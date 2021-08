Le streghe di Eastwick: in arrivo il remake

Le streghe di Eastwick (The Witches of Eastwick) il famoso film del 1987 diretto da George Miller, basato sull’omonimo romanzo di John Updike, verrà di nuovo riproposto in un remake prodotto dalla Warner Bros, a opera di Ninja Thyberg, meglio conosciuto per aver diretto e co-scritto Pleasure, il film drammatico del 2021 interpretato da Sofia Kappel, Revika Anne Reustle, Evelyn Claire, Chris Cock, Dana DeArmond e Kendra Spade, il quale dirigerà e scriverà la sceneggiatura.

Le streghe di Eastwick: il remake

Ancora non si sa una data d’uscita. Il remake de Le streghe di Eastwick sarà girato negli Stati Uniti, ma al momento non è chiaro se sarà basato sul film originale di George Miller o sul romanzo The Widows of Eastwick di John Updike.

The Witches of Eastwick (1987)

Per quanto riguarda la produzione, il remake vede nello staff i produttori di The Great Gatsby e della trilogia Divergent, Doug Wick e Lucy Fisher, mentre sul casting non è stato rivelato alcun dettaglio. Non ci resta quindi che attendere nuove informazioni.

Vi ricordiamo però che questo non è il primo riadattamento de Le streghe di Eastwick. Uno show televisivo della ABC intitolato Eastwick è andato in onda per una sola stagione nel 2009, mentre i pilot del 1992 e del 2002 non sono stati presi per la serie. La storia è anche stata adattata in un musical teatrale, e Updike ha pubblicato un romanzo sequel intitolato The Widows of Eastwick nel 2008.

A proposito del film Le streghe di Eastwick

Le streghe di Eastwick di George Miller uscì nel lontano 1987. Le protagoniste, le tre streghe, sono state interpretate da Susan Sarandon, Cher e Michelle Pfeiffer mentre Jack Nicholson interpretava il misterioso Daryl Van Horne.

Per quanto riguarda la trama il film si concentra tre donne, ognuna delle quali è insoddisfatta della propria vita ma ignara di essere una strega. L’arrivo di Horne mette in moto strani eventi che portano le donne a scoprire i loro poteri.

In Italia il film è stato trasmesso per la prima volta su Rete 4 un giovedì del marzo del 1992, alle 20.30 mentre il Blue-Ray è uscito il 19 ottobre 2010 e lo potete recuperare su Amazon!