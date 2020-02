Le serie TV nuove e cancellate – Febbraio 2020

0Quali serie Tv usciranno a Febbraio 2020? A gennaio siamo stati sommersi da tante nuove uscite e attesi ritorni, ma ci sono talmente tante piattaforme di streaming in cui è possibile guardare serie Tv, che si fa confusione a rimanere costantemente aggiornati con le nuove uscite. Non vi preoccupate, come abbiamo già fatto per Gennaio 2020, anche adesso vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, la lista delle serie Tv cancellate o non rinnovate a febbraio.

Le serie Tv nuove

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video ed Apple Tv+.

The Vampire Diaries

Uscita: 1 Febbraio 2020

La famosa serie di successo incentrata sui fratelli vampiri Stefan e Damon Salvatore, e sulla giovane Elena Gilbert arriva in versione completa su Infinity.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: horror, fantasy, drammatico, sentimentale

horror, fantasy, drammatico, sentimentale Numero stagioni: 8

Homeland

Uscita: 1 Febbraio 2020

Il political drama vincitore di due Golden Globes e di otto Emmy Awards è pronto a tornare più forte e irriverente che mai con la sesta stagione (indietro di una stagione secondo la tabella di marcia statunitense. È stata anche annunciata l’ottava stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Commedia

Drammatico, Commedia Numero stagioni: 7

Counterpart

Uscita: 1 Febbraio 2020

Howard Silk è un agente burocratico di stanza a Berlino. Da oltre trent’anni ha sempre compiuto lo stesso lavoro, ma non si è mai reso conto di ciò che in realtà coinvolge il suo lavoro: l’agenzia in cui lavora in realtà è un punto di passaggio verso un mondo parallelo. La serie ha avuto una realizzazione travagliata a tal punto che, dopo due stagioni, è stata cancellata. Non preoccupatevi, però, il finale chiude tutti i fili narrativi.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: fantascientifico, thriller

fantascientifico, thriller Numero stagioni: 2

Escape at Dannemora

Uscita: 1 Febbraio 2020

Miniserie di sole sette puntate che narra l’intrigante vicenda della fuga dal carcere Clinton Correctional Facility avvenuta nel 2015. Quest’ultima ha avviato una caccia all’uomo di enorme portata verso i due carcerati: nessuno poteva immaginare che potessero essere aiutati da una dipendente della prigione. Tra gli attori protagonisti anche Benicio del Toro.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: azione, polizisco, thriller

azione, polizisco, thriller Numero stagioni: 1

Come una madre

Uscita: 2 Febbraio 2020

La nuova serie della Rai, che vede come attori protagonisti Vanessa Incontrada, Sebastiano Somma e Ivan Franek, racconta la storia di una madre che dopo aver perso il figlio di 9 anni in un incidente stradale, decide di rifugiarsi nella casa di famiglia in un paesino toscano. Angela, questo il nome della madre, scopre di avere una misteriosa vicina, Elena, la quale le chiede di tenere per una notte i suoi figli Bruno e Valentina. Quella che doveva essere una notte tranquilla e spensierata si rivelerà l’inizio di un incubo.

In onda su: Rai Uno

Rai Uno Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Team Kaylie

Uscita: 3 Febbraio 2020

Gli episodi totali sono 11, ma Netflix ha deciso di dividerli in 20 episodi suddivisi in 3 parti. Nella terza parte di questa particolare serie la protagonista, comunque, sarà sempre Kaylie Konrad con i suoi disturbi e ossessioni dai social. A causa di quest’ultimi viene costretta dal tribunale a scontare la condanna ai lavori socialmente utili in una scuola media.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Il Farmacista

Uscita: 5 Febbraio 2020

Una nuova docuserie targata Netflix che vede come protagonista un farmacista della Louisiana che, dopo la morte del figlio, decide di impegnarsi per rivelare la corruzione dilagante che si nasconde dietro la crisi degli oppiacei.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Dramma, Documentario

Dramma, Documentario Numero stagioni: 1

Riverdale

Uscita: 5 febbraio 2020

La terza stagione della teen serie basata sui personaggi della Archie Comics giunge finalmente, dopo travagliate decisioni, in Italia. Nel corso dell’anno dovrebbe anche giungere la quarta stagione, già conclusa negli Stati Uniti. La serie è ambientata nello stesso universo narrativo de Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Drammatico, thriller, horror, azione, poliziesco

Drammatico, thriller, horror, azione, poliziesco Numero stagioni: 4

God Friended Me

Uscita: 5 Febbraio 2020

La prima stagione è andata in onda su Premium Stories, mentre la seconda arriverà su Infinity. La serie è incentrata su Miles Finer, un ragazzo molto intelligente e ateo convinto, che un giorno, tramite social, riceve una richiesta di amicizia da parte di Dio.

In onda su: Infinity/Sky

Infinity/Sky Genere: Commedia, Drammatico

Commedia, Drammatico Numero stagioni: 2

Chi ha ucciso Malcom X?

Uscita: 7 Febbraio 2020

Un’altra docuserie targata Netflix che questa volta indaga sull’omicidio di una delle personalità più influenti della cultura afroamericana. Sono passati molti anni dall’assassinio di Malcolm X, ma un attivista intraprende una complicata missione alla ricerca della verità in nome della giustizia e si scontrerà con ostacoli molto più grandi di lui.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Documentario

Drammatico, Documentario Numero stagioni: 1

Clifford

Uscita: 7 Febbraio 2020

È una storica serie tv animata prescolare anglo-statunitense che vede come protagonista l’omonimo della serie originale di libri di Clifford the Big Red Dog creata da Norman Bridwell. Arriverà la seconda parte della prima stagione.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Mythic Quest: Raven’s Banquet

Uscita: 7 Febbraio 2020

La serie incentra le storie di un gruppo di sviluppatori di videogiochi che si trovano a vivere le classiche sfide da vincere per gestire un popolare videogioco.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

My Holo Love

Uscita: 7 Febbraio 2020

Si tratta di una nuova serie sud coreana che vede come protagonista Han So Yun, una normale donna che però soffre di prosopagnosia e non è in grado di riconoscere i volti delle persone. Questa rara condizione di salute la porta ad una totale chiusura in se stessa e solo l’incontro con Holo, un’intelligenza artificiale con le sembianze del suo sviluppatore Nan-Do, cambierà per sempre la sua vita. Nel frattempo lo stesso Nan-Do, a sua volta recluso per altri motivi, osservando il rapporto tra So-Yeon and Holo, proverà delle emozioni mai provate prima.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Locke & Key

Uscita: 7 Febbraio 2020

Tre fratelli decidono di trasferirsi in una vecchia proprietà dopo la morte del padre per omicidio. Qui scoprono tre misteriose chiavi dagli strani poteri che dovranno essere usate contro una malvagia creatura che vuole impossessarsene. La serie si ispira agli omonimi fumetti di Joe Hill e Gabriel Rodríguez ed è pronta ad arrivare su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Horror, Drammatico

Horror, Drammatico Numero stagioni: 1

Van Helsing

Uscita: 8 Febbraio 2020

Dopo poco più di quattro mesi dall’uscita negli Stati Uniti, arriva anche in Italia la quarta stagione della serie SyFy ispirata alla graphic novel Helsing. La serie è stata già rinnovata per la quinta e ultima stagione di cui stanno per iniziare le riprese.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Horror, Drammatico

Horror, Drammatico Numero stagioni: 4

The Good Place

Uscita: 9 Febbraio 2020

Arriva finalmente anche in Italia la quarta e ultima stagione della serie incentrata sulla vita della giovane Eleanor che, dopo la morte e il successivo risveglio nell’aldilà, deve dimostrare agli altri e a se stessa di essere una persona meritevole di andare in Paradiso.

In onda su: Infinity/Sky

Infinity/Sky Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 4

The Resident

Uscita: 11 Febbraio 2020

Dopo l’unione con il Rock Mountain Medical, i medici dell’ospedale Chastain Park di Atlanta dovranno vivere nuove avventure correlate di gioie e dolori nella seconda parte della terza nuova stagione.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 4

This Is Us

Uscita: 11 Febbraio 2020

Arriva anche la seconda parte della quarta stagione del nuovo dramma familiare che segue ben tre archi narrativi differenti. Dopo essere stata rinnovata fino alla sesta stagione, nella seconda parte della quarta stagione farà la sua comparsa anche il noto cantante John Legend.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 4

Stumptown

Uscita: 12 Febbraio 2020

La serie, tratta dall’omonimo fumetto, è pronta a tornare con la seconda parte della prima stagione. La serie narra delle vicende vissute da Dexedrine “Dex” Parios, una veterana militare, che lotta per cavarsela e accudire suo fratello minore, a Portland, nell’Oregon. Lotta anche contro il disturbo da stress post traumatico dovuto ai suoi anni come Marine in Afghanistan, i problemi aumentano quando si ritrova piena di debiti di gioco e pertanto, per racimolare qualche soldo, accetta di aiutare la polizia come investigatrice privata il cui compito è risolvere i delitti più misteriosi.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, poliziesco

Drammatico, poliziesco Numero stagioni: 1

Chicago Fire

Uscita: 12 Febbraio 2020

La squadra di vigili del fuoco più famosa della tv arriva con la sua ottava stagione. Preparatevi a vivere le nuove avventure della squadra di vigili del fuoco e dei paramedici della caserma 51.

In onda su: Infinity/Sky

Infinity/Sky Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 8

Narcos: Messico

Uscita: 13 Febbraio 2020

Il cartello di Guadalajara è pronto a tornare più forte che mai. L’ascesa di Miguel Ángel Félix Gallardo, dopo l’accordo con il governo messicano, è pronta a compiersi, ma dovrà fare i conti con la DEA che sta facendo di tutto per vendicare la morte di Kiki Camarena.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 2

Castle Rock

Uscita: 13 Febbraio 2020

Benvenuti a Castle Rock, cittadina apparentemente tranquilla dove però sono all’ordine del giorno degli eventi misteriosi e terrificanti. La serie nasce dalla mente di Stephen King.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Drammatico, Azione, Thriller, Horror

Drammatico, Azione, Thriller, Horror Numero stagioni: 2

Chicago P.D.

Uscita: 13 Febbraio 2020

Si torna a Chicago, ma questa volta all’interno della caserma della polizia di Chicago. Vivrete le avventure sia dell’unità di pattuglia sia dell’unità d’intelligence, e della loro lotta contro il crimine che alberga all’interno delle strade di Chicago.

In onda su: Infinity/Sky

Infinity/Sky Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 7

Le ragazze del centralino

Uscita: 14 Febbraio 2020

Anche se si sentirà la mancanza dell’attrice Maggie Civantos e nonostante le proteste da parte del pubblico sulla sorte di Angeles Vidal, il personaggio da lei interpretato, la serie spagnola ritorna con la quarta stagione in attesa della quinta ed ultima stagione. Questa volta sarà ambientata tra il 1936 e il 1939 e trasporterà le protagoniste all’interno della Guerra Civile Spagnola.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 4

Chicago Med

Uscita: 14 Febbraio 2020

Ambientata sempre a Chicago, ma come suggerisce il titolo questa volta ci troviamo all’interno dell’ospedale cittadino. In questa stagione avremo le risposte al cliffhanger della quarta stagione?

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 5

The Good Doctor

Uscita: 14 Febbraio 2020

Si tratta di un altro medical drama che incentra la sua storia sulla figura di un giovane chirurgo che soffre di autismo. Quest’ultimo decide di trasferirsi in una piccola cittadina di provincia per poter prendere parte ad una prestigiosa e funzionale equipe medica. Il protagonista, Shaun Murphy, farà di tutto per mostrare il suo grande talento e combattere lo scetticismo dei suoi colleghi.

In onda su: Rai Due

Rai Due Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 3

ZeroZeroZero

Uscita: 14 Febbraio 2020

Miniserie incentrata sul romanzo d’inchiesta di Roberto Saviano e realizzata dal regista italiano Stefano Sollima. La volontà di internazionalità di quest’ultimo hanno portato nel cast attori del calibro di Gabriel Byrne, Andrea Riseborough e Dane DeHaan.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, Thriller

Drammatico, Thriller Numero stagioni: 1

The Outsider

Uscita: 17 Febbraio 2020

Dovrebbe essere, semplicemente, la migliore trasposizione dei lavori di Stephen King. Perlomeno questo è quello che ha dichiarato lo stesso scrittore. La serie, infatti, è tratta dall’omonimo romanzo del celebre autore e ci mostrerà le indagini del detective Ralph Anderson, intento a risolvere l’omicidio di Frankie Peterson, un bambino di appena 11 anni trovato mutilato in mezzo ai boschi della Georgia.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, Thriller, Horror

Drammatico, Thriller, Horror Numero stagioni: 1

Puerta 7

Uscita: 21 Febbraio 2020

Martin Zimmermann, lo sceneggiatore di Narcos, ha deciso di realizzare una nuova serie originale Netflix. Si tratta della terza serie originale argentina e Puerta 7 racconta la storia di una donna che fa di tutto per liberare una squadra di calcio argentina dalla prepotenza della criminalità organizzata.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 1

Hunters

Uscita: 21 Febbraio 2020

Si tratta dell’attesissima serie che vede tra gli attori Al Pacino e racconta la storia di una variopinta e agguerrita squadra di cacciatori di nazisti che vive nella New York del 1977. Gli Hunters sono dei cacciatori che si fanno chiamare così perché combattono con ogni mezzo gli alti funzionari del führer che provano a cospirare per ripristinare l’ideologia hitleriana e fare nascere un Quarto Reich in America.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 1

Better Call Saul

Uscita: 24 Febbraio 2020

La sesta è ultima stagione è stata già annunciata, ma al momento godiamoci l’uscita della quinta stagione che si prospetta di altissimo livello con il ritorno di tre personaggi direttamente da Breaking Bad, tra cui il compianto Robert Forster nei panni di Ed Galbraith.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 5

Station 19

Uscita: 24 Febbraio 2020

Si tratta di uno spin-off di Grey’s Anatomy ambientato, però, all’interno della caserma dei vigili del fuoco di Seattle.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 3

Grey’s Anatomy

Uscita: 24 Febbraio 2020

Preparate i fazzoletti o le torce e i forconi, perché arriva la nuova stagione del medical drama più longevo della televisione. Quest’anno toccherà la vetta dei 350 episodi, ma dopo l’addio di Justin Chambers bisognerà vedere che decisione prenderà Ellen Pompeo. Tranquilli, se la stagione non vi piacerà, ce ne sarà una diciassettesima.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 16

The Walking Dead

Uscita: 24 Febbraio 2020

La prima parte era terminata con i protagonisti in trappola bloccati da un’orda di zombie che li ha colti di sorpresa sottoterra. Il finale d’intermezzo è stato uno dei più deludenti della serie sia per quanto riguarda la critica che le visualizzazioni, ma la seconda parte dovrebbe essere decisamente più interessante, spaventosa e incredibile, almeno secondo Samantha Morton.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, Thriller, Horror

Drammatico, Thriller, Horror Numero stagioni: 10

Grantchester

Uscita: 25 Febbraio 2020

La serie è ambientata negli anni cinquanta a Cambridgeshire. Nel piccolo villaggio di Grantchester, il giovane reverendo Sidney Chambers prova ad indagare sugli omicidi che avvengono nella sua parrocchia e non solo, affiancando l’ispettore di polizia Geordie Keating. Nel bel mezzo della ricerca e delle indagini, ha inizio la storia d’amore a distanza con l’amica Amanda Kendall.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Drammatico, Giallo

Drammatico, Giallo Numero stagioni: 4

The L World: Generation Q

Uscita: 26 Febbraio 2020

Si tratta del sequel della serie di successo The L World e vedrà nuovamente la creatrice e regista Ilene Chaike. La nuova serie sarà ambientata esattamente tredici anni dopo la serie originale, ma tornerà a raccontare le amicizie e gli amori di un forte gruppo di donne lesbiche ce vivono nel quartiere di Silver Lake a Los Angeles.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, Commedia

Drammatico, Commedia Numero stagioni: 1

Altered Carbon

Uscita: 27 Febbraio 2020

Ve ne parlammo qualche settimana fa dopo l’annuncio a sorpresa fatto da Netflix. Ebbene sì, la seconda stagione della serie sci-fi di successo è pronta ad arrivare sulla piattaforma di streaming. Non mancheranno le sorprese, una tra tutte il cambiamento dell’attore protagonista che passa da Joel Kinnaman a Anthony Mackie.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Fantascienza

Drammatico, Fantascienza Numero stagioni: 2

Followers

Uscita: 27 Febbraio 2020

Si prepara al debutto la nuova serie giapponese molto vicina alle meccaniche narrative di Black Mirror e che mostra il lato oscuro dei social media.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Fantascienza

Drammatico, Fantascienza Numero stagioni: 1

Queen Sono

Uscita: 28 Febbraio 2020

La protagonista della serie è una spia sudafricana altamente addestrata che decide di intraprendere una pericolosa missione e nel frattempo deve riuscire a gestire i vari cambiementi all’interno delle sue relazioni personali. Questa è la prima serie africana originale targata Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Azione, Poliziesco

Drammatico, Azione, Poliziesco Numero stagioni: 1

Le serie Tv cancellate o non rinnovate a Febbraio 2020

Non ci sono al momento serie Tv cancellate o non rinnovate per Febbraio 2020.