Le serie Tv e film più interessanti di ottobre 2019

Con l’abbassamento delle temperature ritorna l’attività preferita da appassionati seriali e non: star comodi sul divano, coprirsi con una coperta e spulciare i cataloghi online in cerca di qualcosa di nuovo e interessante da vedere! Questa stagione autunnale si prospetta decisamente agguerrita anche per gli standard di settore, pronti a riversare ore e ore di intrattenimento digitale attraverso i nostri schermi. La lista è decisamente più lunga e variegata sia al cinema di sala che sul piccolo schermo, ma siamo riusciti a scegliere i titoli più interessanti di tutti per tutti i gusti!

Allo stesso tempo preparatevi a dire addio a molti nomi interessanti dal catalogo delle serie TV Netflix, in primis Lost e i soliti contenuti appartenenti della scuderia Disney, che torneranno a rimpolpare le file del futuro Disney+. In grassetto trovate i titoli del catalogo più interessanti che meritano di essere recuperati.

Serie Tv

1994 (4 ottobre, Sky Atlantic)

La terza stagione del drama politico di Sky Italia questa volta narra gli eventi del 1994 e continua ad illustrare la complessa scena politica e i giochi di potere del nostro paese a cavallo fra le due Repubblica, le investigazioni e processi per Mani Pulite e l’ascesa al potere di Silvio Berlusconi (questa volta personaggio ricorrente, interpretato da Paolo Pierobon) con Forza Italia.

The Walking Dead 10° Stagione (7 ottobre, Sky Atlantic)

In molti la criticano, in molti non riescono più a seguirla dopo la dipartita di molti attori principali compreso il suo protagonista. Sta di fatto che The Walking Dead rimane ancora oggi, dopo dieci stagioni, uno degli show più seguiti del piccolo schermo. Le comunità guidate da Alexandria si preparano per lo scontro su larga scala contro di Sussuratori, inquietanti nomadi che indossano la pelle dei non morti per mischiarsi con loro. Avrà lo stesso appeal di un tempo?

Doom Patrol (7 ottobre, Amazon Prime Video)

Con colpevole ritardo rispetto all’0riginale messa in onda americana, arriva in Italia Doom Patrol, una della serie DC più apprezzate degli ultimi anni. Spin -off di Titans, si seguono le vicende dell’omonimo gruppo di supereroi disadattati mentre dovranno impedire al sovrannatuale Mr. Nobody di conquistare il mondo, mentre allo stesso tempo dovranno imparare ad accettare i propri difetti e problemi personali.

The Deuce 3° Stagione (8 ottobre, Sky Atlantic)

La serie televisiva sul variegato e oscuro mondo del porno americano raggiunge la sua terza e già preannunciata ultima stagione. Ambientato all’alba del 195, seguiamo i due gemelli Martino (interpretati entrambi da James Franco) mentre si muovono nella scena sotterranea di una New York in pieno reaganismo.

Baby 2° Stagione (18 ottobre, Netflix)

La tanto discussa serie teen drama italiana torna con la sua seconda stagione, seguendo le due giovani protagoniste mentre affrontano le conseguenze della loro tela di bugie e cercando di sfuggire al richiamo del lato oscuro della perversa scena borghese romana.

Modern Love (18 ottobre 2019, Amazon Prime Video)

L’esclusiva del mese di Amazon Prime Video è una comedy amorosa antologica, che vuole mostrare tramite otto storie differenti e separate la rappresentazione moderna di ogni forma d’amore, che sia sessuale, romantico, familiare, platonico e addirittura l’amore per sé stessi. Nel super cast troviamo Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, John Slattery e Andy Garcia.

Bojack Horseman 6° Stagione Parte 1 (25 ottobre, Netflix)

Come un fulmine a cielo sereno pochi giorni fa abbiamo scoperto che la sesta stagione di Bojack Horseman sarà anche l’ultima, ottenendo una stagione lunga divisa in due parti. Il cavallo antropomorfo depresso ed alcolizzato più amato della televisione è in questo momento in riabilitazione presso una comunità dopo gli eventi della scorsa stagione, mentre a casa tutti i suoi amici vedono il proprio mondo crollare miseramente.

Watchmen (28 ottobre, Sky Atlantic)

La serie Tv più attesa e temuta della stagione è il seguito televisivo della graphic novel più apprezzata e controversa di tutti i tempi: Watchmen di Alan Moore (che come suo solito si è dissociato) e Dave Gibbons. Ambientata in un 2019 alternativo dove non ci sono né Internet nè gli smartphone, vediamo come gli effetti del complotto di Ozymandias abbiano cambiato radicalmente il panorama statunitense. A Tulsa. Oklahoma, la poliziotta e vigilante Angela Abar (interpretata da Regina King) scoprirà gradualmente i segnali di una cospirazione che coinvolge un gruppo terroristico di suprematisti bianchi seguaci del defunto Rorschach.

Film

Joker (3 ottobre)

Il film più discusso dell’anno dopo la sua inaspettata vittoria al Festival del cinema di Venezia, primo cinecomic a conquistare il Leone D’Oro e possibile frontman dei prossimi Oscar. La discesa nella follia di Arthur Fleick, cabarettista fallito in una Gotham City del 1981 è già diventata leggenda e argomento controverso di discussione prima ancora che esca, a prescindere dalla qualità effettiva della pellicola.

Gemini Man (10 ottobre)

Dalla prolifica mente del regista Ang Lee, arriva un film d’azione con protagonista Will Smith…e Will Smith! L’attore interpreta un sicario del governo a un passo dalla pensione, ma il suo ultimo incarico riguarda uccidere sè stesso. O meglio, un suo clone 25 anni più giovane di lui, che conosce e predice ogni sua mossa. I due collaboreranno per scoprire la verità sulla nascita di questo Junior e impedire che questa sua versione giovane compia i suoi stessi errori di carriera. Il nostro Alessandro Crea ha recensito in anteprima, Gemini Man definendolo una tech demo stupefacente per le tecnologie dello studio Weta nel ringiovanire il volto dell’attore.

El Camino (11 ottobre, Netflix)

Promosso come un vero e proprio evento per la piattaforma Netflix, El Camino è l’attesissimo film conclusivo dell’epopea di Breaking Bad, incentrato sulla fuga dal paese di Jesse Pinkman (Aaron Paul) dopo gli eventi traumatici e le torture che ha subito nella serie. Nel cast vedremo tanti volti noti per gli appassionati dello show di Vince Gilligan, che pone nuovamente la sua firma sulla sceneggiatura e alla regia del film.

Weathering with You (14 -15-16 ottobre)

La stagione anime autunnale raggiunge il suo momento più atteso con Weathering with You, la nuova pellicola di Makoto Shinkai, già autore dell’apprezzatissimo Your Name che due anni fa ha sbancato i botteghini locali e occidentali. Per soli tre giorni in sala, potremo seguire le vicende di Hodaka Morishima, un liceale che incontra la misteriosa orfana Hina Amano, che ha il potere sovrannaturale di comandare il meteo. Braccata dai servizi segreti che vogliono studiarla, il duo di ragazzi si avvicinerà piano piano.

Jesus Rolls – Quintana è tornato (17 ottobre)

L’apprezzatissimo personaggio de Il Grande Lebowski Jesus Quintana torna per un suo film spin-off diretto dal suo stesso interprete John Turturro. Ambientato ai giorni nostri, il giocatore di bowling più carismatico del cinema torna dalla galera e inizierà un lungo viaggio on the road insieme al suo migliore amico Jack (Bobby Cannavale) e la misteriosa galeotta interpretata da Susan Sarandon.

Downton Abbey (24 ottobre)

Film conclusivo dell’apprezzatissima serie britannica sull’aristocrazia di inizio secolo, seguiamo le vicende della famiglia Crawley nello Yorkshire. Nel 1927, due anni dopo la fine della serie, assistiamo agli sforzi dei membri della famiglia e della loro servitù per accogliere nel loro palazzo il Re e la Regina d’Inghilterra in tour per il paese. L’arrivo della coppia reale risolleva vecchie diaspore familiari e dissapori creduti conclusi.

Scary Stories to tell in the dark (24 ottobre)

Ottobre non sarebbe ottobre senza un po’ di cinematografia horror nelle sale, vero? A pensarci quest’anno è stato il prolifico Guillermo del Toro, che produce uno dei suoi progetti nel cassetto: l’adattamento della serie di libri horror Scary Stories to tell in the Dark, una raccolta di storie dell’orrore americane che ha influito un sacco lo stile del regista.

One Piece Stampede (24 ottobre)

Per il ventennale della serie manga più seguita di tutto il mondo, nelle sale mondiale verrà proiettato Stampede, quattordicesima pellicola legata a Rufy e la sua sgangherata ciurma di pirati. Attratti a partecipare al Pirate Expo, la più grande fiera di bucanieri dei sette mari (dove rincontreranno tutti i nemici e amici incontrati nelle loro avventure), la nostra banda di eroi parteciperà alla più grande caccia al tesoro della serie, in questo caso per ritrovare il tesoro perduto di Gold Roger.

L’uomo del labirinto (30 ottobre)

Adattamento omonimo del libro di Donato Carrisi, che ricopre anche le vesti del regista, L’uomo del labirinto segue le vicende di Samantha, una adolescente che viene rapita e tenuta in cattività per quindici anni da un misterioso uomo con una maschera di coniglio. Liberata misteriosamente, diventa un caso mediatico sconvolgente e viene seguita da un terapeuta (Dustin Hoffman) che vuole aiutarla a superare e rimettere insieme il trauma, mentre un anziano detective malato terminale (Tony Servillo) vuole risolvere il caso prima della sua dipartita.

Terminator – Destino Oscuro (31 ottobre)

James Cameron riprende in mano il suo franchise più noto e apprezzato ancora oggi per dargli finalmente un degno sequel. Ignorando completamente gli eventi della serie da Il giorno del giudizio in poi, Destino Oscuro rivede il personaggio di Sarah Connor (interpretato sempre da Linda Hamilton) mentre protegge una giovane ragazza dalle grinfie di un nuovo Terminator mandato dal futuro (Gabriel Luna) per assassinarla. In suo soccorso verrà la misteriosa Grace, un ibrido uomo-macchina, e un T-800 interpretato sempre da Arnold Schwarzenegger.

Doctor Sleep (31 ottobre)

Per concludere il mese ci pensa un sequel inaspettato del cult horror di Stephen King e Stanley Kubrick The Shining. Doctor Sleep segue le vicende di un adulto Danny Torrance, il bambino del primo film e interpretato da Ewan McGregor, che vive una vita in continua fuga dai fantasmi della sua infanzia traumatica. Portatore della cosiddetta Luccicanza, incontra una bambina afroamericana con il suo stesso dono che viene braccata da una stirpe di vampiri che si cibano del loro potere psichico. Per proteggerla, Dan sarà costretto a portarla al sicuro nel luogo più pericoloso del mondo: l’Overlook Hotel.

Nuove Uscite Netflix

1 ottobre

Whiplash

Intervista col vampiro

iZombie 4° Stagione

L’avvocato del diavolo

Mio fratello è figlio unico

4 ottobre

Peaky Blinders 5° stagione

Big Mouth 3° stagione

Nell’erba alta

5 ottobre

Donnie Darko

11 ottobre

El Camino: il film di Breaking Bad

L’alba dei morti dementi

I gemelli

il professore matto

Shrek

Insatiable: Stagione 2

14 ottobre

The Witch

18 ottobre

Living with Yourself

Panama Papers

Baby 2° Stagione

21 ottobre

Magic Mike XXL

24 ottobre

Daybreak

25 ottobre

Bojack Horseman 6° Stagione Parte 1

Dolemite is my Name

Il Metodo Kominsky 2° Stagione

30 ottobre

Pose 2° Stagione

Prodotti in scadenza Netflix

1 ottobre

Codice Mercury

È complicato

Finders Keepers

Mr. Dynamite: The Rise of James Brown

2 ottobre

Lost

Revenge

La vita segreta di una teenager americana

Star Wars: The Clone Wars

Alla ricerca di Nemo

Lilo e Stitch

Ralph Spaccatutto

Rapunzel – L’intreccio della torre

Genitori in trappola

Jimmy Bobo – Bullet to the head

Non si ruba a casa dei ladri

The Pacifier: Missione Tata

War Horse

3 ottobre

Eva no duerme

4 ottobre

You laugh but it’s true

6 ottobre

Every Second Counts: The Story of the 2008 CrossFit Games

8 ottobre

L’uomo che vide l’infinito

Little Witch Academia

Little Witch Academia: The Enchanted Parade

11 ottobre

Queen Mimi

12 ottobre

Criminal

Pentatonix: On My Way Home

14 ottobre

Lego: City

La storia fantastica

Kick-Ass 2

By the Sea

U Turn

Being George Cloooney

El Crazy Che

Korengal

15 ottobre

Belle e Sebastien

Candidato a sorpresa

Raman Raghav 2.0

26 ottobre

A tuo rischio e pericolo