Nei giorni precedenti sono state diffuse dalla casa editrice tramite la rivista Mega le uscite del prossimo mese dal quale apprendiamo tutte le novità Star Comics di novembre 2021. Da segnalare il primo numero di Sanpei il ragazzo pescatore, il nuovo numero di Mashle e il nuovo numero di Record of Ragnarock.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Le novità Star Comics di novembre 2021

29 ottobre

ONE PIECE 99

di Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

Mentre i suoi compagni bloccano il furioso inseguimento da parte dei sottoposti di Kaido, Rufy punta verso il terrazzo e finalmente raggiunge il nemico! Tutti gli attori sono ora radunati sul grande palco, e sta per andare in scena una feroce battaglia: è il momento del grande scontro sull’Isola degli Orchi! Quali sorprese riserverà questo numero speciale che contiene il mitico CAPITOLO 1000?!

ONE PIECE 99 CELEBRATION EDITION

di Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 6,90

Per appassionati e collezionisti, il volume sarà disponibile anche nell’imperdibile Celebration Edition, corredata di una speciale sovraccoperta in pvc che, affiancata a quella del volume 98, andrà a comporre un’unica illustrazione! Ma non è finita qui: nei due numeri di questa speciale edizione trovate le due metà di un maxi poster a colori che, riunite, formeranno un poster di grandi dimensioni (86,5 x 62 cm)! A differenza dell’edizione Regular, reperibile anche in edicola, questa sarà acquistabile solo in libreria, fumetteria e negli store online, e vi permetterà di ottenere un codice omaggio per un free trial di un mese su Crunchyroll Premium!

ONE PIECE – LE RICETTE PIRATESCHE DI SANJI

di Eiichiro Oda

18,2×25,7, B, colore, 96 pp, con sovraccoperta € 19,90

Sanji, cuoco del mare di prima classe e responsabile dei pasti della ciurma di Cappello di Paglia, è pronto a svelarvi in esclusiva i segreti delle sue specialità! Preparatevi a gustare il sapore unico delle mitiche avventure di Rufy e compagni attraverso più di quaranta ricette piratesche, illustrate passo passo, che vi faranno rivivere a tavola tutte le imprese dei vostri pirati preferiti! Un appetitoso volume unico per lettori con una fame da lupi (di mare)!

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI 1

di Riku Sanjo, Koji Inada, Yuji Horii

15,3×24, B, b/n e col., 328 pp, con sovraccoperta € 9,00

Sulla solitaria isola dei mari del sud chiamata Dermlin, dove i mostri vivono in pace, abita un ragazzo che aspira a diventare un eroe. Il suo nome è Dai. Grazie all’incontro con il “precettore di eroi” Avan, apparso quando il mondo è stato nuovamente invaso dal male, il destino di Dai si mette in moto… Una nuova edizione tutta da scoprire, con pagine a colori e un’accurata revisione dei contenuti, per una serie che ha contribuito a rendere ancora più esaltante il mitico universo narrativo di Dragon Quest!

INUYASHA WIDE EDITION 1

di Rumiko Takahashi

14,5×21, B, b/n e col., 352, con alette € 9,90

Kagome è una studentessa delle medie la cui famiglia gestisce un santuario shintoista. Il giorno del suo quindicesimo compleanno viene improvvisamente aggredita da un terribile demone che la risucchia all’interno di un pozzo, catapultandola indietro nel tempo di diversi secoli, fino nell’epoca Sengoku. Nel tentativo di sfuggirgli, la ragazza cerca rifugio in un bosco, e lì si imbatte in un affascinante mezzo-demone dai lunghi capelli bianchi sigillato in un sonno magico. Risvegliato da Kagome, Inuyasha riconosce in lei la reincarnazione della sacerdotessa Kikyo, custode della preziosa Sfera dei Quattro Spiriti… Inizia per il duo un emozionante viaggio tra passato e presente per cercare di proteggere la Sfera dalle grinfie di spietati nemici! A grandissima richiesta, torna finalmente l’immortale capolavoro della maestra Takahashi, in un’imperdibile riedizione di grande formato, con testi riveduti e corretti e illustrazioni a colori, che farà la gioia dei suoi numerosi fan!

DR.STONE 17

di Riichiro Inagaki, Boichi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp € 4,50

La nave della scienza è salpata verso il grande oceano, diretta in America. Ben presto, però, Senku e Ryusui si scontrano riguardo alla rotta da seguire, dando il via a una disputa a dir poco animata che decideranno di risolvere… con un’imprevedibile sfida! Coraggio, solidarietà, forza della scienza… Al termine di un viaggio che metterà alla prova tutti quanti, cosa troveranno i nostri amici nel nuovo continente?

WORLD TRIGGER 23

di Daisuke Ashihara

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp € 4,30

La Tamakoma 2 domina l’ottavo round delle eliminatorie, strappando di diritto il pass per l’esame di selezione! Tutto questo mentre, nell’ultimo incontro della sezione mediana di classe B, le squadre Katori, Suwa e Nasu lottano strenuamente, mettendo in gioco i rispettivi futuri! Nel frattempo all’interno della Border fervono i preparativi in vista della spedizione per Neighborhood…

SHAMAN KING FINAL EDITION 15

di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta € 5,90

È arrivato il turno del Team Terme di Funbari guidato da Yoh, che deve affrontare i temibili Icemen, maestri del gioco di squadra. Yoh e gli altri hanno intenzione di

mostrare nell’arena i loro over soul potenziati grazie al Supremo compendio ai giudizi della divinazione… Che la sfida abbia inizio!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 6

di Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, b/n, 256 pp, € 5,90

Ran e Conan giungono come ospiti nella villa di montagna di una compagna di scuola della ragazza. A causa di un raccapricciante omicidio, però, quello che avrebbe dovuto essere un tranquillo soggiorno montano si trasforma ben presto in un incubo. Sarà poi la volta di un caso che riguarda la morte di un famoso cantante durante un’esibizione al karaoke. Tutto sembrerebbe far pensare a un suicidio per avvelenamento, ma qualcosa non torna. Per risolvere il mistero, Conan dovrà indagare nel passato della vittima e svelare il vero volto di una tragica storia d’amore…

ON OR OFF 1

di A1

15×21, B, colore, 288 pp, con sovraccoperta

CONTENUTI ESPLICITI € 13,90

Ahn Yiyoung è un bel ragazzo di ventitré anni. Insieme ad alcune compagne di università fonda una startup e si incarica di presentare un progetto all’azienda SJ

Group, per ottenere un contratto di appalto. Mentre, agitatissimo, si prepara per la presentazione, nella sala riunioni fa il suo ingresso Kang Daehyung, il direttore generale di SJ Group. Alla vista del suo uomo ideale, il cuore di Yiyoung comincia a battere all’impazzata…! Un nuovo BL in cui l’amore e la carriera si rincorrono in un irresistibile intreccio! Il primo volume contiene tre cartoline e un esclusivo set di sticker in omaggio solo per il primo ordine! Affrettatevi a prenotarlo in libreria, fumetteria e negli store

online!

HITORIJIME MY HERO 8

di Memeco Arii

12,8×18, B, b/n e col., 176 pp, con sovraccoperta € 6,50

Nel meraviglioso rapporto con lo sregolato professor Kosuke, il casto teppista – nonché mogliettina – Setagawa non ha decisamente scampo. Ogni tanto, però, si prende la sua rivincita… Come al solito, insomma, ne succedono di tutti i colori! I segreti racchiusi nel cuore di Natsuo, il traboccante amore di Yuge, le volubili emozioni di Hasekura e Kensuke… Questo groviglio di sentimenti diversi vi lascerà col fiato sospeso!

ONE ROOM ANGEL

di Harada

12,8×18, B, b/n, 240 pp, con sovraccoperta € 7,50

Koki è sulla trentina, lavora come commesso in un minimarket e vive la sua vita trascinandosi per inerzia. Un giorno viene accoltellato da un teppista e, mentre sta per perdere conoscenza, in agonia, vede uno splendido “angelo” dalle ali bianchissime. In un primo momento pensa che la creatura celestiale sia venuta a prenderlo, poi però fa ritorno a casa e la trova lì ad aspettarlo! Inizialmente sconcertato dall’atteggiamento insolente del misterioso visitatore, Koki si ammorbidisce nello scoprire che l’angelo ha perso la memoria e che non riesce a volare. Decide quindi di ospitarlo e inizia così, bruscamente, una curiosa convivenza tra i due. Fino a quel momento Koki aveva vissuto come se fosse già morto, ma la nuova quotidianità trascorsa insieme all’angelo fa germogliare nel suo cuore sentimenti imprevisti… Un’opera ambiziosa, realizzata dall’autrice Harada come remake della storia breve Tomarigi pubblicata subito dopo il suo debutto.

ONE ROOM ANGEL ANGELIC EDITION

di Harada

12,8×18, B, b/n, 240 pp, con sovraccoperta, con postcard

e sagome stand up € 10,90

In contemporanea all’uscita dell’edizione Regular, il volume sarà disponibile anche in una speciale edizione a tiratura limitata, con una variant cover realizzata dalla stessa

autrice, che esce in abbinamento a un’esclusiva cartolina e due stand up figure di cartone raffiguranti i protagonisti dell’opera. Il tutto racchiuso in un elegante cofanetto preordinabile in libreria, fumetteria e negli store online!

IMMORTALS FENYX RISING 1

di Nykko, Siamh, Looky

21×28, C, colore, 64 pp € 16,90

È un’epoca in cui eroi mitologici e divinità banchettano insieme. Tantalo è in disgrazia per aver rubato i tesori di Zeus. Per tornare nelle sue grazie, Tantalo organizza una festa per onorare gli dei. Ma gli dèi dell’Olimpo scoprono presto che ha servito loro il proprio figlio Pelope, come sacrificio. Colmo di collera, Zeus chiede alla sua semi-divina figlia Fenyx, una potente eroina che in passato ha salvato gli dèi dal mostro Tifone, di esplorare l’Ade per riportare in vita Pelope. Comincia quindi la più avvincente, folle ed eroica delle traversate infernali!

10 novembre

DRAGON BALL Z THE MOVIE – IL SUPER SAIYAN DELLA LEGGENDA – ANIME COMICS

di Akira Toriyama

12,8×18, B, colore, 144 pp, € 6,90

Per tornare umano, Araragi dovrà affrontare tre cacciatori di vampiri e recuperare i quattro arti di Kiss-Shot. Il suo primo avversario sarà Dramaturgy, un vampiro che, nonostante la sua natura, uccide i propri simili! Eppure quelle sue parole, rivolte a Koyomi: “Unisciti a me”…

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 16

di Koyoharu Gotouge

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Nel corso degli Allenamenti delle Colonne, Tanjiro si presenta al cospetto della Colonna della Roccia Himejima. Il suo addestramento è severissimo e comprende il farsi colpire dal getto di una cascata, caricarsi in spalla dei tronchi, spostare rocce e altro… Riuscirà il ragazzo a farsi accettare da Himejima? Nel frattempo, Muzan sta cercando

d’individuare dove si trovano Nezuko e Ubuyashiki…

VITA DA SLIME 16

di Fuse, Taiki Kawakami, Mitz Vah

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con

sovraccoperta € 4,90

La nascita di un nuovo re demone è uno di quegli eventi che inevitabilmente sposta gli equilibri di potere del mondo. Limur è diventato un punto di riferimento per umani, creature demoniache e mostri di ogni sorta, e proprio adesso che è al centro dell’attenzione di tutti riceve la notizia che il suo amico Veldra è tornato in vita…!

JOJONIUM 14

di Hirohiko Araki

15×21, cartonato, b/n e col., 376 pp € 15,90

Jotaro e compagni sono giunti a Luxor, l’ultima tappa del loro viaggio prima di raggiungere Il Cairo. Qui, Joseph Joestar e Avdol devono affrontare il potere

magnetico di Mariah, mentre Polnareff e Jotaro avranno a che fare con l’infido Alessi e il suo Stand che ha il potere di riavvolgere il tempo individuale… E, per finire, sarà la

volta di una tremenda sfida a poker in cui ci si gioca… l’anima!

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 10

di Aka Akasaka FAN 265

12,8×18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta € 5,90

Grossi guai in arrivo! A quanto pare, Shirogane parteciperà a un incontro per single! A questo si aggiungono le dispute sulla differenza tra “like” e “love” e sul confine

tra fedeltà e tradimento in amore… E come se non bastasse, mentre la guerra cerebral-sentimentale prosegue senza sosta, il vecchio cellulare che Kaguya ha usato

fin dall’infanzia si rompe!

AJIN – DEMI HUMAN 17

di Gamon Sakurai

12,8×18, B, b/n e col., 272 pp, con sovraccoperta ULTIMO VOLUME € 5,90

Mentre le Forze di Autodifesa tentano di arginare il gran numero di spettri neri scatenati dagli ajin nella base di Iruma, arriva l’ultimo confronto tra Kei Nagai e Sato,

raggiunto dopo un lungo inseguimento. Tra ricordi e rimpianti, i due nemici capiscono che la loro sfida non potrà mai avere un vincitore, e questo porta il terrorista a

una decisione inaspettata. Nel frattempo il destino completa la sua tela per gli altri protagonisti della storia, come Yu Tosaki, e in tutti i sopravvissuti si fa strada

la consapevolezza che la vita di ciascuno sarà inevitabilmente diversa rispetto al passato… L’ultimo, imperdibile volume di uno dei manga horror e d’azione più amati

degli ultimi anni!

SAVAGE SEASON 7

di Mari Okada, Nao Emoto

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta € 5,50

“Non vuoi farlo con me?”… Di fronte a questo invito di Niina, Izumi comincia a vacillare. Mentre tutte le ragazze stanno lottando con le proprie pulsioni, Kazusa ne è

ancora totalmente in balia ma, come un fulmine a ciel sereno, arrivano l’espulsione da scuola di Jujo e il divieto di avere relazioni amorose!

P&ME – POLICEMAN AND ME 14

di Maki Miyoshi

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp € 4,50

Kako inizia a fare volontariato in un istituto protetto dove, salvo commettere qualche errore, tutto procede per il meglio. Lì conosce il “Maestro Mini”, una brava persona…

o almeno così pensava fino al giorno in cui Kota non lo vede e il suo volto cambia completamente espressione. Mentre lui viene risucchiato in un passato che lo tiene prigioniero, lei continua a guardare fiduciosa al futuro… Il loro legame resisterà a questa dura prova?

17 novembre

SOLO LEVELING 5

di DUBU(REDICE STUDIO), Chugong

15×21, B, colore, 168 pp, € 8,90

Dopo gli eventi dell’ultimo dungeon, in cui ha dovuto uccidere per la prima volta altri esseri umani, Jinwoo Sung è chiamato a svolgere un nuovo lavoro e si ritrova insieme ad altri hunter, tra cui quelli sopravvissuti al Dungeon doppio e altri in libertà vigilata. Questi ultimi sono sorvegliati da Taeshik Kang, un grado B della Divisione Sorveglianza dell’Associazione Coreana degli Hunter dall’aria piuttosto inquietante…

RECORD OF RAGNAROK 7

di Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

12,8×18, B, b/n e col., 192, € 5,90

La più grande trappola ordita da Jack lo Squartatore viene finalmente rivelata. Per fargli fronte, Eracle ricorre a una delle sue fatiche, rischiando la vita. Il cruento scontro senza esclusione di colpi tra il serial killer della nebbia e l’incrollabile semidio guerriero giunge a una memorabile conclusione!

SHAMAN KING FINAL EDITION 16

di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col.,208 pp, € 5,90

Nella prima fase del torneo, il Team Terme di Funbari guidato da Yoh si è aggiudicato una vittoria strepitosa. Giusto il tempo di tirare un sospiro di sollievo, ed ecco

apparire Hao, che affronterà una delle squadre degli X-Laws, gli X-III. Cosa potranno mai fare, costoro, di fronte al suo enorme potere?!

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO 6

di Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, b/n, 256 pp, € 5,50

Ecco a voi il quarto volume che raccoglie gli episodi che vedono Conan alle prese con la misteriosa organizzazione degli Uomini in Nero! Un’eccezionale opportunità per ripercorrere senza interruzioni uno dei fili conduttori dell’amatissima serie del maestro Aoyama! Il vero obiettivo di Bourbon è accertarsi se l’investigatore dell’FBI Shuichi Akai sia vivo o morto: cos’è successo davvero quel giorno sul valico di Raiha? Finalmente verrà rivelata la “Verità scarlatta”!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 6

di Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, b/n, 256 pp, € 5,90

Che gli Uomini in Nero abbiano scoperto la vera identità di Conan?! Dopo essere riuscito a sfuggire alle grinfie dei due criminali che hanno provato a rapirlo (una donna

che si era spacciata per sua madre e un uomo che indossa una maschera), Conan ingaggia una lotta contro il tempo per sventare un omicidio e recuperare il misterioso

farmaco che l’ha fatto rimpicciolire. L’uomo mascherato con cui ha a che fare, tuttavia, si rivela essere un osso più duro del previsto!

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO 38

di Chuya Koyama

12,8×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta € 4,90

Finalmente arriva il tanto atteso Luna Lander, ma per sbaglio approda molto lontano dalla Moon Base, così Mutta e Philip si trovano costretti a compiere un lungo e

pericoloso viaggio. Da ancor più lontano, precisamente da una distanza di 380.000 km, giunge però anche un aiuto insperato: i loro amici Kenji e Nitta si cimentano

in una simulazione del viaggio verso il lander utilizzando dei veicoli identici a quelli in dotazione sulla Luna… Riusciranno a individuare il percorso adatto, tenendo

conto della superficie sconnessa del satellite terrestre? Ha inizio una missione per il recupero delle provviste in un territorio letteralmente inesplorato!

LEVIUS/EST 9

di Haruhisa Nakata

12,8×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta € 5,90

Al termine di uno scontro mortale, Levius ha sbaragliato Oliver, il sovrano assoluto del Southern Slam. Mentre il pubblico esulta per la nascita del nuovo sovrano,

all’improvviso compare Baltius…! Inoltre, insieme all’esercito dell’Amethyst guidato dal dottor Clown, entra nell’arena anche Arthur Greynore, il numero due del

Grade-I… La battaglia per Est non è ancora finita!

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! 2

di Sumito Oowara

14,5×21, B, b/n e col., 160 pp, con sovraccoperta € 6,50

Durante l’assemblea della commissione per il bilancio, l’Eizouken si palesa finalmente di fronte a tutto il Liceo Shibahama e… Asakusa e le sue compagne ricevono

un’interessante proposta da parte del gruppo di studio sui robot: produrre un anime promozionale per il Festival della Cultura!

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 8

di Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta € 5,50

Shirayuki e Zen, sempre più affiatati, cominciano a condividere i loro progetti per il futuro. Dopo aver accompagnato per un tratto Sakaki, di rientro a Tanbarun, sulla

via del ritorno si trovano costretti a dormire fuori, e Obi improvvisamente scompare nel bel mezzo della notte! Superata anche questa avventura, Shirayuki, diventata

ufficialmente erborista di corte, si reca insieme a Ryu nelle terre del Nord…

GINTAMA 76

di Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp con sovraccoperta € 4,90

Pur avendo il comune obiettivo di salvare il loro amato maestro Shoyo, Gintoki, Takasugi e Katsura prendono delle strade diverse. Poco dopo il terminal di Edo salta

in aria e si diffonde la notizia dell’assassinio del premier Katsura. Sarà opera dei superstiti del clan di Tendoshu, oppure…?!

SWEET PAPRIKA 2

di Mirka Andolfo

15×21, C, bicromia, 112 pp € 11,90

I problemi per la diabolica e agguerrita C.C.O. della Infernum Press, Miss Paprika, non sono certo finiti: dopo essersi destreggiata (più o meno) abilmente tra un insopportabile ex e la sconvolgente rivelazione sull’incorruttibile figura paterna che le cambia la vita, adesso dovrà gestire la tensione lavorativa, ma anche e soprattutto quella sessuale nei confronti dell’affascinante producer Za’atar. E mancano solo poche settimane al Market Internazionale, in cui avverrà il fatidico e desiderato incontro!

La diavoletta decide di riscrivere le regole della propria vita assoldando il disinibito e solare angelo Dill per imparare a essere una vera regina sotto le lenzuola.

Ma tra “blocchi” ancora irrisolti, fraintendimenti e gelosie, non tutto va come previsto. Soprattutto quando si tratta di fare i conti con i propri sentimenti…

HOT PAPRIKA 2

di Mirka Andolfo

15×21, C, bicromia, 112 pp € 11,90

Questa edizione nasce per volere dell’autrice, che ha deciso di ridisegnare alcune vignette HOT all’interno della storia: come una sorta di “director’s cut edition”, le scelte stilistiche e narrative alla base delle inquadrature sono finalizzate a rendere il risultato ancora più intrigante e “osé”.

HOT PAPRIKA 2 – Deluxe Edition

di Mirka Andolfo

21×28, C, bicromia, 128 pp

Contiene gadget esclusivo € 100,00

Disponibile in quantità limitatissima questa straordinaria edizione di grande formato, contenente una serigrafia, aperture e illustrazioni inedite, interni con pantone fluo, inserti in velina serigrafata, fettuccia segnalibro in raso rosso a forma di coda di diavoletta, e contenuti redazionali completamente a colori. In più, tutte le copie saranno numerate e autografate dall’autrice! Un volume unico nel suo genere, decisamente… sexy, per il collezionista che vuole titillare i propri sensi.

SWEET PAPRIKA 2 – Variant Fumetterie

di Mirka Andolfo

15×21, C, bicromia, 112 pp € 13,90

La splendida variant in esclusiva per le fumetterie stavolta vanta una fantastica illustrazione di copertina dell’eccezionale Stjepan Šejić, che interpreta la nostra eroina con passione, tensione erotica e un pizzico di ironia. E ovviamente, come la precedente, sarà ulteriormente impreziosita da un pregevole effetto metallizzato in lamina cold-foil.

BUNDLE SWEET PAPRIKA 2 + HOT PAPRIKA 2

di Mirka Andolfo

contiene gadget esclusivo € 23,80

Per chi non vuole farsi mancare né la dolcezza né la passione, questo bundle è la scelta più ovvia per portarsi a casa entrambe le interpretazioni dell’autrice, in un elegante confezione e con un gadget esclusivo in allegato.

IL MURO 3

di Mario Alberti, da un’idea di Antoine Charreyron

21×28, C, colore, 64 pp € 13,90

Un ultimo volume frenetico e vertiginoso per l’emozionante serie firmata dal maestro Mario Alberti (Dragonero, Nathan Never), che riesce ancora una volta a immergere il lettore in un vortice di polvere, ruggine e sangue. Inoltre, in occasione della fine della serie, con l’aggiunta di € 5,00 al prezzo di copertina riceverai un esclusivo cofanetto cartonato per conservare l’intera trilogia!

24 novembre

MASHLE 2

di Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp € 4,50

Nel bel mezzo del duello con Lance, il prescelto dotato di due voglie, Mash viene sorpreso dalla vera natura del suo avversario… Siccome un guaio tira l’altro, poco dopo si tiene una lezione extracurricolare mista tra il dormitorio Adler, a cui appartiene Mash, e il dormitorio Lang. Il nostro, che tende ad attirare l’attenzione di soggetti fuori di testa, si ritrova coinvolto in uno scontro da cui dipendono il prestigio e le monete dei dormitori! Il pugno della giustizia colpirà i corrotti che si fingono virtuosi?!

MASHLE 2 MUSCLES EDITION

di Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta € 6,50

Come per il primo volume, anche per il secondo è prevista una speciale edizione a tiratura limitata con un’esclusiva Variant Cover! Disponibile in libreria, fumetteria e negli store online.

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION 1

di Takao Yaguchi

15×21, B, b/n e col., 224 pp, con sovraccoperta € 12,00

Mentre si trova al fiume a pescare salmoni in compagnia del suo mentore e amico Gyoshin, a Sanpei giunge notizia che chiunque riesca a catturare un esemplare di Kunimasu del lago Tazawa riceverà un premio di cinque milioni di yen… Un’impresa tutt’altro che impossibile per l’abile ragazzo pescatore, se non fosse che quel particolare tipo di pesce d’acqua dolce, noto anche come Kinoshirimasu, sembra essere estinto da più di mezzo secolo! Tornano finalmente alla ribalta le mitiche avventure di Sanpei, il giovane e intrepido pescatore che con la sua viscerale passione ittica ha contagiato orde di ragazzini negli anni Ottanta e Novanta, portandoli a trascorrere interi pomeriggi con la canna da pesca in mano! Per commemorare il primo anniversario della scomparsa del maestro Yaguchi, le peripezie di Sanpei rivivranno in un’edizione nuova di zecca, con nuove avventure in volumi di grande formato corredati da pagine a colori. Un personaggio intramontabile per lettori della vecchia e della nuova guardia!

MAKOTO SHINKAI SELECTION

di Makoto Shinkai, Midori Motohashi, Yukiko Seike, Mizu Sahara, Wataru Kubota

12,8×18, B, b/n e col. € 48,00

Il giardino delle parole, 5 cm al secondo, La voce delle stelle, Weathering With You… Una selezione di manga tratti dai film di animazione del maestro Makoto Shinkai finalmente raccolti in un elegante cofanetto! Un’uscita imperdibile per i lettori che non hanno ancora avuto modo di approcciarsi all’universo sognante di uno dei

registi contemporanei più apprezzati dell’animazione giapponese, per chi desidera impreziosire la sua collezione e… per chi cerca il regalo di Natale perfetto! A novembre in libreria, fumetteria e negli store online.

CARD CAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION 2

di CLAMP

12,4×18, B, b/n e col., 258 pp, con sovraccoperta, con card € 9,90

Prosegue la ricerca delle carte di Clow, ma, con grande sorpresa di tutti, ecco entrare in scena un nuovo personaggio: Li Shaoran, un ragazzino cinese anche lui sulle tracce

delle carte magiche! Per Sakura si rivelerà un rivale da non sottovalutare!

DRAGON BALL COLLECTION 7

di Akira Toriyama

11,5×17,5, B, b/n

ULTIMO PACK € 27,00

Un’occasione imperdibile per tutti i giovani lettori che non hanno ancora avuto l’opportunità di leggere un manga che ha letteralmente fatto storia! Contiene “Dragon Ball Evergreen Edition” voll. 37-42.

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION 2

di Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n € 25,80

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque

separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura, ora raccolta in un pack imperdibile. Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 7-12.

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA 4

di Emi Mitsuki, Studio Pierrot

12,8×18, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta € 5,50

È risaputo che quando Shingo Tachibana apre bocca non fa che nominare Creamy; tuttavia il suo sottoposto Kidokoro insiste a esortarlo a sostenere Megumi, tanto da

indurlo a invitare l’idol a cena. Megumi non riceveva un invito dal presidente da tanto tempo, ed è al settimo cielo… Ma improvvisamente Creamy appare in tv e dichiara di

essere innamorata di lui!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 31

di Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp € 4,50

Dopo aver vinto la guerra contro la Provincia di Sen, il Regno di Koka ha ampliato il suo territorio. Nel frattempo, però, Hak si ritrova gravemente ferito e Yona non riesce

a parlare perché senza voce. Mentre si occupa di medicare i soldati feriti, Yun inizia a nutrire interesse per le conoscenze mediche della Tribù del Cielo. A quel punto

Keishuk gli propone di recarsi al castello di Hiryu per studiare con i medici di corte… Che dietro alla gentilezza del consigliere si nasconda un doppio fine?

MARS NEW EDITION 8

di Fuyumi Soryo

12,4×18, B, b/n, 384 pp, con sovraccoperta

ULTIMO VOLUME € 8,00

Mentre i giorni scorrono serenamente, torna a incombere la minaccia di Makio. Kira e Rei sono ormai uniti da un legame che fa sì che condividano tutto, speranze e paure comprese. Quando la vita sembra finalmente sorridere a entrambi, le tenebre li attendono dietro l’angolo… Il dio della guerra Mars metterà alla prova la loro forza e inciderà nelle loro anime un segno indelebile.

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 29

di Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

12,8×18, B, b/n e col., 224 pp € 5,90

Entrando in risonanza con gli spiriti, Aros e compagni sono entrati in possesso degli incantesimi di tipo “gaia”. Una volta ripresa conoscenza, anche Shirshil e Mishil

lasciano Romalia e si precipitano ad Aliahan. Tuttavia, nessuno sembra essere in grado di sconfiggere il potentissimo Gunung… L’intero gruppo è al tappeto e la situazione è così critica da spingere il vecchio Hoimi a prendere una decisione tanto disperata quanto inconcepibile… La saga di Aliahan si approssima al gran finale!

IL TESORO PERDUTO DI NORA

di Marco Rocchi, Francesca Carità

21×28, C, colore, 160 pp € 18,90

Nora è una bambina di 10 anni vivace e un po’ selvaggia, con una fantasia travolgente che trasforma ogni situazione in una fantastica avventura attraverso mondi inesplorati. I suoi genitori la adorano, ma sua madre è molto impegnata, mentre suo padre ha dei problemi di lavoro e soffre di una grave depressione. La storia inizia in un parco, dove il padre di Nora aveva organizzato per lei una caccia al tesoro. La piccola non perde l’occasione di trasformare il gioco in una delle sue fantastiche avventure, ma mentre è impegnata a cercare indizi, delle figure misteriose ricoperte da uno strano fango scuro si avvicinano a suo padre e lo rapiscono. Per ritrovarlo, Nora attraverserà un portale che la condurrà in un mondo meraviglioso ma pieno di insidie.

