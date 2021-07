Attraverso il catalogo Manicomix Luglio 2021 apprendiamo le novità saldaPress di settembre 2021. Da segnalare i volumi unici UNKINDNESS OF RAVENS – LA VENDETTA DEI CORVI di Dan Panosian e Marianna Ignazzi e SOLDATI PERDUTI di Aleš Kot e Luca Casalanguida ed il primo volume dell’horror STILLWATER di Chip Zdarsky e Ramón K. Pérez.

Le novità saldaPress di settembre 2021

STILLWATER 1

Autore: Chip Zdarsky e Ramón K. Pérez

Pagine: 144pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90 €

LA RABBIA UN MISTERO CHE SI SVELA MAN MANO, TRASPORTANDO IL LETTORE IN UNA REALTÀ FATTA DI VIOLENZA E IN UN INCUBO SEMPRE PIÙ PROFONDO. Stillwater si presenta come la tipica, sonnolenta e monotona cittadina americana di provincia. In realtà, è ben altro: da Stillwater nessuno può andarsene. E nessuno lì può morire. Ed è proprio dove si trasferisce Daniel, un ragazzo che non sa gestire la propria rabbia e che deve ancora trovare il suo posto nel mondo. Ben presto Daniel scoprirà che forse quel posto è proprio Stillwater ma che questo non è affatto un bene. Con LA RABBIA ha inizio così STILLWATER, nuova serie rigorosamente horror prodotta dalla Skybound di Robert Kirkman e firmata da Chip Zdarsky e Ramòn K. Pérez, entrambi vincitori nella loro carriera del prestigioso Premio Eisner.

UNKINDNESS OF RAVENS – LA VENDETTA DEI CORVI

Autore: Dan Panosian e Marianna Ignazzi

Pagine: 128pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90 €

UN GRAPHIC NOVEL DAL TAGLIO TEEN DRAMEDY CHE TRASPORTA IL LETTORE IN UNA CITTÀ PIENA DI SEGRETI E DOVE REGNA LA STREGONERIA. Non tutte le streghe sono state bruciate durante il famoso processo tenutosi a Salem alla fine del XVII secolo. Tutte quelle sopravvissute hanno deciso di andare avanti insieme, proteggendo fino a oggi i loro antichi segreti e assumendo un nome comune: “I Corvi”. Wilma è appena arrivata nella sua nuova scuola e il suo obiettivo è passare inosservata. Sfortunatamente, la giovane somiglia in particolar modo a Waverly, un membro dei Corvi di cui recentemente si sono perse le tracce.

SOLDATI PERDUTI

Autore: Aleš Kot e Luca Casalanguida

Pagine: 168pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90 €

UN GRAPHIC NOVEL DURO E VIOLENTO CHE RACCONTA LE DEVASTANTI CONSEGUENZE DELLA GUERRA NEL MONDO MA ANCHE NELLA MENTE DELL’INDIVIDUO. Abbiamo bisogno di uomini cattivi disposti a fare cose cattive perché il mondo possa restare buono. Ma cosa succede quando qualcuno di quegli uomini crede così profondamente a questa idea da farla diventare una vera e propria maledizione? In Soldati Perduti la drammaticità della guerra si dipana su due piani temporali, quello del 1969 in Vietnam e l’altro, quarant’anni dopo, sul confine messicano. Le strade di tre uomini che condividono un oscuro passato si incontrano di nuovo, sull’orlo del baratro di una nuova guerra che potrebbe scatenarsi da un momento all’altro. Il ciclo della violenza è destinato a ripetersi.

THE WALKING DEAD COLOR – VERSIONE ORIGINALE SLIPCASE 2

Autore: Robert Kirkman, Charlie Adlard e Dave McCaig

Pagine: 6 albi 32pp. cad. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: spillato

Prezzo: 21,00 €

SEI NUMERI ALL’INTERNO DI UNO SPLICASE PER CONTENERLI, CON COVER DI DAVID FINCH IN TIRATURA LIMITATA E NUMERATA. L’epopea di Rick Grimes, che si risveglia dal coma in un mondo in balìa dell’apocalisse zombie, riparte dall’inizio in questa edizione trimestrale coi colori di Dave McCaig. Una straordinaria occasione per immergersi nella serie più popolare degli ultimi 20 anni per chi ancora non l’ha letto e per vederla con occhi nuovi per chi l’ha già amata e divorata.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 7

Autore: Robert Kirkman, Charlie Adlard e Dave McCaig

Pagine: 64pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 4,90€

DOPO 15 ANNI DI ENORME SUCCESSO NEGLI USA E IN ITALIA, TORNA IL CAPOLAVORO DI ROBERT KIRKMAN IN UNA NUOVA, ECCEZIONALE E INEDITA VERSIONE A COLORI. Nel settimo numero, inizia il terzo arco narrativo della serie. Ormai allo stremo, il gruppo ha deciso di dividersi e alla fine si è imbattuto nella più inaspettata delle sorprese: un carcere abbandonato, che potrebbe rivelarsi un rifugio sicuro. O invece no?

GODZILLA 12

Pagine: 48pp. colore Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: spillato

Prezzo: 3,90 €

IN QUESTO NUMERO PROSEGUE UNA EPICA E RECENTE SERIE CHE DURERÀ FINO AL NUMERO 16 DEL MENSILE. Scritta da Duane Swierczynski e disegnata da Simon Gane, si intitola semplicemente Godzilla e racconta di Boxer, ex-militare della forze speciali pieno di rancore che vuole porre fine al terrore seminato da Godzilla. Lui e la sua squadra stanno ottenendo diverse vittorie, ma lo scontro con Battra mette a repentaglio la vita di tutti.

GODZILLA 12 VARIANT GATEFOLD

Pagine: 48pp. colore Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: spillato

Prezzo: 6,00 €