Ecco una carrellata sulle serie TV nuove e in scadenza di gennaio 2023 delle principali piattaforme streaming: Netflix, Disney Plus, Prime Video, Sky/NOW, Mediaset Infinity e TIMVision. Da segnalare: The Legend of Vox Machina Stagione 2, The Last of Us, Star Wars The Bad Batch Stagione 2.

Disney Plus

ECCO A VOI I CHIPPENDALES STAGIONE 1 – 11 gennaio

Welcome to Chippendales

Ecco a voi i Chippendales è una serie true crime che racconta la scandalosa storia di Somen “Steve” Banerjee, un immigrato indiano che è diventato l’improbabile fondatore del più grande impero di spogliarellisti al mondo – senza permettere a nulla e nessuno di intralciarlo nel raggiungimento del suo obiettivo.

EXTRAORDINARY STAGIONE 1 – 25 gennaio

Benvenuti in un mondo in cui tutti gli individui di età superiore ai 18 anni sviluppano un superpotere. Tutti tranne la venticinquenne Jen, che si sente abbandonata. Per fortuna, i suoi coinquilini – Carrie, Kash e un misterioso gatto randagio, soprannominato Jizzlord dal gruppo – le impediscono di cadere in un pozzo di autocommiserazione. Alla deriva in un mondo grande e confuso, armata solo di un po’ di speranza e di molta disperazione, Jen inizia il suo viaggio per trovare il suo ipotetico superpotere. Ma nel farlo, potrebbe scoprire la gioia di essere semplicemente ok.

IF THESE WALLS COULD SING – 6 gennaio

Per oltre 90 anni, gli Abbey Road Studios sono stati il cuore dell’industria musicale. In questo film personale di ricordi e scoperte, Mary McCartney ci guida attraverso nove decenni per vedere e sperimentare la magia creativa che rende questo studio il più famoso e il più longevo del mondo. Dalla musica classica al pop, dalle colonne sonore all’hip-hop, If These Walls Could Sing esplora la portata, la diversità e l’ingegno degli Abbey Road Studios.

STAR WARS: THE BAD BATCH STAGIONE 2 – 4 GENNAIO

Quando si apre la nuova stagione, sono passati mesi dagli eventi di Kamino e la Bad Batch continua il suo viaggio nell’Impero dopo la caduta della Repubblica. Incroceranno amici e nemici, sia nuovi che familiari, mentre affrontano una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in nuovi luoghi inaspettati e pericolosi.

RESERVATION DOGS STAGIONE 2 – 4 gennaio

Dai co-creatori e produttori esecutivi Sterlin Harjo e Taika Waititi, Reservation Dogs è una comedy che segue le imprese di “Elora Danan” (Devery Jacobs), “Bear Smallhill” (D’Pharaoh Woon-A-Tai), “Willie Jack” (Paulina Alexis) e “Cheese” (Lane Factor), quattro adolescenti indigeni dell’Oklahoma rurale. Dopo la morte del quinto membro dei Reservation Dogs, la banda ha iniziato a rubare, tramare e risparmiare per realizzare il suo sogno di raggiungere l’esotica, misteriosa e lontana California. Ma dopo un inizio promettente delle loro imprese criminali, tra cui il leggendario furto di un camion di patatine Flaming Flamers e qualche furto d’auto di bassa lega, il piano fallisce. La gang si scioglie e ognuno cerca di trovare la propria strada.

KOALA MAN STAGIONE 1 – 9 gennaio

Koala Man segue Kevin, padre di mezza età, e la sua identità non tanto segreta, il cui unico superpotere è quello di avere una passione bruciante per il rispetto delle regole e l’eliminazione della piccola criminalità nella città di Dapto. Sebbene possa sembrare un sobborgo australiano qualsiasi, le forze del male, sia cosmiche che create dall’uomo, sono in agguato per colpire gli ignari abitanti di Dapto. Nel tentativo di ripulire la sua città natale e spesso coinvolgendo nelle sue avventure la sua famiglia, Koala Man è pronto a tutto. Farà tutto il necessario per sconfiggere menti malvagie, orrori soprannaturali o peggio: gli idioti che non portano fuori i bidoni della spazzatura nei giorni giusti.

LITTLE DEMON STAGIONE 1 – 18 gennaio

13 anni dopo essere rimasta incinta di Satana, una madre riluttante, Laura, e la figlia anticristo, Chrissy, cercano di vivere una vita ordinaria nel Delaware, ma sono costantemente ostacolate da forze mostruose, tra cui Satana stesso, che brama la custodia dell’anima di sua figlia.

WELCOME TO WREXHAM STAGIONE 1 – 25 gennaio

In Welcome to Wrexham, Rob McElhenney e Ryan Reynolds imparano a gestire il terzo club di calcio professionistico più antico del mondo. Nel 2020, Rob e Ryan si sono uniti per acquistare i Red Dragons, squadra di quinta categoria, sperando di trasformare il club Wrexham AFC in una storia di successo, per cui tutto il mondo possa fare il tifo. Il problema è che Rob e Ryan non sanno nulla sul calcio e non hanno mai lavorato insieme. Da Hollywood al Galles, dal campo agli spogliatoi, dagli uffici al pub, Welcome to Wrexham seguirà il corso intensivo di Rob e Ryan per imparare a gestire una squadra di calcio, raccontando anche le sorti di un club e una città che contano su due attori per dare speranza e portare un cambiamento in una comunità che ne avrebbe bisogno.

CRIMINAL MINDS: EVOLUTION – 18 gennaio

NCIS STAGIONE 19 – 11 gennaio

NCIS L.A. STAGIONI 1-13 – 18 gennaio

CHASING WAVES STAGIONE 1 – 11 gennaio

MARVEL SPIDEY E I SUOI FANTASTICI AMICI I CORTI STAGIONE 2 – 4 gennaio

THE RESIDENT STAGIONE 6 – 11 gennaio

AMERICAN CRIME STORY STAGIONE 1-2 & IMPEACHEMENT: AMERICAN CRIME STORY (STAGIONE 3) – 25 gennaio

LA FUGA STAGIONE 1 – 4 gennaio

LES AMATEURS STAGIONE 2 – 4 gennaio

Netflix

Caleidoscopio Stagione 1 – 1° gennaio

La nuova serie antologica Caleidoscopio (precedentemente intitolata Jigsaw) si svolge nell’arco di 25 anni e segue una banda di ladri provetti nel loro tentativo di aprire un caveau apparentemente inviolabile per ottenere il più grande bottino della storia. Sotto l’occhio vigile della più potente squadra di sicurezza aziendale del mondo e delle forze dell’ordine, ogni episodio rivela una tessera di un elaborato puzzle di corruzione, avidità, vendetta, complotti, alleanze e tradimenti. In che modo la banda di ladri ha architettato il piano? Chi la farà franca? Di chi ci si può fidare?

La via del grembiule – Lo yakuza casalingo Stagione 2 – 1° gennaio

The Good Doctor Stagione 5 – 1° gennaio

La vita bugiarda degli adulti Stagione 1 – 4 gennaio

La vita bugiarda degli adulti è il ritratto intenso e singolare di Giovanna, che affronta il passaggio dall’infanzia all’adolescenza andando alla scoperta dei diversi volti di Napoli durante gli anni ’90. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell’infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s’è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo.

MADOFF Il mostro di Wall Street Stagione 1 – 4 gennaio

MADOFF – Il mostro di Wall Street svela la verità sul famigerato schema Ponzi da 64 miliardi di dollari (il più grande della storia) ideato da Bernie Madoff, che ha distrutto le vite di innumerevoli investitori individuali che si erano fidati del venerato statista di Wall Street. Attraverso l’accesso esclusivo a informatori, dipendenti, investigatori e vittime, oltre a inedite testimonianze video dello stesso Madoff, questa docuserie in quattro parti ripercorre la sua ascesa dalle umili origini al ruolo di broker tra i più influenti e potenti di Wall Street. Tramite un approccio visivo innovativo e un’avvincente sfumatura thriller che terrà il pubblico col fiato sospeso, il prolifico regista Joe Berlinger (Conversazioni con un killer, Sulla scena del delitto, Brother’s Keeper) svela la genesi e, per la prima volta, le dinamiche del fraudolento business di consulenza finanziaria di Madoff, rivelando come la truffa non fosse la creazione di una sola mente diabolica come molti credevano. MADOFF – Il mostro di Wall Street espone un gruppo di complici e un sistema finanziario in cui varie istituzioni sono state disposte a ignorare il comportamento sospetto di Madoff, suscitando un interrogativo ovvio: una frode così spudorata e deleteria potrebbe ripetersi?

Copenhagen Cowboy Stagione 1 – 5 gennaio

Totenfrau – La signora dei morti Stagione 1 – 5 gennaio

Storia di una donna pronta a tutto pur di vendicarsi dopo la morte del marito e della tensione tra bene e male che anima ognuno di noi.

Ginny & Georgia Stagione 2 – 5 gennaio

Come convivi con la consapevolezza che tua madre è un’assassina? Spetterà a Ginny capirlo. Oppressa dalla scoperta che il suo patrigno Kenny non è morto per cause naturali, ora la ragazza deve fare i conti con il fatto che la madre non solo ha ucciso, ma l’ha fatto per proteggerla. Georgia invece preferirebbe di gran lunga lasciarsi il passato alle spalle, dopotutto ha un matrimonio da organizzare! Ma un aspetto curioso del passato della donna è che tende a riemergere…

Makanai Stagione 1 – 12 gennaio

Finita la scuola, la sedicenne Kiyo lascia la città di Aomori per trasferirsi a Kyoto insieme all’amica Sumire con il sogno di diventare una splendida maiko (apprendista geisha). Quando però capisce di non essere adatta ed è pronta a tornare ad Aomori delusa e in lacrime, Kiyo scopre la passione per la cucina ed è assunta come makanai, la cuoca di una casa in cui vivono le maiko. Nel frattempo Sumire si trasforma in una fantastica maiko, diventando sempre più popolare tra le strade del quartiere di Gion. La vita divertente e deliziosa di una makanai e una maiko comincia qui.

Vikings: Valhalla Stagione 2 – 12 gennaio

In un passato di oltre mille anni fa all’inizio dell’11° secolo, VIKINGS: VALHALLA narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l’ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). La seconda stagione ritrova i nostri eroi poco dopo la tragica caduta di Kattegat, un evento che ha infranto i loro sogni e alterato i loro destini. Trovandosi improvvisamente fuggitivi in Scandinavia, sono costretti a mettere alla prova le loro ambizioni e il loro coraggio in mondi che vanno oltre i fiordi di Kattegat.

Sky Rojo Stagione 3 – 13 gennaio

I nuovi episodi sono ambientati sei mesi dopo la battaglia finale. Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado) scoprono che la pace non è nient’altro che una sensazione illusoria tra periodi di terrore. Quando la loro vita è sconvolta, le ragazze capiscono che il passato ritorna e che se vogliono davvero essere libere dovranno cercare di seppellirlo una volta per tutte… o, in altre parole, seppellire Romeo (Asier Etxeandia).

Break Point Stagione 1 – 13 gennaio

Dagli ideatori di “Formula 1: Drive to Survive”, Break Point segue dentro e fuori dal campo un gruppo scelto di tennisti mentre si sfidano in estenuanti slam e tornei mondiali. Il loro sogno? Vincere un trofeo e conquistare il primo posto. Mentre alcune leggende del tennis raggiungono il crepuscolo della propria carriera, una nuova generazione ha la chance salire alla ribalta. Break Point osserva da vicino questi giocatori durante un intero anno di sfide intorno al mondo per i tornei ATP e WTA. Da infortuni che potrebbero costare loro la carriera e delusioni emotive, a vittorie trionfali e momenti personali fuori dal campo, gli spettatori possono assistere ai dietro le quinte delle stressanti vite di alcuni dei migliori tennisti del mondo.

Love Life Stagione 2 – 13 gennaio

Junji Ito Maniac Stagione 1 – 19 gennaio

I capolavori del manga horror ideati dall’indiscusso re del genere Junji Ito arrivano su Netflix nel 2023 come serie anime. Dall’ampio catalogo di opere di Ito, venti incredibili storie sul tema della pazzia saranno adattate ad animazione. Tra queste: Hanging Blimp, Tomie, Four x Four Walls e Intruder.

That ’90s Show Stagione 1 – 19 gennaio

Corre l’anno 1995 e Leia Forman è alla disperata ricerca di un po’ di avventura o almeno di un amico stretto che non sia suo padre. Quando arriva a Point Place a far visita ai nonni Red e Kitty, trova esattamente quello che cerca a due passi da casa… la vivace e ribelle Gwen. Con l’aiuto degli amici di Gwen, tra cui l’adorabile fratello Nate e la sua ragazza Nikki, intelligente e determinata, il sarcastico e saggio Ozzie e l’affascinante Jay, Leia scopre che l’avventura è a portata di mano, proprio come lo era stata per i suoi genitori molti anni prima. Entusiasta di potersi reinventare, convince i genitori a farla restare tutta l’estate. Con un seminterrato di nuovo pieno di adolescenti, Kitty è lieta che casa Forman sia diventata il rifugio di una nuova generazione, mentre Red… beh, rimane il vecchio Red.

Candidato unico Stagione 1 – 20 gennaio

Candidato unico è una commedia ideata da François Uzan e Jean-Pascal Zadi, che la dirige e interpreta anche Stéphane Blé, un insegnante idealista catapultato per sbaglio nella campagna per le elezioni presidenziali francesi.

Record of Ragnarok Stagione 2 – 26 gennaio

Arriva la seconda stagione della serie anime tratta dal popolare manga pubblicato su Monthly Comic Zenon che vanta più di 10 milioni di copie vendute. Ricominciano quindi i tredici combattimenti corpo a corpo tra dei e umani per la sopravvivenza dell’umanità: uno scontro di ideali fino all’ultimo sangue.

Lockwood & Co. Stagione 1 – 27 gennaio

In un mondo infestato dai fantasmi in cui potenti aziende impiegano adolescenti con poteri paranormali per lottare contro il soprannaturale, solo una società opera senza la supervisione degli adulti: Lockwood & Co. Gestita da Anthony Lockwood, un giovane imprenditore ribelle tormentato dal suo misterioso passato, dal suo geniale ma eccentrico braccio destro George e da una nuova arrivata di nome Lucy dotata di incredibili poteri, questo trio anticonformista sta per svelare un agghiacciante mistero che cambierà il corso della storia.

Prime Video

SONO LILLO – 5 gennaio

Chi è Posaman? Un supereroe, ovviamente! E qual è il suo super potere? Saper fare delle pose da copertina. Ma chi si nasconde dietro il costume? Beh… c’è Lillo! Il successo, si sa, ha i suoi risvolti negativi e per Lillo è arrivato il momento di scegliere tra fama e vita privata, perché la moglie sembra davvero non sopportarlo più. Accompagnato dai comici più amati della scena contemporanea, da Pietro Sermonti a Paolo Calabresi, da Caterina e Corrado Guzzanti a Valerio Lundini, da Michela Giraud a Edoardo Ferrario e tanti altri, Lillo cercherà di ritrovare se stesso dietro la maschera che si è costruito. L’attesa serie in 8 episodi è una produzione Lucky Red in collaborazione con Prime Video ed è diretta da Eros Puglielli (Gli idoli delle donne, Copperman, Nevermind), creata da Lillo Petrolo, Matteo Menduni e Tommaso Renzoni che ne hanno curato anche il soggetto e la sceneggiatura. Nel cast con Lillo, Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi, Anna Bonaiuto e tante guest star di puntata tra cui Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Stefano Rapone, Michela Giraud, Maccio Capatonda, Serra Yilmaz.

LA BEFANA VIEN DI PINTUS – 3 gennaio

La Befana vien di Pintus è un varietà comico condotto da Angelo Pintus. Ospiti: Maurizio Casagrande, Malika Ayane, Francesco Cicchella, Leonardo Fiaschi. La Befana vien di Pintus, e lascia una calza piena di risate.

THE RIG – 6 gennaio

The Rig segue le vicende della crew della piattaforma petrolifera Kinloch Bravo di stanza al largo della costa scozzese, nelle pericolose acque del Mare del Nord. Finito il lavoro, pronto a tornare sulla terra ferma, il gruppo viene avvolto da una nebbia misteriosa. La piattaforma viene colpita da forti scosse lasciando chi si trova sopra di essa improvvisamente senza possibilità di comunicare con la costa e il mondo esterno. Mentre il gruppo cerca di scoprire cosa stia dietro a questa forza inspiegabile, un grave incidente li forza a chiedersi di chi si possano veramente fidare. Le amicizie si rompono, nuove alleanze si formano e le differenze generazionali si fanno evidenti. La squadra della Bravo sarà portata ai limiti sia della reciproca lealtà sia della propria resistenza in un testa a testa con forze sopra ogni immaginazione. Creata da David Macpherson e diretta da John Strickland, Alex Holmes, il cast è composto da: Iain Glen, Emily Hampshire, Martin Compston, Calvin Demba, Owen Teale, Richard Pepple, Mark Bonnar, Rochenda Sandall, Emun Elliott, Stuart McQuarrie, Abraham Popoola, Molly Vevers, Mark Addy, Nikhil Parmar, Cameron Fulton.

HUNTERS STAGIONE 2 – 13 gennaio

Dopo che un incidente ha causato il deragliamento delle loro imprese in Europa, gli Hunters devono riunirsi per dare la caccia al più famigerato nazista della storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America. Nel frattempo, uno sguardo al passato rivela che Meyer Offerman (Al Pacino) incontra una pericolosa minaccia che potrebbe svelare il suo segreto e rivelare la sua vera identità, con riverberi esplosivi per i nostri Hunters. La serie è creata da David Weil, che ne è anche showrunner, ed è prodotta da Amazon Studios, Monkeypaw Productions e Halcyon Studios. Nel cast Al Pacino, Jennifer Jason Leigh, Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany e Greg Austin.

LA LEGGENDA DI VOX MACHINA STAGIONE 2 – 20 gennaio

Dopo aver salvato il regno dal male e dalla distruzione per mano della coppia di potere più terrificante di Exandria, Vox Machina deve salvare il mondo ancora una volta, questa volta da un sinistro gruppo di draghi noto come Chroma Conclave. La Leggenda di Vox Machina è una produzione di Amazon Studios, Critical Role e Titmouse per Prime Video. La serie vede protagonisti i fondatori di Critical Role e gli interpreti originali Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel e Travis Willingham. I componenti di Critical Role hanno anche ruolo di executive producer, al fianco di Brandon Auman, Chris Prynoski, Shannon Prynoski e Ben Kalina.

Supernatural – la quindicesima stagione | 1 gennaio

Sfondamento dei cieli Gurren Lagann – la prima stagione | 15 gennaio

Un Medico In Famiglia – dalla quinta alla decima stagione | 22 gennaio

Overlord – la seconda stagione | 27 gennaio

Sky/Now

THE LAST OF US – 16 gennaio

Basato sull’omonimo e amatissimo videogioco per PlayStation bestseller in tutto il mondo, è probabilmente il titolo più atteso dell’anno prossimo. La storia si svolge vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie (Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena opprimente. Quello che inizia come un lavoro da poco diventa presto un viaggio brutale e straziante, in quanto entrambi dovranno attraversare gli Stati Uniti e dipendere l’uno dall’altro per sopravvivere.

LITVINENKO – INDAGINE SULLA MORTE DI UN DISSIDENTE – 24 gennaio

Nuovissima miniserie con David Tennant nei panni di Alexander Litvinenko, l’ex ufficiale del Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa e del KGB, la cui morte per avvelenamento da polonio-210 nel novembre 2006 ha innescato una delle indagini più complesse e pericolose nella storia della Metropolitan Police di Londra. Prodotta da ITV Studios, Tiger Aspect Productions e Nordic Entertainment Group in associazione con Livedrop Media, la serie segue la storia degli ufficiali della polizia di stanza a New Scotland Yard che hanno lavorato con grande determinazione per trovare il responsabile della morte di Alexander Litvinenko. Scritta da George Kay (creatore e showrunner della serie di grande successo Lupin), Litvinenko racconterà come nel novembre 2006 due poliziotti furono chiamati all’University College Hospital di Londra per interrogare un paziente in cattive condizioni di salute. Il paziente era Alexander Litvinenko, un dissidente russo che sosteneva di essere stato avvelenato per ordine diretto di Vladimir Putin. Durante gli interrogatori della polizia al suo capezzale in ospedale, il dissidente ha fornito dettagli precisi sugli eventi che hanno portato alla sua malattia, che sapeva si sarebbe rivelata fatale. Le sue informazioni alla fine hanno aiutato gli investigatori a rintracciare due russi che avevano avvelenato Litvinenko con il polonio-210, una sostanza radioattiva altamente tossica. La serie si concentra anche sulla storia di Marina, interpretata da Margarita Levieva (The Deuce, The Blacklist), l’impavida vedova di Alexander che ha combattuto instancabilmente per convincere il governo britannico a svelare all’opinione pubblica i nomi degli assassini di suo marito e a riconoscere il ruolo dello Stato russo nel suo assassinio. Litvinenko è una serie prodotta con il supporto di molte delle persone chiave coinvolte nelle indagini e nella successiva inchiesta pubblica, inclusi gli ex ufficiali di New Scotland Yard, Clive Timmons e Brent Hyatt, insieme a Ben Emmerson QC e alla famiglia di Alexander. Mark Bonnar (Catastrophe, Quiz) interpreta Clive Timmons, mentre Neil Maskell (Small Axe, Utopia) interpreta Brent Hyatt. “Litvinenko” è diretta da Jim Field Smith (Criminal, Endeavour) ed è stata girata a Londra e dintorni.

IL MINIATURISTA – 11 gennaio

Basato sul bestseller di Jessie Burton, Il Miniaturista racconta una storia ambientata nell’Amsterdam del XVII secolo. Petronella Brand, Anya Taylor-Joy (La regina degli scacchi), una giovane donna appena trasferitasi ad Amsterdam, assume un misterioso miniaturista locale per arredare la casa delle bambole ricevuta in regalo dal marito. Ma le miniature, molto realistiche, in qualche modo iniziano in modo strano a prefigurarne il destino.

CALL MY AGENT – ITALIA – 20 gennaio

Remake del cult francese Dix pour cent (Call my agent!), arriva l’anno prossimo la serie Sky Original in sei episodi prodotta da Sky Studios e Palomar, diretta da Luca Ribuoli (Speravo de morì prima, La mafia uccide solo d’estate, Noi) e scritta da Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle, 7 donne e un mistero, Studio Battaglia). Le vicissitudini della potente agenzia CMA e le disavventure dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, in un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz. Nella versione italiana si sposta da Parigi a Roma l’agenzia di management di attori al centro del racconto, e così le vicende, fra lavoro e vita privata, dei suoi carismatici agenti e dei loro assistenti. Nel cast della serie Michele Di Mauro (Studio Battaglia, I delitti del BarLume, Santa Maradona), Sara Drago (La grande abbuffata, Jezabel, S/HE), Maurizio Lastrico (America Latina, Fedeltà, Don Matteo) e Marzia Ubaldi (I predatori, Suburra – La serie, L’allieva) interpreteranno gli agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano, tutti alle prese con tragicomiche problematiche da risolvere in ciascun episodio, in una escalation di conflitti. Straordinario il cast di guest star: nei panni di loro stessi saranno Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Corrado Guzzanti e Paolo Sorrentino a dare filo da torcere agli agenti e ai loro assistenti, questi ultimi interpretati da Sara Lazzaro (Doc – Nelle tue mani, 18 regali, Volevo fare la rockstar), Francesco Russo (L’Amica Geniale, A Classic Horror Story), Paola Buratto (Bang Bang Baby). E con Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli in un ruolo ricorrente.

IL COMMISSARIO GAMACHE – MISTERI A THREE PINES – 8 gennaio

Dai gialli della scrittrice Louise Penny, Alfred Molina in un poliziesco ambientato nel Quebec, in Canada. Il commissario Armand Gamache vede cose che gli altri non vedono: la luce tra le crepe, il mitico nel mondano e il male in ciò che sembra semplicemente ordinario. Una qualità che sicuramente gli torna utile per quanto riguarda la sua professione, ma che comporta anche uno spiacevole «effetto collaterale»: il dubitare, sempre e comunque, degli altri. Perché tutti hanno un segreto. Durante un’indagine su una serie di omicidi a Three Pines, una cittadina all’apparenza idilliaca, Gamache scoprirà alcuni segreti sepolti da tempo e dovrà affrontare alcuni fantasmi fin troppo personali.

Mediaset Infinity, TimVision

Le novità TIMVISION di gennaio 2023

PEACEMAKER STAGIONE 1 – 20 dicembre

Peacemaker è l’acclamata serie con John Cena, creata da James Gunn sull’omonimo personaggio della DC Comics e spin-off del film ‘The Suicide Squad’. ‘Peacemaker’ esplora le origini del personaggio Christopher Smith che John Cena ha interpretato per la prima volta nel film del 2021, uno spietato killer, irresistibilmente vanaglorioso, che crede nella pace ad ogni costo. Nel cast anche Danielle Brooks (Adebayo), Freddie Stroma (Vigilante), Jennifer Holland (Harcourt), Steve Agee (Economos), Chukwudi Iwuji (Murn) e Robert Patrick (Auggie Smith).

Le novità Infinity di gennaio 2023

SISSI STAGIONE 2 – 28 dicembre

Torna la seconda stagione della serie evento che narra, in tre serate, la vita della Principessa Sissi, la leggendaria sovrana dell’Impero Austro-Ungarico, tra passioni, difficoltà, contrasti e lotte di potere. Da mercoledì 28 dicembre, in prima visione assoluta su Canale 5 e disponibile gratis su Mediaset Infinity.

FOSCA INNOCENTI STAGIONE 2 – gennaio