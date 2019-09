Le Terrificanti Avventure di Sabrina: Terminate le riprese della terza stagione

Sono terminate le riprese della terza stagione de Le Terrificante avventure di Sabrina, una delle serie tv più amate su netflix

Le riprese della terza stagione de Le Terrificanti avventure di Sabrina sono terminate. A renderlo noto è YVR Shoots che monitora le riprese cinematografiche e per il piccolo schermo realizzate a Vancouver e nei dintorni della città. Il lavoro del cast, però, non è ancora terminato perché tra qualche settimana gli attori e i tecnici torneranno sul set per l’inizio delle riprese della quarta stagione che, come sappiamo, è già stata approvata dal colosso dello streaming online Netflix.

Chilling Adventures of Sabrina Part 3 has wrapped filming in Vancouver.

On hiatus until October 7th: (https://t.co/bi6WQNlU1n) #CAOS

Big carnival set in Langley. pic.twitter.com/dvJ1EYhaJN — Hollywood North Buzz – YVRShoots (@yvrshoots) September 21, 2019

La fortunata serie, che fa parte dell’universo di Riverdale, è davvero molto amata dal pubblico, già dal suo debutto, che ha apprezzato molto il crescendo di suspence e orrore delle vicende della strega adolescente Sabrina. Proprio per questa vicinanza “geografica” tra le due serie, i fan sperano in un crossover che possa accontentare davvero tutti!

A volerlo è anche la protagonista de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, Kiernan Shipka che dichiara che, pur essendo totalmente diverse, le due serie tv hanno il brillante Roberto Aguirre-Sacasa a curare le sceneggiature di entrambi gli show televisivi, e quindi un crossover, se ben studiato e ben scritto non sarebbe poi tanto male. Roberto Aguirre-Sacasa, oltre ad essere lo sceneggiatore sia di Riverdale sia de Le Terrificanti Avventure di Sabrina è anche lo scrittore del fumetto omonimo che ha ispirato la serie tv targata Netflix.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina è una serie TV tratta dal fumetto della Archie Horror e segue le vicende di Sabrina Spellman, una giovane strega che dovrà fare i conti con la sua adolescenza e l’essere, appunto, una strega. Nel cast abbiamo Kiernan Shipka nei panni di Sabrina, Jaz Sinclair, Michelle Gomez, Change Perdomo, Lucy Davis e Miranda Otto.

Se ancora non siete in pari con la visione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, vi ricordiamo che su Netflix sono disponibili le prime due stagioni.