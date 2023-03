Ecco una carrellata sulle serie TV nuove e in scadenza di marzo 2023 delle principali piattaforme streaming: Netflix, Disney Plus, Prime Video, Sky/NOW,Paramount Plus,Apple TV Plus, Mediaset Infinity e TIMVision. Da segnalare The Mandalorian Stagione 3, LOL: Chi Ride è Fuori Stagione 3, Yellowstone Stagione 3 e Ted Lasso Stagione 3.

Le serie TV nuove e in scadenza di marzo 2023

Disney Plus

Abbott Elementary Stagione 2 (Prima Parte) – 1 marzo

Abbott Elementary è una commedia ambientata sul posto di lavoro che segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati – e una preside un po’ fuori dalle righe – alle prese con il sistema scolastico pubblico di Filadelfia. Nonostante le difficoltà, sono determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e, sebbene questi incredibili dipendenti pubblici siano in minoranza e sottopagati, amano quello che fanno, anche se non concordano con l’atteggiamento non proprio esemplare del distretto scolastico nei confronti dell’educazione dei bambini.

The Mandalorian Stagione 3 – 1 marzo

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. II Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Groqu continuano il loro viaggio insieme.

Up Here Stagione 1 – 24 marzo

La commedia romantica musicale Up Here è ambientata a New York nel 1999 e segue la storia straordinaria di una coppia ordinaria, che si innamora e si incontra in un mondo di ricordi, ossessioni, paure e fantasie che vivono nella loro testa. Questo li porta a scoprire che il più grande ostacolo alla felicità insieme potrebbero essere proprio loro stessi.

Kindred Stagione 1 – 29 marzo

Tratta dal romanzo “Kindred” di Octavia E. Butler, la serie è incentrata su Dana James, una giovane donna nera e aspirante scrittrice che ha sradicato la propria vita di obblighi familiari e si è trasferita a Los Angeles, pronta a rivendicare un futuro che, per una volta, senta tutto suo. Ma, prima di potersi ambientare nella sua nuova casa, viene violentemente trascinata avanti e indietro nel tempo. Si ritrova in una piantagione del XIX secolo, un luogo straordinariamente e intimamente legato a Dana e alla sua famiglia. Una storia d’amore interrazziale attraversa il passato e il presente di Dana, e il tempo scorre mentre lei lotta per affrontare segreti che non ha mai saputo facessero parte del suo retaggio, in questa esplorazione rivoluzionaria dei legami che uniscono.

Gli altri titoli in arrivo:

What We Do in The Shadows Stagione 4 – 22 marzo

Grey’s Anatomy Stagione 19 – 22 marzo

Station 19 Stagione 6 – 22 marzo

Daily Alaskan Stagione 1

Unprisoned Stagione 1 – 10 marzo

Netflix

Cheat – Chi bara vince Stagione 1 – 1 marzo

Danny Dyer ed Ellie Taylor conducono questo quiz dove i concorrenti possono letteralmente imbrogliare per vincere un’alta posta in gioco! In un’avvincente gara tra cervelli fatta di arguzia e menzogne spudorate, quattro coraggiosi giocatori mettono alla prova le loro conoscenze durante tre round, bluffando e raggirando per evitare l’eliminazione e accumulare un potenziale montepremi di oltre 50.000 sterline. Ma in qualunque modo si decida di giocare, la regola è una sola: non farsi scoprire!

Il mostro delle Ardenne: nella testa di Monique Olivier Stagione 1 – 2 marzo

Dal 1987 al 2003 Michel Fourniret ha confermato di essere il più famigerato killer francese. Ma sua moglie era un enigma: è stata una pedina o una complice?

Sex/Life Stagione 2 – 2 marzo

SEX/LIFE è la storia di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato e il marito, che getta un nuovo sguardo provocatorio sull’identità e sul desiderio femminile.

Incastrati Stagione 2 – 2 marzo

Incastrati. (L to R) Salvatore Ficarra as Salvo, Maurizio Marchetti as Padre Santissimo, Valentino Picone as Valentino in episode 201 of Incastrati. Cr. Dario Palermo/Netflix .. 2023

La seconda stagione di INCASTRATI comincia laddove era finita la prima: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due “eroi” si ritrovano, ancora, incastrati e intrappolati in una serie di vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne. Anche questa nuova stagione sarà sempre in bilico fra la comicità tipica di Ficarra&Picone e i codici canonici del genere thriller su cui è basata tutta la serie.

Next in Fashion Stagione 2 – 3 marzo

Next in Fashion, la divertente gara di moda con un alto montepremi torna su Netflix per una seconda stagione in cui lo stilista e personaggio televisivo Tan France sarà affiancato da una copresentatrice: la superstar mondiale, top model e icona di stile Gigi Hadid. Un gruppo di stilisti emergenti e di grande talento gareggerà per aggiudicarsi il premio di 200.000 dollari e presentare le proprie creazioni al mondo intero. I giudici ospiti di questa stagione provengono da ogni angolo dell’universo della moda e includono Hailey Bieber, Emma Chamberlain, Bella Hadid e Donatella Versace.

Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla Stagione 1 – 8 marzo

Il Malaysian Airlines 370 aveva una rotta ordinaria: un volo notturno da Kuala Lumpur a Pechino con 239 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio. Tuttavia, in una notte priva di perturbazioni del 2014, il volo MH370 scompare definitivamente dai radar poco dopo il decollo. La scioccante sparizione di un aereo di linea fa scalpore, provoca risse e getta nella disperazione i familiari dei passeggeri, avviando una ricerca globale di risposte mai trovate. Quest’avvincente serie documentaria di RAW, ambientata in sette paesi diversi, utilizza incisive immagini di repertorio per ricostruire la notte della scomparsa, dando agli spettatori la possibilità di esplorare tre delle teorie più controverse sulla vicenda. La docuserie presenta inoltre interviste a familiari, scienziati, giornalisti e persone comuni di tutto il mondo che, nove anni dopo, non perdono la speranza di scoprire la verità. Questa storia è piena di complotti e vicoli ciechi, loschi figuri e silenzi ufficiali, ma è anche e sopratutto un modo di tener vivo il ricordo di coloro che sono scomparsi in uno dei più grandi misteri irrisolti della nostra epoca e un tentativo di continuare nella ricerca di risposte.

You Stagione 4 – Parte 2 – 9 marzo

Outlast – Gioco di squadra – Stagione 1 – 10 marzo

Una serie con dure gare di sopravvivenza in cui sedici lupi solitari devono affrontarsi a vicenda nella selvaggia natura dell’Alaska per cercare di accaparrarsi il milione di dollari in palio. In questo gioco spietato c’è una sola regola: per vincere dovranno giocare di squadra.

Ci pensa Ariyoshi! Stagione 1 – 14 marzo

Hiroiki Ariyoshi, uno dei conduttori oggi più celebri e amati della TV giapponese, farà da assistente a dieci artisti e atleti professionisti lasciando che siano loro a presentare a rotazione il programma. Ciascun episodio è sviluppato intorno a un concetto e a un format unici, che mettono in risalto il talento peculiare dell’ospite di turno. La serie vede la partecipazione di comici veterani ed emergenti che tentano di cimentarsi nei vari ruoli proposti dai presentatori, il tutto cercando di fare battute sulle situazioni assurde in cui Ariyoshi li catapulta all’improvviso. Come se la caverà Ariyoshi nel suo ruolo di assistente? Una cosa è certa: dalla pura passione e dai momenti imprevedibili scaturisce un varietà tanto sfrenato quanto divertente.

La legge della giungla Stagione 1 – 15 marzo

Dodici persone in mezzo alla giungla devono collaborare o sabotarsi a vicenda per aggiudicarsi una fetta del montepremi. In questa competizione spietata sia fisicamente sia mentalmente ogni giocatore ha un prezzo. Qual è il tuo?

Tenebre e ossa Stagione 2 – 16 marzo

Alina Starkov è in fuga. Questa icona di speranza che alcuni sospettano di tradimento è decisa a sconfiggere la Faglia d’Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato. Sostenuto da un nuovo e terrificante esercito di mostri delle tenebre all’apparenza indistruttibili e da temibili reclute Grisha, Kirigan è più pericoloso che mai. Per prepararsi ad affrontarlo, Alina e Mal riuniscono i loro nuovi formidabili alleati e attraversano tutto il continente per trovare due creature mitiche in grado di aumentare i poteri di lei. Intanto a Ketterdam i Corvi devono creare nuove alleanze mentre affrontano vecchi rivali e risentimenti ancora più antichi che minacciano la loro posizione nel Barile, oltre alle loro stesse vite. Quando intravvedono l’occasione di un colpo mortale, i Corvi si rimettono di nuovo in rotta di collisione con il leggendario Evocaluce. Tratta dai bestseller di fama mondiale della trilogia Grisha di Leigh Bardugo, TENEBRE E OSSA ritorna per una seconda stagione piena di nuove amicizie, storie d’amore, combattimenti epocali, epiche avventure… e uno scioccante segreto di famiglia che potrebbe distruggere tutto.

Sky High: The Series Stagione 1 – 17 marzo

Una telefonata nel cuore della notte cambia per sempre il destino di Sole: Ángel, il marito leader di una banda di gangster è morto. La giovane vedova si ritrova all’improvviso sola, a prendersi cura del figlio e di diversi affari problematici, ma si rifiuta di tornare sotto la tutela del padre Rogelio, uno dei più grossi ricettatori di Madrid. Decisa a costruirsi una vita, Sole troverà nuovi alleati che la aiuteranno a risolvere il mistero delle morti che hanno segnato il suo destino, mentre si mette in contatto con la banda di ladri, ne guadagna la fiducia e finisce per organizzare rapine altrettanto ambiziose di quelle del passato. Ma la polizia e i vari gruppi mafiosi con i quali entra in competizione non le renderanno la vita facile.

L’isola e il maestro Stagione 1 – 17 marzo

Città invisibile Stagione 2 – 22 marzo

Dopo essere tornato in vita nelle acque sacre vicino a Belém do Pará, Eric (Marco Pigossi) fa il possibile per trovare la figlia Luna (Manu Dieguez) e nel corso della ricerca potrebbe scoprire la vera natura della ragazza.

L’assedio di Waco – 22 marzo

Questa coinvolgente docuserie Netflix in tre parti racconta gli eventi accaduti nella città texana di Waco nel 1993, quando il leader di una setta religiosa David Koresh si è scontrato con il governo federale in un sanguinoso assedio durato 51 giorni. Il conflitto è iniziato con il più violento scontro a fuoco sul suolo americano dai tempi della guerra civile e si è concluso con un incendio infernale ripreso in diretta dalla TV nazionale. La notizia ha tenuto i telespettatori di tutto il mondo incollati agli schermi. L’uscita della serie diretta dall’acclamato regista Tiller Russell (Night Stalker: caccia a un serial killer) coincide con il 30° anniversario della tragedia. Il documentario offre un accesso esclusivo a videocassette scoperte di recente girate all’interno dell’unità dell’FBI specializzata nei negoziati, oltre a filmati originali di notiziari mai trasmessi al pubblico americano e registrazioni dell’FBI. La docuserie presenta interviste intime e rivelatrici con persone schierate su tutti i fronti del conflitto, tra cui una delle mogli spirituali di David Koresh, l’ultima bambina rilasciata viva dal complesso, un cecchino della squadra di salvataggio degli ostaggi dell’FBI, il capo dell’unità dell’FBI specializzata nei negoziati, i principali giornalisti che si sono occupati della storia e i membri della squadra tattica dell’ATF che hanno visto i loro compagni morire nella sparatoria contro i membri della setta religiosa. L’assedio di Waco sfrutta una tecnologia visiva all’avanguardia per immergere gli spettatori nello scontro tra la setta dei Davidiani e le forze dell’ordine federali in un dramma leggendario che tocca i temi di Dio e delle armi in America.

Il Suo Regno Stagione 2 – 22 marzo

Il pastore Emilio è il presidente dell’Argentina, ma le cose non vanno come previsto. Invece di rinunciare alla carica, Emilio procede radunando nuovi alleati e un esercito di fedeli, che userà per creare un regno del terrore. In una spietata battaglia tra il bene e il male il suo avversario è Tadeo, diventato inconsapevolmente un leader populista schierato dalla parte dei giovani maltrattati per smascherare Emilio. Tadeo non abbandonerà quella che crede sia la propria missione: liberare il popolo dalla malvagità del presidente.

The Night Agent Stagione 1 – 23 marzo

Tratta dal romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent è una sofisticata serie thriller d’azione incentrata sul personaggio di un agente dell’FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l’incarico di presidiare un telefono che non suona mai… finché una sera uno squillo lo proietta in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che conduce fino allo Studio Ovale.

Wellmania Stagione 1 – 29 marzo

Unstable Stagione 1 – 30 marzo

Ellis Dragon è un imprenditore di biotecnologie universalmente ammirato, eccentrico e narcisista che lavora per rendere il mondo un posto migliore. Ma è anche in caduta libera dal punto di vista emotivo. Suo figlio Jackson Dragon è l’esatto opposto. Riuscirà Jackson a salvare Ellis e la sua società? Saprà ricostruire il loro difficile rapporto mentre tenta un’impresa impossibile: evitare di cadere nell’ombra dell’esuberante padre?

Agent Elvis Stagione 1 – 30 marzo

In questa serie Elvis Presley smette il costume bianco e indossa un jet pack quando si ritrova coinvolto in un programma di spionaggio governativo segreto con il compito di combattere le forze oscure che minacciano il paese che ama… il tutto mentre svolge il suo lavoro quotidiano di re del rock’n’roll.

I am Georgina Stagione 2 – 31 marzo

Con oltre 28 milioni di follower su Instagram, Georgina Rodríguez è modella, madre, influencer, donna d’affari, ballerina e compagna di Cristiano Ronaldo, per citare solo alcuni dei suoi tanti ruoli. Soy Georgina è un ritratto commovente e profondo della donna dietro alle copertine delle riviste, alle foto, alle storie e ai titoli di giornale a caratteri cubitali. Soy Georgina svelerà tutti i lati della sua vita, da quelli pubblici e ben conosciuti agli aspetti più personali. Ci caleremo con lei nella sua vita quotidiana, nella maternità, nelle relazioni, nei viaggi e nelle feste… per conoscere la vera Georgina Rodríguez.

Film e serie TV in scadenza su Netflix a marzo 2023

FILM IN SCADENZA: 21 Bridges (2009), Air Force One (1997), Apocalypse Now Redux (2001), Cake (2014), Cheer Squad (2016), Coach Carter (2005), Confusion Na Wa (2013), Connected (2021), Frank & Lola (2016), Gold Statue (2019), In The Shadow of Iris (2016), Judwaa 2 (2017), Kambili: The Whole 30 Yards (2020), Love Beats Rhymes (2016), Margin Call (2011), Ordinary World (2016), Pineapple Express (2008), Sammy & Co (Season 1), Schubert In Love (2016), Scream 4 (2011), Shubh Aarambh (2017), Shutter Island (2010), Soldier (1998), Sorry to Bother You (2018), Speed Kills (2018), The Conjuring (2013), The Gift (2015), Tu Hai Mera Sunday (2016), Tucker: The Man and His Dream (1988), Tyler Perry’s Meet the Browns (2008), Walking Tall (2004), War (2007), Wedding Crashers (2005), ZZ TOP: THAT LITTLE OL’ BAND FROM TEXAS (2019), Beirut (2018), Bullet Head (2017), Angels & Demons (2009), Son of Adam (2018), Justine (2019), Miracle in Cell No. 7 (2019), Jeff Dunham: Arguing with Myself (2006), Jeff Dunham: Controlled Chaos (2011), Jeff Dunham: Minding the Monsters (2012), Jeff Dunham’s Very Special Christmas Special (2008), The Art of Loving (2017), The Last Blockbuster (2020), Lego DC Comics: Batman Be-Leaguered (2014), LEGO Marvel Super Heroes: Avengers Reassembled! (2015), LEGO Jurassic World: Secret Exhibit (2018), LEGO Marvel Super Heroes: Black Panther (2018), LEGO Marvel Super Heroes: Guardians of the Galaxy (2017), LEGO: Marvel Super Heroes: Maximum Overload (2013), LEGO Marvel Spider-Man: Vexed by Venom (2019), LEGO Jurassic World: Legend of Isla Nublar (2019), Search Party (2014), The Young Messiah (2016), Lee Daniels’ The Butler (2013), All I Wish (A Little Something for Your Birthday) (2017), Lu Over the Wall (2017), XV: Beyond the Tryline (2016), Antoine Griezmann: The Making of a Legend (2019).



SERIE IN SCADENZA: Miraculous: Tales of Ladybug and Cat Noir (Stagioni 1-5), The Casketeers (Stagione 1), Borderliner (Stagione 1), Hap and Leonard (Stagioni 1-3), Bad Guys: Vile City (Stagione 1), A Korean Odyssey (Stagione 1), Arrested Development (Stagioni 1-5), Bakugan: Armored Alliance (Stagione 1), Bakugan: Geogan Rising (Stagione 1), Live (Stagione 1), Outback Truckers (Stagioni 1-3), Instant Hotel (Stagioni 1-2), Shtisel (Stagioni 1-3), Big Time Rush (Stagioni 1-4).

Prime Video

LOL: CHI RIDE È FUORI STAGIONE 3 – 9 marzo (primi 4 episodi)/16 marzo (ultimi due episodi)

Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni, LOL: Chi ride è fuori torna per una nuova sorprendente stagione con l’esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata impegnati nel tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, in una battaglia di sketch senza esclusione di colpi che mostra diversi stili comici: dalla stand-up, all’improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro. Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room torna, nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione. Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco.

DAISY JONES AND THE SIX – 3 marzo

Basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, la limited series Daisy Jones & The Six è un musical-drama che narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Nel 1977, Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici – Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) – la band è uscita dall’anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold out al Soldier Field di Chicago, sparisce. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità. Questa è la storia di come una band iconica è implosa all’apice del successo. Nel cast della serie Riley Keough interpreta Daisy Jones, mentre Sam Claflin è Billy Dunne, Camila Morrone veste i panni di Camila Dunne, Will Harrison di Graham Dunne, Suki Waterhouse ha il ruolo di Karen Sirko, Josh Whitehouse quello di Eddie Roundtree, Sebastian Chacon è Warren Rhodes, Nabiyah Be interpreta Simone Jackson e Tom Wright è Teddy Price, con la partecipazione straordinaria di Timothy Olyphant nel ruolo di Rod Reyes.

LUDEN – IL RE DEL QUARTIERE A LUCI ROSSE – 3 marzo

Amburgo, primi anni ’80: con la rivoluzione sessuale, le droghe e l’ondata disco, la Reeperbahn si trasforma in un luogo di festa per persone di ogni genere, colore della pelle e origine. Il solare Klaus Barkowsky viene trasformato in un protettore dalla tenace prostituta Jutta e fonda con i suoi amici la Nutella Gang. Inizia una lotta di potere con gli altri affermati protettori della cosiddetta GMBH, che controllano il quartiere e fanno soldi a palate. La crisi dell’AIDS fa implodere il business e con l’ondata di cocaina si scatenano follia e violenza. La nuova serie Original tedesca è composta da 6 episodi.

LA CLASSE DEL 2007 – 16 marzo

Questa nuova serie Original australiana è creata da Kacie Anning (The Upload S1) ed è interpretata da Emily Browning (American Gods, Ned Kelly e Legends), Caitlin Stasey (Please Like Me, SMILE e Neighbours) e Megan Smart (Home & Away e Wakefield). La classe del 2007 è una commedia che racconta di un’interminabile riunione di liceali che ha come posta in gioco la vita e la morte. Quando un’onda anomala apocalittica si abbatte sulla rimpatriata dei 10 anni di un liceo femminile, un gruppo di donne deve trovare un modo per sopravvivere sulla cima dell’isola su cui si trovava il loro campus. Ora che sono rimaste invischiate in questo dramma, la loro più grande minaccia alla sopravvivenza non è la fine del mondo, ma l’una l’altra.

SCIAME – 17 marzo

Dominique Fishback interpreta Dre nella nuova serie Sciame, creata da Janine Nabers e Donald Glover. Ambientata tra il 2016 e il 2018, Sciame segue la storia di Dre (Dominique Fishback), una fan ossessionata dalla più grande pop star in circolazione, che inizia un inaspettato viaggio attraverso il paese. Nel cast Dominique Fishback (Judas e The Black Messiah), Chloe Bailey (Grown-ish) e Damson Idris (Snowfall), Rickey Thompson, Paris Jackson, Rory Culkin, Kiersey Clemons, and Byron Bowers. Janine Nabers è la showrunner della serie, mentre Donald Glover ha diretto il pilot. Stephen Glover, Fam Udeorji, Steven Prinz e Michael Schaefer sono executive producers. Dominique Fishback ricopre anche il ruolo di producer. Sciame è prodotta da Amazon Studios e Gilga.

RAGAZZE ELETTRICHE – 31 marzo

L’emozionante thriller globale prodotto da SISTER (Chernobyl) è basato sul premiato romanzo della scrittrice britannica Naomi Alderman. Il mondo di Ragazze elettriche corrisponde al nostro tranne che per un piccolo scherzo della natura. Improvvisamente, e senza preavviso, le adolescenti sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere. Ragazze elettriche segue un cast di incredibili personaggi da Londra a Seattle, dalla Nigeria all’Europa dell’Est, mentre il Potere evolve da un lieve formicolio alle clavicole delle adolescenti sino ad un rovesciamento totale nell’equilibrio del potere nel mondo. Toni Collette interpreta la sindaca Margot Cleary-Lopez, John Leguizamo indossa i panni di Rob Lopez, Auli’i Cravalho è Jos Cleary-Lopez, Toheeb Jimoh è Tunde Ojo, Josh Charles interpreta Daniel Dandon, Eddie Marsan è Bernie Monke, ancora Ria Zmitrowicz è Roxy Monke, Zka Cvka Cvana invece veste il ruolo di Tatiana Moskalev, infine Allie Montgomery è interpreta da Halle Bush.

The Goldbergs – dalla prima all’ottava stagione | 1 marzo

The Good Doctor – la quinta stagione | 1 marzo

Arrow – l’ottava stagione | 1 marzo

SWAT – le prime cinque stagioni | 2 marzo

Last Light: Il crollo – la prima stagione | 17 marzo

Pinocchio And Friends – nuovi episodi della prima stagione (14-26) | 17 marzo

Lamù, la ragazza dello spazio – Dalla quarta alla quinta stagione | 20 marzo

Film e serie TV in scadenza su Prime Video a marzo 2023

FILM IN SCADENZA: Confini e dipendenze, Impero criminale, La ragazza senza nome, Doppio Inganno, Afterwards: Aldilà, Terminus, SEAL Team, Killerman, Il lato positivo, Renoir, 3/19, Il sospetto, G.i. joe: snake eyes, Twice as Pregnant, Promises, The Divergent Series: Insurgent, The Divergent Series: Allegiant, The Unhealer, Lebanon, Hilary e Jackie – Una Storia Vera, Zucchero, miele e peperoncino, La Storia dell’Amore, Il Mio Migliore Incubo!, 7 Days in Havana, Parigi, Serious Moonlight, Quello che tu non vedi, 2067 – Battaglia per il futuro, Cornetti alla crema,

Tracks – Attraverso il deserto, Un piccolo favore, Kick-Ass, La liceale nella classe dei ripetenti, Il sole a mezzanotte – Midnight Sun, Confessioni di un Figlio del Secolo, Cowboys, Il padre, Mr. Holmes – il mistero del caso irrisolto, Tonno Spiaggiato, Le Avventure Galanti del Giovane Molière, Soul Kitchen, 150 Milligrammi, Troppo Bella – Gorgeous!, La moglie in vacanza… l’amante in città, Milizia, Rams: Storia di due fratelli e otto pecore, La dottoressa preferisce i marinai, Gigantic, L’amico del cuore, Beyond The Years – Al di là del Tempo, Crystal skulls, La poliziotta a New York, Motel Woodstock, Un sogno per papà, KIN, Racconto di Natale, Backstage, Per amore dei soldi, Carissimi Nemici, Una rete di bugie, Ragazze Ribelli – Riot Girl, 57TH ACADEMY OF COUNTRY MUSIC AWARDS, CALL ME IF YOU GET LOST TOUR LIVE

SERIE TV IN SCADENZA: L’Attacco dei Giganti Stagione 4, 90210 Stagione 1, Morsi Assassini Stagione 1, Dopo Chernobyl Stagione 1.

Sky/Now

YELLOWSTONE Stagione 5 – 1 marzo

In esclusiva su Sky e NOW, torna con la prima parte della quinta stagione il western contemporaneo dei record col Premio Oscar® Kevin Costner. John Dutton continua a lottare per difendere il suo ranch, la sua eredità e il suo stile di vita nel Montana dalle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock e dalla minaccia rappresentata dalla Market Equities. Mentre problemi di salute e segreti di famiglia mettono alle strette i Dutton, aspirazioni politiche e nuove relazioni e collaborazioni minacciano il loro futuro e quello del ranch. La posta in gioco si è fatta ancora più alta. Il potere ha il suo prezzo, i Dutton saranno disposti a pagarlo? La serie vede protagonisti anche Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley nei panni dei figli di John Dutton (rispettivamente Beth, Kayce e Jamie), oltre a Cole Hauser, Kelsey Asbille, Gil Birmingham e Wendy Moniz-Grillo.

CHRISTIAN Stagione 2 – 24 marzo

Torna con una nuova stagione la serie Sky Original Christian. Nei nuovi episodi, dopo la morte del boss Lino (Giordano Di Plano) la Città-Palazzo ha bisogno di un nuovo re e per Christian (Edoardo Pesce ) arriva il momento di applicare il suo dono e costruire quel regno predetto dal Biondo (Giulio Beranek). Dovrà imparare cosa significhi passare da piccolo delinquente a santo, da uno dei tanti a punto di riferimento di un’intera comunità, diventando “il re” di Città-Palazzo ed imparando a compiere scelte in nome del bene di tutti… mentre Matteo (Claudio Santamaria), a cui verrà chiesto di schierarsi contro il salvatore di suo figlio, scoprirà la tentazione di giocare per sé. Al suo fianco infatti arriva la Nera (Laura Morante), un essere divino determinato ad ostacolare i piani del Biondo. Ma il cuore umano è imprevedibile e nemmeno l’essenza divina del Biondo e della Nera riuscirà a controllare o anche solo immaginare che forma assumerà, tra le mura di Città Palazzo, la lotta per la propria libertà.

L’OPÉRA Stagione 2 – 12 marzo

Mentre l’Opéra si prepara a dare inizio a una nuova stagione, Flora (Suzy Bemba) e Zoé (Ariane Labed) si ritrovano a ripartire praticamente da capo. Dopo l’uscita di scena di Sebastien (Raphaël Personnaz), uscita che ha causato non pochi problemi, la compagnia finalmente ha una nuova guida, Diane Taillandier (Anne Alvaro), un’ex insegnante della scuola di ballo, per Zoé una figura quasi materna. La reputazione di Diane la precede, e i ballerini si sentono estremamente motivati, specialmente Flora, che comincia a chiedersi quanto sia disposta a impegnarsi veramente per raggiungere il successo.

HOTEL PORTOFINO Stagione 2 – 29 marzo

Italia, anni Venti del Novecento: mentre nel Belpaese è in atto la scalata politica di Mussolini, l’intraprendente Bella Ainsworth (Natascha McElhone) – figlia di un ricco industriale britannico – si trasferisce a Portofino col marito – Lord Cecil Ainsworth (Mark Umbers), appartenente a una famiglia ancora nobile ma non più luccicante come ai bei vecchi tempi – per aprire un hotel in puro stile british. La sua speranza è quella di dare a sé stessa e alla sua famiglia un nuovo inizio dopo uno dei periodi più oscuri degli ultimi decenni, la Grande Guerra. Oltre a ciò, Bella ha anche un altro obiettivo altrettanto importante: raggiungere l’indipendenza economica. La sua impresa avrà successo? I problemi, infatti, sembrano essere sempre dietro l’angolo… Nella nuova stagione, Bella si troverà ad avere a che fare non solo con gli ospiti dell’hotel, ma anche, soprattutto, con il difficile rapporto con suo marito e con le insidie e i problemi che porterà inevitabilmente l’ascesa del fascismo.

LAW & ORDER: I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA Stagione 22 (PARTE A) – 12 marzo

Dal leggendario executive producer e creatore Dick Wolf, ecco nuove storie, nuovi personaggi (oltre a due già noti) e nuovi casi ispirati a fatti realmente accaduti. Da una parte l’ordine, cioè la polizia, sempre alle prese con criminali senza scrupoli, dall’altra la legge, cioè i procuratori distrettuali e gli assistenti procuratori, intenzionati a far vincere la giustizia.

PECHINO EXPRESS – LA VIA DELLE INDIE – 9 marzo

Le coppie hanno già gli zaini in spalla e sono pronte a partire: da giovedì 9 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, al via la nuova edizione di Pechino Express, alla sua seconda edizione targata Sky. L’avventura più affascinante e appassionante, show Sky Original realizzato da Banijay Italia, vedrà le coppie di quest’anno esplorare territori fantastici, insidiosi e sorprendenti e conoscere culture straordinarie ma lontane dalle proprie. L’itinerario di questa stagione si svilupperà – in dieci puntate – lungo “La via delle Indie”: la partenza sarà nella metropoli Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell’India, sfaccettato ed enorme Paese del sud est asiatico, il secondo più popoloso al mondo, quindi di corsa verso il Borneo malese e infine in direzione Cambogia, dove il traguardo finale di questa edizione sarà posto nel fantastico scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico. A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno torna Costantino Della Gherardesca, ed Enzo Miccio. Ecco le coppie che compongono il cast: Giorgia Soleri e Federippi, a formare la coppia de “Le Attiviste”, quindi Alessandra Demichelis e Lara Picardi “Gli Avvocati”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”, Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”. Adrenalinica, carica di emozioni e appassionante, lungo la “Via delle Indie” la gara si svilupperà con un forte spirito di competizione tra le coppie in gara ma anche, in pieno stile “Pechino Express”, con l’enorme e impagabile stupore per la scoperta, con la gioia per la solidarietà (il premio finale è devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione) e con interazioni fortissime tra esseri umani lontani tra loro per cultura e abitudini ma capaci di collaborare e unirsi anche nelle condizioni più estreme. Negli oltre 8mila km che compongono il percorso della gara, le coppie potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. A fare la differenza, la resistenza fisica e psicologica, l’abilità e l’intraprendenza, lo spirito di adattamento e anche quello di sopravvivenza dei viaggiatori, pronti a vivere un’avventura che permetterà loro di scoprire e talvolta ad affrontare abitudini, tradizioni, cibi e usanze locali, superando prove che chilometro dopo chilometro li condurranno fino al traguardo con la bandiera di “Pechino Express”, tappa dopo tappa verso la finalissima. Un viaggio che per tutti sarà una continua scoperta, per gli occhi e per l’anima: l’esplorazione dei territori e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni locali obbligheranno tutti i viaggiatori di “Pechino Express” a vivere secondo lo stile di vita locale e ad adattarsi a usanze impensabili, cosa che potrebbe far scoprire aspetti di sé impensabili. L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” – al via da giovedì 9 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – ha fatto percorrere oltre 8mila km durante i 37 giorni di riprese, per un totale di oltre 3500 ore e 13mila ore di montaggio. La troupe era composta da 120 persone (oltre a due medici) con 20 camere grazie alle quali sono stati realizzati circa 40 terabyte di girato totale (di questi, 500 gigabyte grazie ai tre droni usati durante l’itinerario). Durante le riprese sono stati consumati 10mila litri di acqua. Per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte, durante il viaggio, registrato lo scorso autunno, è stato rispettato un rigido protocollo COVID, definito per il programma secondo le norme vigenti al momento della registrazione.

Ted Lasso Stagione 3 – 15 marzo