prezzo: 69,00€

UN VIAGGIO SENZA PRECEDENTI ALLA SCOPERTA DEL DIETRO LE QUINTE DI QUESTO INTRAMONTABILE BLOCKBUSTER. Un prezioso libro, ricco di aneddoti di produzione e di materiali fotografici mai visti prima. Un must-have per ogni appassionato di ALIENS e, più in generale, per ogni amante del cinema e della saga dello xenomorfo. Il ritorno di Ellen Ripley, James Cameron dietro alla macchina da presa, la nascita della Regina aliena e l’entrata in scena dello squadrone di marine coloniali: in 300 pagine, Rinzler racconta la genesi e l’intero sviluppo di uno dei più grandi film di tutti i tempi.

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI – STAGIONE 10

Autore: Joss Whedon, Nicholas Brendon e Christos Cage

Pagine: 272pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato Prezzo: 29,90€

UN NUOVO INIZIO PER LA CACCIATRICE, UN NUOVO PASSO VERSO LA FINE DELLA STORIA ORIGINALE COME L’AVEVA PENSATA IL SUO STESSO CREATORE. Perfettamente inserita nel canone della serie TV originale, Buffy – Stagione 10 si apre con la sconvolgente scoperta di un nuovo tipo di vampiro: una specie di succhiasangue assai più resistente a quella cui Buffy e i suoi alleati erano abituati, un nuovo nemico in grado di muoversi alla luce del sole e, soprattutto, di trasformarsi in altre creature della notte… proprio come Dracula in persona!

ANGEL + SPIKE 4 – UOMINI E LUPI

Autore: Joss Whedon, Adam Smith, Zac Thompson, Hayden

Sherman e Piotr Kowalski Pagine: 120pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato Prezzo: 19,90€ (regular) – 21,00€ (variant)

L’EMOZIONANTE CONCLUSIONE DELLA SERIE SPIN-OFF DI BUFFY INCENTRATA SU UNO DEI PERSONAGGI PIÙ AMATI E SEGUITI DELL’INTERO BUFFYVERSE. Ancora una volta, Angel è stato messo alle strette: i demoni che si nascondono dietro la facciata dello studio legale Wolfram & Hart sembrano essere a un passo dalla realizzazione del loro piano. Come se non bastasse, ora il più importante vampiro del Buffyverse può contare solo sull’aiuto dell’unico alleato che non vorrebbe al suo fianco: Spike! Nel frattempo, mentre Gunn e Fred intraprendono una missione che potrebbe metterli in grave pericolo, la detective della polizia di Los Angeles Kate Lockley è sempre più vicina alla verità e ben presto lei, Angel e Spike dovranno confrontarsi con i demoni del loro passato.

LOVE – I DINOSAURI

Autore: Frédéric Brrémaud e Federico Bertolucci

Pagine: 96pp. colore Formato: 19×27,5cm Rilegatura: cartonato Prezzo: 19,90€

UN NUOVO ED ECCEZIONALE CAPITOLO DELLA STRAORDINARIA SERIE LOVE FIRMATA DA FRÉDERIC BRRÉMAUD E FEDERICO BERTOLUCCI IN CUI L’EMOZIONANTE SPETTACOLO DELLA NATURA OCCUPA IL CENTRO DELLA SCENA. Cretaceo superiore, 66 milioni di anni fa. Poco prima dell’estinzione dei grandi rettili. Allora, come ancora oggi, domina in natura la legge del più forte: dinosauri carnivori, come il Tirannosauro, e dinosauri vegetariani, come il Triceratopo, proseguono la loro incessante lotta per la sopravvivenza. L’estinzione è imminente ma i grandi sauri combattono, mangiano e vengono mangiati, si riproducono e muoiono, in un ciclo inesorabile che non ha avuto e non avrà mai una fine.

GODZILLA 14

Pagine: 48pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: spillato Prezzo: 3,90€

IN QUESTO NUMERO PROSEGUE UNA EPICA E RECENTE SERIE CHE DURERÀ FINO AL NUMERO 16 DEL MENSILE Scritta da Duane Swierczynski e disegnata da Simon Gane, si intitola Il Più Grande Mostro Della Storia. In questo numero, Boxer e i suoi si fermano nella Columbia Britannica, prevedendo che questo sarà il prossimo obiettivo di Godzilla dopo aver decimato Seattle. Boxer ha intenzione di prendere posizione, chiedendo al suo esperto di esplosivi, Urv, di preparare una trappola per il Re dei Mostri.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 8

Autore: Robert Kirkman, Charlie Adlard e Dave McCaig

Pagine: 64pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 4,90€

OTTAVO NUMERO DELLA NUOVA, ECCEZIONALE E INEDITA VERSIONE A COLORI DEL CAPOLAVORO DI ROBERT KIRKMAN. Entriamo nel vivo del terzo arco narrativo della serie. Le cose all’interno dell’enorme carcere in cui si sono rifugiati i sopravvissuti precipitano. Una minaccia interna semina il panico e scorre il sangue di vittime innocenti.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 9

Autore: Robert Kirkman, Charlie Adlard e Dave McCaig

Pagine: 64pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 4,90€