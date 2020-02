Le Sette Meraviglie, il primo volume con Edizioni Star Comics!

Edizioni Star Comics, nel mezzo del mese di febbraio, ha pensato bene di distribuire nel mercato un nuovo libro per tutti gli appassionati delle avventure. Da Luca Blengino e Roberto Ali, arriva dunque in Italia il primo volume de Le Sette Meraviglie, intitolato La Statua di Zeus, che debutterà precisamente il prossimo 19 febbraio.

Le Sette Meraviglie catapulta il lettore in periodo storico particolarmente cruento, quello che segue la sconfitta degli ebrei per mano dei caldei. Nel popolo ebraico spicca un giovane di nome Hasediel, che si contraddistingue per la sua incredibile conoscenza della botanica, che lo porterà ad essere ufficialmente il giardiniere di imponenti giardini pensili.

Il giovane, tuttavia, viene messo di fronte a una missione tanto difficile quanto incredibilmente pericolosa. Infatti, il re folle, ha chiesto a Hasediel di far schiudere un fiore leggendario entro un anno esatto. Se non riuscisse, lui e altri 99 schiavi verranno giustiziati seduta stante.

Il primo volume de Le Sette Meraviglie, infine, sarà disponibile fra qualche giorno al prezzo consigliato di 14,90 euro. Come sempre, potete trovare questo libro in prenotazione in tutte le migliori librerie, fumetterie e store online.