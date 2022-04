AMC ha condiviso nuove foto in anteprima della sua prossima serie Intervista col Vampiro (Interview With The Vampire), il nuovo adattamento del romanzo di Anne Rice dopo la celebre trasposizione cinematografica nel 1994, con il film diretto da Neil Jordan che vedeva come attori protagonisti Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater e una giovanissima Kirsten Dunst. Vediamole insieme.

Le prime immagini della nuova serie Intervista col Vampiro

La serie televisiva Intervista col Vampiro dovrebbe essere composto da 8 episodi, scritti su una sceneggiatura di Rolin Jones (Weeds, Boardwalk Empire), il quale figura anche come produttore esecutivo della serie. Alan Taylor dirigerà i primi due episodi e lavorerà fianco a fianco con Jones per la produzione dello show. Le riprese sono a buon punto e il piano è di fare uscire la serie nel corso del 2022 su AMC e AMC+ (ancora ignoti i dettagli per un eventuale rilascio anche in Italia).

Le foto mostrano Sam Reid come Lestat de Lioncourt e l’attore di Game of Thrones Jacob Anderson nel ruolo di Louis de Pointe du Lac. A giudicare dai vestiti e dall’ambientazione, sembra che questa parte della storia sia ambientata a cavallo del 20° secolo a New Orleans. I due personaggi sembrano essere impegnati a trascorrere una serata tra giochi d’azzardo e performance dal vivo in un night club.

Potete sfogliare la galleria qui sotto:

Per quanto riguarda il cast Jacob Anderson (Verme Grigio ne Il Trono di Spade) presterà il volto al vampiro Louis de Pointe Du Lac, Sam Reid sarà Lestat de Lioncourt, mentre Bailey Bass intepreterà Claudia.

Vi ricordiamo che Intervista col vampiro è incentrato sul vampiro Louis de Pointe du Lac che racconta la storia della sua vita a un giornalista, in particolare come è stato trasformato in un vampiro e come è stato seguito da Lestat de Lioncourt.