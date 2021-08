Le serie TV nuove e cancellate – Agosto 2021

Quali serie Tv usciranno ad Agosto 2021? Luglio è stato un mese ricco di contenuti, ma anche in piena estate le serie televisive restano sempre una buona abitudine per godersi un po’ di sano riposo e tranquillità. Ecco che anche ad agosto non mancheranno numerose novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizione” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate.

Le serie TV di Agosto 2021

Roswell, New Mexico

Uscita: 1 Agosto 2021

Dopo essere tornata nella sua città natale di Roswell (Nuovo Messico), la figlia di due persone immigrate e senza documenti scopre che la sua cotta adolescenziale è un alieno che ha tenuto nascoste le sue capacità soprannaturali per tutta la sua vita. Protegge il suo segreto mentre i due si riconnettono, ma quando un attacco violento indica una presenza aliena più grande sulla Terra, la politica della paura e dell’odio minaccia di esporsi.

In onda su: Infinity+

Infinity+ Genere: Fantascienza, Drammatico

Fantascienza, Drammatico Numero stagioni: 3

Jett – Professione Ladra

Uscita: 2 Agosto 2021

La serie ha come protagonista Carla Gugino nei panni di Daisy “Jett” Kowalski, una ladra dotata di un talento naturale per i furti. Appena uscita di prigione Jett dovrebbe ricominciare la sua vita da zero, ma la sua “vocazione” la porterà nuovamente ad immischiarsi nel mondo del crimine. Un clima di tensione impreziosito dalla presenza nel cast di Giancarlo Esposito nelle vesti del boss Charlie Baudelaire.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Azione, Drammatico

Azione, Drammatico Numero stagioni: 1

Top Secret Ufo: Rivelazioni

Uscita: 3 Agosto 2021

Una nuova docuserie incentrata sugli UFO, nella quale verranno analizzate diverse teorie e fonti per capire se siamo veramente soli nell’universo.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami

Uscita: 4 Agosto 2021

Abbandonare la scuola per lavorare è una scelta che molti intraprendono, ma la vicenda narrata da questa docuserie non è sicuramente da prendere come esempio. Seguiremo infatti due amici d’infanzia che una volta abbandonata la carriera scolastica entrano nel mondo del narcotraffico, diventando dei boss criminali.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Car Masters – Dalla Ruggine Alla Gloria

Uscita: 4 Agosto 2021

Quando ricostruire auto e furgoni diventa un’arte, il team del Gotham Garage risponde presente, rimettendo in carreggiata veicoli apparentemente fuori uso e rivendendoli a cifre esorbitanti. Perché svendere qualcosa di rotto è semplice, ma ricavare un diamante dagli scarti è per pochi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 3

In Cucina Con Paris

Uscita: 4 Agosto 2021

Paris Hilton, in questa nuova serie, si mette alla prova in cucina tra ricette tradizionali e piatti innovativi, mentre il suo look dominerà inevitabilmente la scena.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Show

Show Numero stagioni: 1

Corto Circuito

Uscita: 4 Agosto 2021

Se potessi raccontare qualsiasi storia insieme a una squadra di talentuosi artisti dei Walt Disney Animation Studios, cosa creeresti? Benvenuti a Corto Circuito, un programma innovativo e sperimentale dove chiunque agli Studios può proporre un’idea ed essere selezionato per creare il proprio cortometraggio.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Control Z

Uscita: 4 Agosto 2021

Un misterioso hacker mette in subbuglio un liceo di Città del Messico svelando segreti che sarebbero dovuti rimanere nascosti, creando tensione e mettendo a rischio gli stessi studenti. La prima stagione ha introdotto Sofia (Ana Valeria Becerril), la protagonista della serie, che riesce a scoprire l’identità dell’hacker.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Poliziesco, Spy-story

Drammatico, Poliziesco, Spy-story Numero stagioni: 2

Hit & Run

Uscita: 6 Agosto 2021

Segev (Lior Raz) vede la sua vita vicina al collasso dopo la morte della moglie, rimasta uccisa in modo misterioso. Proprio per questo partirà una disperata ricerca della verità condotta dall’uomo, aiutato da una persona alla quale era molto legato. L’indagine si rivelerà più complessa del previsto, mentre la realtà dei fatti sembra avvolta da una coltre di nebbia impenetrabile. La serie è scritta da Avi Issacharoff, Lior Raz, Dawn Prestwich, e Nicole Yorkin.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Mr. Corman

Uscita: 6 Agosto 2021

La serie segue i giorni e le notti di Josh Corman (interpretato da Gordon-Levitt), un artista nell’animo, ma non di professione. Il suo sogno di sfondare nella musica non è andato a buon fine e insegna in una quinta elementare di una scuola pubblica nella San Fernando Valley. La sua ex fidanzata Megan lo ha lasciato, sostituita dal suo migliore amico Victor, che si è trasferito a casa sua. Nonostante sia consapevole di avere ancora molto per cui essere grato alla vita, Josh si ritrova a combattere ansia, frustrazione, solitudine e il sospetto di essere un perdente.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Drammatico, Commedia

Drammatico, Commedia Numero stagioni: 1

Navarasa

Uscita: 6 Agosto 2021

Creata da Mani Ratnam, è una serie antologica composta da 9 episodi che andranno ad esplorare differenti emozioni umane seguendo il concetto indiano di Navarasas, un’arte dedita a suscitare particolari reazioni emotive nello spettatore. Rabbia, coraggio, paura e compassione sono solo alcuni dei sentimenti che verranno trattati, in un viaggio che andrà a toccare l’animo umano.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Spirituale

Drammatico, Spirituale Numero stagioni: 1

Cruel Summer

Uscita: 6 Agosto 2021

Una serie non convenzionale che si svolge durante tre estati degli anni ’90, quando una teenager bella e popolare scompare, e un’altra ragazza, che apparentemente non ha nulla a che fare con lei, si trasforma da outsider dolce e impacciata nella giovane più popolare della città e infine nella persona più detestata d’America. Ogni episodio è narrato alternando differenti punti di vista. Nel cast sono presenti Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano e Sarah Drew.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Thriller psicologico

Thriller psicologico Numero stagioni: 1

Shaman King

Uscita: 9 Agosto 2021

Gli sciamani sono in grado di vedere e comunicare con i fantasmi, entità normalmente invisibili agli altri esseri umani. Ogni 500 anni, gli sciamani di tutto il mondo si riuniscono per partecipare allo Shaman Fight, un torneo in cui lottano tra di loro usando i poteri dei fantasmi, per decretare chi sarà il prossimo Shaman King: l’unico in grado di invocare il Grande Spirito e di unirsi a lui per plasmare il mondo come meglio crede. In questo contesto seguiamo le vicende di Yoh Asakura, discendente di un’antica famiglia di sciamani.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Anime

Anime Numero stagioni: 1

Untold: Rissa in Nba

Uscita: 10 Agosto 2021

Una docuserie che analizza gli sciagurati eventi di una partita di NBA del 2004, nel corso della quale si scatenò una rissa che coinvolse giocatori e tifosi, per uno dei capitoli più oscuri dello sport.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

I Need Romance

Uscita: 10 Agosto 2021

Un’instancabile lavoratrice incontra il suo vecchio partner che cercherà di farle riscoprire il piacere di vivere, staccando dal lavoro e ritrovando la sua vera vita. Riuscirà il compagno a ridare colore all’esistenza della sua ex?

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Romantico

Romantico Numero stagioni: 1

What If…?

Uscita: 11 Agosto 2021

What If…? rimescola le carte del Marvel Cinematic Universe, reimmaginando in celebri eventi dei film in modo inaspettato. La prima serie animata dei Marvel, Studios si concentra su diversi eroi del MCU e, nella versione originale, comprende le voci di star che ritornano ad interpretare i rispettivi ruoli. La serie e diretta da Bryan Andrews mentre Ashley Bradley è la capo sceneggiatrice.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Bake Squad – Squadra Pasticcieri

Uscita: 11 Agosto 2021

Se la vostra autostima ha subito un’impennata dopo aver realizzato con successo qualche ricetta online, forse è bene che stiate alla larga da questo show. Questa nuova serie vede infatti dei pasticcieri professionisti pronti a darsi battaglia nel realizzare dessert incredibili, per una competizione tutta da gustare che vi lascerà l’acquolina in bocca.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Show

Show Numero stagioni: 1

Monster Hunter: Legends of the Guild

Uscita: 12 Agosto 2021

Il protagonista è Aiden, un giovane cacciatore di mostri. Un giorno, come di consueto, l’eroe si reca a caccia, ma la creatura che deve affrontare è ben più forte di quanto si aspettasse, tanto da rischiare persino di diventare lui stesso la preda. Fortunatamente, viene salvato dall’esperto cacciatore Julius.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Anime

Anime Numero stagioni: 1

Alrawabi School for Girls

Uscita: 12 Agosto 2021

Teen Drama al femminile diretto e scritto da Tima Shomali assieme alla sceneggiatrice Shirin Kamal nel quale viene affrontato il bullismo. In questo caso la protagonista, dopo esserne stata vittima, pianifica la sua vendetta che la porterà a capire l’origine di quel tipo di atteggiamento. La ragazza scoprirà infatti che la natura di ognuno di noi non può essere ingabbiata in buoni o cattivi e che dietro ci sono sempre storie personali che possono influenzare la crescita di una persona, in modo negativo o positivo.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 1

Al Nuovo Gusto Di Ciliegia

Uscita: 12 Agosto 2021

Lisa Nova (Rosa Salazar) è un’aspirante regista nella Los Angeles del 1990, ma non va tutto secondo i piani. Le occasioni tardano ad arrivare, e la sua carriera sembra sempre più agonizzante e bisognosa di opportunità per un sogno che si allontana sempre di più. Dopo svariati rifiuti, Lisa cede alla disperazione, e seguiremo il percorso mentale e reale che la protagonista intraprenderà per avere la sua vendetta su quelli che l’hanno rifiutata, ricorrendo anche a pratiche oscure come il vodoo.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller, Drammatico

Thriller, Drammatico Numero stagioni: 1

Modern Love

Uscita: 13 Agosto 2021

La serie torna per una attesissima seconda stagione con un cast di stelle e nuove storie d’amore e di relazioni raccontate in tutta le loro complessità e bellezza, e ispirate all’omonima rubrica del New York Times. Una vecchia fiamma si riaccende. Un test: amici o innamorati. Una ragazza nottambula e il suo ragazzo mattiniero. Una storia d’amore con l’ex di un ex. Una storia di una notte. Una promessa impossibile. Il fantasma di un amore perduto. L’esplorazione della sessualità. La seconda stagione in otto episodi della celebre serie Modern Love porta sullo schermo una serie di storie relazioni, legami, tradimenti e rivelazioni.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Romantico

Romantico Numero stagioni: 2

Star Trek: Lower Decks

Uscita: dal 13 agosto (a cadenza settimanale)

La serie si svolge nel 2.380 e si concentra sull’equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Ensigns Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi devono continuare a svolgere i loro doveri oltre che ad avere una vita sociale, e spesso ciò accade mentre l’astronave viene colpita da decine di anomalie galattiche. Fra l’equipaggio della Flotta Stellare che risiede sottocoperta nella U.S.S. Cerritos ci sono il Guardiamarina Beckett, con la voce di Tawny Newsome, il Guardiamarina Brad Boimler, con la voce di Jack Quaid, il Guardiamarina Tendi, con la voce di Noël Wells e il Guardiamarina Rutherford, con la voce di Eugene Cordero.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Svaniti Nel Nulla

Uscita: 13 Agosto 2021

Ispirata al romanzo Gone For Good di Harlan Coben, la serie affronta la storia di Guillaume Lucchesi (Finnegan Oldfield), trentenne sconvolto dalla morte di Sonia (Garance Marillier) e del fratello Fred (Nicolas Duvauchelle). Dopo i tragici eventi la sua vita sembra tornare alla normalità, ma dieci anni dopo la moglie Judith (Nailia Harzoune) scompare nel nulla mentre viene celebrato il funerale della madre di Guillaume, facendolo cadere nella disperazione. Quest’ultimo cercherà quindi di raccogliere tutte le forze rimaste in modo da far luce su quanto successo, venendo a contatto con segreti rimasti a lungo celati.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller, Drammatico

Thriller, Drammatico Numero stagioni: 1

Il Suo Regno

Uscita: 13 Agosto 2021

Dopo la morte del rivale, un televangelista concorre per la carica di presidente, ma le indagini sull’omicidio sveleranno trame e intrecci pericolosi che avvolgono la vicenda nelle ombre. I fili nascosti mossi sullo sfondo dell’omicidio verranno finalmente a galla, facendo luce sull’oscuro avvenimento che ha scatenato una serie di eventi avvolti nell’incertezza.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Giallo, Drammatico

Giallo, Drammatico Numero stagioni: 1

Valeria

Uscita: 13 Agosto 2021

Valeria (Diana Gómez) torna in questa seconda stagione, che ripartirà esattamente da dove ci aveva lasciati. La nostra protagonista si troverà davanti ad una scelta impegnativa, e dovrà decidere se andare contro i suoi valori o accettare la proposta.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 2

The Defeated

Uscita: 13 Agosto 2021

Le macerie lasciate dalla Seconda Guerra Mondiale sono devastanti e, catapultandoci nella Berlino del 1946, la serie ci porta a seguire una situazione al limite nella quale la città sembra pronta a crollare sotto tutti gli aspetti. Ed è sullo sfondo di queste rovine che un detective americano e una poliziotta tedesca inesperta inizieranno a collaborare per aiutarsi a vicenda nel raggiungere i loro traguardi. Il detective è infatti alla ricerca del fratello scomparso, mentre la giovane deve affrontare i crimini che imperversano nella città.

In onda su: Netflix

Genere: Drammatico, Storico

Drammatico, Storico Numero stagioni: 1

The L Word: Generation Q

Uscita: 14 Agosto 2021

Bette Porter (Jennifer Beals), Alice Pieszecki (Leisha Hailey) e Shane McCutcheon (Kate Moennig) sono le protagoniste della vicenda principale, e faranno la loro comparsa anche in questo secondo ciclo di episodi. Sicuramente torneranno sotto i riflettori anche le tematiche che avevano contraddistinto i capitoli precedenti, dando grande rilevanza alla comunità LGBTQ+.

In onda su: Sky/NOW

Genere: Drammatico, Commedia

Drammatico, Commedia Numero stagioni: 2

Heels

Uscita: 15 Agosto 2021

Una storia di uomini e donne che inseguono i loro sogni nel mondo del wrestling professionistico delle piccole città. Ambientato in una comunità affiatata della Georgia, segue una federazione di wrestling a conduzione familiare dove due fratelli rivali combattono per decretare chi dei due debba seguire le orme del defunto padre. Quando sono sul ring, uno deve interpretare il bravo ragazzo e l’altro la sua nemesi, il mascalzone. Ma una volta tornati nel mondo reale, questi ruoli possono essere difficili da mantenere o da lasciarsi alle spalle.

In onda su: Starzplay

Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

L’attacco dei giganti

Uscita: 15 Agosto 2021

Vi fu un tempo in cui il genere umano si trovò sull’orlo dell’estinzione a causa di ciclopiche creature antropomorfe note come titani. Queste hanno costretto i pochi sopravvissuti a rifugiarsi in una città concentrica protetta da alte e spesse mura che i titani non potevano valicare. Arriva, finalmente, la prima parte della quarta stagione conclusiva.

In onda su: Netflix

Genere: Anime

Anime Numero stagioni: 4

Al Passo con i Kardashian

Uscita: 17 Agosto 2021

Tenere il passo dei Kardashian non è semplice, ma i fan potranno tentare di farlo seguendo la quinta stagione della serie, in arrivo il prossimo mese. Siete pronti per un nuovo capitolo di una delle famiglie più famose d’America?

In onda su: Netflix

Genere: Show

Show Numero stagioni: 5

Elena, diventerò presidente

Uscita: 18 Agosto 2021

La seconda stagione di Elena, diventerò presidente riprende la storia della giovane americana di origini cubane e futura leader Elena Cañero-Reed a partire dal suo ingresso in seconda media. Narrata attraverso gli estratti del suo diario, questa commedia familiare segue Elena tra gli alti e bassi della scuola media che la indirizzano lungo il cammino che la porterà a diventare presidente degli Stati Uniti.

In onda su: Disney+

Genere: Teen Comedy

Teen Comedy Numero stagioni: 2

Mirage

Uscita: 18 Agosto 2021

Nuovo thriller nato da una collaborazione tra RAI, France TV e Zdf. La storia principale metterà sul piatto diverse idee interessanti, e tra tentativi di spionaggio e relazioni amorose, i personaggi principali prenderanno vita grazie alle interpretazioni di Marie-Josée Croze, Clive Standen, Chadi Alhelou e Nabs Aziz. Per quanto riguarda gli showrunner, al timone troviamo Franck Philippon, Bénédicte Charles e Olivier Pouponneau. Questa sarà la prima e ultima stagione.

In onda su: Sky/NOW

Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

Godfather of Harlem

Uscita: 18 Agosto 2021

Bumpy Johnson si trova a combattere contro le famiglie del crimine di New York per il controllo della redditizia e pericolosa “French Connection”, la rete per l’eroina che va da Marsiglia al porto di New York. Con un cartello di spaccio che include boss della criminalità di altre grandi città degli Stati Uniti, Bumpy è ispirato dal messaggio di nazionalismo nero dell’amico Malcolm X. Il suo ambizioso piano dovrà superare l’opposizione non solo degli italiani, ma anche di sua moglie Mayme, della figlia Elise, del rivale Adam Clayton Powell, del procuratore Robert Morgenthau e persino dello stesso Malcolm. Arriva la seconda stagione!

In onda su: Disney+

Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 2

Truth be Told

Uscita: 20 Agosto 2021

Serie TV thriller di genere true crime, in qualche modo ispirata al mondo dei podcast: Poppy Parnell, il personaggio di Octavia Spencer, è proprio una conduttrice di uno show che si occupa di crimini irrisolti. In questa seconda stagione, sarà proprio il personaggio di Kate Hudson a rivolgersi all’investigatrice: Micah Keith è un’amica di infanzia e magnate dei media, che si trova in qualche modo coinvolta in una combinazione di scandalo e tragedia. Poppy si mette alla ricerca della verità, ma quali conseguenze personali e professionali dovrà subire Micah e il suo impero?

In onda su: Apple TV+

Genere: Drammatico, Thriller

Drammatico, Thriller Numero stagioni: 2

La Direttrice

Uscita: 20 Agosto 2021

Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) viene assunta per ricoprire la carica di preside della facoltà d’inglese della Pembroke University, anche se la sua sbadataggine è un ostacolo di non poco conto. Essendo la prima donna a ricoprire quel ruolo all’interno del dipartimento, Ji-Yoon Kim dovrà fronteggiare diversi ostacoli, in una comedy caratterizzata da tematiche molto attuali. “F*ker in Charge of You F*king F*ks” è la targa del suo ufficio, facendo capire chi comanda anche a dispetto di un atteggiamento apparentemente goffo che creerà più di qualche situazione imbarazzante.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Nine Perfect Strangers

Uscita: 20 Agosto (primi tre episodi, poi uno ogni settimana)

Basata sul romanzo dell’autrice australiana Liane Moriarty – bestseller del New York Times - Nove perfetti sconosciuti è prodotta dal team di Big Little Lies e interpretato da Nicole Kidman e Melissa McCarthy al loro primo progetto insieme. Girata in Australia, la serie drama è ambientata in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione. La storia ruota intorno a nove personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. A sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza è la direttrice del centro Masha (Kidman), una donna la cui missione è quella di ritemprare le loro menti e i loro corpi. Ma questi nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Commedia, Drammatico

Commedia, Drammatico Numero stagioni: 1

Comedy Premium League

Uscita: 20 Agosto 2021

Vi siete mai chiesti se esiste un campionato della comicità? Sia che la risposta sia affermativa o negativa, sappiate che Netflix ha deciso di darvi una risposta emblematica. Comedy Premium League vede infatti competere diversi intrattenitori indiani intenti ad accaparrarsi il titolo di miglior comico, cercando di far morire dal ridere (speriamo non in modo letterale) gli spettatori.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Show comico

Show comico Numero stagioni: 1

The Walking Dead

Uscita: 23 Agosto 2021 (prima parte dell’undicesima stagione)

Nelle precedenti stagioni della serie, i protagonisti si sono confrontati con i demoni del passato e hanno combattuto nuove minacce, con le amicizie, e le relazioni che risentono del crescente danno collaterale dell’apocalisse, Alexandria è gravemente compromessa dalla carneficina e dalla devastazione lasciata dai Sussurratori. Ora, gli abitanti cercano di rifortificare la città e di trovare sostentamento per sempre più persone. Tra questi, ci sono i sopravvissuti alla caduta del Regno e all’incendio di Hilltop; compresi Maggie e il suo nuovo gruppo, i Wardens. La situazione è difficile per tutti: le tensioni aumentano a causa degli eventi passati e l’istinto di sopravvivenza tende a prevalere sempre di più sulla collaborazione.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Drammatico, Horror

Drammatico, Horror Numero stagioni: 11

McCartney 3,2,1

Uscita: 25 Agosto 2021

Paul McCartney incontra il leggendario produttore Rick Rubin in un raro e approfondito faccia a faccia per discutere del suo lavoro rivoluzionario con i Beatles, dell’emblematico arena rock degli anni ’70 con i Wings e dei suoi oltre 50 anni come artista solista. In questa serie composta da sei episodi che esplora la musica e la creatività in modo unico e illuminante, gli spettatori potranno unirsi a Paul e Rick per una conversazione intima sul lavoro di composizione, le influenze e le relazioni personali che hanno ispirato le canzoni iconiche che sono state la colonna sonora delle vite di tutti.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Post Mortem – Nessuno Muore a Skarnes

Uscita: 25 Agosto 2021

La comedy norvegese diretta da Harald Zwart segue una vicenda molto intrigante: Live (Kathrine Thorborg Johansen) dopo essere stata dichiarata morta si risveglia, ma ad accompagnarla ci sarà una sete di sangue insaziabile che porterà pro e contro. Se l’essere vampira comporta dei sacrifici, da un altro punto di vista giova alle casse dell’impresa funebre della famiglia, che può riabbracciare la cara Live prendendo le dovute precauzioni.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Clickbait

Uscita: 25 Agosto 2021

Creata da Tony Ayres e Christian White, la serie si articola in 8 episodi che vanno ad esplorare la frattura esistente tra l’identità reale e quella virtuale in un mondo dominato dai social media. Nick Brewer (Adrian Grenier) è un padre di famiglia che improvvisamente sparisce dalla circolazione, fino a quando non appare un video che lo mostra assieme ad un cartello che recita il seguente messaggio: “Io abuso le donne. A 5 milioni di visualizzazioni morirò”. La sorella Pia (Zoe Kazan) e la moglie Sophie (Betty Gabriel) restano scioccate dall’accaduto, ma la vita di Nick, apparentemente innocente, rivelerà un lato oscuro rimasto nascosto per molto tempo.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

All American

Uscita: 26 Agosto 2021 (episodi 9-18)

Il cuore della serie è la vita del giocatore di football Spencer Paysinger, e il suo percorso di crescita fatto di sacrifici e ambizione. L’ultimo anno di liceo di Spencer (interpretato da Daniel Ezra) è il periodo trattato in questa terza stagione, e ad agosto i fan potranno finalmente vedere la conclusione di questo nuovo ciclo di episodi.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico, Biografico

Drammatico, Biografico Numero stagioni: 4

La Famiglia Mckellan

Uscita: 26 Agosto 2021

Il quarto capitolo della serie mostrerà il ritorno della famiglia McKellan. In questa quarta parte il gruppo si trasferirà in Georgia, dove lo shock culturale sarà notevole. Nel Sud del paese, infatti, le abitudini sono diverse da Seattle, e i Mckellan dovranno abituarsi a cambiare la loro quotidianità per integrarsi nel migliore dei modi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 4

Schitt’s Creek

Uscita: 26 Agosto 2021

La serie segue i coniugi Rose. Johnny, un ricco magnate del video store, e Moira, una soap star di successo. La famiglia, composta dai due coniugi e dai figli (un ragazzo e una ragazza) perde la propria fortuna quando il loro manager non riesce a pagare le tasse. Sono costretti a ricostruire le loro vite con la loro unica risorsa residua: una piccola città chiamata Schitt’s Creek che avevano comprato per il loro figlio come regalo e scherzo qualche anno prima, per il suo compleanno. I quattro, senza denaro, saranno costretti ad alloggiare in due stanze dell’unico motel in paese. La terza stagione arriva finalmente in Italia.

In onda su: Infinity+

Infinity+ Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 6

Edens Zero

Uscita: 26 Agosto 2021

Shiki è un orfano che non ha mai visto un essere umano. Dal canto suo, Shiki, essendo l’unico umano, cerca di aiutarli riparando i robot malfunzionanti. Un giorno, arrivano al parco a tema Rebecca Bluegarden ed il suo amico felino Happy, con l’intento di girare un video divertente per i loro iscritti. Dopo aver salvato Rebecca e Happy, Shiki parte insieme a loro per un lungo viaggio nel Cosmo Sakura alla ricerca della dea Madre; nel mentre cercherà di farsi quanti più amici possibili, preferibilmente un centinaio.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Anime

Anime Numero stagioni: 1

See

Uscita: 27 Agosto 2021

In un futuro non troppo lontano l’umanità perde il dono della vista, forse per volontà degli dei. Dopo molti anni il potere di vedere sembra essere tornato sulla Terra grazie alla nascita di alcuni bambini. I protagonisti si ritrovano così alle prese con la necessità di proteggerli da chi vuole ucciderli.

In onda su: Apple TV+

Genere: Fantascienza, Drammatico

Fantascienza, Drammatico Numero stagioni: 3

Kevin Can F**K Himself

Uscita: 27 Agosto 2021

La serie segue la storia di Allison McRoberts (Annie Murphy), una donna che ci sembra di conoscere da una vita: il prototipo della moglie da Sitcom. È bella e sa prendere bene le battute anche quando sono indirizzate a lei, ed è sposata con un tizio che ha vinto la lotteria dei matrimoni. La seguiamo nel momento in cui apre gli occhi per vedere le cose come stanno e si rivolta contro tutte le ingiustizie della sua vita.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Fernando

Uscita: 27 Agosto 2021

La seconda stagione sarà composta da 4 episodi che seguono il celebre pilota spagnolo durante il suo attesissimo ritorno in F1 con la Renault e offrirà ai clienti Prime Video una panoramica dell’arduo percorso e delle grandi sfide affrontate dal pilota spagnolo dentro e fuori dalla pista per tornare a competere ai più alti livelli dopo due anni di assenza. Vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 2

Work In Progress

Uscita: 28 Agosto 2021

Comedy creata da Abby McEnany e Tim Mason vede come protagonista Abby McEnany, in un racconto semi autobiografico ricco di emozioni, nel quale assisteremo al viaggio interiore di Abby, capace di conquistare gli altri grazie alla sua autoironia e allo stesso tempo in crisi per i problemi che attanagliano la sua vita.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

The White Lotus

Uscita: 30 Agosto 2021

Un resort paradisiaco hawaiano è il luogo nel quale la storia prende vita, tra intrecci, risate e nuove amicizie. Creata, sceneggiata e diretta da Mike White, questa nuova comedy segue staff e ospiti nel corso di una settimana, tra disavventure ed eventi inaspettati. La vicenda principale è apparentemente semplice, ma i misteri e i cambi di rotta improvvisi non mancheranno.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Scintille Di Gioia

Uscita: 31 Agosto 2021

Reality nel quale Marie Kondo non si limiterà a sistemare qualche casa o giardino, ma sarà pronta a rimettere in sesto un’intera città. Un’impresa impossibile? Lo scopriremo soltanto nel corso di questa prima season.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Reality

Reality Numero stagioni: 1

