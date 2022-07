Ecco una carrellata sulle serie TV nuove e in scadenza di agosto 2022 delle principali piattaforme streaming: Netflix, Disney Plus, Prime Video, Sky/NOW, Mediaset Infinity e TIMVision. Da segnalare: Superman & Lois, She-Hulk: Attorney at Law, Andor, The Sandman e A League of their Own.

Disney Plus

SHE HULK: ATTORNEY AT LAW – 17 agosto

She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri. La serie, composta da nove episodi, riunisce una serie di veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong nel ruolo di Wong. Il cast comprende anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

ANDOR – 31 agosto

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller.

I AM GROOT – 5 agosto

La serie di 5 corti originali si concentrerà sulle avventure di Baby Groot in giro per la galassia.

MALCOLM TUTTE E 7 LE STAGIONI – 3 agosto

3 agosto CODE BLACK STAGIONE 1 – 3 agosto

L’offerta di Disney+

Netflix

Kakegurui Twin Stagione 1 – 4 agosto

Un anno prima del trasferimento della bella Yumeko Jabami dai capelli corvini nella sua scuola, una ragazza di origini modeste di nome Mary Saotome si iscrive come studentessa modello all’Accademia privata Hyakkao, frequentata da molte ragazze provenienti dalle alte sfere della politica e della finanza. Ma la scuola è controllata da un rigido sistema gerarchico determinato dal gioco d’azzardo. Qui i risultati accademici e le doti atletiche non hanno alcun peso… quello che conta di più è l’abilità nel gioco d’azzardo. Le studentesse che si indebitano a causa del gioco devono affrontare la vita scolastica come “animali domestici”. Riuscirà Mary Saotome a creare un futuro per se stessa in questa accademia in cui il gioco d’azzardo regna sovrano?

Robo-fratelli super giganti Stagione 1 – 4 agosto

Quando smettono di litigare la battaglia ha inizio! I fratelli robot Shiny e Thunder e la loro inventrice devono difendere la Terra dall’attacco dei mostri spaziali.

Tamara Falcó: Vita da marchesa Stagione 1 – 4 agosto

The Sandman Stagione 1 – 5 agosto

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane.

Ho ucciso mio padre Stagione 1 – 9 agosto

Ho ucciso mio padre è una docuserie inedita che racconta l’incredibile storia vera della famiglia Templet. Anthony Templet ha sparato al padre e non l’ha mai negato. Ma il motivo per cui l’ha fatto è una domanda con profonde implicazioni che vanno ben oltre la famiglia. Questa docuserie di tre episodi ripercorre gli eventi del 3 giugno 2019, analizzando le conseguenze mentali ed emotive sulla psiche di Anthony.

Locke & Key Stagione 3 – 10 agosto

La famiglia Locke svela altre magie a Key House, mentre più pericolosa che mai incombe su Matheson una nuova minaccia che ha preso di mira le chiavi. Ideata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (The Haunting of Hill House), Locke & Key è una storia di formazione tinta di giallo sui temi dell’amore, della perdita delle persone care e degli incrollabili legami familiari. Questa serie su Netflix è l’adattamento per la televisione della raccolta bestseller di fumetti realizzata da Joe Hill e Gabriel Rodriguez per IDW Entertainment.

Instant Dream Home – Case da trasformare Stagione 1 – 10 agosto

Presentata da Danielle Brooks, Instant Dream Home – Case da trasformare è una serie che fonde la ristrutturazione di case alle dinamiche di film di rapine! Un gruppo di famiglie si prepara a una sorpresa epocale, che vedrà la propria casa radicalmente trasformata dalle stalle alle stelle… in un giorno solo!

Indian Matchmaking Stagione 2 – 10 agosto

Il lavoro della principale mediatrice matrimoniale di Mumbai non finisce mai! Sima Taparia torna con otto nuovi episodi di un’ora ciascuno per la seconda stagione di Indian Matchmaking, in cui assiste millennial in tutto il mondo nel trovare l’anima gemella. In questa stagione, Sima gestirà molte più aspettative da parte di vecchi e nuovi clienti, tra cui chignon maschili, una dieta semi vegetariana senza latticini o uova e una passione condivisa per il fast food. Attingendo alla propria esperienza pluridecennale, a una profonda intuizione e a metodi tradizionali, Sima cerca di aiutare alcuni fortunati single a realizzare il proprio destino!

Non ho mai… Stagione 3 – 12 agosto

Nella terza stagione della commedia di formazione “Non ho mai…”, la teenager americana di origini indiane Devi (Maitreyi Ramakrishnan) continua ad affrontare le pressioni quotidiane del liceo, i drammi in casa e scopre anche nuovi amori. La serie è ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling, con Lang Fisher nelle vesti di produttrice esecutiva, showrunner e sceneggiatrice. La produzione esecutiva del progetto di Universal Television è affidata inoltre a Howard Klein e David Miner di 3 Arts Entertainment.

A Model Family Stagione 1 – 12 agosto

In questo thriller crime, Dong-ha è un capofamiglia a un passo dal divorzio e sull’orlo della bancarotta che trova per caso i soldi di un morto e si ritrova immischiato con un’organizzazione criminale.

Deepa & Anoop Stagione 1 – 15 agosto

Una solare bimba indiana e il suo elefante animano con musica, allegria e bravate l’hotel Mango Manor di proprietà della famiglia.

Untold: La fidanzata inesistente Stagione 2 – 16 agosto

La serie acclamata dalla critica torna con UNTOLD Volume 2, una docuserie di quattro episodi che ancora una volta presenta una prospettiva inedita su epici eventi del mondo dello sport. Dal football americano al basket, passando per lo streetball e la vela, queste sono storie completamente inedite. Al suo debutto settimanale, ogni nuovo episodio parte da un momento cruciale per poi approfondire gli eventi andando oltre i titoli in prima pagina, come raccontano i testimoni diretti che rivelano la risolutezza, la resilienza, le delusioni, i trionfi, la violenza, la comicità e il pathos che trascendono lo sforzo fisico. Che si tratti della storia inedita della relazione online della star del football americano Manti Te’o, dell’arbitro coinvolto nello scandalo delle scommesse nell’NBA, della scalata al successo di un’improbabile società che ha trasformato lo streetball in un fenomeno globale o della sorprendente sconfitta degli Stati Uniti da parte dell’Australia nella Coppa America, UNTOLD esplora la passione e la caparbietà necessarie per diventare campioni e mostra come i trionfi possano essere annullati fuori dalle competizioni. Gli episodi sono diretti da Chapman Way, Maclain Way, Ryan Duffy, Tony Vainuku, Kevin Wilson Jr. e David Terry Fine.

Chi scherza col fuoco Stagione 1 – 17 agosto

Tekken: Bloodline Stagione 1 – 18 agosto

Fin da piccolo Jin Kazama impara dalla madre le tecniche di autodifesa della famiglia. Ciò nonostante non può fare nulla quando una mostruosa forza malefica distrugge tutto ciò che ama, stravolgendo per sempre la sua vita. Arrabbiato con se stesso per non essere stato in grado di intervenire, Jin si vota alla vendetta e per ottenerla insegue il potere assoluto. La sua ricerca lo spinge verso la battaglia più importante al mondo: il King of Iron Fist Tournament.

He-Man and the Masters of the Universe Stagione 3 – 18 agosto 2022

Su Eternia, il primo pianeta della creazione, si fa avanti un demonico tiranno: Skeletor! Con armate delle tenebre ai suoi ordini, Skeletor si mette in marcia, determinato a conquistare i regni di Eternia e il suo principale obiettivo: il Castello di Grayskull. Si dice che l’antica fortezza misteriosa contenga il più grande potere dell’universo. Toccherà a He-Man e alla sua audace squadra di eroi in erba fermare Skeletor e riportare la pace. I guerrieri di entrambe le parti dispongono di Armi del Potere incantate, che li trasformano nei Dominatori dei Poteri primordiali dell’Universo. La lotta tra Dominatore e Dominatore oscuro, He-Man contro Skeletor, è combattuta per il controllo di Eternia, del Castello di Grayskull e del destino di tutti noi. Alla fine chi diventerà il DOMINATORE DELL’UNIVERSO?

La serie di Cuphead! Stagione 2 – 19 agosto

Tratta dal videogioco premiato che ha conquistato il pubblico con il suo irresistibile stile di animazione rétro, LA SERIE DI CUPHEAD! segue le comiche disavventure dell’impulsivo combinaguai Cuphead e di suo fratello Mugman, più cauto ma facilmente influenzabile. Alla ricerca di avventura e divertimento, i due abitanti della surreale Isola Calamaio finiscono sempre nei pasticci, ma sono pronti ad aiutarsi in ogni situazione… tranne quando la posta in gioco è l’ultimo biscotto rimasto! LA SERIE DI CUPHEAD! porta in scena riferimenti vintage, gag esilaranti e un pizzico di brivido sotto forma dell’assurdo cattivo Satanasso, deciso a interferire con i piani dei nostri eroi. Prodotta da Netflix Animation, la serie vede come produttori esecutivi C.J. Kettler per King Features, gli ideatori di Cuphead Chad e Jared Moldenhauer per Studio MDHR e il vincitore di Emmy e Annie Award Dave Wasson (I corti di Topolino). Cosmo Segurson (La vita moderna di Rocko: Attrazione statica) è coproduttore esecutivo.

Echoes Stagione 1 – 19 agosto

Echoes è una serie thriller con sfumature gialle su Leni e Gina, due gemelle identiche che condividono un pericoloso segreto. Lo scambio di ruolo iniziato di nascosto da bambine le ha portate a condurre una doppia vita da adulte: le sorelle condividono due case, due mariti e un bambino, ma il loro mondo perfettamente coreografato sprofonda nel caos quando una delle due scompare.

Kleo Stagione 1 – 19 agosto 2022

È il 1987. Dopo essersi sbarazzata di un imprenditore di Berlino Ovest per conto di un agente segreto della Stasi, la superspia della Germania Est Kleo è arrestata, denunciata dalla Stasi e persino tradita dal nonno. Rilasciata dopo due anni di prigione e la caduta del muro di Berlino, capisce presto che il complotto contro di lei è più intricato di quanto pensasse e che un’inquietante valigia rossa è al centro di tutto. Così Kleo parte per un viaggio alla ricerca di vendetta che la porta tra la Berlino anarchica e i club improvvisati di musica elettronica, fino alle fincas maiorchine e al deserto cileno di Atacama. Nel frattempo il poliziotto berlinese Sven le sta alle calcagna, deciso a risolvere il caso del secolo.

Chad and JT Go Deep Stagione 1 – 23 agosto

Con il loro approccio positivo, Chad Kroeger e JT Parr portano l’attivismo nelle strade del Sud della California per sensibilizzare il pubblico su questioni importanti. Ma quando restano vittime della “cancel culture” per una delle loro cause, i due usano il loro impegno per riottenere il rispetto e la fiducia della comunità.

Untold: Ascesa e declino di AND1 – 23 agosto

Nato dai campi da gioco di quartiere di New York, “AND1 Mixtape Tour” ha portato lo streetball alle masse, sfidando le convenzioni e radunando una squadra di disadattati del basket. “Ascesa e declino di AND1” ricostruisce il viaggio di tre giovani amici accomunati dal sogno di far conoscere meglio il gioco che amano, di come si sono legati alla forma d’arte underground dello streetball e hanno finito per stravolgere il settore miliardario della pallacanestro. I co-fondatori di AND1, insieme alle leggende dello streetball The Professor, Hot Sauce, Skip 2 My Lou, The Main Event, Shane the Dribbling Machine e altri ancora, riflettono sulla loro esperienza e sul percorso del marchio.

Lost Ollie Stagione 1 – 24 agosto

Lost Ollie narra l’epica avventura di un giocattolo smarrito che affronta con coraggio le mille insidie dell’infanzia, girando in lungo e in largo per la campagna per ritrovare il bambino che lo ha perduto e la storia di un bambino che ha perso ben più del suo migliore amico. Questo racconto commovente fa leva sui ricordi dell’infanzia, richiamando alla mente quegli incontri speciali di molto tempo fa che hanno cambiato per sempre la nostra vita.

Mo Stagione 1 – 24 agosto

Mo Najjar deve giostrarsi tra due culture, tre lingue e un mucchio di sciocchezze come rifugiato palestinese a un passo dall’asilo politico per ottenere la cittadinanza americana. La sua famiglia composta dalla madre tenace e spirituale, dalla sorella e dal fratello maggiore, fugge verso Houston, in Texas. Ridendo per superare il dolore, Mo impara ad adattarsi alla sua nuova realtà… anche se il percorso della vita non è privo di ostacoli.

Selling The OC Stagione 1 – 24 agosto

Alcuni agenti immobiliari si affrontano per dimostrare le proprie abilità all’interno del secondo ufficio del Gruppo Oppenheim sulla costa della contea di Orange. Riusciranno a resistere all’intensa pressione?

I AM A KILLER Stagione 3 – 30 agosto

L’acclamata docuserie I Am A Killer torna per la terza stagione ad analizzare i casi di prigionieri condannati per omicidio, in attesa della pena capitale o destinati a trascorrere il resto della vita dietro le sbarre. Ogni episodio approfondisce i crimini in questione attraverso interviste intime e schiette agli uomini e alle donne che li hanno commessi. Pubblici ministeri, avvocati difensori, inquirenti, amici e parenti delle vittime e dei condannati offrono il loro punto di vista sui tragici eventi e sulle figure coinvolte. Emergono nuovi fatti, si scoprono moventi precedentemente nascosti, si rivelano rari scorci di umanità e si svelano strane storture del sistema legale degli Stati Uniti. In alcuni casi le persone vicine alle vittime sono disposte a perdonare, in altri pretendono che i responsabili siano puniti. Testimonianze in prima persona, riprese all’interno del sistema carcerario e contributi d’eccezione offrono una visione senza precedenti della mente e delle motivazioni degli assassini.

Untold: Operation Flagrant Foul – 30 agosto

Film e Serie TV in scadenza a luglio 2022 su Netflix

Ecco tutti i titoli che lasceranno Netflix a luglio 2022:

Prime Video

Film e serie TV in scadenza su Prime Video ad agosto 2022

ALL OR NOTHING: ARSENAL – 4 agosto

All or Nothing: Arsenal porterà il pubblico dietro le quinte di una stagione cruciale per uno dei club più importanti del mondo. Vedremo l’Arsenal concentrare tutti i suoi sforzi nelle sfide per raggiungere il successo nazionale e ritornare alla competizione europea d’élite. Oltre a riprendere gli alti e bassi della vita all’Emirates Stadium e all’Arsenal Training Centre, le telecamere di All or Nothing seguiranno la squadra fuori dal campo per esaminare le sfide che i calciatori dell’Arsenal devono affrontare giorno per giorno nel procedere attraverso un impegnativo calendario di stagione.

A LEAGUE OF THEIR OWN STAGIONE 1 – 12 agosto

A League of Their Own rievoca lo spirito gioioso dell’amato classico di Penny Marshall del 1992, e al tempo stesso introduce nuovi personaggi e il loro percorso straordinario, ampliando il suo sguardo per raccontare la storia di un’intera generazione di donne che sognavano di giocare a baseball a livello professionistico, sia nella All-American Girls Professional Baseball League che al di fuori di essa. La serie segue Carson (Abbi Jacobson), Max (Chanté Adams) e un nuovo gruppo di personaggi acuti e spassosi, che si fanno strada verso il campo da gioco, trovando lungo il percorso le loro squadre e se stessi. La serie è basata sulla sceneggiatura cinematografica di Lowell Ganz e Babaloo Mandel e su una storia di Kim Wilson e Kelly Candaele.

COSMIC LOVE – 12 agosto

In questo esperimento sociale unico nel suo genere, quattro individui tentano di trovare la propria anima gemella attraverso il matchmaking astrologico. Ogni individuo rappresenta uno dei quattro elementi dell’astrologia (Aria, Fuoco, Acqua, Terra). La loro avventura romantica si svolge in un rifugio gestito da una guida mistica, l’Astro Chamber. Si mescolano, si frequentano, si eliminano e alla fine prendono la decisione più importante della loro vita… sposeranno il proprio partner, basandosi esclusivamente sulla loro astrologia? Gli astrologi dello show, autori di best-seller Ophira e Tali Edut (The AstroTwins), guidano i nostri single per tutta la stagione attraverso la misteriosa Astro Chamber (doppiata da Cree Summer).

MAKING THE CUT STAGIONE 3 – 19 AGOSTO

Making the Cut è di nuovo alla ricerca del prossimo grande fashion brand internazionale. I presentatori ed executive producer della terza stagione saranno Heidi Klum e Tim Gunn. L’attrice e direttrice creativa di House of Harlow 1960, Nicole Richie, e l’icona fashion e direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott, torneranno a vestire i panni di giudici. Ad affiancarli in questa stagione ci saranno anche giudici special guest i cui nomi saranno svelati più avanti. Il variegato mondo della moda di Los Angeles si riconferma la cornice perfetta per Making the Cut. Tra le location scelte per le sfilate si annoverano l’iconica Rodeo Drive a Beverly Hills, il paesaggio desertico unico di Vasquez Rocks e il rooftop di uno dei numerosi grattacieli di Downtown LA con viste mozzafiato sulla skyline della città.

A.P. Bio | le prime due stagioni | 1 agosto

New Amsterdam | la seconda stagione | 1 agosto

Getter Robo Ark | la prima stagione | 25 agosto

Haikyuu!! | la quarta stagione | 31 agosto

Sky/Now

IRMA VEP – 3 agosto

Arriva la serie firmata da Olivier Assayas, autore dell’omonimo film del 1996, e osannata allo scorso Festival di Cannes. Mira, interpretata dal premio Oscar Alicia Vikander, è una star del cinema americano in crisi, che arriva in Francia per vestire i panni di Irma Vep in un remake del classico del cinema muto francese Les Vampires. Presto personaggio e interprete inizieranno a fondersi e confondersi, cambiando la vita di Mira.

PROGETTO LAZARUS – 12 agosto

Approda in Italia l’avvincente action thriller Sky Original che ha conquistato i britannici. George, interpretato da Paapa Essiedu (Gangs of London), è l’ultima recluta di Progetto Lazarus, una squadra di agenti che regolarmente impediscono la fine del mondo azzerando il tempo. Ma quando la donna che ama viene uccisa e i colleghi si rifiutano di usare il loro potere per salvarla, George mette in atto un piano che rischia di distruggere il pianeta.

HOUSE OF THE DRAGON – 22 agosto

In contemporanea assoluta con il debutto su HBO, arriva la serie più attesa dell’anno: il prequel della serie cult Il Trono di Spade. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, House of The Dragon è ambientata 200 anni prima degli eventi narrati nella serie madre e racconta l’inizio della fine della Casa Targaryen: gli eventi che hanno portato alla guerra civile, nota come la “Danza dei Draghi”, e la guerra stessa. Il cast stellare include, tra gli altri, Matt Smith (Doctor Who), Paddy Considine (The Third Day, The Outsider) e Olivia Cooke (Blackout, Modern Love).

PARADISO – 23 agosto

A partire dal bestseller Bestattung eines Hundes (Funeral for a Dog) di Thomas Pletzinger, Sky Studios regala una sofisticata esplorazione dell’amore e del senso di colpa stagliata su uno sfondo internazionale, per una nuova serie Sky Original tedesca ambientata fra le favelas brasiliane e la caotica New York, fra il quieto lago di Lugano fino alla ghiacciata Finlandia. Quando il giornalista Daniel Mandelkern visita il famoso romanziere Mark Svensson nella sua dimora isolata sul lago di Lugano, viene coinvolto dal misterioso passato dell’uomo e rimane invischiato in un triangolo amoroso che abbraccia il globo.

NURSES – NEL CUORE DELL’EMERGENZA STAGIONE 2 – 8 agosto

Continuano le avventure professionali e romantiche di Grace, Nazneen, Keon, Ashley e Wolf, i cinque neo-infermieri del St. Mary’s Hospital di Toronto. Dopo lo scandalo della prima stagione, tocca alla nuova direttrice infermieristica Kate Faulkner (Rachael Ancheril) rimettere in piedi il St. Mary’s. La squadra accoglie calorosamente la solare Candy Kemper (Katie Ulhmann) e un po’ meno calorosamente il solitario Matteo Rey (Jordan Connnor). Con nuovi delicati casi medici e nuove spericolate storie d’amore, i cinque giovani continuano a lottare per i pazienti e per se stessi.

MADE FOR LOVE STAGIONE 2 – 28 agosto

Continua a lottare per la libertà Hazel Green, trentenne in fuga da un matrimonio soffocante con il miliardario Byron Gogol, che le ha impiantato nel cervello un sistema di tracciamento per continuare a controllarla. Hazel ha il volto della vincitrice del Grammy Cristin Milioti, nota per il ruolo di Tracy McConnell in How I Met Your Mother e per i suoi ruoli in Fargo 2 e Palm Springs.

DETECTIVE MARIA KALLIO – 4 agosto

Basata sui gialli di Leena Lehtolainen, che hanno venduto oltre 2 milioni e mezzo di copie in tutto il mondo, la serie riflette, caso dopo caso, i problemi della moderna società finlandese, solitamente considerata tra le più felici al mondo. Maria Kallio è a capo dell’unità omicidi di Espoo, un sobborgo vicino a Helsinki, e come detective sa che ogni assassino lascia inevitabilmente una traccia che, prima o poi, la condurrà alla verità.

POQUELIN & DE BEAUMONT – 19 agosto

Louise Poquelin è una madre single che lavora duramente per tenere in equilibrio vita familiare e carriera di detective. Il poliziotto Etienne De Beaumont, invece, ha meno preoccupazioni grazie alle sue origini aristocratiche. Quando Thomas Letellier, proprietario della più grande fabbrica di conserve di Dunkerque, viene trovato morto nella sua auto con del cloruro di potassio dietro al collo, i due colleghi devono superare le loro diversità e mettersi al lavoro per risolvere il caso.

FIRST LADIES – 5 agosto

Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia una grande donna, e questo vale anche (o forse soprattutto) se l’uomo in questione è “il più potente del mondo”, il Presidente degli Stati Uniti. Questa docu-serie in sei parti racconta la vita di sei donne che hanno fatto la storia non solo come “First Ladies” ma anche in prima persona: Eleanor Roosevelt, Lady Bird Johnson, Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Hillary Rodham Clinton e Michelle Obama. Figure cardine della vita politica e della società americane che in molti casi hanno plasmato la Presidenza, lasciando un segno non solo nei rispettivi mandati ma anche nella storia statunitense, e che dall’interno della Casa Bianca hanno esercitato il potere allo stesso livello dei loro mariti. Con interviste approfondite, filmati d’archivio e ricostruzioni accurate, il racconto – guidato dalla voce narrante dell’attrice Robin Wright, vincitrice di un Golden Globe® e tre candidature agli Emmy Awards e nota per aver interpretato, tra gli altri, Claire Underwood in House of Cards – documenta e definisce le figure di queste First Ladies svelandone anche lati più nascosti: per esempio come Jackie Kennedy abbia di fatto preso il controllo degli affari del marito John Fitzgerald Kennedy e della sua eredità politica dopo l’omicidio di lui, il 22 novembre 1963; o ancora Nancy Reagan, che sfruttò il suo status di popolarissima attrice di Hollywood per appoggiare la campagna presidenziale del marito Ronald, organizzando cene, banchetti e comizi elettorali come quello contro Betty Ford, moglie dell’ex presidente Gerald Ford, per le presidenziali del 1976. O ancora Eleanor Roosevelt e la sua campagna a favore dei diritti civili, nella quale fu attivissima durante la Presidenza di Franklin Delano Roosevelt e grazie alla quale fu vicina al popolo americano e in particolare ai più deboli e ai dimenticati dopo la Grande Depressione: una solerzia e una determinazione, nella tutela dei diritti civili, che l’hanno resa tra le pioniere del femminismo statunitense; e Hillary Clinton, figura centrale nel corso della presidenza di suo marito Bill sia a livello politico sia su un piano più personale, soprattutto dopo gli scandali per le relazioni extraconiugali del Presidente che segnarono il suo secondo mandato ma imposero Hillary presso l’opinione pubblica, tanto da farla diventare un politico di primo piano, senatrice di Stato prima e poi candidata democratica per le presidenziali 2016, in cui venne sconfitta da Donald Trump.

LUSSO A DUBAI – 10 agosto

A Dubai regna la ricchezza estrema. Questa serie in tre parti ci porta dietro le quinte di un autentico paradiso edificato sul deserto, regalandoci scenari inimmaginabili dove il lusso la fa da padrone: centri commerciali con piste da sci, ristoranti all’interno di acquari colossali, hall di hotel rivestite in oro massiccio. Con un accesso esclusivo agli hotel preferiti dalle personalità più ricche del mondo, tra cui il Palm e il Mirage, vedremo anche come il personale gestisce le richieste di ospiti super esigenti.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA USA STAGIONE 12 – 22 agosto

La dodicesima stagione di Matrimonio a Prima Vista USA ci porta ad Atlanta! La serie documenta ogni momento della nuova vita matrimoniale dei partecipanti all’esperimento: la condivisione di un letto durante la prima notte di nozze, l’innamoramento… ma anche i disastrosi fallimenti. Il processo culmina otto settimane dopo, quando ogni coppia decide se rimanere sposata o divorziare.

XF 2022 DIARY – 22 agosto

In attesa del 15 settembre, data in cui prenderà ufficialmente il via la stagione di X Factor 2022, a partire dal 22 agosto ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 21:05 su Sky Uno e in streaming su NOW una piccola pillola quotidiana anticiperà cosa vedremo nelle Audition di quest’anno. Un racconto veloce, un piccolo “spoiler” su quello che troveremo sul palco di #XF2022 grazie alle parole della nuova conduttrice Francesca Michielin e dei giudici – Fedez, tornato a 4 anni dalla sua ultima edizione, e Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, tutti e tre al loro debutto in questo ruolo. E in più, nell’appuntamento quotidiano con X Factor 2022 Diary parleranno anche alcuni dei concorrenti che partecipano alle Audition, artisti arrivati da tutta Italia sognando un posto tra i 12 protagonisti dei Live Show e che non vedono l’ora di presentare il proprio progetto musicale; e il pubblico, che quest’anno torna a scaldare l’atmosfera di tutte le fasi di selezione fino alla scelta dei componenti delle quattro squadre, ricoprendo il ruolo di fondamentale (talvolta temutissimo) “quinto giudice” dello show.

Mediaset Infinity, TimVision

Le novità TIMVISION di agosto 2022

Le novità Infinity di agosto 2022

SUPERMAN & LOIS STAGIONE 1 Clark Kent e Lois Lane tornano a Smallville per affrontare una delle missioni più difficili dei nostri tempi: essere genitori. Devono infatti crescere i due figli Jonathan e Jordan, in attesa di scoprire se erediteranno i poteri del padre, ma due malvagi incombono sulla loro vita e metteranno a dura prova i superpoteri ormai assopiti.

CHICAGO P.D. Stagione 9

Continuano le avventure del Sergente Voight e della sua squadra. A pochi mesi dalla fine della messa in onda americana arriva su Italia 1 e Mediaset Infinity, in prima visione, la nona stagione della serie targata Dick Wolf. Pronti a entrare in azione con la polizia di Chicago?

CHICAGO FIRE Stagione 10

Le avventure della Caserma 51 non si fermano nell’estate di Italia 1: nel finale della nona stagione abbiamo lasciato Severide, Cruz, Capp e Tony in pericolo, cosa succederà adesso? Gli episodi della decima stagione vi aspettano ogni settimana, in prima visione, su Mediaset Infinity!

CHICAGO MED Stagione 6

I medici del Chicago Medical Center tornano con nuove storie che ci toccheranno da vicino. Sono sempre in prima fila con il loro coraggio e la loro umanità e lo saranno anche su Mediaset Infinity ad agosto, pronti ad affrontare una pandemia a cui nessuno era preparato

HARRY WILD – LA SIGNORA DEL DELITTO