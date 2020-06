Le serie TV nuove e cancellate – Giugno 2020

Quali serie Tv usciranno a Giugno 2020? Maggio è stato un mese ricco di contenuti anche perché molte piattaforme di streaming hanno pensato bene di inserire alcune sorprese per aiutare gli utenti a superare la monotonia della quarantena che nel frattempo è parzialmente o totalmente giunta al termine. Giugno si appresta ad essere un mese incerto per quanto riguarda la pandemia di Coronavirus, ma non per quanto riguarda i contenuti seriali: questi non mancheranno e non vi preoccupate, come abbiamo già fatto nei mesi scorsi, anche adesso vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, la lista delle serie Tv cancellate o non rinnovate a giugno. Ecco quindi le Serie Tv in uscita per Disney+, Netflix, Amazon Prime Video , Now Tv ed altre piattaforme.

Le serie Tv nuove e rinnovate

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Apple Tv+ e Disney+ previste per Giugno 2020.

DC’s Legends of Tomorrow

Uscita: 1 Giugno 2020

Un misterioso “signore del tempo” venuto dal futuro riunisce un improbabile gruppo di supereroi e cattivi per salvare il mondo da una pericolosa minaccia. Arriva su Netflix la quarta stagione.

In onda su: Netflix/Infinity

Netflix/Infinity Genere: azione, supereroi, fantascienza

azione, supereroi, fantascienza Numero stagioni: 5

Angie Tribeca

Uscita: 1 Giugno 2020

Angie Tribeca, una poliziotta tenace e poco incline alla collaborazione, si occupa dei crimini più efferati e insoliti che avvengono a Los Angeles. Arriva la quarta e ultima stagione su Infinity!

In onda su: Infinity

Infinity Genere: commedia, parodia, poliziesco

commedia, parodia, poliziesco Numero stagioni: 4

L’attacco dei giganti

Uscita: 1 Giugno 2020

Il giovane Eren Yeager è deciso a lottare contro i Giganti che hanno distrutto la sua città e minacciano di fare lo stesso con l’intera razza umana. Arriva la seconda parte della terza stagione!

In onda su: Netflix

Netflix Genere: azione, animazione

azione, animazione Numero stagioni: 4

Oswaldo

Uscita: 1 Giugno 2020

Le fantastiche peripezie di Oswaldo, un pinguino di dodici anni con l’incredibile capacità di trasformare le situazioni più semplici della vita in avventure epiche. Arriva la prima stagione anche in Italia!

In onda su: Boing

Boing Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 3

Sadie e Gilbert

Uscita: 1 Giugno 2020

La vita della quattordicenne Sadie viene stravolta quando scopre, del tutto casualmente, di possedere dei poteri magici. Sadie è una maga, o meglio, una maga in formazione. Si tratta di un caso molto particolare: nel mondo dei maghi è inaudito che qualcuno così giovane possieda un dono così speciale. Per questo motivo, i Guardiani della Magia inviano al suo fianco Gilbert, un coniglio molto vecchio, burbero e ormai prossimo al pensionamento, che faccia da guida alle arti magiche della ragazza.

In onda su: Cartoonito

Cartoonito Genere: animazione

animazione Numero stagioni: 1

9-1-1: Lone Star

Uscita: 1 Giugno 2020

Un agente di polizia di New York viene trasferito a Austin, Texas insieme al figlio. Qui prova a salvare la vita delle persone mentre, al tempo stesso, tenta di risolvere i propri problemi personali. Arriva la prima stagione su Sky Fox e Now Tv.

In onda su: Sky

Sky Genere: drammatico, poliziesco

drammatico, poliziesco Numero stagioni: 2

Future Man

Uscita: 1 Giugno 2020

Dopo aver vinto un videogioco, Josh, che lavora come inserviente in un laboratorio, viene reclutato da misteriosi visitatori per viaggiare nel tempo al fine di prevenire l’estinzione dell’umanità. Arriva la terza stagione su Amazon Prime Video!

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: azione, fantascienza

azione, fantascienza Numero stagioni: 3

Criminal Minds: Beyond Borders

Uscita: 1 Giugno 2020

Jack Garret è il capo della divisione internazionale dell’FBI, responsabile insieme alla squadra dei casi verificatisi al di fuori degli Stati Uniti e per cui sono coinvolti cittadini americani. Arrivano le prime due stagioni su Amazon Prime Video!

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: poliziesco, giallo

poliziesco, giallo Numero stagioni: 2

Marblegen

Uscita: 1 Giugno 2020

Le avventure di una squadra di amici che vuole vincere il più grande torneo del mondo di Marblegen. Cosmo, Aissa, Luna e Sam devono impedire al pericoloso Marcello King di impossessarsi della potente biglia di Mercurio.

In onda su: Netflix/Sky/Rai

Netflix/Sky/Rai Genere: azione, animazione

azione, animazione Numero stagioni: 1

Al passo con i Kardashian

Uscita: 1 Giugno 2020

Le avventure quotidiane di una famiglia unica, i Kardashian. Anche se la vita non va sempre come queste celebrità vorrebbero, la principessa del pettegolezzo, Kim, sa sempre come intrattenere il pubblico. Arrivano le prime due stagioni su Netflix

In onda su: Netflix

Netflix Genere: biografia

biografia Numero stagioni: 18

Gli altri reality e documentari in arrivo il 1° Giugno 2020:

Al passo con i Kardashian – Stagioni 1 e 2

Married to Medicine – Stagione 1

The Real Housewives of Atlanta – Stagione 1

The Real Housewives of Beverly Hills – Stagione 1

The Real Housewives of New York – Stagione 1

The Titan Games – Stagione 1

Top Chef – Stagione 1

Le amiche di mamma

Uscita: 2 Giugno 2020

Le avventure della famiglia Tanner continuano: DJ Tanner-Fuller vive con la sorella Stephanie e l’amica Kimmy, che l’aiutano a occuparsi dei tre figli. Arriva la sesta ed ultima stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: commedia

commedia Numero stagioni: 6

Baki

Uscita: 4 Giugno 2020

Mentre il campione di arti marziali Baki Hanma segue duri allenamenti per superare il leggendario padre, cinque violenti condannati a morte arrivano a Tokyo per sfidarlo. Arriva la terza parte della prima stagione!

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione, azione

animazione, azione Numero stagioni: 1

Mi senti?

Uscita: 4 Giugno 2020

Tre amiche di un quartiere a basso reddito alle prese con pessimi fidanzati e famiglie disfunzionali colgono il lato comico delle loro vite trovando la speranza.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: commedia, teen drama

commedia, teen drama Numero stagioni: 1

Profiling

Uscita: 4 Giugno 2020

Parigi. La criminologa Chloe Saint-Laurent indaga i più efferati crimini della capitale francese. Arriva la decima stagione su Sky!

In onda su: Sky

Sky Genere: poliziesco, drammatico

poliziesco, drammatico Numero stagioni: 10

Dear…

Uscita: 5 Giugno 2020

Serie tv composta da 10 documentari ispirata ai rivoluzionari spot Dear Apple, e ha come produttore esecutivo il vincitore dell’Emmy R.J. Cutler.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: docuserie

docuserie Numero stagioni: 1

Agents of S.H.I.E.L.D

Uscita: 5 Giugno 2020

Phil Coulson è il direttore dello SHIELD, un’agenzia segreta che indaga su avvenimenti inspiegabili e protegge la popolazione da eventi straordinari. Arriva la settima e sicuramente ultima stagione su Sky Fox!

In onda su: Sky

Sky Genere: fantascienza, azione

fantascienza, azione Numero stagioni: 7

Civiltà perdute con Albert Lin

Uscita: 5 Giugno 2020

Avventura, scienza e archeologia si intrecciano in un affascinante viaggio alla scoperta delle civiltà perdute in compagnia con Albert Lin.

In onda su: Disney+/Sky

Disney+/Sky Genere: docuserie

docuserie Numero stagioni: 1

El Presidente

Uscita: 5 Giugno 2020

In questa prima stagione, composta da otto episodi, seguiamo le vicende di Sergio Jadue, presidente di un piccolo club Cileno divenuto il personaggio chiave in un complotto dal valore di 150 milioni di dollari per mano di Julio Grondona. La serie si incentra sullo scandalo del FIFA Gate del 2015.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: docuserie, dramma, poliziesco

docuserie, dramma, poliziesco Numero stagioni: 1

Queer Eye

Uscita: 5 Giugno 2020

I nuovi Fantastici 5 dispensano consigli di tendenza, ma anche trasformazioni e confessioni toccanti che fanno trionfare le grandi emozioni: prepara i fazzoletti! Arriva la quinta stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: reality

reality Numero stagioni: 5

Tredici

Uscita: 5 Giugno 2020

Il liceale Clay Jensen si trova al centro di una serie di strazianti misteri innescati dal tragico suicidio di un’amica. In arrivo la quarta stagione su Netflix in cui Clay dovrà cercare di uscire dalla sua crescente depressione grazie all’arrivo di un nuovo personaggio, nonché Gary Sinise nei panni del Dottor Robert Ellman ovvero un terapista specializzato in adolescenti e famiglie.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 4

Roswell, New Mexico

Uscita: 6 Giugno 2020

Dopo un decennio lontano da casa, Liz Ortecho torna nella nativa Roswell per prendersi cura del padre. Qui riprende i legami con l’ex fidanzato dei tempi del liceo, ma ad attenderla trova inquietanti verità. Arriva la prima stagione su Infinity!

In onda su: Netflix

Netflix Genere: drammatico, fantascienza

drammatico, fantascienza Numero stagioni: 2

MotherFatherSon

Uscita: 8 Giugno 2020

La storia di Max Finch, un uomo partito dal nulla e diventato un magnate del mondo dei media. Dopo la fine del suo matrimonio con Kathryn, una ricca ereditiera, decide di abbandonare il suo impero e cederlo al figlio Caden. Il ragazzo è un trentenne che già dirige uno dei giornali del padre, che ha un comportamento autodistruttivo che provocano non pochi problemi e potrebbe influire anche sul regno che Max ha costruito nel corso della sua vita.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, thriller

Drammatico, thriller Numero stagioni: 1

Modern Family

Uscita: 9 Giugno 2020

Premiata con l’Emmy, la sitcom racconta le vicissitudini di Jay Pritchett e della sua eclettica famiglia alle prese con le sfide della vita moderna a Los Angeles. Arriva la nona stagione su Netflix!

In onda su: Netflix/Amazon Prime Video

Netflix/Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 11

New Girl

Uscita: 9 Giugno 2020

Un’insegnante impacciata e adorabile in cerca di risposte va a vivere con tre scapoli che si credono esperti d’amore, ma si rivelano altrettanto sprovveduti. Arriva la settima stagione su Netflix!

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 7

Capitaine Marleau

Uscita: 10 Giugno 2020

Serie crime/drama francese creata da Elsa Marpeau, nella quale la protagonista è Marleau, interpretata da Corinne Masiero. Marleau interpreta una capitana nella gendarmerie francese caratterizzata da un forte senso dell’umorismo e un’accentuata eccentricità che ci accompagneranno nel corso delle indagini.

In onda su: Sky

Sky Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Lenox Hill

Uscita: 10 Giugno 2020

In questa docuserie quattro medici del celebre Lenox Hill Hospital di New York cercano l’equilibrio tra la vita personale e la dedizione verso i pazienti.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Curon

Uscita: 10 Giugno 2020

Tornata al paese natio con i figli Mauro e Daria, Anna scompare all’improvviso, lasciando i due gemelli alle prese con i segreti di un luogo solo in apparenza tranquillo. Serie tutta italiana creata da Ezio Abbate, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

Reality Z

Uscita: 10 Giugno 2020

Rio de Janeiro è attaccata dagli zombie e i concorrenti di un reality show si rifugiano in uno studio televisivo dove devono affrontare non solo orde di carnivori.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: azione

azione Numero stagioni: 1

Estate di morte

Uscita: 12 Giugno 2020

Le speranze di un procuratore di Varsavia aumentano quando viene ritrovato un cadavere collegato alla scomparsa della sorella 25 anni prima. Dal romanzo di Harlan Coben.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: thriller, horror

thriller, horror Numero stagioni: 1

F is for Family

Uscita: 12 Giugno 2020

Segui la famiglia Murphy negli anni ’70, quando i ragazzi giravano liberamente, la birra scorreva a fiumi e il rapporto tra uomo e TV era inscindibile. La quarta stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione, commedia

Animazione, commedia Numero stagioni: 4

Dispatches From Elsewhere

Uscita: 15 Giugno 2020

Composta da dieci episodi, la serie racconta di quattro persone che non riescono a comprendere cosa sia ciò che sentono mancare nella loro vita. I quattro si incontrano casualmente quando si trovano a fare i conti con un enigma che si nasconde dietro la loro vita quotidiana, svelando un mistero più profondo di quanto credevano e ritrovandosi in una realtà ricca di magia e possibilità.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

The Great

Uscita: 18 Giugno 2020

XVII secolo. Una giovane di sangue blu che vive nella campagna austriaca è costretta a scegliere tra la propria felicità e il futuro della Russia quando sposa un Imperatore.

In onda su: StarzPlay

StarzPlay Genere: Commedia storica

Commedia storica Numero stagioni: 1

The Order

Uscita: 18 Giugno 2020

Per vendicarsi della morte della madre, uno studente del college entra in un ordine segreto rimanendo coinvolto in una guerra tra lupi mannari e seguaci della magia nera. La seconda stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Fantasy, Teen Drama

Fantasy, Teen Drama Numero stagioni: 2

Dads

Uscita: 19 Giugno 2020

Documentario a puntate toccante e ironico, diretto da Bryce Dallas Howard, che racconta e celebra le difficoltà e le gioie dell’essere genitori nel mondo di oggi.

In onda su: Apple Tv+

Apple Tv+ Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Bebè: Viaggio nel primo anni di vita

Uscita: 19 Giugno 2020

Dalla natura all’educazione, questa docuserie esplora le rivoluzionarie teorie scientifiche che rivelano come i neonati scoprono la vita durante il primo anno di età.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Floor is Lava

Uscita: 19 Giugno 2020

Le squadre gareggiano in stanze allagate dalla lava saltando da una sedia all’altra, aggrappandosi alle tende e dondolandosi dai lampadari. Sì… davvero incredibile.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Reality

Reality Numero stagioni: 1

La cosa più bella

Uscita: 19 Giugno 2020

Fine anni ’50. Una casalinga va a trovare il marito a Rio de Janeiro e scopre che è scappato, ma decide di restare lo stesso in città e aprire un club di bossa nova. In arrivo la seconda stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

101 Dalmatian Street

Uscita: 19 Giugno 2020

Le avventure di 101 dalmata: Delilah e Doug, e i loro 99 figli, tra cui spiccano Dolly e Dylan. Una famiglia numerosa e caotica per tutti gli amanti dei migliori amici dell’uomo.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

The Politician

Uscita: 19 Giugno 2020

Il ragazzino ricco Payton sa da sempre che diventerà presidente. Prima, però, deve imparare ad affrontare il più insidioso dei panorami politici: il liceo. La nota serie di Ryan Murphy con la partecipazione di Gwyneth Paltrow ritorna con la seconda stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia drammatica

Commedia drammatica Numero stagioni: 2

A.P. Bio

Uscita: 21 Giugno 2020

Jack Griffin è un prepotente professore di filosofia che viene espulso da Harvard, perdendo il lavoro dei suoi sogni. La sua unica alternativa è trasferirsi in Ohio per insegnare biologia avanzata in un liceo. In arrivo la seconda stagione su Infinity!

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

The Magicians

Uscita: 21 Giugno 2020

Dai racconti fantastici di Lev Grossman, le avventure del giovane Quentin Coldwater, uno studente brillante che frequenta una prestigiosa scuola di New York specializzata in magia. In arrivo le stagioni 3 e 4 su Amazon Prime Video.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: fantasy

fantasy Numero stagioni: 5

Suits

Uscita: 21 Giugno 2020

Sorprendendo un importante avvocato con la sua mente arguta, un laureato mancato ottiene un ambito posto da associato anche senza i titoli richiesti. Arriva la seconda parte dell’ottava stagione!

In onda su: Netflix

Netflix Genere: poliziesco

poliziesco Numero stagioni: 8

Billions

Uscita: 24 Giugno 2020

La serie dedicata al mondo dell’alta finanza con Paul Giamatti e Damian Lewis. L’irreprensibile procuratore Chuck Rhoades si ritrova tra le mani un fascicolo sul miliardario Bobby ‘Axe’ Axelrod, proprietario di una compagnia finanziaria specializzata su fondi speculativi. Il procuratore dovrà decidere se avviare un caso che potrebbe consacrare la sua carriera, correndo tuttavia pesanti rischi nello scontrarsi con il mondo dell’alta finanza. Arriva la quinta stagione su Sky, ma a causa dell’emergenza sanitaria saranno trasmessi solo i primi sette episodi, mentre gli ultimi cinque verranno rilasciati in futuro.

In onda su: Sky

Sky Genere: poliziesco, drammatico

poliziesco, drammatico Numero stagioni: 5

24

Uscita: 24 Giugno 2020

Una giornata di Jack Bauer, agente dell’antiterrorismo impegnato a scongiurare una catastrofe: ogni mattina l’uomo si sveglia certo di dover affrontare attentati, tradimenti, cellule dormienti e piani diabolici. Arrivano tutte le puntate dalla prima all’ottava stagione.

In onda su: Netflix/Mediaset/Sky

Netflix/Mediaset/Sky Genere: azione, thriller

azione, thriller Numero stagioni: 8

Das Boot

Uscita: 26 Giugno 2020

1942: le vicende di membri dell’equipaggio di un sottomarino tedesco e della resistenza francese si intrecciano sullo sfondo delle tragedie della Seconda Guerra Mondiale. Basato sui testi di Lothar Günther Buchheim. Arriva la seconda stagione su Sky!

In onda su: Netflix/Mediaset/Sky

Netflix/Mediaset/Sky Genere: drammatico, guerra

drammatico, guerra Numero stagioni: 2

Sonny tra le stelle

Uscita: 26 Giugno 2020

Sonny, una talentuosa ragazza del Midwest, vince la possibilità di andare a Los Angeles a fare parte del cast di una serie televisiva.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: sitcom

sitcom Numero stagioni: 2

Dark

Uscita: 27 Giugno 2020

La scomparsa di un bambino dà il via a una frenetica ricerca di risposte e quattro famiglie finiscono per svelare un incredibile mistero che dura da tre generazioni. In arrivo la terza ed ultima stagione di una delle serie più belle di Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, fantascienza

Drammatico, fantascienza Numero stagioni: 3

I Griffin

Uscita: 30 Giugno 2020

Nella scoppiettante serie animata di Seth MacFarlane, il buffo Peter Griffin e la sua complicata famiglia vivono stravaganti disavventure. Arriva la diciassettesima stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: animazione irriverente

animazione irriverente Numero stagioni: 18

Le serie cancellate a Giugno 2020