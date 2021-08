Sono state diffuse le principali novità Sky e NOW dal 15 al 21 agosto fra cui spiccano MIRAGE, SKY CINEMA COLLECTION – PAOLA CORTELLESI MANIA e EMPIRES OF NEW YORK. Vediamo insieme tutte le novità nel dettaglio.

Per sottoscrivere la migliore offerta Sky attualmente disponibile, basterà cliccare su questo link.

Le principali novità Sky e NOW dal 15 al 21 agosto

15 agosto

INTRIGO: SAMARIA – L’OMICIDIO VERA KALL ( alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW)

Il terzo film della trilogia INTRIGO, firmata da Daniel Alfredson e ispirata ai celebri romanzi dell’autore svedese Håkan Nesser. Due amici del college si ritrovano per scoprire la verità su un compagno di classe, assassinato molti anni prima. L’indagine porterà anche a scoprire verità scioccanti l’uno sull’altro.

SHARK DAY (dalle 16.00 Sky Cinema Action e in streaming su NOW)

A Ferragosto le acque di Sky Cinema Action si popolano di squali con 5 film che ci fanno vivere il fascino e il timore che incute questo predatore acquatico. La programmazione dalle 16.00 prevede: DARK TIDE, in cui Halle Berry è un’esperta subacquea che, dopo un terribile trauma, riaffronta le acque infestate dagli squali; il terzo capitolo della saga OPEN WATER 3 – CAGE DIVE, dove tre amici, ideatori di un reality show estremo, si immergono per girare un pericoloso video e affrontano i voraci pescecani; la paura sprofonda poi negli abissi nei thriller 47 METRI, con Matthew Modine, Mandy Moore e Claire Holt, e 47 METRI: UNCAGED (ore 21.00); e USS INDIANAPOLIS con Nicolas Cage, in cui una nave da guerra affonda in seguito a un attacco, e l’equipaggio rimane senza aiuto in un mare infestato di squali.

FERRAGOSTO ROCK (in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW)

Una giornata interamente dedicata alla musica e ad alcuni dei più grandi successi della storia musicale ecco la proposta di Sky Arte per vivere un Ferragosto in compagnia degli artisti che hanno fatto la storia Dai Queen ai Depeche Mode da Bruce Springsteen agli U 2 dai Rolling Stone ai Coldplay. E per tutti coloro che amano l’energia che solo i festival sanno sprigionare, l’appuntamento è con il documentario Come Together da Woodstock al Coachella che ripercorre l’evoluzione dei più importanti festival della storia della musica.

16 agosto

LOCKDOWN ALL’ITALIANA (alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW)

Esordio alla regia per Enrico Vanzina, anche sceneggiatore di una commedia con Ezio Greggio, Paola Micaccioni, Martina Stella e Ricky Memphis. In seguito al lockdown nazionale per l’epidemia da coronavirus, due coppie in procinto di separarsi per tradimento coniugale sono costrette a una convivenza forzata.

L’ULTIMO DALAI LAMA? (alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW)

Un ritratto del 14 esimo Dalai Lama attraverso interviste che funzionano su più flussi narrativi. Uno sguardo contemporaneo su ciò che è veramente importante per lui il confronto in corso tra tibetani e Cina, l’influenza di Sua Santità nella sfera politica e spirituale, il suo lavoro con educatori e neuropsicologi e infine il suo rapporto con l’avanzare dell’età e la morte. Dalai Lama, sarà l’ultimo Dalai Lama?

17 agosto

NEW YORK ACADEMY – FREEDANCE (alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW)

Secondo film della serie che nel cast vede la partecipazione di Jane Seymour. Barlow è una ballerina promettente, ma a New York le audizioni sono spietate e gli affitti cari. Charlie ha problemi simili: è un ottimo pianista, ma nessun locale lo richiede e sbarca il lunario come fattorino. Entrambi hanno la loro occasione nel nuovo spettacolo di Broadway del talentuoso coreografo Zander Raines, ma arrivarci non sarà facile.

EMPIRES OF NEW YORK (in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW)

Ambientato tra la grinta, l’avidità e la gloria della New York degli anni 80 la docu serie racconta l’ascesa di cinque icone Ivan Boesky, Donald Trump, Leona Helmsley Rudy Giuliani and John Gotti. Queste figure, non solo hanno rimodellato la città, ma hanno contribuito potentemente al mondo in cui viviamo oggi. Attingendo a interviste esclusive mai raccontate e nastri segreti, la serie segue i titani dell’epoca che condividevano un tratto singolare l’insaziabile bisogno di vincere a tutti i costi. Hanno infranto regole, ostentato la loro ricchezza e si sono nutriti della distruzione dei loro nemici.

ASPETTANDO ME CONTRO TE IL FILM – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA (alle 21.00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW)

In occasione dell’uscita sala prevista per il 18 agosto di ME CONTRO TE IL FILM – IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA, secondo film con protagonista il duo di youtuber più amato dai bambini, Sky Cinema Family propone martedì 17 agosto in prima serata il primo lungometraggio, grandissimo successo al botteghino nel 2019, ME CONTRO TE IL FILM – LA VENDETTA DEL SIGNOR S.

18 agosto

MIRAGE (alle 21.15 in prima visione su Sky Serie e in streaming su NOW)

Claire (Marie- Josée Croze), un'esperta di cyber security, si è trasferita a Abu Dhabi col marito Lukas e con suo figlio Zach per un nuovo inizio, ma presto si ritrova al centro di pericolosi intrighi e destabilizzanti atti di spionaggio. Oltre a ciò, all'improvviso scopre che il suo defunto primo marito, Gabriel, non è morto a causa del terribile tsunami del 2004 ma, al contrario, è decisamente vivo e vegeto. Decisa a ritrovarlo, si mette a cercarlo, ma inavvertitamente scatena una serie di eventi che la spingeranno al limite. Mentre il presente e il passato si incontrano e si scontrano, Claire si lancia in una missione delicatissima, una questione di vita e di morte (letteralmente) in cui avrà a che fare con ricatti, sabotaggi e inganni. Riuscirà a scoprire la verità su quanto successo a Gabriel e a evitare una vera e propria crisi a livello globale?

BUON COMPLEANNO ROBERT REDFORD (7 film dalle 11.30 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW)

Il 18 agosto l’attore e regista premio Oscar Robert Redford compie 85 anni. Per l’occasione Sky Cinema Due propone una maratona dalle 11.30 composta da 7 film che lo vedono protagonista: il western di Sydney Pollack CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO; il capolavoro da 4 Oscar® TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE con Dustin Hoffman; il dramma di Lasse Hallström IL VENTO DEL PERDONO con Jennifer Lopez e Morgan Freeman; il thriller tratto da una storia vera IN OSTAGGIO con Willem Dafoe; la pellicola d’avventura IL TEMERARIO con Susan Sarandon; il western epocale BUTCH CASSIDY (ore 21.15) con Paul Newman; e il dramma carcerario BRUBAKER.

19 agosto

UN DIVANO A TUNISI (alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW)

Golshifteh Farahani (Paterson, Pollo alle prugne) in una commedia dai ritratti irresistibili, primo lungometraggio della regista e sceneggiatrice Manele Labidi Labbé. All’indomani della Primavera araba, una giovane psicanalista decide di lasciare Parigi e aprire uno studio a Tunisi, sua città natale. Si scontrerà con i pregiudizi del paese.

20 agosto

VIAGGIO AI CONFINI DELLA TERRA (alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW)

Dal regista di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, Espen Sandberg, un kolossal con impressionanti ricostruzioni delle trasvolate polari per raccontare l’avventurosa impresa di Roald Amundsen: arrivare al Polo Sud. Come ha fatto uno sconosciuto proveniente dall’impoverita Norvegia a divenire il più grande esploratore polare di tutti i tempi? La risposta non la fornisce una sola spedizione, ma la sua intera esistenza, tanto straordinaria quanto affascinante. Nel cast anche Katherine Waterston (Animali fantastici, Il mondo che verrà).

L’ARMATA ROSSA (alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW)

Per 70 anni l’armata rossa è stata una delle fondamenta dell’URSS, uno strumento di paura oltre che di ammirazione, un simbolo di liberazione oltre che di coercizione. Il documentario racconta la sua storia, combinando narrativa epica e decostruzione del mito. Mentre tutti sanno che il nome di Trotsky è legato alla sua creazione la maggior parte del suo passato è fatto di sconfitte e fallimenti militari, contrariamente all’idea comune.

21 agosto

SKY CINEMA COLLECTION – PAOLA CORTELLESI MANIA (da sabato 21 a venerdì 27 agosto su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW)