Le strisce anastatiche di Tex in edicola con La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera

Attraverso il suo sito ufficiale, Sergio Bonelli Editore ha confermato l’avvio di una nuova collana collaterale da edicola. A partire da martedì 12 ottobre, in allegato con La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera verranno proposte le strisce anastatiche di Tex.

Le strisce anastatiche di Tex in edicola: i dettagli e il piano dell’opera

Per la prima volta dal 1948, torna in edicola la versione originale delle mitiche avventure del Ranger con la collezione delle strisce anastatiche di Tex. Si tratta di una riproduzione fedele e integrale delle storie del leggendario Tex così come comparvero oramai 73 anni fa.

Una raccolta straordinaria, che è anche un incredibile viaggio nel tempo attraverso la prosa non adulterata del patriarca del fumetto italiano Gianluigi Bonelli e i disegni intoccati di Aurelio Galleppini, realizzatore grafico del personaggio.

Senza alcuna modifica o censura, con tutti i contributi redazionali e pubblicitari pubblicati settant’anni fa, 132 strisce proposte settimanalmente, due alla volta. Inoltre, con le prime sei uscite, ci sarà anche un’avventura inedita di Tex scritta da Moreno Burattini per i disegni di Rodolfo Torti, con le copertine di Marco Torricelli. Con le strisce, anche un fascicolo curato da Graziano Frediani che racconta il dietro le quinte del lavoro originale, con testi di Gianni Bono dedicati alle edizioni successive degli episodi proposti e una piccola gallery di disegni galleppiniani.

Ecco il piano dell’opera:

Le strisce anastatiche di Tex saranno in edicola ogni martedì in con La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera, al prezzo di 4,99 euro. Con la seconda uscita, in edicola il 18 ottobre, disponibile anche l’esclusivo raccoglitore, venduto separatamente a 9,90 euro.

Un mondo fumettistico che si può quindi riscoprire per la prima volta nella sua versione originale, in un’edizione dedicata non solo ai collezionisti ma anche e soprattutto a chi non ha mai letto Tex, che può così scoprire le avventure del Ranger così come sono state immaginate e presentate dai loro autori originali.

