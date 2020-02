Le ultime uscite Bonelli per Dylan Dog

Save the date: il 29 febbraio arriva in edicola il numero 402 di Dylan Dog e sarà il secondo episodio del nuovo ciclo appena iniziato. Il titolo del nuovo albo è Il Tramonto Rosso scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Corrado Roi e Francesco Dossena in copertina troviamo, poi l’illustrazione di Gigi Cavenago. L’indagatore dell’incubo sarà alle prese con Xarabas in veste di negromante. L’ambientazione di questo albo sarà la tanto cara Inverness in Scozia che i fan di Dylan Dog conoscono molto bene.

Oltre all’uscita del nuovo albo, è in arrivo anche il numero 38 di Maxi Dylan Dog – Old Boy che sarà disponibile in edicola a partire dal 26 febbraio. In questo nuovo numero troveremo le seguenti storie: Le stelle bruciano, con testi di Bruno Enna e disegni di Giovanni Freghieri, Grosso guaio a Limehouse, scritto da Giovanni Eccher e disegnato da Emiliano Tanzillo, e La casa che piange, scritto da Giancarlo Marzano e disegnato da Luigi Piccatto, Giulia Massaglia, Matteo Santaniello.

La novità di questo febbraio è Dylan Dog. Streghe in uscita il 27 febbraio. Quest’ultima sarà una antologia di racconti a fumetti che vedono Dylan Dog alle prese con gli esseri più temuti dell’universo fantasmagorico, le streghe, appunto. Rileggeremo quattro classici della serie di Sergio Bonelli Editore per rivivere le storie più belle con protagoniste le donne diaboliche per eccellenza, esplorando diversi generi letterari tanto cari alla testata Dylan Dog. A completare il volume l’introduzione di Franco Busatta e un testo di Guglielmo Maggioni.

Questi titoli sono imperdibili per comprendere la nuova evoluzione del personaggio creato da Tiziano Sclavi e conservato magistralmente da Roberto Recchioni.