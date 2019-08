Le serie Tv e film più interessanti di settembre 2019

Dopo una pausa estiva, le nuove uscite di settembre 2019 ripartono con tante nuove serie tv e film di alto spessore.

Arriva la nostra selezione di film e serie TV da non perdere per Settembre 2019. Dopo un’estate meno vuota del solito, il ritorno a lavoro e agli studi si fa meno tedioso grazie a una stagione autunnale che si prospetta veramente interessante, tanto in sala quanto sul piccolo schermo. Su Netflix in particolare il catalogo vedrà l’arrivo di tante pellicole di gran rilievo, da Blade Runner: The Final Cut fino a Pulp Fiction e la trilogia di Nightmare.

Serie Tv Settembre 2019

Elite 2° Stagione (6 settembre, Netflix)

Il secondo Original Netflix spagnolo dopo La casa di carta (con cui condivide alcuni membri del cast)torna per la sua seconda stagione, seguendo le vicende di tre studenti nel collegio più prestigioso della Spagna in una spirale perversa di bugie, sesso e giochi di classi sociali.

Undone (13 settembre, Amazon Prime Video)

La nuova proposta più interessante viene da Amazon Prime Video, con una serie d’animazione pensata per il pubblico adulto, con protagonisti la Rosa Salazar (Alita: Angelo della battaglia) e Bob Odenkirk (Better Call Saul) in ruoli a dir poco inusuali: dopo un incidente, la giovane inizia a sviluppare un superpotere in grado di farla saltare nel tempo e nello spazio. Guidata dal fantasma del padre assassinato, dovrà saltare abbastanza indietro nel tempo per risolvere l’omicidio del genitore e cambiare il corso di tutta la sua travagliata vita.

Criminal (20 settembre, Netflix)

La proposta di Netflix si arrichisce con Criminal, miniserie antologica in 12 episodi e un cast estremamente di classe con pesi massimi come David Tennant (Doctor Who, Jessica Jones) e Hayley Atwell (Captain America). Ogni puntata è incentrata su una storia di criminali provenienti da tutta Europa, con storie raccontate e recitate unicamente dentro una sala interrogatori della polizia.

Disincanto 2° Stagione (20 settembre, Netflix)

Dopo una prima stagione che ha spaccato l’opinione del pubblico, la nuova creatura animata fantasy di Matt Groening torna su Netflix con il suo mix di umorismo scorretto, violenza e gag assurde. Le avventure della principessa Bean e Luci continuano, anche dopo la morte prematura del loro compagno Elfo, che troverà un modo per comunicare dall’aldilà.

Made in Italy (23 settembre, Amazon Prime Video)

Il primo Original Amazon (si possono chiamare così?) italiano è una commedia che racconta la nascita del sistema moda italiano negli anni ’70, mostrando un mondo fatto di talento, creatività, grandi nomi e tanti, tanti eccessi. Nel cast Margherita Buy, Greta Ferro e guest star nsotrane come Raoul Bova e Clauda Pandolfi.

The Politician (27 settembre, Netflix)

Il mese seriale si chiude su Netflix con The Politician, comedy di Netflix prodotta dal prolifico Ryan Murphy. Ben Platt interpreta uno studente delle superiori che vuole assolutamente diventare Presidente degli stati Uniti, comportandosi sin dai banchi di scuola come un perfetto politico. Nel cast come guest star ci saranno Gwyneth Paltrow (Iron Man) e Jessica Lange (American Horror Story).

Film Settembre 2019

City Hunter – Private Eyes (2 settembre)

In esclusiva solo per due giorni, arriva nelle sale italiane l’ultima pellicola dedicata alla serie animata giapponese di culto degli anni ’80. Campione d’incassi in madrepatria, seguiremo ancora una volta il cacciatore di taglie sciupafemmine Ryo Saeba e la sua sgangherata gang, questa volta con la partecipazione straordinaria delle tre sorelle ladre di Occhi di Gatto!

Martin Eden (4 settembre)

Film drammatico liberamente ispirato al romanzo di Jack London, Martin Eden segue la storia di un marinaio omonimo interpretato da Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot) che entra nell’alta società borghese dopo aver salvato il rampollo di una famiglia facoltosa. Spinto alla scalata sociale, il nostro vuole diventare uno scrittore di successo, entrando presto in contatto con i circoli socialisti.

IT – Capitolo 2 (5 settembre)

Esattamente due anni dopo la prima parte arriva il capitolo finale della storia horror generazionale tratta dal libro immortale di Stephen King. Ventisette anni dopo, il Club dei Perdenti ormai cresciuto si riunisce nella cittadina d’origine per debellare il male del clown soprannaturale Pennywise una volta per tutte.

C’era una volta…a Hollywood (18 settembre)

Il film più atteso in Italia, dopo aver spopolato nel resto del mondo durante l’estate. Il nono film di Quentin Tarantino è un testamento al’immagine di una Hollywood del passato, vissuto attraverso gli occhi di un attore di film western in declino (Leonardo diCaprio) e della sua controfigura e miglior amico (Brad Pitt) durante diversi eventi di cronaca degli anni ’60 come l’assassinio di Sharon Tate per mano di Charles Manson e altre storie. Il nostro Alessandro Crea lo ha visto in anteprima e ce ne parla in una lunga e appassionata recensione, dandogli un giudizio per niente scontato!

Ad Astra (26 settembre)

Film di fantascienza presentato in questi giorni a Venezia, Ad Astra è una epopea nello spazio con protagonista Brad Pitt nei panni dell’astronauta Roy, nella ricerca disperata di suo padre Clifford, scomparso agli estremi conosciuti dello spazio conosciuto in cerca di forme di vita aliena più di vent’anni prima. Cosa si cela nello spazio? Qual è il vero ruolo dell’umanità nell’universo? Quali segreti scoprirà l’astronauta?

Tolkien (26 settembre)

Questo controverso biopic non approvato dalla famiglia dello scrittore più conosciuto del fantasy moderno narra le vicende della giovinezza di J.R.R. Tolkien, interpretato da Nicholas Hoult, partendo dalla difficile infanzia fino agli anni del college ad Oxford con un gruppo di intellettuali emarginati, alla sua storia d’amore con la donna della sua vita Edith Bratt e la sua partecipazione nel primo conflitto mondiale.

Rambo – Last Blood (26 settembre)

Dopo Rocky, Sylvester Stallone è pronto a salutare l’altro suo personaggio iconico: l’ex soldato del Vietnam Rambo. In questa sua ultima avventura, il nostro anziano anti-eroe dopo essersi ritirato a vita privata in un ranch in Arizona, tornerà in azione per salvare una giovane a lui legata dopo che questa è sparita in Messico. La sua ultima lotta lo vedrà scontrarsi con le feroci forze dei narcos del Sud, che ne faranno ben presto una questione personale.

Nuove Uscite Netflix

1 settembre

Blade Runner: The Final Cut

Dirty Dancing

L’esorcista III

L’esorcista: La genesi

Nightmare: Dal profondo della notte

Nightmare 2: La rivincita

Nightmare 3: I guerrieri del sogno

Incubo finale

The 33

Elena

2 settembre

Operazione U.N.C.L.E.

Come ti rovino le vacanze

Professore Marston and the Wonder Woman

14 settembre

Smetto quando voglio: Ad honorem

15 settembre

Pulp Fiction

2001: Odissea nello spazio

20 settembre

Criminal

25 settembre

Le regole del delitto perfetto 4° stagione

26 settembre

Brooklyn Nine-Nine 5° stagione

27 settembre

All’ombra della luna

Prodotti in scadenza su Netflix

1 settembre

Father’s Chair

Snitch – L’infiltrato

3 settembre

The Hateful Eight

Scalciando e strillando

4 settembre

First Contact: Lost Tribe of the Amazon

5 settembre

In-Lawfully Yours

La cura del benessere

I Puffi – Viaggio nella foresta segreta

6 settembre

The Gunman

9 settembre

Saneamento Bàsico, O Filme

Praia do Futuro

Serra Pelada

11 settembre

Schindler’s List

Cattivissimo Me

Cattivissimo me 2

Le amiche della sposa

Wanted – Scegli il tuo destino

Wild Child

I babysitter

The Boy

12 settembre

Most Likely to Die

14 settembre

Un bacio malizioso: L’amore a Tokyo (serie Tv)

(Catalogo in aggiornamento)