Le spendide spille cameo dedicate alle eroine dello Studio Ghibli

Donguri Closet, uno dei negozi dello Studio Ghibli, ha lanciato sul mercato una nuova collezione, in edizione limitata, di raffinate e bellissime spille cameo, dedicate alle protagoniste di alcuni dei suoi film, tra cui: Kiki – Consegne a domicilio, Il castello errante di Howl, Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento, Laputa – Castello nel cielo e Porco Rosso.

Donguri Closet ha specificato che questa collezione si rivolge ad adulti e ragazze, e lo slogan è: “un posto per me per essere me stesso”.

Studio Ghibli: le eleganti spille raffiguranti le eroine dei film

La nuova collezione dello Studio Ghibli si chiama Cameo Brooch e presenta un totale di sette spille diverse, disponibili in diversi colori, ognuno associato a una protagonista dei film di Hayao Miyazaki.

A Kiki (Kiki – Consegne a domicilio) è dedicato un forte colore rosso rubino mentre alla giovane Sophie (Il castello errante di Howl) un verde menta. Ad Arrietty (Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento) è associato un ricco colore mandarino, mentre la spilla di Sheeta (Laputa – Castello nel cielo) è blu polvere e quella di Gina (Porco Rosso) è un profondo regale viola. L’eroina de I sospiri del tuo cuore, Shizuku, ha uno sfondo giallo burro. Le soprese non sono finite perché c’è anche una spilla che ha come protagonista la bella principessa elfo che cattura l’attenzione di Shizuku nel film, raffigurata su una spilla turchese profondo.

Ogni spilla, messa in vendita al prezzo di 990 yen, tasse incluse (circa 7,48 euro) è dotata di una delicata cornice e i fiori nella parte bassa del cameo provengono dal film in cui il personaggio è protagonista.

La collezione può essere acquista nel negozio on-line di Donguri Closet, ma non si può scegliere la spilla preferita, perché l’acquisto sarà casuale. Se invece volete l’intero set, dovete andare nel negozio on-line Sora no Ue.

Recuperate tutti i film dello Studio Ghibli su Amazon!