Le Sneakers di Kanye West in vendita per un milione di dollari

Le prime sneakers Yeezy mai indossate in pubblico da Kanye West, saranno messe in vendita per una cifra di oltre 1 milione di dollari. Le Nike Air Yeezy 1 Prototypes, con le quali il rapper americano si è presentato ai Grammy Awards del 2008, saranno le sneakers più costose mai apparse sul mercato, stando alla stime della casa d’aste Sotheby’s, che si sta occupando di organizzare la vendita.

Immagine by Sotheby's

Descritte come il paio di sneakers più desiderato e ricercato di sempre, le scarpe saranno messe in vendita tramite trattativa privata, dopo essere state esposte ad Hong Kong alla fine del mese. Sotheby’s non ha rivelato il prezzo esatto, sebbene abbia affermato di aver valutato l’oggetto per oltre un milione di dollari. Nonostante non vi sia alcun record registrato per le vendite di sneakers, un prezzo a sette cifre supererebbe di gran lunga l’attuale record d’asta di 615.000 dollari, realizzato da Christie’s nel maggio 2020, per un paio di Nike Air Jordan 1 autografate e indossate da Michael Jordan in persona nel 1985.

Secondo Brahm Wachter, capo della sezione streetwear e collezionismo moderno di Sotheby’s, la valutazione deriva dall’impatto culturale del marchio, e ha inoltre dichiarato che “Questo particolare modello, è stato fondamentale per lo sviluppo del franchise di Yeezy, che è diventato attualmente uno dei più importanti marchi di sneaker e lifestyle della storia”

Le voci sulla futura linea di scarpe di Kanye West circolavano da quasi un anno prima della sua performance ai Grammy del 2008. Quando il rapper è salito sul palco indossando queste scarpe alte, in pelle nera, con i loro loghi Nike sbiaditi e gli esclusivi cinturini, che sarebbero diventati un fiore all'occhiello della linea Yeezy si è generato un notevole entusiasmo tra i fan e gli appassionati di sneakers.

Immagine by Sotheby's

A quel tempo, West aveva appena pubblicato il suo terzo album in studio, “Graduation“, che vendette quasi 1 milione di copie. Durante una emozionante esibizione ai Grammy, ha cantato “Hey Mama” per onorare la madre, Donda West, morta soltanto tre mesi prima. Create nel 2007 dalla “Innovation Kitchen” di Nike in Oregon, i prototipi erano una prima versione delle colorazioni Nike Air Yeezy, che sarebbero state messe poi in vendita nel 2009. Le varie colorazioni originariamente furono vendute al dettaglio a 215 dollari al paio, anche se oggi le si può trovare su eBay anche a cifre intorno agli 8000 dollari.