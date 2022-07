Sappiamo bene che ne Gli Anelli del Potere ci saranno Elfi e umani insieme a tutti gli altri personaggi – vecchi e nuovi – coinvolti nella storia. Ora Tyroe Muhafidin, interprete di Theo, ha spiegato le tensioni tra questi due gruppi durante la Seconda Era della Terra di Mezzo. Prima di addentrarci nei particolari, ricordiamo che la serie degli Amazon Studios, basata sulle opere di J.R.R. Tolkien e in particolare sulle Appendici de Il Signore degli Anelli, vede come showrunner JD Payne e Patrick McKay ed è ambientata migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, nel corso del periodo di pace noto come la Seconda Era.

Le tensioni tra Elfi e umani ne Gli Anelli del Potere

Durante un’intervista con Collider al San Diego Comic-Con 2022, Tyroe Muhafidin ha rivelato alcuni nuovi dettagli su Gli Anelli del Potere e il suo personaggio: Theo. L’attore ha parlato del conflitto tra Elfi e umani durante la Seconda Era e di come il lignaggio di Theo definisca il suo posto nel mondo. Di seguito potete leggere le sue parole:

Non è felice. Migliaia di anni prima, gli antenati di Theo si schierarono con Morgoth e combatterono contro gli elfi. Così, come punizione per ciò che avevano fatto, furono banditi e dovettero ricominciare a vivere nei “bassifondi” delle Terre del Sud, una zona pattugliata dagli Elfi. Sapete, è accaduto molte generazioni fa, e io, come Theo e Bronwyn, penso che l’intero villaggio creda che sia il momento di superare questa storia e andare avanti, ma gli Elfi non dimenticano. Quindi c’è molta tensione lì dentro, soprattutto quando tua madre esce con uno di loro.

Per capire meglio la dichiarazione di Tyroe Muhafidin sulle tensioni tra Elfi e umani ne Gli Anelli del Potere, concentriamoci sul villaggio a cui l’attore si riferisce, Tirharad, situato nelle Terre del Sud e popolato proprio dai discendenti degli umani che si sono schierati con Morgoth durante la Guerra d’Ira e hanno combattuto contro gli Elfi. Nel villaggio gli uomini vivono in esilio sotto la stretta sorveglianza degli Elfi, il che a lungo andare ha peggiorato i rapporti tra le due razze. Mentre gli abitanti di Tirharad – Bronwyn e Theo tra gli altri – desiderano allontanarsi dagli errori del passato, la testardaggine degli Elfi impedisce loro di dimenticare queste trasgressioni avvenute molte generazioni addietro. Prima di lasciarvi, vi segnaliamo che su Amazon potete acquistare il gioco da tavolo de Il Signore degli Anelli.