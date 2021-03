Le Straordinarie Avventure del Barone di Munchausen: annunciata la data di uscita

Non è un Pesce d’Aprile, ma il primo gioco nato dall’acquisizione di XV Games da parte di Studio Supernova. Per questo motivo, quale potrebbe essere la migliore data per immergersi in questo gioco di ruoli e fandonie di James Wallis? Le Straordinarie Avventure del Barone di Munchausen, edito da Studio Supernova per l’etichetta XV Games, arriva a oltre 20 anni dall’ultima edizione pubblicata in Italia con una veste rinnovata a colori arricchita con le illustrazioni originali di Omar Rayyan e contenente tutto il materiale ufficiale pubblicato dal 1999 a oggi.

Sono incluse le varianti di gioco per bambini (valida anche per ubriachi!), la variante delle regole scritta da Sindbad il Marinaio, e le regole per il gioco online e in ambientazioni differenti. In questo gioco narrativo, tra i primissimi sviluppati senza dadi o narratore, i giocatori sfideranno i propri amici nel raccontare le storie più straordinarie interrompendoli per per correggerne i vanti esagerati. Un vero gioco di duelli d’arguzie scritto nell’impareggiabile stile del Barone stesso. Studio Supernova consiglia quindi di festeggiare il più goliardico giorno dell’anno con le leggendarie, incredibili e e straordinarie avventure del Barone di Munchausen: volerete a dorso di palle di cannone, viaggerete in barca verso la Luna, incontrerete delle divinità… o sarete in grado di spingervi ben oltre?

Informazioni tecniche de Le Straordinarie Avventure del Barone di Munchausen

Il gioco, quindi, uscirà il prossimo primo aprile al prezzo consigliato al pubblico di 24,90 euro. Si tratta di un titolo da giocare dai due giocatori in su ed è adatto a un pubblico di età superiore ai 9 anni. La durata del gioco, infine, si attesta intorno ai 30-60 minuti in media.

Il concorso narrativo di XV Games

Per festeggiare l’evento, la casa editrice ha ideato una piccola sfida: raccontate le vostre avventure baronesche mandando in forma scritta, video, illustrazione o altro, le vostre avventure. Mostrate di cosa vi vantate e le vostre ultime avventure e scoperte. Il termine per la consegna sarà l’uscita della nuova edizione prevista proprio per il primo aprile 2021. Tra il materiale ricevuto ne selezioneranno tre, che riceveranno uno sconto del 50% sull’acquisto della nuova edizione del manuale, e nella spedizione riceveranno anche una copia del gioco nella sua prima versione del 1999 (in inglese), autografata dall’autore.