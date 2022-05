Ecco una carrellata sulle serie TV nuove e in scadenza di maggio 2022 delle principali piattaforme streaming: Netflix, Disney Plus, Prime Video, Sky/NOW, Mediaset Infinity e TIMVision. Da segnalare Obi-Wan Kenobi, How I Met Your Father, Stranger Things Stagione 4 Volume 1, Death Love + Robots Volume 3 e le prime due stagioni di Naruto.

Le serie TV nuove e in scadenza di maggio 2022

Disney Plus

Obi-Wan Kenobi – 27 maggio

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

How I met your father – 11 maggio

In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre: una storia che riporta lo spettatore nel 2021, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. S1-S7 – 18 maggio

Ora che l’esistenza di supereroi e alieni è diventata di pubblico dominio, il mondo sta cercando di gestire questa nuova realtà. L’Agente Phil Coulson è tornato in azione e ora tiene d’occhio un misterioso gruppo chiamato Rising Tide. Per individuare il nemico, ha formato un piccolo gruppo di agenti selezionati tra i membri dell’organizzazione nota come S.H.I.E.L.D.. La squadra ha una missione: indagare quello che c’è di nuovo, di strano e sconosciuto nel mondo, per proteggere l’ordinario dallo straordinario.

Life & Beth – 18 maggio

Life & Beth racconta la storia di Beth (Amy Schumer, Un disastro di ragazza, Come ti divento bella), una donna la cui vita sembrerebbe piuttosto bella sulla carta. Ammirata da tutte le persone con cui è cresciuta, guadagna bene come venditrice di vino, ha una relazione da molto tempo con un ragazzo stimato e vive a Manhattan. Quando un incidente improvviso costringe Beth a confrontarsi con il suo passato, la sua vita cambia per sempre. Attraverso i flashback della sua adolescenza, Beth inizia a capire come è diventata chi è ora e chi vuole diventare. Il pubblico seguirà il suo percorso verso una vita migliore, più audace e più autentica, imparando a esprimersi e a vivere in modo più consapevole. Un viaggio lungo il viale dei ricordi che porterà sofferenza ma anche comicità e accettazione.

The Quest – L’impresa dei paladini – 11 maggio

Per migliaia di anni, Everealm è stata una terra di impareggiabile bellezza e potente magia. Ora, il regno è minacciato da una terribile maga malvagia. Come ultima speranza, le nobili Parche convocano da un altro mondo otto stranieri, chiamati i Paladini, per lavorare insieme al fine di aiutarle ad adempiere un’antica profezia e sconfiggere la Strega. I Paladini dovranno cercare l’eroe che hanno dentro di sé attraverso una serie di sfide che li spingeranno oltre i propri limiti, per riportare l’equilibrio a Everealm.

L’offerta di Disney+

Netflix

4 maggio 2022

El marginal Stagione 5

Separati dopo un tentativo di evasione fallito, Pastor e Diosito si trovano di fronte a nuovi pericoli e sfide per sopravvivere. Ora uno dei due è incarcerato, l’altro parte alla ricerca di un luogo fuori dalle mura ed entrambi si ritrovano ad affrontare le conseguenze delle loro azioni e a riparare i danni del passato. Intanto la lotta per il potere imperversa all’interno di Puente Viejo. Borges, James e Bardo si avviano verso uno scontro brutale con César e il gruppo della Sub21, sotto l’occhio vigile del “rinnovato” direttore del carcere Sergio Antín.

Summertime Stagione 3 (Stagione finale – 8 episodi)

Sulla riviera romagnola è finalmente arrivata un’altra estate: Summer sembra pronta a vivere la nuova stagione con una spensieratezza che non ha mai conosciuto, Dario riceve un’offerta che non può rifiutare, Sofia torna con la paura di essere ormai un’estranea per i suoi amici e Ale è tormentato da profondi sensi di colpa. In questi nuovi episodi Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue faranno un ulteriore passo verso la scoperta di se stessi, dei propri sogni e delle proprie aspirazioni. La loro amicizia e l’ingresso di nuove persone nel gruppo li porteranno a capire elementi importanti delle loro personalità e del loro futuro. Oltre ad ampliare il loro spettro emotivo, nel percorso di crescita impareranno che qualche volta amare davvero una persona può comportare la perdita di una parte di sé.

The Circle USA Stagione 4

5 maggio 2022

Il Pentavirato Stagione 1 (6 episodi)

E se una società segreta composta da cinque persone lavorasse nell’ombra dai tempi della peste nera del 1347 condizionando gli eventi mondiali per il bene dell’umanità? Questa serie esordisce con un improbabile giornalista canadese che si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità e forse salvare da solo il mondo intero. Ricorda: il Pentavirato deve restare sempre segreto.

Clark Stagione 1 (6 episodi)

La serie drammatica Clark segue la vita dell’uomo per il quale è stata coniata l’espressione “La sindrome di Stoccolma” perché ha fatto perdere la testa all’intero paese, nonostante le svariate condanne che gli sono state inflitte per traffico di droga, tentato omicidio, violenza, furti e decine di rapine in banca. La serie diretta da Jonas Åkerlund si basa su verità e menzogne rivelate nell’autobiografia di Clark Olofsson, ricreando una versione romanzata di una delle figure più controverse della storia svedese contemporanea.

6 maggio 2022

The Sound of Magic Stagione 1

Dramma toccante che racconta la storia della ragazza costretta a crescere troppo in fretta Yoon Ah-yi e del misterioso mago Rieul che vuole rimanere bambino nonostante sia già adulto.

11 maggio 2022

42 giorni nell’oscurità Stagione 1

Quando Verónica scompare, la sorella inizia una corsa contro il tempo per trovarla. Durante la ricerca Cecilia deve combattere contro la negligenza delle autorità, i pregiudizi della società e il tormento dei media.

Brotherhood Stagione 2

“Brotherhood” è una serie ambientata negli anni ’90 e racconta la storia di Cristina (Naruna Costa). Questa avvocata onesta e appassionata del proprio lavoro scopre che il fratello, con cui da tempo non ha più contatti, è finito in prigione diventando il capo di un gruppo criminale in ascesa. La polizia la obbliga a diventare un’informatrice e a tramare contro la persona che lei ha sempre idealizzato. Mentre s’infiltra nell’organizzazione, Cristina comincia però a farsi delle domande sulla differenza tra legge e giustizia. Nella seconda stagione, dopo un piano andato a buon fine che mette l’organizzazione al centro dell’attenzione dei media, Cristina assapora per la prima volta il potere. Ma dovrà pagare le conseguenze delle sue scelte e dimostrare la sua fedeltà al fratello Edson (Seu Jorge), che sta diventando sempre più autoritario e violento. Dopo un piano andato a buon fine che ha acceso i riflettori mediatici sull’organizzazione, Cristina assapora per la prima volta il potere. Inebriata dagli eventi, farà qualsiasi cosa perché il gruppo criminale faccia un ulteriore passo avanti e si diffonda a livello nazionale. Ma ora la posta in gioco è più alta. In carcere Edson è in pericolo di vita e vittima di estorsione da parte del responsabile della sicurezza. Cristina dovrà escogitare un piano molto più complesso mentre cerca di riconquistare la fiducia di Darlene e di ingannare Marcel, il terzo fratello che si è da poco arruolato nella polizia.

12 maggio 2022

Savage Beauty Stagione 1 (6 episodi)

Quindici anni fa Don e Grace Bhengu hanno testato un prodotto tossico su un gruppo di bambini di strada. Zinhle Manzini è una delle persone sopravvissute, che torna per vendicarsi. La ragazza diventa la forza invisibile che spinge i Bhengu verso la rovina, mettendo a nudo i loro segreti di famiglia. Ma quando ci vanno di mezzo degli innocenti, Zinhle si trova sul baratro del suo stesso lato oscuro e deve decidere se vuole giustizia o solamente vendetta.

Blindspot Stagioni 1-5

13 maggio 2022

Avvocato di difesa Stagione 1

L’idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la prima stagione è l’adattamento di La lista, che è il secondo romanzo della serie Avvocato di difesa.

Bling Empire Stagione 2 (8 episodi)

Gli ultraricchi asiatici di Los Angeles amati da tutti tornano all’insegna di lusso, glamour e follie. In questa stagione nasce una storia d’amore tra Kevin e Kim, il rapporto di Cherie e Jessey traballa e la profonda amicizia tra Kane e Kevin è messa alla prova. Le due regine rivali di Beverly Hills, Christine e Anna danno una nuova svolta all’arte della guerra in società. Nonostante tutto, questi amici mettono sempre al primo posto l’affetto che li unisce… oltre naturalmente a uno stile impeccabile.

16 maggio 2022

Vampire in the Garden Stagione 1

Durante un gelido inverno, l’umanità perde la guerra contro i vampiri insieme a quasi tutti i territori in cui abitava. In un piccolo borgo, un manipolo di sopravvissuti crea un muro di luce per proteggersi e avere un posto in cui vivere in pace. La protagonista Momo vive in stato d’assedio, ma sogna di poter coesistere con i nemici vampiri. Regina di questi ultimi, Fine un tempo amava gli umani e per questo si è ritirata dal campo di battaglia. Quando il conflitto si intensifica nella città degli umani, il destino le fa incontrare. Un tempo umani e vampiri vivevano in armonia in un luogo chiamato Paradiso. Questa è la storia di una ragazza e di una vampira che cercano di ritrovare quel luogo.

17 maggio 2022

The Future Diary Stagione 2 (9 episodi)

La seconda stagione si concentra sul triangolo amoroso e metterà alla prova i partecipanti. I single sceglieranno l’amore o l’amicizia? Presenta DAIGO, con la partecipazione tra gli altri di Chinatsu Wakatsuki, Satoshi Mukai (Panther), Mizuki Itagaki e Miyu Honda.

Il Servitore del Popolo Stagioni 1-3

18 maggio 2022

Che fine ha fatto Sara? Stagione 3

Proprio quando pensavamo che fosse stata Marifer a uccidere Sara tagliando le corde del paracadute, ogni teoria è stata ribaltata alla fine della seconda stagione. Durante un’inaspettata e misteriosa scena, Nicandro rivela che non è stata Marifer a commettere il crimine, ma piuttosto che “la colpa è nostra”. Chi è stato? Perché? Finalmente tutte le domande poste durante la serie troveranno risposta nella terza stagione finale, la più sorprendente ed esplosiva finora! Ma soprattutto… Cos’è realmente successo a Sara?

L’amore nello spettro U.S.

DI4RI

20 maggio 2022

Love, Death & Robots Volume 3

La serie antologica animata premiata agli Emmy Love, Death + Robots torna con il terzo volume prodotto da Tim Miller (Deadpool, Terminator – Destino oscuro) e David Fincher (MINDHUNTER, Mank). Terrore, fantasia e bellezza si fondono nei nuovi episodi con temi che vanno dalla scoperta di un’antica entità maligna a un’apocalisse comica, raccontando sorprendenti storie brevi che spaziano dal fantasy all’horror e alla fantascienza con inconfondibile umorismo e originalità visiva.

23 maggio 2022

Ghost in the Shell: SAC_2045 Stagione 2

Nell’ultimo capitolo della serie GHOST IN THE SHELL la Sezione di pubblica sicurezza n. 9 è alle prese con un nuovo pericolo che minaccia l’umanità! Prendendo le mosse dalla fine misteriosa della prima stagione, la battaglia tra la Sezione di pubblica sicurezza n. 9 e una pericolosa minaccia “postumana” è ormai in corso. La seconda stagione vanta un’avvincente storia mozzafiato con un sofisticato trattamento di computer grafica 3D. L’evoluzione umana descritta in GHOST IN THE SHELL è dunque quella dei “postumani”? La risposta ti aspetta!

25 maggio 2022

Date da mangiare a Phil Stagione 5 (5 episodi)

L’ideatore di “Tutti amano Raymond” Phil Rosenthal viaggia per il mondo esplorando piatti e culture locali. Questa stagione include nuove destinazioni, tra cui Oaxaca, il Maine, Helsinki, Portland e Madrid.

27 maggio 2022

Stranger Things Stagione 4 Volume 1

Sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Serie in scadenza a maggio 2022 su Netflix

Ecco tutti i titoli che lasceranno Netflix a maggio 2022:

Prime Video

BANG BANG BABY – SECONDA PARTE (ultimi 5 episodi – 19 maggio)

Bang Bang Baby, con Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico, è un crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta, e racconta la storia di Alice, un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un’organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre.

Recuperate la nostra recensione di Bang Bang Baby Prima Parte

THE WILDS STAGIONE 2 (6 maggio)

La seconda stagione di The Wilds prosegue la narrazione delle tormentate disavventure di un gruppo di ragazze adolescenti bloccate su un’isola deserta, dove non sono finite per caso – sono state segretamente reclutate per un complesso esperimento sociale. La nuova stagione aumenta di pathos svelando che non sono solo le ragazze ad essere studiate, c’è un nuovo gruppo di soggetti, un’isola di soli ragazzi, anche loro alle prese con la lotta per la sopravvivenza sotto lo sguardo vigile del “burattinaio” di questo esperimento.

BOSCH: LEGACY (6 maggio)

novità Prime Video di maggio 2022

Dopo aver lasciato la polizia di Los Angeles, Harry Bosch diventa un investigatore privato e si ritrova a lavorare con Money Chandler, nemico di una volta e avvocato di prim’ordine. La loro storia profonda e sfaccettata dà forma alla narrazione mentre lavorano insieme per ciò su cui possono andare d’accordo: fare giustizia. Nel frattempo, la figlia di Bosch, Maddie, si sta avventurando nel mondo della polizia di Los Angeles come una nuova recluta alle prese con il suo essere una poliziotta di “discendenza” in un momento in cui la polizia è più che mai sotto la lente d’ingrandimento.

LIZZO: ATTENTI ALLE BIG GRRRLS (13 maggio)

Lizzo: attenti alle Big Grrrls è il primo progetto della superstar globale Lizzo come parte del suo accordo con Amazon Studios. Lizzo: attenti alle Big Grrrls è una nuova serie unscripted in otto episodi che segue la superstar e icona Lizzo alla ricerca di donne toste e sicure di sé da ingaggiare come parte delle ‘Big Grrrls’ per il suo tour mondiale. 10 donne entreranno nella Big Grrrls House per dimostrare di avere quello che serve per arrivare in fondo alla competizione e unirsi a Lizzo sul palco di fronte a un pubblico globale. Al fianco di Lizzo, per aiutarla nella ricerca di dinamiche ballerine, ci sono le leggendarie coreografe Tanisha Scott e la Big Grrrls originale Chawnta’ Marie Van oltre a Shirlene Quigley e Grace Holden, e numerosi special guest tra cui il coreografo Charm La’Donna, l’esperta di body movement Rashida KhanBey Miller e l’artista disco di platino SZA.

THE KIDS IN THE HALL (13 maggio)

L’iconica compagnia comica canadese composta da Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney e Scott Thompson è tornata con una nuova stagione della sua rivoluzionaria serie di sketch, con nuovi e divertenti personaggi fuori dal comune e storici tormentoni, con gag satiriche con la comicità spassosa, tagliente e coraggiosa tipica dei Kids.

LOVESTRUCK HIGH (18 maggio)

Lovestruck High è un nuovissimo e coinvolgente reality show che vede protagonisti 15 single inglesi provenienti dal Regno Unito nel setting di una speciale scuola superiore americana per dare all’amore una seconda possibilità. In Lovestruck High, una classe eclettica e diversificata di studenti non tornerà semplicemente alle scuole superiori: avranno la possibilità di realizzare le loro fantasie adolescenziali entrando in un mondo nostalgico di una scuola superiore americana. La serie sarà narrata niente di meno che dall’iconica “regina del teen drama” e icona del Millennium Bug, Lindsay Lohan.

TOTEMS

Ambientato nel 1964, nel pieno della Guerra Fredda, Totems vede protagonista l’eroe francese Francis Morizet, un agente segreto che porta sulle spalle il peso dell’eredità leggendaria di suo padre, che si appresta a compiere le prime operazioni sul campo incontrando Lyudmila, una nuova recluta del KGB. Nel mezzo di continue operazioni di intelligence illegali tra il SDECE e la CIA, i due lotteranno per i propri paesi e contro l’amore che provano l’uno per l’altra.

Naruto – la prima e la seconda stagione | 1 maggio

Brave Bunnies – la prima stagione | 1 maggio

Haikyu!! – la seconda stagione | 11 maggio

Bleach – la quattordicesima stagione | 25 maggio

Film e serie TV in scadenza su Prime Video a maggio 2022

Sky/Now

THE SON IL FIGLIO STAGIONE 2 – 10 maggio

Arriva la seconda e ultima stagione del western drama interpretato da Pierce Brosnan e tratto dal romanzo di Philipp Meyer. Brosnan interpreta Eli McCullough, intraprendente proprietario terriero determinato a fondare un impero petrolifero nel Texas. La serie racconta la sanguinosa ascesa e l’ancor più sanguinosa caduta di questo impero, rievocando gli albori dell’egemonia americana.

BLOCCO 181 – 20 maggio

Arriva la nuova serie Sky Original realizzata con TapelessFilm e Red Joint Film e ambientata nella periferia multietnica di Milano: il Blocco 181, complesso edilizio ai confini della città, diventa lo sfondo di una storia in cui amore, conflitti generazionali, emancipazione e conquista del potere si intrecciano. I tre giovani protagonisti di questa storia sono Bea (Laura Osma), ragazza latino-americana combattuta tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e il desiderio di cambiare vita, e Ludo e Mahdi (Alessandro Piavani e Andrea Dodero), amici uniti come fratelli. Blocco 181 è diretta da Giuseppe Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio. Per questo inedito progetto, Sky ha voluto al suo fianco Salmo, pioniere del rap italiano, non solo come supervisore musicale, ma anche come produttore creativo e interprete, nel ruolo del criminale Snake.

L’ASSISTENTE DI VOLO STAGIONE 2 – 9 maggio

Nuovi episodi in arrivo per l’apprezzatissimo thriller dai toni dark comedy sull’assistente di volo Cassie Bowden, interpretata dalla star di The Big Bang Theory Kaley Cuoco. Dopo i movimentati trascorsi della prima stagione, Cassie conduce una vita più sobria a Los Angeles, collaborando con la CIA per arrotondare, ma quando un incarico all’estero la porta ad assistere inavvertitamente a un omicidio, si ritrova coinvolta in un altro, spericolato intrigo internazionale.

ONE CHICAGO – 24 maggio

Arrivano i nuovi episodi di uno dei franchise più amati, il racconto della vita professionale e privata dei medici, poliziotti e vigili del fuoco della città di Chicago, all’interno di un vero e proprio universo seriale: Chicago MED, Chicago PD e Chicago Fire (rispettivamente alla loro sono settima, nona e decima stagione) sono tre mondi a contatto, distinti ma collegati dalla presenza del Molly’s bar, luogo d’incontro e di svago senza distinzione tra divise e camici.

LAW & ORDER SVU STAGIONE 23 – 1° maggio

Torna con la sua ventitreesima stagione la serie live action più longeva della televisione statunitense, targata NBCU e firmata Dick Wolf. Il capitano Olivia Benson, interpretato dalla pluripremiata Mariska Hargitary, è pronto a rimettersi al lavoro con la sua squadra, l’unità speciale della polizia di New York, per restituire giustizia alle vittime di crimini particolarmente deplorevoli: i reati sessuali.

I CRIMINI DELLA FORESTA NERA – 19 maggio

Approda su Sky un crime tedesco spaventosamente mistico: gli investigatori Maria Bächle (Jessica Schwarz) e Konrad Diener (Max Von Thun) indagano su alcune morti sospette nella regione montuosa della Foresta Nera, scenario suggestivo e sinistro intriso di leggende che, talvolta, suscita nei suoi abitanti comportamenti inconsueti.

STEVE BACKSHALL AVVENTURE INTORNO AL MONDO STAGIONE 1 – 2 maggio

L’esploratore Steve Backshall ci accompagna alla scoperta di territori inesplorati, dove si cimenta in sfide estreme, incontra straordinarie creature selvagge e popoli incredibili. In questa nuova serie seguiamo il naturalista britannico mentre fa rafting sull’Himalaya, attraversa le giungle del Sud America e si arrampica sulle montagne del Medio Oriente.

Mediaset Infinity, TimVision

Le novità TIMVISION di maggio 2022

MIRACLE WORKERS – OREGON TRAIL

novità Mediaset Infinity di maggio 2022

Daniel Radcliffe e Steve Buscemi vi aspettano nel vecchio west dell’‘800. Ogni settimana sono in arrivo su Mediaset Infinity nuovi episodi in prima visione per seguire il viaggio in carovana verso l’Oregon di Ezekiel Brown, un giovane predicatore di una piccola città, che fa squadra con Benny the Teen, un fuorilegge ricercato, e una moglie emancipata. Il percorso sarà naturalmente pieno di promesse e ricco di pericoli e imprevisti.

GASLIT