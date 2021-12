Sono state diffuse le novità TIMVISION di dicembre 2021 fra cui spiccano la trilogia de Lo Hobbit, Venom – la Furia di Carnage e la serie in esclusiva The North Water.

Salvatore – Il calzolaio dei sogni

Peter Rabbit 2

In Peter Rabbit 2 Thomas e Bea sono sposati e tutti vivono in una grande famiglia di conigli, ma Peter comincia ad annoiarsi e desidera scoprire cosa c’è oltre il giardino

La trilogia de Lo Hobbit

Cosa fai a Capodanno?

Cosa fai a Capodanno? è una commedia degli equivoci a tinte noir. Un gruppo di scambisti si riunisce in una baita di montagna per festeggiare il nuovo anno…

Un figlio di nome Erasmus

The North Water

The North Water è la nuova serie in arrivo in esclusiva su TIMVISION dal 7 dicembre. Tratta da un romanzo di Ian McGuire e interpretata da Colin Farrell, la serie racconta di un ex chirurgo che si imbarca su una baleniera nell’Artico. Ogni martedì un nuovo episodio.