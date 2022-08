Torniamo a parlare del San Diego Comic-Con 2022, e più precisamente di quando il creatore di fumetti Todd McFarlane ha aggiornato i fan sulla produzione del film reboot incentrato su Spawn, personaggio da lui creato per la prima volta nel 1992 per Image Comics. Quest’ultimo è un antieroe infernale che prima di essere ucciso lavorava come assassino per il governo. Il personaggio è tornato nel regno dei vivi grazie a un patto con il diavolo per diventare un Hellspawn.

Spawn

A che punto è il reboot di Spawn?

Del film su Spawn si parla da anni, dal 2015, quando McFarlane ha annunciato l’intenzione di scrivere e dirigere un nuovo reboot sul personaggio, dopo l’adattamento cinematografico del 1997. La pellicola dovrebbe essere prodotta da Blumhouse, una società che si occupa di dare forma ai film horror, e interpretato da Jamie Foxx nel ruolo del co-protagonista insieme a Jeremy Renner. Dal 2015 in avanti la produzione ha subito numerosi rinvii, ma nulla è mai cambiato: Todd McFarlane è ancora convinto di portare sul grande schermo il personaggio, tanto che nell’agosto 2021 lo scrittore Brian Tucker è stato coinvolto nel progetto per elaborare una nuova sceneggiatura.

Ora il creatore del fumetto, durante un’intervista con screenrant.com rilasciata nel corso del SDCC, ha rivelato dettagli sullo status del reboot di Spawn, affermando che, nonostante la pandemia da Covid-19, il progetto sta aggiungendo di volta in volta nuovi “tasselli”. Tra l’altro, Todd McFarlane ha anticipato che avremo ulteriori e importanti aggiornamenti sul film durante il New York Comic Con del prossimo ottobre 2022:

Abbiamo discusso se fare un grande annuncio a San Diego o aspettare fino al New York Comic Con. Alla fine abbiamo deciso che lo faremo a New York. Ci stiamo muovendo? Stiamo aggiungendo pezzi? Sì. La cosa migliore che posso dire in questo momento, oltre a tutto ciò che sta accadendo, è che la produzione è stata rallentata dalla pandemia e ora è ripresa.

Ricordiamo che l'adattamento del 1997 con protagonista Michael Jai White aveva ottenuto perlopiù recensioni negative.