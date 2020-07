Le Terrificanti Avventure di Sabrina: una petizione per salvare lo show

La notizia della scorsa settimana sulla cancellazione della serie tv originale Netflix, Le Terrificanti Avventure di Sabrina ha gettato nello sconforto moltissimi fan dello show. È stato annunciato, quindi, che la quarta parte che andrà in onda a fine anno sarà la conclusione dello show che però aveva ancora molte cartucce da sparare, a detta anche dello showrunner Roberto Aguirre-Sacasa che prevedeva per la quinta stagione un grande crossover tra Riverdale e Sabrina.

I fan delusi dalle ultime notizie riguardanti lo show hanno lanciato una petizione su Change.org, che potete trovare a questo link, e che ha già raccolto più di ottantasei mila firme e cresce ogni secondo che passa. La petizione è stata organizzata da un fan della serie, Dominic Barret, e sostanzialmente chiede che la serie venga rinnovata per una quinta stagione, così da portare fuori dalla “morte” questo amatissimo show televisivo.

La petizione così recita: “Le Terrificanti avventure di Sabrina è uno show di grande successo disponibile sul servizio di streaming online. L’otto luglio scorso Netflix ha annunciato che lo show terminerà con la quarta stagione. Stiamo lanciando questa petizione per chiedere di rivedere questa insensata cancellazione e che la serie venga rinnovata per una quinta stagione. Lo show è molto amato dai fan e speriamo che la petizione possa riportare lo show indietro dalla morte“.

Our final chilling adventure begins this fall on @netflix. Hold on tight. So proud of this show, so grateful to everyone who worked on it…#sabrinanetflix! 🖤📺🎭🏆🌈💋👠⭐️ pic.twitter.com/iZ4f1bJvaM

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) July 9, 2020