Le Strade d’Inchiostro Challenge, realizzato dagli autori Hjalmar Hach e Lorenzo Silva per Horrible Games e pubblicato in Italia da Ghenos Games, è un gioco da tavolo competitivo in cui possono partecipare da uno a quattro giocatori (sebbene, come vedremo, in realtà il numero di giocatori può essere infinito) dagli otto anni in su.

Forte della rodata meccanica roll & write, possiamo tranquillamente affermare che Le Strade d’Inchiostro Challenge sia la versione potenziata del gioco da tavolo Le Strade d’Inchiostro, di cui riprende la struttura di gioco di base per poi ampliarla con tutta una serie di nuove, graziose regole che vanno a migliorare l’esperienza ludica, il divertimento e finanche l’interazione tra i giocatori.

Inoltre, esattamente come per l’edizione precedente del gioco, Le Strade d’Inchiostro Challenge è commercializzato in due versioni di colore diverso, Verde Rigoglioso e Giallo Splendente, ognuna contente due diverse espansioni, oltre al gioco base.

Le Strade d’Inchiostro Challenge, approntare una partita

Prima di dare il via a una partita a Le Strade d’Inchiostro Challenge, ogni giocatore dovrà prendere una plancia di gioco, che mostra la mappa a caselle su cui andrà a disegnare la propria rete di trasporti e tutta una serie di riferimenti di gioco. Dopodiché, si dovranno porre al centro della superficie di gioco i dadi percorso e gli eventuali dadi forniti dalle espansioni, qualora si decidesse di utilizzarle.

Quindi, si dovranno mischiare le carte Obiettivo Base e pescarne tre. In caso si stessero utilizzando una o più espansioni, una delle carte Obiettivo Base andrà sostituita con una delle carte Obiettivo Espansione scelta a caso. A questo punto, ogni giocatore dovrà segnare sulla propria plancia il codice di ogni carta Obiettivo in gioco.

Le Strade d’Inchiostro Challenge, il gioco

Le Strade d’Inchiostro Challenge è un gioco da tavolo annoverabile nella categoria dei puzzle game e che, come accennavamo in apertura di articolo, sfrutta la meccanica roll & write. Per chi non dovesse conoscerla, questa meccanica si sviluppa sostanzialmente in due fasi, quella in cui vengono lanciati dei dadi (roll) e quella in cui si dovrà scrivere qualcosa (write), solitamente legata al risultato ottenuto dai dadi stessi.

In ognuno dei sette turni di cui si compone una partita a Le Strade d’Inchiostro Challenge, della durata di circa trenta minuti l’una, un giocatore qualsiasi dovrà lanciare i quattro dadi speciali a disposizione al centro della superficie di gioco. Quindi, ciascuno dei partecipanti dovrà utilizzare tutti e quattro i segmenti di tracciato mostrati dalle facce dei dadi per disegnare sulla propria plancia una rete di strade e ferrovie che colleghi quante più uscite possibili.

Ognuno dei quattro segmenti mostrati dai dadi dovrà quindi essere disegnato sulla propria plancia, grazie a un pennarello cancellabile, in modo che si colleghi o a una delle uscite presenti sui lati della mappa contenuta nella plancia, o a una rotta preesistente. Le facce dei dadi presentano segmenti di strada e di ferrovia che, ovviamente, non potranno collegarsi tra di loro, se non grazie alle stazioni, anch’esse presenti sulle facce dei dadi. Le due tipologie di trasporti, inoltre, potranno intersecarsi solo grazie al segmento contenente il cavalcavia. Tutti i giocatori utilizzeranno gli stessi dadi, ma a seconda del punto di partenza scelto e di dove si disegnano i segmenti, ogni rete risulterà unica e diversa da quelli degli altri giocatori.

Oltre ai quindici segmenti di percorso diversi mostrati dai dadi, i partecipanti potranno utilizzare, uno per turno e per un massimo di tre a partita, anche sei percorsi speciali presenti sulle plance dei giocatori. Per poter creare i percorsi nel migliore dei modi, i segmenti (sia quelli mostrati dai dadi, sia quelli speciali) potranno essere invertiti o ruotati.

Inoltre, alcune delle caselle presenti sulla mappa mostrata sulla plancia dei giocatori contengono un edificio speciale in grado di fornire alcuni bonus nel momento in cui un segmento di percorso vi viene disegnato sopra. Questi bonus dovranno essere applicati immediatamente. Le Fabbriche consentono di duplicare uno dei segmenti mostrati dalle facce dei dadi mostrate durante quel turno, facendo sì che il giocatore di fatto possa disegnare un tratto di percorso in più. I Villaggi si attivano solo se sul la loro casella viene disegnato un segmento con una stazione e concederà due punti in più, alla fine della partita. Infine, le Università permetteranno di poter disegnare un segmento speciale gratis, che non sarà quindi contato nel totale di tre a partita. Attivare una sola Università, però non basta. Questo bonus, infatti, sarà utilizzabile solamente quando saranno attivate tre Università nella stessa partita, non prima.

Al termine del turno, ogni giocatore dovrà verificare se ha raggiunto uno o più degli obiettivi forniti dalle relative carte, e nel caso dichiararlo agli altri partecipanti. Le carte Obiettivo forniscono tre ammontare di punti decrescenti; il primo a raggiungere l’obiettivo guadagnerà il punteggio maggiore, il secondo a raggiungere l’obiettivo guadagnerà il punteggio medio e il terzo il punteggio più basso. Chiunque dovesse in futuro conseguire quello stesso obiettivo, non guadagnerà ulteriori punti. Nel caso più giocatori conseguissero lo stesso obiettivo nel medesimo turno di gioco, tutti quei giocatori guadagneranno lo stesso ammontare di punti. Infine, tutti i partecipanti dovranno scrivere il numero del turno appena completato sui percorsi appena disegnati, per tenerne traccia del susseguirsi del gioco. Quindi, il gioco prosegue con un nuovo turno, fino al raggiungimento del settimo, che segna il termine della partita.

Al termine della partita, ogni giocatore ottiene dei punti vittoria sulla base del numero di uscite collegate da una rete di strade e ferrovie. Le uscite possono essere anche collegate da reti separate e distinte, ma per fare più punti è consigliabile collegarle tutte con una stessa rete. Ulteriori punti vengono assegnati alla strada più lunga e alla ferrovia più lunga, oltre che per ogni elemento disegnato nel riquadro di nove caselle centrali della propria plancia, per gli edifici Villaggio in cui si è disegnato una stazione e per gli obiettivi raggiunti. Poi, si sottraggono tanti punti quante sono le estremità dei percorsi libere, che non terminano cioè su di una uscita o non continuano su una casella adiacente. Il giocatore con il punteggio totale più alto sarà quindi dichiarato vincitore.

Le Strade d’Inchiostro Challenge, due colori per quattro espansioni

Come anticipato in precedenza, Le Strade d’Inchiostro Challenge è commercializzato in due versioni di colore differente, ognuna contenente il gioco base più due espansioni, tematizzate in linea con il colore della versione e della confezione. In una partita sarà possibile utilizzare solo un’espansione alla volta e il numero dei turni a disposizione dei giocatori potrebbe variare di espansione in espansione. Per giocare una partita con una delle espansioni basterà aggiungere i relativi dadi ai quattro dadi del gioco base: mentre varrà sempre la regola che ad ogni turno i dadi base vanno utilizzati tutti, i giocatori potranno scegliere se utilizzare entrambi i dadi speciali, solamente uno o nessuno.

Le Strade d’Inchiostro Challenge – Verde Rigoglioso

Questa versione del gioco contiene l’espansione Foresta e l’espansione Sentieri, ognuna caratterizzata da due dadi espansione di colore verde (verde scuro per Foresta e verde chiaro per Sentieri) e da tre carte Obiettivo Espansione.

Nell’espansione Foresta entreranno in gioco alcune modifiche minori al regolamento base e si guadagneranno punti aggiuntivi creando delle foreste rigogliose e facendole intrecciare alla propria rete di trasporti. Sarà possibile guadagnare punti solo dalle due foreste più grandi.

Nell’espansione Sentieri, entreranno in gioco alcune modifiche minori al regolamento base e si guadagneranno punti aggiuntivi creando una rete di sentieri che andranno a collegarsi alle stazioni della rete di trasporti base.

Le Strade d’Inchiostro Challenge – Giallo Splendente

Questa versione del gioco contiene l’espansione Canyon e l’espansione Deserto, ognuna caratterizzata da due dadi espansione di colore giallo (giallo scuro per Canyon e giallo chiaro per Deserto) e da tre carte Obiettivo Espansione.

Nell’espansione Deserto entreranno in gioco alcune modifiche minori al regolamento base e si guadagneranno punti aggiuntivi riuscendo a far sopravvivere i cactus, piazzandoli quindi accanto alle oasi prima che sui dadi espansione esca la faccia arida, che farà cancellare dalla plancia tutti i cactus non adiacenti alle oasi. Al termine della partita, si guadagnerà un punto per ogni cactus sopravvissuto.

Nell’espansione Canyon, entreranno in gioco alcune modifiche minori al regolamento base e si guadagneranno punti aggiuntivi creando il canyon più lungo possibile. I canyon potranno essere attraversati dalle strade e dalle ferrovie solo spendendo dei punti Ponte, che verranno forniti a inizio partita.

Dal punto di vista editoriale

Editorialmente parlando, Le Strade d’Inchiostro Challenge è un prodotto di indubbia qualità, sia dal punto di vista dei materiali sia dal lato artistico, sebbene presenti alcune leggerezze sotto l’aspetto dell’editing.

Ciascuna delle due versioni del gioco è contenuta in una maneggevole e robusta scatola con chiusura magnetica, al cui interno contiene un ottimo inserto in plastica in grado di alloggiare perfettamente tutte le componentistiche del prodotto. I dadi sono incisi e di ottima qualità, e sarà davvero un piacere lanciarli per scoprire quali segmenti di percorso si dovranno utilizzare in un dato turno. A differenza della maggior parte dei titoli roll & write, Le Strade d’Inchiostro Challenge è fornito di plance lavabili e pennarelli cancellabili a secco. Le plance stesse sono ben strutturate e facili da leggere e comprendere; mostrano anche tutte le facce dei dadi, cosa estremamente utile durante il gioco. Buona anche la qualità generale delle carte che, a nostro avviso, per quantità e tipologia di gioco non necessitano di essere imbustate.

Dal punto di vista artistico, le belle illustrazioni di Marta Tranquilli, presenti sulla scatola e sul retro delle plance, impreziosiscono il prodotto e calano il giocatore un’atmosfera di pace e serenità. Peccato non siano state utilizzate anche per rendere più piacevoli alla vista anche le carte Obiettivo, che pertanto risultano essere un po’ anonime.

L’unico neo che abbiamo trovato e che non possiamo non segnalare è la presenza di alcuni refusi nel regolamento. Oltre a ciò, abbiamo ravvisato nella versione Verde Rigoglioso alcuni riferimenti a quella Giallo Splendente, come se in fase di elaborazione fosse stato fatto un “copia/incolla” e nessuno se ne fosse accorto in fase di revisione. Peccato, perché altrimenti il libretto del regolamento risulta essere chiaro, semplice e ricco di esempi.

Conclusioni

Al netto della nostra prova, Le Strade d’Inchiostro Challenge è risultato essere un prodotto più che buono, riuscendo a migliorare quanto già mostrato con l’edizione precedente. Questo titolo ha un regolamento molto semplice e che si spiega in pochi istanti, ma permette di intavolare partite molto sfidanti che durano poche decine di minuti, rendendolo un ottimo filler o un passatempo in solitario per qualsiasi tipologia di giocatore.

Come quasi tutti i puzzle game, è di fatto “un solitario di gruppo”, con ciascun giocatore che pensa alla propria plancia, senza interagire con i compagni di gioco, sebbene l’introduzione degli obiettivi sia andata a mitigare marginalmente questo aspetto, donando al titolo un minimo di interazione indiretta. Il numero di giocatori è dettato solamente dal contenuto della scatola, che ospita solo quattro plance e quattro pennarelli cancellabili, per cui si può tranquillamente giocare in più partecipanti acquistando ulteriori copie del titolo oppure scaricando dal sito del produttore il PDF delle plance da poter stampare.

L’unico momento in cui i giocatori interagiscono realmente è durante il calcolo del punteggio finale, quando dovranno verificare a vicenda che i percorsi costruiti non contengano errori di sorta. Come indicato dal regolamento, infatti, ogni casella con un tratto di percorso dovrà riportare il numero del turno in cui è stata occupata per poter facilitare la verifica. Tuttavia, ricostruire le mosse dell’avversario è una faccenda che si dimostra molto laboriosa, se non tediosa, per cui a meno di palesi incongruenze è quasi impossibile identificare errori nel tracciato avversario. Dopo un paio di partite si tenderà quindi a fidarsi di quanto fatto dai propri avversari.

Le Strade d’Inchiostro Challenge ha il pregio di porre i giocatori davanti a decisioni davvero impegnative a ogni turno, che possono avere grandi conseguenze nel corso del gioco. La presenza degli obiettivi e degli edifici, vera novità di questa edizione, richiede davvero di ponderare attentamente dove posizionare i percorsi, allo scopo di raggiungere l’obiettivo principale di collegare le uscite e al contempo collezionare tutti i punti che queste aggiunte offrono e che possono essere determinanti al fine di vincere la partita.

Le quattro espansioni, incluse a due a due in ogni versione del prodotto, sono eccellenti e innalzano notevolmente la rigiocabilità del titolo, offrendo un ulteriore livello di sfida. Il fatto poi che Le Strade d’Inchiostro Challenge sia del tutto compatibile con le espansioni uscite in precedenza per la prima edizione di Le Strade d’Inchiostro, sebbene non con il gioco base, è un ulteriore valore aggiunto, in grado di innalzarne ulteriormente la longevità. La presenza della modalità in solitario e della modalità draft, infine, sono un altro vantaggio non indifferente.

Un gioco rivolto a…

Grazie alla sua semplicità e immediatezza, giocare a Le Strade d’Inchiostro Challenge non richiede una particolare esperienza nei giochi da tavolo o speciali abilità di calcolo, come spesso accade nei puzzle game. È un titolo molto facile da insegnare, capire e giocare anche per giocatori del tutto inesperti di questo hobby ed è pertanto un buon prodotto introduttivo da proporre per attrarre nuovi compagni di giochi.