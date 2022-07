Il ritorno di Darkwing Duck, papero mascherato protagonista della celebre serie animata degli anni ’90, è ormai imminente. Al San Diego Comic-Con è stata infatti annunciata la ristampa della serie limitata a fumetti uscita nel 1991. Ecco le prime tavole.

Il ritorno a fumetti di Darkwing Duck e Gargoyles

Questa la nota pubblicata da Dynamite Entertainment, che si occuperà della ristampa: La serie classica sta per tornare sulle pagine dei fumetti insieme ad un nuovo titolo con l’eroico Drake Mallard previsto per l’inizio del 2023. Di fianco alle nuove storie originali, le avventure classiche saranno ristampate in edizioni fac-simile e graphic novel. L’ormai introvabile serie limitata del 1991 realizzata da Disney Comics con il contributo di John Blair Moore ed altri sarà presto nuovamente disponibile per tutti i fan e i collezionisti dei fumetti classici Disney.

Il papero mascherato è stato protagonista di fumetti, videogiochi e merchandising di ogni tipo, diventando una vera e proprio icona. Di recente è apparso nel reboot di DuckTales, disponibile su Disney+. C’è in lavorazione anche una nuova serie, ma non sappiamo se si ricollegherà o meno alla versione dell’eroe presente ancora oggi nell’universo di Ducktales. Le tre stagioni di Darkwing Duck, composte da 91 episodi, sono disponibili nella loro interezza sulla piattaforma di streaming.

Sempre al Comic-Con è stato annunciato il grande ritorno di Gargoyles, celebre franchise dei guardiani di pietra antropomorfi che proteggono New York City. Dynamite Entertainment si occuperà di pubblicare nuovi fumetti che fungeranno da nuova stagione del cartone, andato in onda dal ’94 al ’97.

Anche in questo frangente la casa editrice ristamperà diversi volumi a fumetti pubblicati in passato. Il primo dei nuovi libri sarà pubblicato negli ultimi mesi del 2022. Nel frattempo la serie animata è disponibile su Disney+. Gargoyles narrava infatti di un gruppo di creature notturne, che non erano altro che i doccioni in pietra visibili su numerosi edifici, i quali si pietrificavano di giorno per effetto dei raggi del sole per poi risvegliarsi durante la notte