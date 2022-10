Ecco una carrellata sulle serie TV nuove e in scadenza di ottobre 2022 delle principali piattaforme streaming: Netflix, Disney Plus, Prime Video, Sky/NOW, Mediaset Infinity e TIMVision. Da segnalare: THE WALKING DEAD STAGIONE 11, STAR WARS: TALES OF THE JEDI STAGIONE 1, The Watcher, Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, INVERSO – THE PERIPHERAL.

Le serie TV nuove e in scadenza di ottobre 2022

Disney Plus

BORIS STAGIONE 4 – 26 ottobre

Dopo tre stagioni e un film, scritte e dirette da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, Boris torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata “Gli occhi del cuore”, la quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?

Licantropus (Werewolf by Night) – 7 ottobre

Un nuovo Werewolf by Night si aggira nel Sud Ovest, ma non tutto è come sembra! Un giovane uomo, una maledizione di famiglia, e un esperimento immorale si dimostrano una pericolosa combinazione per una cittadina dell’Ariziona. Tutto ciò che il giovane Jake vuole è proteggere la sua gente, ma chi proteggerà lui dal mostro dentro di lui?

THE WALKING DEAD STAGIONE 11 – 3 ottobre

Mentre ogni gruppo continua a trovarsi in situazioni incontrollabili, le minacce, sia vive che non, sono in agguato e incombe sempre di più per tutti la pressione per il giorno della resa dei conti. I loro viaggi individuali convergeranno in uno solo o si divideranno per sempre? La lotta per il futuro continua a essere esasperata dalla minacciosa popolazione degli erranti. Non tutti sopravvivranno, ma per alcuni i morti che camminano continuano a vivere…

CANDY: MORTE IN TEXAS STAGIONE 1 – 12 ottobre

Candy Montgomery è una casalinga e madre del 1980 che ha fatto tutto nel modo giusto: un buon marito, due figli, una bella casa, e persino un’attenta pianificazione ed esecuzione delle trasgressioni. Ma quando la pressione del conformismo si fa strada dentro di lei, le sue azioni chiedono a gran voce un po’ di libertà. Con risultati fatali.

CAMBIO DI DIREZIONE STAGIONE 2 – 12 ottobre

Nella seconda stagione di Cambio di direzione, Marvyn Korn (Stamos) torna a Westbrook con un nuovo spirito, pronto a dimostrare che la sua squadra di pallacanestro appartiene alla D-2 e che è ancora l’allenatore vincente che era nel campionato NCAA. Il piano di Marvyn è far trasmettere la sua squadra su ESPN e il suo stratagemma è reclutare una giocatrice improbabile: Ava (Echeagaray), una coraggiosa promessa del beach volley che, a causa dei suoi capricci, è stata allontanata dal suo ambiente. Tra la perdita dell’assistente allenatrice Holly Barrett (Gilsig) a favore di una scuola rivale, nuovi attriti tra le compagne di squadra, un’improvvisa e inaspettata vicinanza con i ragazzi e inattesi disastri fuori dal campo, le Westbrook Sirens dovranno dimostrare ancora di più. Cambio di direzione è interpretata da John Stamos, Jessalyn Gilsig, Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque, Tiana Le, Tisha Custodio, Cricket Wampler, Sara Echeagaray e Yvette Nicole Brown.

LES AMATEURS STAGIONE 1 – 19 ottobre

Beaucastel, Francia orientale. Vincent, 32 anni, lavora presso il Consiglio regionale della Meurthe et Moselle ed è stato appena lasciato dalla sua ragazza, che è anche il suo capo. Alban, 45 anni, vive ancora a casa della madre e lavora come impiegato postale nello stesso edificio di Vincent. Questa strana coppia rimane invischiata in un’inverosimile rete di crimini, cospirazioni e corruzione dopo che Vincent risponde a un cellulare che squilla sul luogo di un incidente stradale. La serie offre una nuova interpretazione della lunga tradizione dei buddy comedy movie francesi, offrendo tanta azione, immagini sorprendenti ed efficaci cliffhanger.

STAR WARS: TALES OF THE JEDI STAGIONE 1 – 26 ottobre

Due storie segnate dal fato. Un solo destino. #TalesOfTheJedi arriva su #DisneyPlus. I sei corti originali saranno disponibili dal 26 ottobre.

THIS IS GOING TO HURT STAGIONE 1 – 26 ottobre

THE GOOD DOCTOR STAGIONI 1-4 – 19 ottobre

DAMAGES STAGIONI 1-5 – 19 ottobre

L’offerta di Disney+

Netflix

Nailed It! Stagione – 5 ottobre

Torna la serie candidata agli Emmy con una stagione ricca di dolcetti e scherzetti per Halloween. Sorprese macabre in arrivo direttamente dai programmi Netflix più seguiti tra i quali The Umbrella Academy, Cobra Kai e The Witcher. E questa volta i dolci sono volutamente da paura!

Conversazioni con un killer: Il caso Dahmer Miniserie 3 episodi – 7 ottobre

Nel luglio del 1991 la polizia di Milwaukee entra nell’appartamento del trentunenne Jeffrey Dahmer e scopre il macabro museo personale di un serial killer: un freezer colmo di teste umane, teschi, ossa e altri resti in vari stati di decomposizione. Dahmer confessa sedici omicidi compiuti nei quattro anni precedenti nel Wisconsin, oltre a uno in Ohio nel 1978, ammettendo anche atti inimmaginabili di necrofilia e cannibalismo. Questa scoperta sciocca gli Stati Uniti e sconvolge la comunità locale infuriata del fatto che un assassino così depravato abbia potuto operare per tanto tempo nella loro città. Come mai Dahmer, condannato nel 1988 per abusi sessuali su un minore, è riuscito a evitare i sospetti e l’attenzione delle forze dell’ordine mentre perlustrava la scena gay di Milwaukee alla ricerca di vittime in prevalenza di colore? Questo documentario è il terzo della serie del regista Joe Berlinger (Conversazioni con un killer: Il caso Bundy, Conversazioni con un killer: Il caso Gacy) e presenta colloqui audio inediti tra Dahmer e il suo team di difesa, fornendo uno spaccato della sua psiche contorta e rispondendo in chiave moderna alle domande rimaste aperte sulla responsabilità della polizia.

Andropausa Stagione 1 – 7 ottobre

Yusuf è un normale padre di famiglia, con due figli, che ha appena scoperto di essere entrato in andropausa. Sempre più deciso ad accontentare l’adorata moglie, decide di cambiare alcuni aspetti della loro vita. Quando decidono di trasferirsi nella loro casa dei sogni, la vita di Yusuf si scontra con quella complicata del ricco padrone di casa Mahmut Timucin, della sua violenta amante russa Svetlana, della ex moglie Sahinde, delle loro belle figlie gemelle, oltre che della strana sorella di Yusuf e del cognato. La storia e i personaggi si colorano così di drammi familiari con toni da commedia dell’assurdo.

Glitch Stagione 1 – 7 ottobre

Jihyo riesce a vedere gli alieni e Bora dà loro la caccia. Insieme partono alla ricerca del fidanzato di Jihyo scomparso senza traccia e si imbattono in un mistero arcano.

The Midnight Club Stagione 1 – 7 ottobre

In una struttura per giovani malati terminali, otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie stringono un patto: il prossimo di loro a morire darà al gruppo un segno dall’aldilà. Tratta dall’omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike.

Derry Girls Stagione 3 – 7 ottobre

C’è finalmente aria di cambiamento in Irlanda del Nord, ma per Erin e i suoi amici le difficoltà scolastiche sembrano non avere fine.

Spirit Rangers – I guardiani del parco Stagione 1 – 10 ottobre

Ispirata alle storie delle tribù dei nativi americani e ai maestosi paesaggi dei parchi nazionali statunitensi, Spirit Rangers – I guardiani del parco immerge gli spettatori nell’avventura e nella bellezza della natura attraverso gli occhi di Kodi, Summer e Eddy Skycedar, fratelli Chumash/Cowlitz che condividono un segreto. Questi tre “Spirit Rangers” aiutano a proteggere la terra e gli spiriti del parco nazionale californiano che è la loro casa. Assumendo nuovi punti di vista nelle vesti di un cucciolo di orso grizzly, di un falco dalla coda rossa e di una tartaruga coraggiosa, i piccoli Skycedar affrontano ogni situazione con coraggio e compassione, dall’aiutare un uccello del tuono smarrito allo svegliare un sole assopito. Ideata da Karissa Valencia della tribù dei Chumash di Santa Ynez e prima showrunner nativa americana della California, questa serie d’avventura fantasy per l’età prescolare celebra la comunità, la natura e la ricca tradizione narrativa dei nativi americani.

Le indagini di Belascoarán Stagione 1 – 12 ottobre

Stare seduti dietro una vecchia scrivania fumando in attesa che succeda qualcosa? No di certo… Un luogo come Città del Messico ha bisogno di un suo detective. Presto Belascoarán Shayne ci mostrerà cosa vuol dire essere un detective indipendente nel Messico degli anni ’70. Paco Ignacio Taibo ll è lo sceneggiatore delle avventure di Belascoarán, in arrivo su Netflix nel 2022.

exception Stagione 1 – 13 ottobre

Un terrificante horror ambientato nello spazio con un soggetto di Hirotaka Adachi (Otsuichi), character design di Yoshitaka Amano e musica di Ryuichi Sakamoto. In un futuro lontano, l’umanità è costretta a lasciare la Terra e a trasferirsi in un’altra galassia, così una squadra di esploratori parte alla ricerca di un pianeta adatto alla terraformazione. I membri dell’equipaggio sono creati con una stampante biologica 3D, ma un malfunzionamento del sistema fa sì che uno di loro, Lewis, ne fuoriesca in uno stato deforme. Mentre quest’ultimo si rivolta contro i compagni Nina, Mack, Patty e Oscar, nella spaventosa oscurità della nave inizia un conto alla rovescia verso la fine della missione.

The Playlist Miniserie 6 episodi – 13 ottobre

The Playlist è incentrata sul giovane imprenditore tech svedese Daniel Ek e sui suoi principali partner, che hanno rivoluzionato un intero settore offrendo musica in streaming in modo gratuito e legale in tutto il mondo. La storia racconta come convinzioni incrollabili, una forza di volontà inesorabile e grandi sogni possano aiutare gli individui a mettere in discussione lo status quo e a cambiare il modo in cui ascoltiamo la musica.

Sue Perkins: Perfectly Legal Stagione 1 – 13 ottobre

La comica Sue Perkins è stata per lo più una brava ragazza per gran parte della sua vita: ha rispettato le regole, si è attenuta al ruolo che le è stato assegnato, ha lavorato sodo e dimostrato di avere buonsenso. Non ha mai nemmeno fumato una sigaretta e tanto meno infranto la legge. E ora? Beh, è annoiata. In un viaggio che la porterà tra Messico, Colombia, Brasile e Bolivia, dagli angoli più bui della città più grande del mondo a tranquille e isolate distese selvagge, Sue scoprirà i popoli latinoamericani e il loro atteggiamento nei confronti dell’autorità, dell’amore e della vita facendo cose che non avrebbe mai potuto (e nemmeno voluto) fare a casa… in modi avventurosi, sorprendentemente legali e a volte pericolosi.

The Watcher Stagione 1 – 13 ottobre

Dean (Bobby Cannavale) e Nora Brannock (Naomi Watts) hanno appena acquistato la casa dei sogni nell’idilliaca zona residenziale di Westfield nel New Jersey, ma dopo aver investito tutti i loro risparmi per concludere l’affare si rendono presto conto che il quartiere non è affatto accogliente. Per esempio, ci sono una donna anziana e stravagante di nome Pearl (Mia Farrow) e suo fratello Jasper (Terry Kinney), che si intrufola in casa Brannock e si nasconde nel montacarichi. Poi c’è Karen (Jennifer Coolidge), l’agente immobiliare nonché vecchia conoscenza di Nora, che li fa sentire come se non fossero davvero a casa loro, e i vicini ficcanaso Mitch (Richard Kind) e Mo (Margo Martindale), che sembrano non comprendere il concetto di confine di proprietà. Il loro gelido benvenuto si trasforma rapidamente in un vero e proprio inferno quando iniziano ad arrivare lettere minacciose da parte di di qualcuno che si fa chiamare “L’Osservatore” e spaventa a morte i Brannock, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla. Dalla storia vera della famigerata casa dell'”Osservatore” nel New Jersey.

Tutto chiede salvezza Stagione 1 – 14 ottobre

Finire per sette giorni sotto regime di TSO, vuol dire essere pazzi? È quello che si chiede Daniele, un ventenne con un eccesso di sensibilità, che dopo una crisi psicotica si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, assieme a cinque improbabili compagni di stanza con cui pensa di non avere niente in comune, pressato dai medici che gli vogliono frugare nel cervello, e accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati. Ma sette giorni sono lunghi e quella che all’inizio gli sembrava una condanna pian piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita. Una dramedy delle esistenze che recupera la radice della nostra migliore commedia amara, riletta in chiave contemporanea, come in un grido d’aiuto, straziante ma pieno di speranza, da parte delle nuove generazioni e del loro enigmatico disagio di vivere.

Take 1 L’ultima canzone Stagione 1 – 14 ottobre

Programmi musicali in cui i migliori artisti coreani presentano le loro performance più significative.

Unsolved Mysteries Stagione 3 – 18 ottobre

Questa serie iconica e avvincente torna con un evento di tre settimane che propone nuove morti inspiegabili, sparizioni sconvolgenti e curiosi fenomeni paranormali. Unsolved Mysteries Vol. 3 è realizzato dagli ideatori della docuserie originale, Cosgrove/Meurer Productions e 21 Laps Entertainment, che hanno prodotto Stranger Things.

Notre-Dame Miniserie 6 episodi – 19 ottobre

La serie ripercorre la notte dell’incendio alla cattedrale di Notre-Dame e parla dei destini di uomini e donne alle prese con i propri problemi. Mentre i pompieri parigini cercano di arginare i danni delle fiamme, la serie segue anche le difficoltà dei personaggi che dovranno scontrarsi, amarsi, ritrovarsi, odiarsi, sorridersi a vicenda o aiutarsi in modo da poter avere la possibilità di voltare pagina.

L’amore è cieco Stagione 3 – 19 ottobre

Un medico in famiglia Stagioni 1-4 – 19 ottobre

Barbari Stagione 2 – 21 ottobre

A un anno dalla Battaglia di Varus le truppe romane sono tornate in Germania più forti che mai. Ari deve affrontare ancora una volta il proprio passato, mentre il fratello passa dalla parte dei romani per punirlo del suo tradimento. Thusnelda e Ari cercano di unificare le tribù contro Roma. Intanto Folkwin lancia una sfida inquietante contro gli dei.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities Stagione 1 – 25 ottobre

Nella serie LA STANZA DELLE MERAVIGLIE, l’acclamato regista premio Oscar, nonché ideatore, produttore esecutivo e coshowrunner Guillermo del Toro ha curato una collezione di storie senza precedenti che definiscono un intero genere sfidando l’idea tradizionale di horror. Questi otto racconti che spaziano tra macabro, magico, gotico, grottesco e tradizionalmente inquietante sono ugualmente sofisticati e sinistri (inclusi due soggetti originali di del Toro) e sono portati in vita da un team di sceneggiatori e registi scelti personalmente da lui.

Dubai Bling – La città dei milionari Stagione 1 – 27 ottobre

Dubai è la capitale del glamour! Vieni a conoscere i residenti… che di lusso ne sanno qualcosa e che comprano carati come noi compriamo carote. Quando un abitante su cento è un milionario, non c’è posto per tutti in vetta. In questo reality con cast corale in stile soap la competizione è spietata e la giostra di drammi e tensioni non si ferma mai!

Romantic Killer Stagione 1 – 27 ottobre

Romantic Killer racconta la storia di Anzu Hoshino, una liceale che non è interessata all’amore e che passa le sue giornate felicemente circondata da giochi, cioccolato e un gatto che adora da quando era bambina. Un bel giorno però la sua tranquillità è interrotta dalla fata Riri, che la distoglie dai suoi hobby per farla innamorare!

Una vita da riavvolgere Stagione 1 – 28 ottobre

Emma è una trentenne che pensa che la sua esistenza abbia perso il lustro, è delusa dai suoi dieci anni di matrimonio con Nando e dalla vita di famiglia. Prigioniera di una routine priva di romanticismo o emozioni, si rende conto che se potesse tornare indietro non accetterebbe la proposta di matrimonio di Nando e decide così di chiedergli il divorzio. Un paio di giorni dopo, mentre si sta recando a osservare una rara eclissi lunare con alcuni amici, un glitch temporale la rimanda indietro di 10 anni al 2008: la sua mente di trentenne è intrappolata in un corpo di ventenne. La vita le dà l’opportunità di rivalutare chi era e le sue aspirazioni per il futuro, con il vantaggio unico di sapere già cosa succederà nel mondo nel decennio successivo.

Drink Masters: l’arte in un cocktail Stagione 1 – 28 ottobre

Dodici dei mixologist più innovativi al mondo si sfidano a colpi di cocktail realizzati con le tecniche più diverse per vincere un premio che potrebbe cambiare loro la vita e conquistare il titolo di Ultimate Drink Master.

Big Mouth Stagione 6 – 28 ottobre

Prime Video

INVERSO – THE PERIPHERAL – 21 ottobre

INVERSO – The Peripheral racconta la storia di Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia disastrata in un angolo dimenticato dell’America futura. Flynne è intelligente, ambiziosa e predestinata. Non ha futuro, finché il futuro non bussa alla sua porta. INVERSO – The Peripheral, tratto dal romanzo dal grande autore William Gibson, offre uno sguardo affascinante e allucinatorio sulla sorte dell’umanità e su ciò che verrà.

PRETTY LITTLE LIARS: ORIGINAL SIN – 31 ottobre

Vent’anni fa, una serie di tragici eventi ha quasi distrutto la città di Millwood. Oggi un gruppo di teenager – le nuove “piccole bugiarde” – sono tormentate da un assalitore sconosciuto e dovranno pagare a caro prezzo non solo i loro peccati segreti, ma anche quelli commessi dai genitori 20 anni prima. In Pretty Little Liars: Original Sin, ci troviamo di fronte a una nuova generazione di Little Liars, molto lontana da Rosewood e in un clima ancora più terrificante.

Danmachi Sword Oratoria – stagione uno | 1 ottobre

Baby Looney Tunes – stagione uno | 1 ottobre

Adventure Time – stagione uno | 1 ottobre

Danmachi – dalla prima alla terza stagione | 1 ottobre

Pretty Little Liars – dalla prima alla settima stagione | 14 ottobre

Pretty Little Liars: The Perfectionists – stagione uno | 14 ottobre

Smallville – dalla prima alla decima stagione | 20 ottobre

Sky/Now

MUNICH GAMES STAGIONE 1 – 5 ottobre

Con sei tesissimi episodi, arriva il nuovo thriller Sky Original tedesco creato da Michal Aviram (Fauda) e diretto da Philipp Kadelbach (Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino). Nel corrente 2022, cinquant’anni dopo il massacro di 11 atleti israeliani da parte del commando palestinese Settembre Nero durante le Olimpiadi di Monaco del ’72 (già raccontato da Spielberg nel suo Munich), la città tedesca ospita un’amichevole tra le Nazionali di Israele e Germania. Si fa di tutto per assicurare un match pacifico, ma quando un agente intercetta nel dark web un messaggio che preannuncia un attacco alla squadra israeliana, la situazione precipita e la storia sembra potersi ripetere.

BABYLON BERLIN STAGIONE 4 – 11 ottobre

Quarta stagione per il premiato e apprezzatissimo noir Sky Original tedesco ambientato al crepuscolo della Repubblica di Weimar. Berlino, gennaio 1931. Mentre a Gereon Rath (Volker Bruch) è affidata una complicata indagine sotto copertura, Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) rischia il suo lavoro mentre cerca di tenere la sorella Toni fuori dalle indagini della polizia. Tratta dalla saga bestseller di Volker Kutscher, Babylon Berlin è la più ambiziosa e fortunata delle produzioni televisive tedesche, celebrata per la magistrale scrittura e la maestosa messa in scena.

GANGS OF LONDON IL VOLTO OSCURO DI LONDRA STAGIONE 2 – 26 ottobre

Torna l’acclamato action drama Sky Original inglese creato da Gareth Evans e dal suo partner creativo Matt Flannery. Sei mesi dopo i tumultuosi eventi della prima stagione, la mappa e l’anima di Londra sono state ridisegnate. Dopo il crollo dell’impero Wallace-Dumani, nuove bande stanno prendendo il potere e la città rischia di sprofondare nell’anarchia. Elliot, l’ex poliziotto sotto copertura interpretato da Sope Dìrísù, è ora costretto a lavorare per “gli Investitori” che, stanchi di osservare la città sprofondare nel caos, decidono di riprenderne il controllo. Vecchie conoscenze e new-entry combatteranno contro il nuovo ordine, costringendo nemici giurati a lavorare insieme e membri della stessa famiglia a tradirsi a vicenda. Chi vincerà la battaglia per l’anima di Londra? Tutti gli episodi in versione originale sottotitolata saranno disponibili già dal 22 ottobre on demand su Sky e in streaming su NOW.

AGENZIA ROMAN: CASE INFESTATE VENDESI STAGIONE 1 – 2 ottobre

Dal Canada arriva una serie che stravolge il topos della casa infestata e, sulla scia di Ghostbusters, lo trasforma in un racconto leggero. L’agente immobiliare Luke Roman e la sua squadra di specialisti sono venditori d’eccezione: trovano un proprietario per le abitazioni possedute che spaventerebbero anche il più cinico degli acquirenti. Quale sarà il trucco?

MR. SELFRIDGE STAGIONE 2 – 8 ottobre

Si torna all’inizio del Novecento con la seconda stagione del period drama dedicato alla vita di Mr. Selfridge, visionario fondatore americano dell’omonimo grande magazzino a Londra, che i nuovi episodi raccontano a cinque anni dalla sua apertura. Mr. Selfridge è realmente esistito e la sua storia, trasposta sullo schermo, è raccontata nel romanzo Shopping, Seduction & Mr. Selfridge di Lindy Woodhead.

CORONER STAGIONE 4 – 7 ottobre

Serinda Swan (Ballers, Inhumans, Graceland) torna a vestire i panni di Jenny Cooper, brillante medico legale, nella nuova stagione del poliziesco scientifico canadese ispirato ai best seller di M. R. Hall. Insieme al detective Donovan McAvoy (Roger Cross), Jenny indaga sulle morti più sospette e inspiegabili di Toronto. Si unisce al cast Thom Allison (Killjoys), nel ruolo del competitivo e autoritario Dr. Elijah ‘Eli’ Thompson.

QUATTRO MATRIMONI – 2 ottobre

Organizzare un matrimonio richiede pazienza e cura dei dettagli. Occorrono originalità nello schedule della giornata, spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti ma anche la determinazione per far sì che tutti possano ricordare quella come una giornata indimenticabile. Grazie a Quattro matrimoni, però, nell’organizzazione delle nozze entra un altro, fondamentale e cattivissimo, elemento: la competizione. Ad orchestrare il tutto Costantino della Gherardesca, che da domenica 2 ottobre torna con il programma che, su Sky e in streaming su NOW, mette in sfida quattro spose nel giorno più importante della loro vita.

QUATTRO MATRIMONI AUSTRALIA STAGIONE 1 & 2 – 3 ottobre

Torna Quattro Matrimoni Australia con le prime due stagioni. Immaginate di trovarvi di fronte degli sconosciuti che giudicano il giorno più importante della vostra vita. Quattro spose competitive assistono e giudicano il matrimonio l’una dell’altra in una sfida senza esclusione di colpi, valutando quattro categorie: cerimonia, location, abito e cibo. Chi riuscirà a trionfare, conquistando l’ambita luna di miele in una location da sogno?

MASTERCHEF AUSTRALIA STAGIONE 14 – 3 ottobre

In questa stagione di Masterchef Australia, 12 nuovi aspiranti chef sfideranno 12 tra i migliori concorrenti delle stagioni precedenti. A giudicare la competizione saranno i cuochi di fama internazionale Andy Allen, Jock Zonfrillo e Melissa Leong, che alla fine del lungo percorso dovranno assegnare al vincitore l’ambito premio di 250.000 dollari.

X FACTOR DAILY 2022 – 21 ottobre

Da lunedì a venerdì, un appuntamento quotidiano per scoprire tutti i dettagli del percorso dei concorrenti di X Factor 2022. Un viaggio dietro le quinte tra assegnazioni e prove dei brani, interviste e backstage, ma anche la vita giorno per giorno degli artisti in gara a #XF2022 – che da quest’anno tornano a vivere insieme nel Loft – con la supervisione dei propri giudici.

THE ROAD TO X FACTOR 2022 – 26 ottobre

Quando mancheranno solo 24 ore all’inizio dei Live Show di X Factor 2022, in una sera un appuntamento speciale per arrivare preparatissimi alle puntate in diretta: rewatch delle esibizioni dei 12 artisti che hanno avuto accesso agli Show, l’assegnazione dei brani da eseguire nella prima puntata, le prove in sala, fino all’emozionante accensione del palco per le prime prove in studio al Teatro Repower di Assago.

X FACTOR 2022 LIVE – 27 ottobre

Dopo le sei puntate dedicate alle selezioni, iniziano i Live Show di X Factor 2022. Dal 27 ottobre, nel Teatro Repower di Assago, avranno luogo le entusiasmanti puntate in diretta in cui gli artisti in gara, con i rispettivi giudici, si sfideranno lungo il percorso entusiasmante e ricco di colpi di scena che porterà alla proclamazione del vincitore di questa edizione di X Factor. Al tavolo siedono Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi; in conduzione arriva Francesca Michielin.

Mediaset Infinity, TimVision

