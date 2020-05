Le prime quindici vite di Harry August: Wes Ball dirigerà l’adattamento cinematografico

Gli amanti delle storie sci-fi gioiranno nello scoprire che Wes Ball, già noto per aver trasposto al Cinema il romanzo distopico “Il labirinto” di James Dashner col franchise Maze Runner e prossimo regista del nuovo film su Il pianeta delle scimmie per la 20th Century Fox, è stato scelto per dirigere l’adattamento filmico de “Le prime quindici vite di Harry August” di Claire North.

I diritti del libro sci-fi, pubblicato per la prima volta dalla giovane ma già prolifica scrittrice britannica nel 2014 e vincitore del John W. Campbell Memorial Award come miglior romanzo di fantascienza, sono stati acquisiti dalla Amblin Partners di Steven Spielberg e la sceneggiatura sarà curata da Melissa Iqbal (The Nevers) mentre Graham Broadbent e Peter Czernin della Blueprint Pictures saranno produttori assieme a Joe Hartwick Jr. (Maze Runner) della Oddball Entertainment di Ball.

“Le prime quindici vite di Harry August” trae la propria linfa vitale non solamente da tutta quella finzione letteraria legata alle storie sui loop e gli anelli temporali (“12:01 PM” di Richard A. Lupoff o “Replay: una vita senza fine” di Ken Grimwood, ad esempio) ma anche da “Groundhod Day” (Il giorno della marmotta), la fortunata pellicola di Harold Ramiis basata sulla ripetizione circolare della stessa giornata da parte dal cinico meteorologo televisivo Phil Connors (Bill Murray) e per altro citata dalla stessa North nell’introduzione al libro stesso.

La trama si incentra sulle fantascientifiche avventure esistenziali di Harry August che, appena muore, rinasce esattamente nello stesso luogo e nello stesso anno. Un potere o una condanna che il nostro protagonista affronterà vivendo vite sempre diverse così da fuggire a un’esistenza prevedibile, cercare la sua strada e dare un senso al tempo che si ripete circolarmente all’infinito. Non sa perché succeda né che ci siano altri come lui, ma gli eventi si complicano quando una bambina gli rivelerà che la fine del mondo sta arrivando.