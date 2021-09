Le serie TV nuove e cancellate – Settembre 2021

Quali serie Tv usciranno ad Settembre 2021? Agosto è stato un mese ricco di contenuti, ma con l’arrivo dell’autunno e l’inizio della scuola le serie televisive restano sempre una buona abitudine per godersi un po’ di sano riposo e tranquillità. Ecco, quindi, che anche a settembre non mancheranno numerose novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizione” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate.

Le serie TV di Settembre 2021

Vita da Cowboy

Uscita: 1 settembre 2021

Dale Brisby, molto attivo sui social, tenta di tenere in vita tradizioni e usi di questa particolare scelta di vita, e avrà le redini dello show mostrandoci cosa significa essere dei veri cowboy.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie, Biografico

Docuserie, Biografico Numero stagioni: 1

Turning Point – L’11 Settembre e la Guerra al Terrorismo

Uscita: 1 settembre 2021

Docuserie che va dalla nascita di Al-Qaida negli anni ’80 all’attacco terroristico dell’11 settembre, ripercorrendo una vicenda che purtroppo è rimasta scritta nel sangue.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie, Storico

Docuserie, Storico Numero stagioni: 1

Kuroko’s Basketball

Uscita: 1 settembre 2021

Kuroko’s Basketball è il manga con cui Tadatoshi Fujimaki ha raggiunto la notorietà in tutto il mondo, tanto da diventare in poco tempo uno degli spokon a tema basket più apprezzati degli ultimi anni. L’amata serie anime arriva finalmente anche in Italia.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Anime, Sportivo

Anime, Sportivo Numero stagioni: 1

Blood Blockade Battlefront

Uscita: 1 settembre 2021

Un giornalista di buon cuore si unisce inavvertitamente a un gruppo male assortito di vigilanti a Hellsalem’s Lot, dove convivono umani e creature paranormali. La seconda stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Anime, Thriller

Anime, Thriller Numero stagioni: 2

Single Parents

Uscita: 1 settembre 2021

Essere genitori non è semplice, e l’impresa è resa ancora più ardua quando ci si trova a farlo da soli. Ed è da questo assunto che parte Single Parents, facendoci conoscere un gruppo di madri e padri single che cercano di aiutarsi per ritagliare un po’ di tempo per loro stessi. Will (Taran Killam) fatica a ripartire, ma una volta conosciuto il gruppo la sua vita sembra vicina ad una svolta, pronta a cambiare per sempre in positivo.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Un Solo Nome: Feyenoord

Uscita: 1 settembre 2021

Se seguite il campionato olandese o semplicemente siete appassionati di calcio allora questa serie potrebbe interessarvi. Come suggerisce il titolo, gli episodi saranno incentrati sul Feyenoord, che come le altre squadre ha dovuto fare i conti con la pandemia, trovandosi a gestire una situazione senza precedenti.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Docuserie, Sportivo

Docuserie, Sportivo Numero stagioni: 1

Una Vita da Dug

Uscita: 1 settembre 2021

Direttamente dal film Up targato Disney e Pixar, arriva il cane Dug, protagonista dei corti che andranno a comporre questa prima season. Scritto e diretto dal candidato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Award Bob Peterson, Una Vita da Dug sarà un’opera fresca, divertente e leggera che farà contenti sia i più piccoli che i più grandi.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Q-Force

Uscita: 2 settembre 2021

Creata da Sean Hayes e Michael Schur, Q-Force vede il debutto del primo team di superspie LGBTQ, in una serie animata nella quale assisterete ad episodi ricchi di avventura e azione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Drammatico, Animazione

Azione, Drammatico, Animazione Numero stagioni: 1

Dive Club – Un Tuffo Nel Mistero

Uscita: 3 settembre 2021

Teen Drama australiano creato da Steve Jaggi nel quale un gruppo di sommozzatori deve fare squadra per ritrovare l’amica scomparsa. Infatti una tempesta improvvisa ha fatto perdere le tracce di una di loro, e soltanto indagando e seguendo gli indizi rimasti il gruppo potrà ritrovare la compagna, in una storia nella quale l’amicizia è una componente fondamentale.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Teen Drama

Azione, Teen Drama Numero stagioni: 1

La Casa di Carta 5 – Parte 1

Uscita: 3 settembre 2021

La Casa di Carta si avvicina alla conclusione e questa quinta e ultima parte porterà alcuni dei protagonisti a un bivio dal quale sarà impossibile fare ritorno, per una stagione che a detta dell’ideatore Álex Pina sarà epica. La banda, rinchiusa nella banca di Spagna, dovrà vedersela con l’esercito, mentre il Professore (interpretato da Álvaro Morte) si trova per la prima volta senza un piano di fuga, e Sierra (Najwa Nimri) sembra avere la situazione in pugno. Vi lasciamo alla nostra recensione in anteprima dei primi episodi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Drammatico

Azione, Drammatico Numero stagioni: 5

Coyote

Uscita: 5 settembre 2021

Creata da David Graziano, Michael Carnes e Josh Gilbert, Coyote è una nuova serie crime in arrivo su Sky. La vicenda principale vede l’agente Ben Clemens (Michael Chiklis), che per anni ha lavorato nella polizia di frontiera, costretto a collaborare assieme alle persone che nel corso del tempo ha tenuto fuori dagli States. Una situazione complicata che Ben dovrà cercare di superare, perché all’orizzonte sono in agguato pericoli sicuramente più minacciosi.

In onda su: Sky

Sky Genere: Azione, Drammatico, Giallo

Azione, Drammatico, Giallo Numero stagioni: 1

Countdown Inspiration 4 Mission To Space

Uscita: 6 settembre 2021

Diretta da Jason Hehir, autore di The Last Dance, questa docuserie andrà a ripercorrere il viaggio di Inspiration4 e del suo equipaggio civile, svelando i dettagli del progetto SpaceX e approfondendo la vita dei partecipanti. Un punto di vista unico che farà luce su un progetto che ha catturato l’attenzione del mondo intero.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

On The Verge – Al Limite

Uscita: 7 settembre 2021

In questa serie creata da Julie Delpy seguiamo una chef, una madre single, un’ereditiera e una donna in cerca di lavoro intente ad affrontare i problemi di tutti i giorni pochi anni prima dello scoppio della pandemia.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Biografico, Drammatico

Biografico, Drammatico Numero stagioni: 1

Kid Cosmic

Uscita: 7 Settembre 2021

Kid Cosmic irromperà nuovamente su Netflix accompagnata dalla sua banda di stravaganti supereroi. Craig McCraken, creatore de Le Superchicche, ha fatto nuovamente centro, e questa seconda season dovrà cercare di alzare l’asticella per diventare un punto di riferimento per altre produzioni del genere.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Billions

Uscita: 7 settembre 2021

Dopo la messa in onda dei primi sette episodi, dal 7 settembre ripartirà la quinta stagione di Billions, e i fan potranno finalmente mettere le mani sui restanti capitoli. Creata da Brian Koppelman, David Levien e Andrew Ross Sorkin, la serie ci porta nel mondo dell’alta finanza di New York, dove non sono ammessi errori. Tra i protagonisti, ritroveremo Paul Giamatti nei panni di Chuck Rhoades; Damian Lewis come Bobby “Axe” Axelrod; Maggie Siff (Wendy Rhoades); Asia Kate Dillon (Taylor Mason); David Costabile (Mike “Wags” Wagner); Condola Rashad (Kate Sacher) e infine Jeffrey DeMunn nel ruolo di Charles Rhoades Sr.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 5

Black Monday

Uscita: 7 settembre 2021

Maurice Monroe (Don Cheadle), Blair Pfaff (Andrew Rannells), Dawn Darcy (Regina Hall) e Keith Shankar (Paul Scheer) si riprendono la scena nella terza stagione di Black Monday, caratterizzata dal disastro finanziario del Lunedì Nero e le conseguenze che seguirono. I quattro sono inevitabilmente legati al crollo del mercato, e la loro scarsa propensione nel fare affari è ormai cosa nota. Nella seconda stagione avevamo assistito alla fuga di Mo e Keith verso Miami, mentre Dawn si era assunta le sue responsabilità. In questa terza stagione gli strascichi lasciati dalle loro scellerate azioni saranno ancora ben presenti, e sarà da vedere come la situazione si evolverà.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 3

Gold Digger

Uscita: 8 settembre 2021

La miniserie britannica creata e scritta da Marnie Dickens è incentrata su Julia Day (Julia Ormond), una donna benestante di 60 anni innamorata del trentenne Benjamin Greene (Ben Barnes). Mentre lei cerca di lasciarsi il passato alle spalle, i figli iniziano a preoccuparsi, vedendo il nuovo amante come una minaccia. Sarà vero amore o l’interesse è per i suoi soldi?

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 3

The Resident

Uscita: 8 settembre 2021

Il medical drama creato da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi riparte dalla quarta stagione, portando nuovamente in scena la vita all’interno del Chastain Memorial Hospital, dove seguiremo il personale nel suo lavoro quotidiano per salvare le vite delle persone. Questa volta a fare da sfondo alla vicenda principale ci sarà il passaggio della struttura dal privato al pubblico, e i cambiamenti saranno sicuramente importanti. Le relazioni tra i vari protagonisti saranno sicuramente centrali, e in particolare si ripartirà dal matrimonio tra il Dr. Conrad Hawkins ( Matt Czuchry,) e l’infermiera Nicolette Nevin (Emily VanCamp), che darà il via alle danze di questa quarta stagione.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Medical Drama

Medical Drama Numero stagioni: 4

Dottoressa Doogie

Uscita: 8 settembre 2021

Una dramedy di formazione che segue la brillante sedicenne Lahela “Doogie” Kamealoha che nonostante l’età ha iniziato la sua carriera da medico. La giovane prodigio dovrà affrontare i primi ostacoli importanti della sua vita, dividendosi tra il lavoro e la sua sfera privata. In questo compito verrà aiutata dalla famiglia e dai colleghi, mentre la sua crescita personale subirà un’impennata grazie a questa incredibile esperienza.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Commedia, Drammatico

Commedia, Drammatico Numero stagioni: 1

National Geographic – Apocalypse: La Guerra dei Mondi

Uscita: 8 settembre 2021

Una docuserie suddivisa in 6 episodi che va ad analizzare l’impero capitalistico capitanato dagli USA e l’Oriente comunista dell’Unione Sovietica, prendendo in esame il periodo che va dal 1945 al 1991. Un racconto affascinante nel quale si ripercorre la storia di due fazioni opposte che per anni sono sembrate vicine alla guerra. Paradossalmente, proprio il possesso di un’arma distruttiva come quella nucleare ha frenato gli animi, portando a scontri indiretti e sotterranei che hanno evitato quella che poteva essere una catastrofe.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Into the Night

Uscita: 8 Settembre 2021

La serie belga ritorna per portarci nuovamente in un mondo colpito da un misterioso cataclisma solare, tornando a seguire dei passeggeri di un aereo, pronti a tutto per sopravvivere.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Sci-fi

Drammatico, Sci-fi Numero stagioni: 2

The Circle

Uscita: 8 settembre 2021

Reality nel quale i vari concorrenti restano isolati in appartamenti vicini ma separati, senza potersi incontrare e potendo utilizzare solamente il social The Circle per comunicare tra loro.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Show-tv

Show-tv Numero stagioni: 3

American Horror Stories

Uscita: 8 settembre 2021

Gli amanti di American Horror Story possono esultare, perché è in arrivo su Disney l’atteso spin-off che avrà il compito di non far rimpiangere la serie madre. Questa prima stagione sarà composta da 7 episodi che proporranno 7 storie horror autoconclusive diverse tra loro, in una serie antologica che andrà ad espandere ulteriormente un franchise che ha saputo conquistare pubblico e critica. Le menti dietro American Horror Stories sono sempre Ryan Murphy e Brad Falchuk, che si erano già occupati della serie principale e potranno garantire continuità e coerenza all’interno del medesimo universo narrativo.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller, Horror

Thriller, Horror Numero stagioni: 1

Supergirl

Uscita: 2 e 9 settembre 2021

Kara Zor-El (Melissa Benoist) è pronta a tornare, anche se questa sarà l’ultima volta. La sesta stagione è infatti quella conclusiva, e metterà la parola fine ad una serie che negli anni, pur tra alti e bassi, ha potuto fare affidamento su fan che hanno continuato a seguire le avventure della cugina di Superman.

In onda su: Sky/Infinity

Sky/Infinity Genere: Fantascienza, Drammatico

Fantascienza, Drammatico Numero stagioni: 6

Metal Shop Masters – Sfida a Ferro e Fuoco

Uscita: 10 settembre 2021

L’acciaio temprato modellato da veri e propri artisti per creare opere incredibili e mozzafiato. Una serie di creazioni fantastiche che mettono in mostra talento, passione e duro lavoro.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Show-tv

Show-tv Numero stagioni: 1

Lucifer

Uscita: 10 settembre 2021

Anche l’amatissima serie Lucifer si appresta a finire per sempre. Dopo la sorpresa della produzione di una sesta stagione che ha prolungato la chiusura della serie di un’altra stagione, ora non c’è più nulla che possa fermare l’inevitabile finale. I volti noti degli episodi precedenti saranno tutti presenti, e Lucifer sembra pronto ad accompagnarci verso la fine del suo incredibile ed epico viaggio.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Drammatico, Fantasy

Azione, Drammatico, Fantasy Numero stagioni: 6

Lularich

Uscita: 10 settembre 2021

Docuserie su LuLaRoe, l’impero dell’abbigliamento da miliardi di dollari accusato di ingannare migliaia di donne con la loro piattaforma di marketing.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Voltaire High

Uscita: 10 settembre 2021

Quando la Voltaire High diventa una scuola mista nel 1963 in Francia, per la prima volta una manciata di ragazze prende lezioni insieme ai ragazzi e un intero mondo viene sbilanciato.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

PSG Città delle Luci, 50 anni di Leggenda

Uscita: 10 settembre 2021

Una docuserie in esclusiva che immerge gli spettatori nel cuore del club, durante il folle finale della stagione 2019/2020 e poi per tutta la stagione 20/21 ripercorrendo la storia del club della capitale francese attraverso i suoi giocatori attuali e le sue leggende del passato.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Docuserie, Sportivo

Docuserie, Sportivo Numero stagioni: 1

Dr. Death

Uscita: 12 settembre 2021

Il dottor Christopher Duntsch è una stella nascente nella comunità medica di Dallas. Giovane, carismatico e apparentemente brillante, il dottor Duntsch sta avviando un fiorente studio di neurochirurgia quando tutto cambia improvvisamente: i pazienti che entrano nella sua sala operatoria per interventi alla colonna vertebrale – interventi complessi, ma di routine – rimangono permanentemente mutilati o muoiono. Con l’aumentare delle vittime due colleghi medici, il neurochirurgo Robert Henderson e il chirurgo vascolare Randall Kirby, decidono di fermarlo.

In onda su: Starzplay

Starzplay Genere: Medical Drama

Medical Drama Numero stagioni: 1

Crime Stories: Detective in India

Uscita: 13 settembre 2021

Uno spaccato sulle complesse indagini portate avanti dalla polizia di Bangalore, costretta a lavorare su un terreno molto scivoloso pieno di insidie.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Uscita: 13 settembre 2021

Diretta da Andrea Genovese, la miniserie prodotta da Sky e Colorado Film è un adattamento della pellicola I Want My Wife Back, e vedrà tra i protagonisti Fabio De Luigi (Giovanni), Anita Caprioli (Chiara), Diego Abatantuono e Carla Signoris. La trama ruota attorno alla relazione tra Giovanni e Chiara, sposati da anni ma non molto affiatati. O almeno questo è quello che crede Chiara, che lascia la casa mentre Giovanni le sta preparando la festa di compleanno. Quest’ultimo, incapace di rendersi conto del logorio del loro rapporto, trova la lettera d’addio gettata nel cestino mentre aspetta la moglie per festeggiare, e cercherà in ogni modo di riconquistarla.

In onda su: Sky

Sky Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Le Case Vacanza più Incredibili del Mondo

Uscita: 14 settembre 2021

Tre viaggiatori valutano case vacanza da sogno tenendo in considerazioni diversi fattori, tra i quali il budget. Siete pronti a fare le valigie?

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Show-tv

Show-tv Numero stagioni: 2

Scuola di Sopravvivenza: Sfida al Gelo

Uscita: 14 settembre 2021

Avventura interattiva nella quale dopo un incidente aereo dovrete guidare Bear Grylls a ritrovare il pilota, sopravvivendo ad una sfida tra i ghiacci non indifferente.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie interattiva

Docuserie interattiva Numero stagioni: 1

Bless The Harts

Uscita: 15 settembre 2021

Creata da Emily Spivey, vincitrice dell’Emmy Award, Bless The Harts è una nuova serie animata che seguirà le vicende della famiglia Harts, costantemente al verde e abituata a navigare nelle ristrettezze economiche. Una povertà che trova la sua ricchezza nelle amicizie e nei rapporti familiari, mostrandoci dei protagonisti capaci di apprezzare una vita lontana dall’ambito sogno americano. Preparatevi quindi per una storia che oltre ad intrattenere, sarà capace di emozionare affrontando tematiche importanti.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

The Orville

Uscita: 15 settembre 2021

Le avventure spaziali della Orville e del suo equipaggio saranno al centro del racconto, promettendo un viaggio ricco di risate e avventure. The Orville infatti punta molto sulla comicità, offrendo una sorta di parodia di serie blasonate come Star Trek. Dietro il progetto c’è il grande Seth MacFarlane, che interpreta anche il capitano Ed Mercer.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Stumptown

Uscita: 15 settembre 2021

Dexadrine “Dex” Parios, interpretata da Cobie Smulders, è una veterana di guerra che vive una situazione molto complessa. Tra debiti di gioco, stress e una situazione familiare difficile Dex dovrà cercare di ritrovare equilibrio nella sua vita, mentre le sue abilità da investigatrice privata la portano a scontrarsi con la polizia.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Thriller, Giallo

Thriller, Giallo Numero stagioni: 1

Nailed It!

Uscita: 15 settembre 2021

Se siete maestri nel replicare il dolce della nonna o la ricetta segreta di famiglia, allora forse potreste partecipare a Nailed It, dove pasticcieri dilettanti si cimentano in una sfida all’ultimo dessert.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Reality show

Reality show Numero stagioni: 6

Too Hot to Handle America Latina

Uscita: 15 settembre 2021

Un gruppo di single dell’America Latina dovranno restare in astinenza dall’avere rapporti senza cadere nelle tante tentazioni che avranno davanti. In palio ben 100.000 dollari, pronti ad essere messi a disposizione del vincitore.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Reality show

Reality show Numero stagioni: 1

He-Man And The Masters Of The Universe

Uscita: 16 settembre 2021

Dopo il debutto di qualche settimana fa della nuova serie di He-Man, ora Jeff Matsuda e Susan Corbin si occuperanno come produttori di un nuovo titolo dedicato all’eroe. Questa volta il target sono i più piccoli, ed è chiaro l’intento di Netflix e della produzione di avvicinare quante più persone possibili al franchise.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Animazione, Fantasy

Azione, Animazione, Fantasy Numero stagioni: 1

Britannia

Uscita: 17 settembre 2021

Dopo gli eventi del ciclo di episodi precedente, Britannia, che ha saputo unire fantasy e storia, verterà questa volta sul peso lasciato sulle spalle di Cait, destinata ad essere la prescelta. La serie ideata da ideata da Jez, Tom Butterworth e James Richardson, vedrà il ritorno del cast della season precedente, ovvero: Eleanor Worthington Cox (Cait), David Morrissey (Aulo Plauzio), , Nikolaj Lie Kaas (Divis), Annabel Scholey (Amena), Mackenzie Crook (Harka), Julian Rhind-Tutt (Phelan) e Zoë Wanamaker (Antedia).

In onda su: Sky

Sky Genere: Fantasy, Storico

Fantasy, Storico Numero stagioni: 3

Disney: noi principesse sempre

Uscita: 17 settembre 2021

Le principesse Disney più amate e conosciute diventano protagoniste di quattordici racconti che saranno diretti da autori provenienti da tutto il mondo. Le varie storie saranno inoltre dedicate a bambini che nella vita hanno partecipato a iniziative importanti aiutando altre persone, e omaggeranno questi eroi in erba attraverso storie inedite che coinvolgeranno le grandi protagoniste dei racconti Disney.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

The Morning Show

Uscita: 17 settembre 2021

Uno sguardo quotidiano alla vita delle persone che accompagnano gli americani nel loro risveglio e un’analisi delle sfide affrontate da coloro che lavorano nel mondo dei programmi televisivi del mattino. La trama parlerà molto della pandemia, delle sue conseguenze e del loro impatto sulla società, nonché delle tematiche già affrontate nella prima stagione, tra scandali e complesse dinamiche di potere sul luogo di lavoro.

In onda su: Apple Tv+

Apple Tv+ Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 2

Doug il robot curioso

Uscita: 17 settembre 2021

Realizzato in CGI e indirizzato a un pubblico di giovanissimi, Doug il robot curioso ha affrontato una tematica sempre attuale, quella del rapporto tra i giovani utenti e le tecnologie. Nuove avventure attenderanno lui e la bambina nella seconda stagione, in cui i due amici scopriranno nuove meraviglie che solo la disconnessione può offrire.

In onda su: Apple Tv+

Apple Tv+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Al Passo con i Kardashian

Uscita: 17 settembre 2021

Come successo negli ultimi mesi Netflix continua ad aggiungere nuove stagioni di Al Passo con i Kardashian, accontentando i fan che potranno intrattenersi nel seguire la famiglia più famosa d’America.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Show-Tv

Show-Tv Numero stagioni: 6

Sex Education

Uscita: 17 settembre 2021

Sex Education torna e ci riporta nel mondo di Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey) ed Eric (Ncuti Gatwa) all’interno dell’istituto Moordale. Tra le new entry segnaliamo Cal (Dua Saleh), queer che andrà a scontrarsi con Hope; Anna (Indra Ovè), la madre adottiva di Elsie; Peter Groff (Jason Isaacs) fratello maggiore del padre di Adam, e infine Hope (Jemima Kirke), preside della scuola. Oltre a tutti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere nelle stagioni precedenti, ritroveremo anche tematiche e intrecci che saranno familiari ai fan.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 3

Squid Game

Uscita: 17 settembre 2021

Un nuovo titolo coreano che si distacca fortemente dagli intrecci amorosi o dalle relazioni tossiche, visto che in palio c’è la salvezza dei protagonisti. Ki-Hoon (Lee Jung-Jae) è stato da poco licenziato, e in una vita che sembra andare a rotoli l’unica luce è rappresentata da un gioco di sopravvivenza che mette in palio ben 45,6 miliardi di dollari. Sang-Woo (Park Hae-Soo), amico d’infanzia di Ki-hoon, gode invece di un titolo di studio importante, ma dopo alcuni problemi relativi al suo impiego decide di partecipare assieme all’amico al terribile gioco, e la loro scelta li metterà davanti ad un percorso denso di pericoli.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Thriller

Drammatico, Thriller Numero stagioni: 1

A.P. Bio

Uscita: 19 settembre 2021

La divertente comedy racconta le disavventure di un professore di filosofia di Harvard egocentrico, licenziato, che torna nella sua città natale dove si ritrova a insegnare biologia al liceo.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 4

Scene da un Matrimonio

Uscita: 20 settembre 2021

Miniserie targata HBO diretta dal regista israeliano Hagai Levi, che tenta di adattare il film di Ingmar Bergman seguendo i recenti standard di produzione. Marianne e Johan saranno interpretati da Jessica Chastain e Oscar Isaac, protagonisti della storia incentrata sulla loro relazione. Le tematiche affrontate saranno tante e le aspettative sono alte.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Carter

Uscita: 21 settembre 2021

Dopo un crollo in pubblico, l’attore Harley Carter (Jerry O’Connell) cerca di dare una nuova spinta alla sua vita, ma gli amici continuano a vederlo come il personaggio che interpretava. Così inizia a collaborare a delle indagini vere assieme all’amica, la detective Sam Shaw (Sydney Tamiia Poitier), mentre Carter cercherà di cambiare in meglio la propria vita.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

The 90s: The Last Great Decade

Uscita: 22 settembre 2021

Dall’arrivo di Internet al caso 0.J. Simpson, per passare alle mode (alcune discutibili) che hanno caratterizzato un decennio memorabile. Ora se siete nostalgici o semplicemente curiosi potete rivivere gli anni ’90 in tutto il loro splendore, in episodi che ripercorreranno gli eventi più significativi di quel periodo. Ovviamente non tutto è rose e fiori, e ci sarà anche spazio per analizzare i casi e gli avvenimenti più controversi. Quel che è certo, è che se volete assaporare quel decennio ora potrete finalmente farlo.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Black-Ish

Uscita: 22 settembre 2021

Sitcom statunitense ideata da Kenya Barris nella quale seguiamo una famiglia afro-americana che si trova ad affrontare i problemi della comunità nera in rapporto alla società che li circonda. Da sottolineare che Black-Ish cerca di regalare una chiave di lettura diversa dal solito, affrontando attraverso la comicità temi reali e spinosi.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 7

Y: L’ultimo Uomo

Uscita: 22 settembre 2021

Un misterioso cataclisma ha decimato la vita sulla terra uccidendo tutti i mammiferi dotati del cromosoma Y, o almeno così sembra. Infatti Yorick Brown (Ben Schnetzer) è sopravvissuto, e in compagnia della sua scimmia Ampersand vagheranno per il mondo alla ricerca di altri superstiti. La serie è basata sul fumetto DC omonimo di Brian K. Vaughan e Pia Guerra, e ci porterà a scoprire un pianeta inevitabilmente diverso, nel quale però c’è l’opportunità di ripartire da zero per cercare di costruire un futuro migliore.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Drammatico, Fantascienza

Drammatico, Fantascienza Numero stagioni: 1

Star Wars: Visions

Uscita: 22 settembre 2021

Star Wars in salsa anime era sicuramente il sogno di tanti fan, e da settembre gli appassionati potranno abbracciare questa nuova serie animata dedicata ad una delle saghe più amate di sempre. Star Wars: Visions è un insieme di corti realizzati da professionisti dell’animazione giapponese, e ci regalerà una prospettiva e un punto di vista diversi di un universo che di per sé è già incredibilmente affascinante. Nello specifico, gli studi coinvolti sono: Kamikaze Douga, Twin Engine, Trigger, Kinema Citrus, Production I.G., e Science SARU.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Dear White People

Uscita: 22 settembre 2021

La serie che vede al timone Justin Simien e Yvette Lee Bowser torna per l’ultima volta su Netflix, in un capitolo conclusivo nel quale rivedremo tutti i principali protagonisti. Nel cast, sono confermati Marque Richardson (Reggie), Logan Browning (Samantha), Ashley Blaine Featherson (Joelle), Brandon P. Bell (Troy), Antoinette Robertson (Coco), DeRon Horton (Lion) e John Patrick Amedori (Gabe). Questa nuova stagione riproporrà le tematiche principali che hanno caratterizzato la serie, seguendo studenti universitari che affrontano pregiudizi e ingiustizie in una società che non è perfetta come sembra.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 4

Goliath

Uscita: 24 settembre 2021

Legal drama che segue le gesta di un avvocato in cerca di redenzione; la sua unica occasione dipende dal riuscire a ottenere giustizia in un sistema legale dove la verità è ormai un bene raro e dove la bilancia della giustizia pende sempre in favore dei ricchi e potenti.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Legal drama

Legal drama Numero stagioni: 4

Dinner Club

Uscita: 24 settembre 2021

Un innovativo cooking travelogue di sei puntate che vede impegnati varie celebrità come Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Carlo Cracco in una serie di viaggi rocamboleschi attraverso luoghi e sapori tra i più sorprendenti d’Italia.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Show-tv

Show-tv Numero stagioni: 1

Fondazione

Uscita: 24 settembre 2021

La serie prende ispirazione dal cosiddetto Ciclo delle Fondazioni, serie di romanzi scritti dal re della fantascienza Isaac Asimov, presumibilmente dalla trilogia degli anni ‘50. La serie racconta la storia del Dr. Hari Seldon (interpretato da un grande Jared Harris), che tramite una serie di indagini matematiche prevede la caduta dell’Impero Galattico. Per evitare le conseguenze del disastro, Seldon (assieme a un gruppo di compagni) è intenzionato a completare la realizzazione dell’Enciclopedia Galattica, opera nella quale verrà raccolto tutto il sapere umano utile a salvare l’Impero dall’anarchia che seguirà la sua caduta.

In onda su: Apple Tv+

Apple Tv+ Genere: Drammatico, Sci-Fi

Drammatico, Sci-Fi Numero stagioni: 1

Midnight Mass

Uscita: 24 settembre 2021

Dai produttori di The Haunting of Hill House e diretta dal talentuoso Mike Flanagan, Midnight Mass è un viaggio alla scoperta della fede, dell’animo umano e dei lati oscuri che si celano in ognuno di noi. La storia prende vita nell’isola di Crockett Island, dove una piccola comunità vede la propria quotidianità stravolta dopo l’arrivo di un carismatico e giovane prete. Infatti, da quando Padre Paul (Hamish Linklater) è sbarcato, eventi oscuri e inspiegabili hanno iniziato a manifestarsi, facendo crollare le certezze e le abitudini degli abitanti del posto.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Horror, Thriller

Horror, Thriller Numero stagioni: 1

Blood & Water

Uscita: 24 settembre 2021

Il titolo sudafricano di Nosipho Dumisa ci porterà a scoprire le conseguenze del confronto avvenuto tra Puleng (Ama Qamata) e Fikile (Khosi Ngema). I quesiti lasciati in sospeso troveranno quindi delle risposte, mentre nuovi inaspettati eventi influenzeranno il corso di questa seconda tornata di episodi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 2

Rapinatori – La Serie

Uscita: 24 settembre 2021

Adattamento in sei episodi del film omonimo di Julien Leclercq, Rapinatori vede protagonisti due ladri molto diversi tra loro che dovranno collaborare per sopravvivere ad una faida tra due gruppi di narcotrafficanti. Medhi e Liana dovranno superare quindi le proprie divergenze, perché il rischio di rimetterci la vita è sempre più alto.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 1

BMF

Uscita: 26 settembre 2021

Due fratelli emersero dalle strade fatiscenti del sud-ovest di Detroit alla fine degli anni ’80 e diedero vita a una delle famiglie criminali più influenti del Paese. La leadership carismatica di Demetrius “Big Meech” Flenory, l’acume per gli affari di Terry “Southwest T” Flenory e la visione di una partnership portata oltre il traffico di droga fin dentro al mondo dell’hip hop, avrebbero reso i due fratelli iconici a livello globale. La loro fede incrollabile nella lealtà familiare sarebbe stata la pietra miliare della loro collaborazione e il punto cruciale di una loro eventuale rottura. È una storia sull’amore, la famiglia e il capitalismo durante la ricerca del sogno americano.

In onda su: Starzplay

Starzplay Genere: Drammatico, Storico

Drammatico, Storico Numero stagioni: 1

Schitt’s Creek

Uscita: 26 settembre 2021

Prosegue l’appuntamento mensile con il rilascio delle stagioni della commedia canadese diventata cult negli ultimi anni di e con Eubene e Daniel Levy; una ricca famiglia si ritrova in bancarotta e si trasferisce nel paesino che un tempo aveva acquistato per gioco.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 4

The Sister

Uscita: 26 settembre 2021

Thriller psicologico diretto da Niall MacCormick che adatta il suo romanzo intitolato Burial. Protagonista della storia Nathan (Russell Tovey), che dopo aver assistito alla morte di una donna mantiene il segreto per anni assieme a Bob (Bertie Carvel), fino a quando quest’ultima si ripresenta a distanza di anni accompagnata da notizie tutt’altro che positive. Nathan teme quindi che tutta la vita che si è costruito possa andare in frantumi, mentre la tensione regna sovrana.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, Thriller

Drammatico, Thriller Numero stagioni: 1

Transplant

Uscita: 27 settembre 2021

Bashir Hamed (Hamza Haq) è un medico siriano arrivato a Toronto da rifugiato, ma dopo aver salvato la vita ad un collega la sua carriera sembra imboccare la strada ideale. Il medical drama canadese creato da Joseph Kay è ambientato allo York Memorial Hospital, dove assisteremo non solo alla brillante carriera di Bashir, ma anche alla nascita di amicizie e relazioni all’interno della struttura.

In onda su: Sky

Sky Genere: Medical drama

Medical drama Numero stagioni: 1

La Tamburina

Uscita: 28 settembre 2021

Spy story che vanta nel cast nomi del calibro di Alexander Skarsgard, Florence Pugh e Michael Shannon, per un racconto ricco di fascino, intrighi e oscuri segreti da scoprire. Diretta dal talentuoso Park Chan-wook, La Tamburina vede la vicenda principale suddivisa in 6 episodi, ed è tratta dal romanzo di John le Carré The Little Drummer Girl. Ambientata nel 1979, questa serie ha come protagonista l’agente dei servizi segreti israeliani Becker, che dovrà infiltrarsi in un gruppo terroristico palestinese prima che sia troppo tardi. Per fare questo, cercherà di avvalersi dell’aiuto di Charlotte, un’attrice inglese che Becker dovrà cercare di reclutare per portare a termine la rischiosa missione.

In onda su: Sky

Sky Genere: Azione, Spionaggio

Azione, Spionaggio Numero stagioni: 1

The Great North

Uscita: 29 settembre 2021

La famiglia Tobin, formata dal padre single Beef e i figli Judy, Wolf, Ham e Moon sarà protagonista in questa prima season ambientata in Alaska. Creata e sceneggiata da Wendy Molyneux, Lizzie Molyneux e Minty Lewis, The Great North è una serie animata che ci porterà a seguire la volontà di Beef di tenersi vicino i propri figli, in una zona in costante evoluzione che si riflette sulla vita quotidiana degli abitanti.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Grand Hotel

Uscita: 29 settembre 2021

Drama che vede al centro della vicenda un hotel a conduzione familiare di Miami Beach nel quale l’apparente perfezione cela in realtà segreti e scandali. Santiago Mendoza, proprietario della struttura assieme alla moglie e i figli, offre agli ospiti lusso e servizi incredibili, ma il lato oscuro del luogo verrà presto a galla.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Drammatico, Giallo

Drammatico, Giallo Numero stagioni: 1

Love 101

Uscita: 30 settembre 2021

Eda (Alina Boz), Osman (Selahattin Pasali), Sinan (Mert Yaziochoglu) e Kerem (Kubilay Aka) sono i protagonisti di Love 101, serie turca che fa partire la sua storia nel 1998 prima di arrivare ai giorni nostri. La vicenda principale vede il gruppo di adolescenti pronti a proteggere il posto dell’insegnate Burcu (Pinar Deniz), unica persona ad averli difesi dall’espulsione da scuola. Nonostante il loro piano, non tutto va come programmato, e scopriremo soltanto in questa seconda parte come si risolverà la loro intricata situazione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Storica

Storica Numero stagioni: 1

Luna Park

Uscita: 30 settembre 2021

La Roma degli Anni ’60 è il luogo nel quale nasce la storia di Luna Park, incentrata sull’incontro tra Nora (Simona Tabasco), che è una giostraia, e Rosa (Lia Grieco), appartenente ad una famiglia benestante. Le due scoprono di avere molte cose in comune, e le rispettive famiglie si incontreranno scoprendo segreti sul loro passato, restando pronte a disegnare un nuovo inizio. Luna Park è una serie italiana diretta da Leonardo D’Agostini e Anna Negri, ed è un adattamento de La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Storico, Biografico

Storico, Biografico Numero stagioni: 1

Serie Tv cancellate