Ecco una carrellata sulle serie TV nuove e in scadenza di giugno 2022 delle principali piattaforme streaming: Netflix, Disney Plus, Prime Video, Sky/NOW, Mediaset Infinity e TIMVision. Da segnalare Ms. Marvel, The Boys 3, Westworld 4, Peaky Blinders 6, The Umbrella Academy 3, La Casa di Carta: Corea e Bastard!! – L’oscuro dio distruttore.

Le serie TV nuove e in scadenza di giugno 2022

Disney Plus

MS. MARVEL – 8 giugno

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana di origine pakistana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

ONLY MURDERS IN THE BUILDING STAGIONE 2 – 28 giugno

In seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia, Charles (Steve Martin, Il padre della sposa), Oliver (Martin Short, The Morning Show) e Mabel (Selena Gomez, I morti non muoiono) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l’omicidio.

ABBOTT ELEMENTARY STAGIONE 1 – 1 giugno

Abbott Elementary è una comedy che racconta le vicende di un gruppo di insegnanti dediti e appassionati, e del loro preside leggermente stonato, mentre si destreggiano ogni giorno nel sistema della scuola pubblica di Filadelfia. Nonostante gli ostacoli, sono determinati ad aiutare gli studenti ad avere successo nella vita e, sebbene siano in minoranza e con poche risorse, amano quello che fanno; anche se non apprezzano l’atteggiamento tutt’altro che esemplare del distretto scolastico verso l’istruzione dei ragazzi. La serie è scritta e interpretata da Quinta Brunson, recentemente apparsa nella serie nominata agli Emmy, A Black Lady Sketch Show.

LOVE, VICTOR STAGIONE 3 – 15 giugno

Questa stagione ritrova Victor in un viaggio alla scoperta di se stesso, non solo per decidere con chi vuole stare, ma più in generale, chi vuole essere. Con i progetti post scolastici che incombono, Victor e i suoi amici si trovano di fronte a una nuova serie di problemi che devono risolvere per poter prendere le decisioni migliori per il loro futuro.

THE ORVILLE: NEW HORIZONS STAGIONE 3 – 2 giugno

Ambientata 400 anni nel futuro, The Orville: New Horizons vede l’equipaggio della U.S.S. Orville impegnato a navigare tra i misteri dell’universo e ad affrontare le complessità delle proprie relazioni interpersonali mentre prosegue la sua a missione di esplorare lo spazio.

ATLANTA STAGIONE 3 – 29 giugno

Nella terza stagione, ambientata quasi interamente in Europa, “Earn” (Donald Glover), “Alfred / ‘Paper Boi’” (Brian Tyree Henry), “Darius” (LaKeith Stanfield) e “Van” (Zazie Beetz) sono nel bel mezzo del loro tour europeo di successo. Insieme, affrontano da outsider la popolarità e lottano per adattarsi a questo nuovo mondo a cui tanto avevano aspirato.

BAYMAX! STAGIONE 1 – 29 giugno

In esclusiva sulla piattaforma streaming dal 29 giugno, torna l’affabile, gonfiabile e inimitabile robot sanitario Baymax che farà ciò per cui è stato programmato: aiutare gli altri. La nuovissima serie di avventure nel campo dell’assistenza medica sarà ambientata nella fantastica città di San Fransokyo.

DAREDEVIL TUTTE LE STAGIONI – 29 giugno

JESSICA JONES TUTTE LE STAGIONI – 29 giugno

LUKE CAGE TUTTE LE STAGIONI – 29 giugno

IRON FIST TUTTE LE STAGIONI – 29 giugno

THE DEFENDERS TUTTE LE STAGIONI – 29 giugno

THE PUNISHER TUTTE LE STAGIONI – 29 giugno

Le novità Disney Plus di giugno 2022

HAVE YOU SEEN THIS MAN? STAGIONE 1 – 22 giugno

MIXED-ISH STAGIONI 1 & 2 – 1 giugno

SNOWFALL STAGIONE 5 – 15 giugno

MAKING HISTORY STAGIONE 1 – 29 giugno

STAR STAGIONE 3 – 1 giugno

BLACK-ISH STAGIONE 8 – 29 giugno

THIS IS US STAGIONI 1, 2, 3, 4, 5, – 8 giugno

POSE STAGIONI 1, 2 – 8 giugno

AMERICAN DAD STAGIONE 16 – 1 giugno

THE FOSTERS STAGIONI 1, 2, 3, 4, 5, – 22 giugno

WHEN WE RISE STAGIONE 1 – 15 giugno

GOOD TROUBLE STAGIONI 1, 2 – 29 giugno

I GRIFFIN STAGIONE 19 – 22 giugno

L’offerta di Disney+

Netflix

Borgen – Potere e Gloria Stagione 1 – 2 giugno

Birgitte Nyborg è stata appena nominata ministra degli esteri e una compagnia petrolifera scopre improvvisamente l’oro nero in Groenlandia. Questo evento segna l’inizio di una lotta internazionale per il potere nell’Artico, un conflitto in cui l’esperienza politica di Nyborg la aiuterà ad accettare il fatto che nonostante faccia da “sorella maggiore” alla Groenlandia, nell’ambito delle superpotenze internazionali la Danimarca è una presenza minore e a volte turbolenta… La stagione segue anche il percorso di Katrine Fønsmark (Birgitte Hjort Sørensen). Dopo essere stata a capo dell’ufficio stampa di Birgitte per un breve periodo, Fønsmark torna a lavorare nel mondo del giornalismo, dove ottiene un posto come direttrice dei notiziari per un’importante stazione televisiva nazionale.

L’enigma di Eirik Jensen: poliziotto o criminale? Stagione 1 – 3 giugno

L’enigma di Eirik Jensen: poliziotto o criminale? ripercorre l’incredibile caso che ha coinvolto Eirik Jensen, il più famoso poliziotto norvegese. La serie true crime pone la domanda che ha tenuto la nazione col fiato sospeso dal momento del suo arresto nel 2013: Eirik Jensen è il miglior poliziotto della storia norvegese o il più grande narcotrafficante che la Scandinavia abbia mai conosciuto? Grazie a un accesso unico a entrambe le identità di Eirik Jensen, questa docuserie presenta personaggi carismatici ed eclettici, raccontandone l’incredibile storia dal primo incontro negli anni ’90 alla potenziale disfatta in tribunale nel 2020. Gli spettatori si chiederanno fino alla fine: chi sta dicendo la verità?

Floor is Lava Stagione 2 – 3 giugno

Floor is Lava torna con ostacoli ancora più grandi, montepremi più alti e lava ancora più bollente. La novità di questa stagione è un enorme vulcano molto scivoloso che porta la competizione a un nuovo livello. Attenzione!

Surviving Summer – Un’estate travolgente Stagione 1 – 3 giugno

In questa serie drammatica, un’adolescente americana ribelle trova famiglia, amicizie e onde perfette quando arriva in una cittadina australiana nota tra i surfisti.

Ambizione Stagione 1 – 3 giugno

La Generazione X cerca di stare al passo con la modernità, i social media e un mercato del lavoro in evoluzione, ma non riesce ad avere una visione d’insieme. È innegabile che il divario e le differenze tra le due generazioni siano profonde. In questo scenario s’innesta la storia di Asli, che cerca la via più breve per arrivare in alto invece di ricorrere al duro lavoro. La serie si domanda se, usando i metodi moderni per conquistare il rispetto di tutti, Asli potrà vincere o finirà per perdere.

Keep Sweet: pregare e obbedire Stagione 1 – 8 giugno

Rhythm + Flow: Francia Stagione 1 – 8 giugno

Un gruppo di rapper francesi si cimenta nel freestyle, affrontandosi a suon di rime per conquistare un incredibile montepremi di 100.000 euro in una gara musicale che vede come giudici Niska, Shay e SCH.

Peaky Blinders Stagione 6 – 10 giugno

Tutto ha una fine, anche i Peaky Blinders. La sesta e ultima stagione è in arrivo su Netflix il 10 giugno.

First Kill Stagione 1 – 10 giugno

Quando arriva il momento di fare la sua prima vittima, la vampira adolescente Juliette (Sarah Catherine Hook) sceglie una nuova ragazza in città di nome Calliope (Imani Lewis). Purtroppo per Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri di celebre lignaggio. Entrambe si rendono conto che non sarà facile uccidere la rivale e che il vero rischio è quello di perdere la testa…

God’s Favorite Idiot Stagione 1 – 15 giugno

Nella serie “God’s Favorite Idiot”, l’impiegato del team di supporto di un’azienda informatica Clark Thompson si innamora della collega Amily Luck nello stesso momento in cui diventa l’involontario messaggero di dio. Ma non è tutto… la storia include anche pattini a rotelle, un lago di fuoco e un’imminente apocalisse.

La rete delle illusioni: delitti, bugie e Internet Stagione 1 – 15 giugno

Love & Anarchy Stagione 2 – 16 giugno

Nella seconda stagione la neodivorziata Sofie cerca di creare una vita per sé e Max. A causa di eventi imprevisti precipita invece in una crisi esistenziale che ha un profondo impatto sul suo rapporto con Max, sconvolgendo tutte le loro aspettative. Contemporaneamente la piccola casa editrice Lund & Lagerstedt fa del suo meglio per affrontare il mondo letterario ancorato nella tradizione e per esplorare le nuove opportunità offerte dalla società moderna. Tuttavia molto presto iniziano a emergere conflitti tra il vecchio e il nuovo, tra arte straordinaria e realtà finanziarie. Ma cos’è giusto o sbagliato, normale o anormale, cosa è davvero reale… e a chi importa veramente? Nel mezzo di tutto il caos i personaggi cercano di dare un senso all’amore, alla vita e a loro stessi.

SPRIGGAN Stagione 1 – 18 giugno

Sulla Terra esisteva un tempo una grande civiltà con conoscenze e tecnologia di gran lunga superiori a quelle dell’uomo moderno. Alcuni reperti di quel mondo antico si nascondono ancora in tutto il pianeta. In un presente in cui reti di comunicazione ad alta velocità coprono il globo e lo sguardo penetrante dei satelliti è in grado di smascherare qualsiasi segreto, gli eserciti di grandi nazioni lottano per scoprire e studiare questi artefatti dal “potere” inimmaginabile. Un membro di questa antica civiltà ha inciso un messaggio in una piastra per l’eternità: “Proteggi la nostra memoria dai malvagi”. Prendendo il messaggio alla lettera, un’organizzazione vuole sigillare per sempre questo passato. Gli agenti segreti scelti che ne fanno parte sono chiamati Spriggan.

Verso il Futuro Stagione 1 – 21 giugno

The Umbrella Academy Stagione 3 – 22 giugno

Dopo aver evitato la catastrofe nel 1963, l’Umbrella Academy torna a casa nel presente con la convinzione di aver sventato l’apocalisse iniziale e di aver risolto il problema della linea temporale una volta per tutte. Ma dopo festeggiamenti di breve durata, il gruppo si rende conto che le cose non sono per niente come le aveva lasciate. Entra in scena la Sparrow Academy. Geniali, eleganti e affettuosi come degli iceberg, gli Sparrow affrontano immediatamente gli Umbrella in un violento scontro che finisce per essere la preoccupazione minore. Tra sfide, perdite, sorprese e un’entità distruttiva non identificata che scatena il caos nell’universo (situazione che potrebbero aver provocato loro stessi), ora dovranno riuscire a convincere la nuova e forse migliore famiglia del padre ad aiutarli a risolvere il problema causato dai nuovi arrivati. Ce la faranno a tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O forse questo mondo rivelerà qualcosa di più di un semplice intoppo nella linea temporale?

Snowflake Mountain: una sfida per crescere Stagione 1 – 22 giugno

Snowflake Mountain è un reality vivace e divertente in cui alcuni ignari ragazzi troppo cresciuti, e che ancora non hanno espresso il loro potenziale, sono messi a dura prova in un centro di sopravvivenza nella natura selvaggia, con l’obiettivo acquisire indipendenza. La frugalità del campo è un modo per risvegliarli bruscamente da un mondo pieno di agi e vizi. In palio c’è una somma in denaro che cambierà l’esistenza al vincitore. Niente acqua corrente, niente genitori che li riveriscono e, orrore degli orrori, niente Wi-Fi. Connettendosi con la natura però impareranno a diventare adulti a tutto tondo.

Man Vs Bee Stagione 1 – 24 giugno

Il noto attore e comico Rowan Atkinson interpreta un nuovo personaggio in questa commedia esilarante. Trevor è un padre simpatico ma imbranato e quando ottiene un nuovo lavoro come housesitter, il suo primo incarico è una lussuosa villa piena di opere d’arte di inestimabile valore, auto classiche e un adorabile cane di nome Cupcake. Ma quando un’ape arriva sulla scena, riuscirà Trevor a mantenere il controllo della situazione o la loro accesa rivalità porterà a conseguenze sempre più disastrose? E quali danni irreparabili saranno causati nel frattempo? Il caos si scatena in questa vivace serie commedia con brevi episodi da guardare in compagnia.

La Casa di Carta: Corea Stagione 1 – 24 giugno

“Una rapina senza limiti”

Bastard!! – L’oscuro dio distruttore Stagione 1 – 30 giugno

Sotto la guida degli onnipotenti Quattro re celesti, l’Armata Ribelle delle Tenebre continua a espandere il suo potere nel tentativo di controllare il mondo cercando di far risorgere il dio della distruzione Anslasax. Il regno di Meta-Likana al centro del Continente è attaccato dal mago al comando dell’Armata e per salvarlo Tia Nort Yoko (la figlia del gran sacerdote) deve decidere se far risorgere l’antico grande mago che una volta voleva governare il mondo, ma che ora è imprigionato nel corpo della sua amica d’infanzia Rusie Renren. Solo il bacio di una vergine potrà sciogliere l’incantesimo. Con la minaccia di un pericolo imminente, Yoko sfiora le labbra di Rusie con le sue e in quel momento un’energia oscura e potente si diffonde nell’aria. Torna così in vita il leggendario mago Dark Schneider, il personaggio più potente, sfrenato e affascinante di tutti!

Acquistate il Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione per godervi Netflix tranquillamente sul vostro televisore.

Serie in scadenza a giugno 2022 su Netflix

Ecco tutti i titoli che lasceranno Netflix a giugno 2022:

FILM IN SCADENZA: A Cinderella Story (2004), A Perfect Ending (2012), Aashik Awara (1993), Amelia: A Tale of Two Sisters (2017), And Then Came Lola (2009), Bad Blood (2019), Battleship, Bill Burr: You People Are All the Same (2018), Blade (1998), Blade II (2002), Blade: Trinity (2004), Body of Lies (2008), Chloe (2009), Closer (2004), Cloudburst (2011), Company of Heroes (2013), Coach Carter (2005), Dennis the Menace (1993), Dream/Killer (2015), Extraction (2015), Felon (2008), Final Destination 3 (2006), Final Destination 5 (2011), Free Willy (1993) Hall Pass (2011), Happy Feet (2006), Hairspray, Happy Endings (Seasons 1-3), How to Stage a Coup (2017), I Am Sam (2001), I Know What You Did Last Summer (1997), I Still Know What You Did Last Summer (1998), Jackie: A Tale of Two Sisters (2017), Lens (2015), March Comes in Like a Lion (2017), Material (2012), Maya Memsaab (1992), Megalobox (2018), Michael Lost and Found (2015), Monster-in-Law (2005), Mosquita y Mari (2012), New Year’s Eve (2011), Oh Darling Yeh Hai India (1995), Pedal the World (2015), Pet Sematary (1989), Population 436 (2006), Prince (1969), Qila (1998), Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011), Shooter (2007), Smoke & Mirrors (2016), Sniper: Legacy (2014), Stardust (2007), Sucker Punch (2011), Teenage Mutant Ninja Turtles (2007), Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze (1991), Teenage Mutant Ninja Turtles III (1993), Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie (1990), Terminator 3: Rise of the Machines (2003), Terminator Salvation (2009), Tottaa Pataaka Item Maal (2018), The Bourne Ultimatum (2007), The Blind Side, The Devil’s Advocate (1997), The Disaster Artist (2017), The Final Destination (2009), The Girl King (2015), The Mask of Zorro (1998), The Mirror Has Two Faces (1996), The Mitfords: A Tale of Two Sisters (2017), The Spiderwick Chronicles (2008), Top Gun (1986), Warrior (2011), Wild Things (1998), World Trade Center (2006), Zoolander (2001), Lady Bird (2017), The Night Clerk (2020), Vampire Academy (2014), A Haunted House 2 (2014), 4th Republic (2019), Kanavu Variyam (2017), Silver Linings Playbook (2012), The Witch: Part 1 – The Subversion (2018).

SERIE IN SCADENZA: Downton Abbey (Stagioni 1-6), Alone (Stagione 1), Documentary Now! (Stagioni 1-3), The Night Shift (Stagioni 1-4), 28 Moons (Stagione 1), Magic Phone (Stagione 1), Man to Man (Stagione 1), My Little Baby (Stagione 1), Singles Villa (Stagione 1), Under the Black Moonlight (Stagione 1), Charité (Stagione 1), Charité at War (Stagione 1), Fate/Zero (Stagioni 1-2), Girlfriends’ Guide to Divorce (Stagioni 1-5), Kill la Kill (Stagione 1), Madoka Magica (Stagione 1), The American Bible Challenge (Stagione 3), The Chase (Stagioni 3 & 4), Reign (Stagioni 1-4), Criminal Minds (Stagioni 1-10).

Prime Video

The Boys Stagione 3 – 3 giugno i primi 3 episodi a seguire nuovi episodi ogni venerdì fino al finale di stagione l’8 luglio

The Boys offre una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi – famosi come celebrity, influenti come politici e venerati come dèi – abusano dei propri poteri invece di usarli per fare del bene. Intenti a fermare i supereroi corrotti sono i The Boys, un gruppo di vigilanti che porta avanti un’impresa eroica per svelare la verità sui Seven e su Vought – la società multimiliardaria che gestisce questi supereroi e che copre tutti i loro sporchi segreti. È una lotta tra i “senza potere” e i “potentissimi”.

Fairfax Stagione 2 – 10 giugno

La gang torna per una divertentissima seconda stagione di questa commedia animata irriverente che segue le disavventure di quattro studenti delle scuole medie che cercano di trovare il loro posto nella cultura del momento. È una punto di vista moderno sull’annosa lotta tra l’adattarsi e il distinguersi, sul legarsi alla propria compagnia di amici e dare i primi baci – anche se a riceverli potrebbe essere un’intelligenza artificiale. La serie è creata e prodotta da Matthew Hausfater, Aaron Buchsbaum e Teddy Riley. Tra le guest star del voice cast della seconda stagione si annoverano tra gli altri Billy Porter, Zoey Deutch, Camila Mendes, Yvette Nicole Brown, Annie Murphy, Guy Fieri, John Leguizamo.

L’estate nei tuoi occhi Stagione 1 – 17 giugno

L’estate nei tuoi occhi è un drama multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. È un racconto di formazione sull’amore, sulle prime rotture e sulla magia di un’estate perfetta.

CHLOE – LE MASCHERE DELLA VERITA’ – 24 giugno

Chloe segue Becky Green (Erin Doherty), che da tempo osserva Chloe Fairbourne (Poppy Gilbert) attraverso le sue perfette immagini sui social media. La vita incantata di Chloe, il marito adorante e la cerchia di amici di successo sono sempre a portata di clic, e Becky non può resistere a sbirciare in un mondo che contrasta così nettamente con il suo, dove si prende cura di sua madre, che ha un esordio precoce di demenza, nel loro piccolo appartamento al mare alla periferia di Bristol, in Inghilterra. Quando Chloe muore improvvisamente, Becky assume una nuova identità e si infiltra nelle vite invidiabili degli amici più cari di Chloe per scoprire cosa le è successo. Attraverso il suo alter ego, Sasha, Becky diventa un’eroina potente e trasgressiva, un “qualcuno” popolare e ben connesso con vita e amori che sono molto più eccitanti e avvincenti del “nessuno” che è come Becky. Tuttavia, la finzione presto oscura e confonde la realtà e Becky rischia di perdersi completamente nel gioco a cui sta giocando. Chloe è una serie in 6 episodi da 60 minuti ed è una coproduzione tra BBC One, Mam Tor Productions e Amazon Studios. La serie è stata creata, scritta e diretta da Alice Seabright, che ne è anche executive producer. Produttrice della serie è Joanna Crow (Giri/Haji) e la regista del secondo blocco è Amanda Boyle (Skins). Executive producer sono Tally Garner (Jonathan Strange & Mr Norrell) e Morven Reid (Pure) per Mam Tor Productions e Ben Irving per la BBC.

The One That Got Away Stagione 1 – 24 giugno

The One That Got Away è una nuova reality series Original in 10 episodi. Può sembrare un’impresa impossibile rintracciare “The One That Got Away”, ma per questi single fortunati, quel sogno diventa realtà. In questa serie sperimentale di appuntamenti, presentata dall’icona pop la cantautrice Betty Who, sei persone in cerca della propria anima gemella hanno la possibilità di esplorare una vita di connessioni perse una per una. Le persone del loro passato entrano attraverso “The Portal” per sorprenderli e provare ad innamorarsi.

Naruto – la terza stagione | 1 giugno

Summer & Todd: L’Allegra Fattoria | 1 giugno

World Of Winx – La prima stagione (episodi 14-26) | 17 giugno

Change!! Shin Getter Robo L’Ultimo giorno del Mondo – la prima stagione | 23 giugno

Bleach – la quindicesima stagione | 25 giugno

Naruto – la quarta stagione | 26 giugno

Shin Getter Robo Vs Neo Getter Robo – la prima stagione | 30 giugno

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Film e serie TV in scadenza su Prime Video a giugno 2022

FILM IN SCADENZA: Forever Young, Ma che bella Sorpresa, Tutto molto bello, Italiano Medio, Vengo anch’io, Benvenuti al Nord, Tutti per 1-1 per tutti, Puoi baciare lo sposo, Il grande salto, Quel bravo ragazzo, A un metro da te, Pinocchio, Fuga di cervelli, L’agenzia dei bugiardi, Faccio un salto all’Avana, Dracula Untold, Trainspotting 2, Il luogo delle ombre, Savage State, Last Vegas, Waves – le onde della vita, Killer diabolico, L’uccello dalle piume di Cristallo, Harriet, Il gatto a nove code, Totò contro il pirata nero, Totò e Cleopatra, Kill zone paradox, Giallo Napoletano, Discovering Italia – Umbria, Discovering Italia – Lazio, Il manuale degli appuntamenti, Splendori e miserie di Madame Royale, Wildlife, Una su 13, Saving Christmas, La casa dei miei ricordi.

SERIE TV IN SCADENZA: MacGyver Stagione 1, South Park Stagione 1, I Maghi Stagione 1, Lupin The 3rd – Seconda Serie Stagione 1, Top Gear Stagione 21, The Crossing Stagione 1, Non dirlo al mio capo Stagione 1, City Hunter Stagione 1, Shingeki no Bahamut: Virgin Soul Stagione 1, Il campo delle stelle Stagione 1, Fate/stay night: Unlimited Blade Works Stagione 1.

Sky/Now

WINNING TIME: L’ASCESA DELLA DINASTIA DEI LAKERS – 2 giugno (tutti gli episodi)

In contemporanea alla partenza delle NBA Finals, arriva in Italia l’omaggio di Adam McKay (Don’t Look Up, Succession) ai Los Angeles Lakers, una serie basata sul romanzo di Jeff Pearlman (Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s) e targata HBO. A partire dall’arrivo dell’imbattibile Earvin “Magic” Johnson nel 1979, i Lakers hanno inaugurato l’età dell’oro del basket battezzata “Showtime”, scatenando il loro famoso stile run-and-gun su una lega impreparata alla loro velocità e ferocia, diventando lo show più accattivante del mondo sportivo e, probabilmente, dell’intero universo dell’intrattenimento. La serie racconta questo spettacolo, intrecciando scena e retroscena dei campioni del basket: il gioco, la sieropositività, la fame, la discriminazione razziale.

THE STAIRCASE – UNA MORTE SOSPETTA – 8 giugno

I pluripremiati Colin Firth (Il discorso del Re, Mamma Mia!) e Toni Colette (Il sesto senso, About a Boy) si incontrano in un true crime basato sull’omonima docu-serie del 2004 di Jean-Xavier de Lestrade: Michael Peterson, scrittore di gialli, è accusato di aver ucciso a sangue freddo la moglie Kathleen, trovata morta in fondo alla scala di casa loro. Come si difenderà? Che storia nascondono i gradini di quella scala?

IL VILLAGGIO DEI DANNATI – 17 giugno

Arriva l’adattamento moderno di un classico della fantascienza, The Midwich Cuckoos di John Wyndham: la nuova Sky Original scritta e diretta da David Farr (The Night Manager, Hanna), con Keeley Hawes (Bodyguard) e Max Beesley (Homeland). Midwich è una sonnolenta cittadina di pendolari nell’Inghilterra meridionale, un luogo ideale per crescere i propri figli. Una sera di settembre una parte della città perde improvvisamente i sensi: tutti, umani e animali, si accasciano improvvisamente a terra. Per dodici ore nessuno può entrare nella Blackout Zone e ciò che vi accade in quelle ore resta un mistero. Quando tutto sembra tornare alla normalità, ci si trova davanti a un fatto inspiegabile: ogni donna in età fertile è rimasta incinta.

WESTWORLD STAGIONE 4 – 27 giugno (dal 4 luglio doppiato in italiano)

Tornano nella quarta stagione i protagonisti Evan Rachel Wood, la vincitrice dell’Emmy Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. New-entry nel cast la vincitrice del premio Oscar per West Side Story Ariana DeBose. La posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità, qualunque cosa ciò significhi veramente, non è mai stata così alta come nei nuovi otto episodi della serie, ancora prodotti dai creatori Jonathan & Lisa Joy, insieme a Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, e Ben Stephenson.

WE OWN THIS CITY – 28 giugno

Sono passati già vent’anni da quando David Simon ha destrutturato il mondo criminale di Baltimora nell’ormai mitica The Wire. Oggi, in quella stessa città, si tornano a raccontare la corruzione e il collasso morale combattuti dalla Gun Trace Task Force del Dipartimento di Polizia, che ha pagato a proprie spese le necessarie politiche di proibizione della droga e gli arresti di massa. La serie è basata sul libro del 2001 del giornalista del Baltimore Sun Justin Fenton, la sorprendente storia vera di “uno dei più sorprendenti scandali di corruzione della polizia in una generazione” (New York Times), con Jon Bernthal (The Walking Dead, The Punisher), Josh Charles (The Good Wife, Away), Wunmi Mosaku (Lovecraft Country) e Jamie Hector (Bosch).

RUN – FUGA D’AMORE – 6 giugno

Un messaggio può cambiare tutto. Ruby (Merritt Wever, Nurse Jackie) e il suo ex fidanzato Billy (Domhnall Gleeson, Harry Potter) hanno stretto un patto più di 15 anni prima: se uno dei due avesse scritto “RUN” e l’altro avesse risposto lo stesso, avrebbero mollato tutto e si sarebbero incontrati alla Grand Central Station per intraprendere un viaggio attraverso l’America. La serie, creata da Vicky Jones (Killing Eve), prodotta da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) e targata HBO, è la storia selvaggia, non convenzionale e ironica di questo folle viaggio.

THE TIME TRAVELER’S WIFE – 13 giugno

Theo James (Sanditon) e Rose Leslie (Il Trono di Spade) si innamorano nella serie HBO tratta dal bestseller di Audrey Niffenegger, intitolato The Time Traveler’s Wife, e scritta da Steven Moffat. All’età di sei anni, Clare Abshire incontra Henry DeTamble, il futuro amore della sua vita che, in quanto viaggiatore del tempo, è in visita dal futuro. Quattordici anni dopo, una bellissima ragazza rossa incontra il giovane Henry nella biblioteca dove lavora e sostiene non solo di averlo conosciuto, ma di essere la sua futura moglie. Tra i due nasce una storia d’amore magica e complicata, quanto lo sono i tentativi di Henry di spiegare a Clare ciò che è in grado di fare. La serie intreccia sapientemente amore, perdita, matrimonio e sopravvivenza, in una storia che sfida le leggi del tempo.

HAMMARVIK ST. 2 – AMORI E ALTRI OMICIDI – 3 giugno

Torna il crime della nota scrittrice svedese Camilla Läckberg con la sua seconda stagione: nella cittadina di Hammarvik, Johanna Strand (Disa Östrand) continua le indagini sull’omicidio, ma le complicazioni aumentano e la fiducia scarseggia. Le cose si complicano ulteriormente quando l’amica di Johanna, Madelene (Lisa Henni), torna in città dopo 18 anni di assenza…

AGATHA CHRISTIE’S – PERCHÉ NON L’HANNO CHIESTO A EVANS? – 25 giugno

Basata sull’omonimo, iconico romanzo di Agatha Christie del 1934, questa serie raduna un cast brillante (Will Poulter, Lucy Bounton, Conleth Hill, Hugh Laurie, Emma Thompson) per risolvere il mistero di un uomo che, in punto di morte, sussurra il criptico quesito: “Perché non l’hanno chiesto a Evans?” Armati solo della fotografia di una bellissima giovane trovata nella tasca del morto, il figlio del vicario locale, Bobby Jones, e la sua furba amica, Lady Frances “Frankie” Derwent, cercano di trovare una risposta al mistero mentre sono a loro volta seguiti…

Mediaset Infinity, TimVision

Le novità TIMVISION di giugno 2022

DOCTOR WHO STAGIONI 1-12

Serie cult prodotta da BBC che segue le avventure di un alieno conosciuto come Dottore, uno degli ultimi superstiti della razza dei Signori del Tempo provenienti dal pianeta Gallifrey. Nel tentativo di salvare l’universo da una prematura distruzione, interferisce sugli eventi passati e futuri per sconfiggere qualsiasi minaccia riesca a scovare grazie al TARDIS, una macchina del tempo senziente con la forma di una cabina blu della polizia inglese degli anni ‘60

THE HANDMAID’S TALE STAGIONI 1-4

Serie cult vincitrice di 8 Emmy Awards e 2 Golden Globe, tratta dal romanzo “Il racconto dell’ancella” di Margaret Atwood. In un prossimo futuro, un gruppo di estremisti religiosi ha preso il potere negli Stati Uniti creando la ‘Società di Gilead’. Divise in categorie, le donne hanno perso qualsiasi diritto e sono diventate proprietà degli uomini. Tra le Ancelle, usate a scopi riproduttivi, c’è Difred, destinata al Comandante Fred Waterford.

Le novità Infinity di giugno 2022

NEW AMSTERDAM 4

Su Mediaset Infinity, a giugno tornano in prima visione assoluta le avventure del medico più amato del piccolo schermo. Durante la quarta stagione, Max Goodwin sarà concentrato sul suo futuro, personale e professionale. Helen, infatti, ha deciso di trasferirsi a Londra, e Max si troverà di fronte ad un bivio: l’amore o il suo lavoro, cosa sceglierà?

UN ALTRO DOMANI

A giugno, su Mediaset Infinity comincia un viaggio tra le pagine un po’ sbiadite di un diario dimenticato. Una storia d’amore di ieri, per una vita ancora da scrivere. Due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora colonia spagnola. Entrambe pronte a lottare per il proprio destino.

CHICAGO FIRE 9

Nona stagione per la serie firmata Dick Wolf. A giugno, su Mediaset Infinity, tornano le nuove avventure dei coraggiosi pompieri e paramedici del Chicago Fire Department. Tra le novità, l’arrivo di una new entry nella Caserma 51: Gianna Mackey, una cara amica di Cruz, che sostituirà Emily Foster sull’Ambulanza 61.

CHICAGO P.D. 8

A giugno, su Mediaset Infinity tornano anche il Sergente Voight e la sua squadra. Durante l’ottava stagione, Atwater avrà vita dura visto che il team sembra intenzionato a coprire le spalle a Doyle, a seguito della denuncia per razzismo nel finale della settima stagione. Hailey e Jay faranno chiarezza sui loro sentimenti: come evolverà il loro rapporto?

CHICAGO MED 6