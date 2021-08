Le Superchicche, la serie TV perde una delle tre protagoniste

Il reboot live action della serie The Powerpuff Girls, nota in Italia con il nome de Le Superchicche, è stato confermato ormai da diversi mesi. Diablo Cody, già sceneggiatrice di Juno, e Greg Berlanti, produttore per The CW, porteranno le simpatiche e temerarie Blossom, Bubbles e Buttercup sul piccolo schermo, in una versione in carne e ossa decisamente inedita. Dopo alcuni problemi legati all’episodio pilota, il quale non avrebbe convinto pienamente il network tanto da spingere la produzione a rigirarlo daccapo, arrivano ora altri problemi legati questa volta al casting dello show: una delle tre protagoniste, Chloe Bennet, ha infatti deciso di abbandonare la lavorazione della serie.

Il motivo dell’addio sarebbe legato solo ed esclusivamente alla mole di impegni lavorativi dell’attrice, che si sarebbe quindi trovata costretta a dire no alla sua interpretazione nei panni Blossom (qui la notizia originale). Si tratta di un problema non certo trascurabile, visto che il personaggio della Bennet è sicuramente il più importante, essendo la più celebre tra le tre protagoniste. Ancora non è chiaro al momento chi affiancherà Dove Cameron e Yana Perrault, sebbene i nuovi casting per il ruolo di Blossom prenderanno il via durante il prossimo autunno.

Andate originariamente in onda su Cartoon Network, le Superchicche (trovate le action figures originali a prezzo speciale) sono tre giovani ragazzine dotate di incredibili superpoteri offerti da uno scienziato di nome Professor Utonium. Residenti nella città immaginaria di Townsville, le Powerpuff Girls vengono spesso chiamate dal sindaco per aiutarlo a combattere i criminali e altri nemici usando i loro straordinari poteri. La serie animata originale (apparsa anche in Italia all’inizio degli anni 2000) è stata trasmessa per la prima volta negli USA nel 1998 e fino al 2005, per un totale di 6 stagioni e ben 78 episodi. Nel cast dello show live action anche la star di Scrubs Donald Faison, nei panni del professor Utonium, mentre Tom Kenny sarà la voce narrante che racconterà le avventure delle Superchicche.