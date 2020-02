Le riprese di Jurassic World 3 stanno per iniziare

Settimana di grandi nuove per i fan di Jurassic World: manca pochissimo all’inizio delle riprese del terzo film, almeno stando alle parole dell’attore protagonista della trilogia, Chris Pratt.

«[Inizieremo a girare] molto presto», ha dichiarato Chris Pratt ai microfoni dello show Jimmy Kimmel Live. «Ci stiamo preparando proprio ora, ci stiamo organizzando per incominciare il prima possibile». Pratt si è inoltre lamentato scherzosamente del fatto che alla sua età sia necessario affamarsi, per poter preservare il corpo scolpito richiesto dal cinema d’azione hollywoodiano.

Con l’approssimarsi delle riprese, si intensificano anche gli aggiornamenti sul progetto. The Hollywood Reporter annuncia infatti il ritorno alla saga di Jake Johnson e Omar Sy, attori che si erano prestati a Jurassic World, ma che erano rimasti latitanti per il suo sequel, Jurassic World – Il regno distrutto. La loro presenza infoltisce i ranghi di un cast sempre più vivace, affiancandosi al già citato Chris Pratt (nei panni di Owen Grady), a Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), a Laura Dern (Ellie Sattler), a Sam Neill (Alan Grant) e a Jeff Goldblum (Ian Malcolm).

Omar Sy e Jake Johnson

Jurassic World 3 segna anche il ritorno del regista Colin Trevorrow, visionario responsabile del primo Jurassic World che in occasione di Il regno distrutto aveva passato il testimone a J.A. Bayona. Trevorrow si è più recentemente dedicato al corto Battle at Big Rock, breve spaccato sulla vita statunitense in un continente americano ormai invaso dalla presenza dei dinosauri.

«Il mondo [giurassico] è ora esteso oltre alle esperienze dei personaggi che abbiamo seguito nei film». ha spiegato Trevorrow. «Siamo riusciti finalmente a portare la storia lontano da Isla Nublar. Volevamo fare intravedere la nuova realtà [quella successiva a Il regno distrutto]. Se una situazione simile si verificasse veramente, probabilmente vedreste una serie di incidenti disconnessi e apparentemente casuali che creerebbero uno schema caotico. Volevo esplorare uno di questi incidenti».