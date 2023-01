Tutte le uscite BAO Publishing di febbraio 2023. Da segnalare Essere Montagna di Jacopo Starace e L’attesa di Keum Suk Gendry-Kim.

Le uscite BAO Publishing di febbraio 2023

Le uscite BAO Publishing del 3 febbraio

AOMANJU 2

di Hisae Iwaoka

208 pagine – 13 x 18 cm B/N, brossurato

€ 8,90

Giunta al secondo volume, la serie di Hisae Iwaoka conferma il grande seguito dell’au- trice all’interno del catalogo Aiken, il Manga secondo BAO. Aomanju, in piena linea con i suoi precedenti lavori (Dosei Mansion, Fiori di Biscotto, Nuvole bianche e L’attesa della felicità), è una storia permeata di poesia, animismo magico e introspezione. Un racconto in cinque volumi delicato e toccante, che farà felice i sempre più lettori che già conoscono l’autrice e che permetterà a chi non ancora la conosce di avvicinarsi al catalogo sempre più ampio tra gli scaffali BAO Publishing.

VEDI SU AMAZON

Le uscite BAO Publishing del 16 febbraio

ESSERE MONTAGNA

di Jacopo Starace

184 pagine – 21 x 28 cm colori, cartonato

€ 23,00

Dopo anni passati all’interno di una foresta nel continuo tentativo di creare un microcosmo in cui far convivere tutti gli abitanti, una comunità sopravvissuta a una piaga che ha distrutto il mondo ha il sentore che quel malessere stia tornando e che il fragile equilibrio raggiunto fino a quel punto si stia per frantumare. Ma come imparare dai propri errori per affrontare un nemico già conosciuto? Una storia a cavallo tra la fantascienza distopica, il thriller psicologico e il romanzo di formazione che si avvicina all’immaginario di Jeff VanderMeer e rivela lo straordinario talento di Jacopo Starace.

VEDI SU AMAZON

TURCHINA

di Elena Triolo

176 pagine – 17 x 23 cm colori, cartonato

€ 23,00

Lei è Giovanna Ragionieri, la figlia del giardiniere della tenuta estiva dei Lorenzini. Lui è Carlo Lorenzini, giovane scrittore con la testa tra le nuvole e prossimo a scrivere – con lo pseudonimo di Carlo Collodi – un romanzo d’appendice che diventerà un vero e proprio capolavoro: Pinocchio. Lei, che all’epoca ha solo sei anni, diventa grande amica dello scrittore al punto da ispirarlo nella creazione del personaggio della Fata Turchina. Ed è proprio attraverso la vita di Giovanna che conosciamo il processo creativo di Collodi per scrivere puntata dopo puntata la storia di un burattino in un’Italia a cavallo tra la Monarchia e la Repubblica, prossima al boom economico. Un graphic novel che attinge a fatti storici per raccontare, grazie allo straordinario talento di Elena Triolo, un’amicizia che va ben oltre personaggi di carta tra le pagine di un libro.

L’ATTESA

di Keum Suk Gendry-Kim

248 pagine – 17 x 23 cm colori, cartonato

€ 24,00

La Seconda guerra mondiale è finita da poco, gli alleati hanno vinto e l’assetto del mondo sta per cambiare per sempre: è il 1945 quando la Corea viene divisa in Corea del Nord e Corea del Sud, con conseguenze enormi per i loro abitanti. Attingendo dalla storia vera del- la madre e della zia dell’autrice, con lo stesso sguardo attento a raccontare le emozioni cui Keum Suk Gendry-Kim ci ha già abituati in Le Malerbe e Jun, il racconto di un’attesa durata trent’anni, quella che ha accompagnato le vite delle due donne prima del loro ricongiungimento. Un graphic novel intenso e doloroso, un racconto necessario per rimarcare quanto i grandi eventi della Storia portino a conseguenze a volte inimmaginabili per le storie di tutti noi.

DIEN BIEN PHU TRUE END 1

di Daisuke Nishijima

288 pagine – 13 x 18 cm B/N, brossurato

€ 8,90

La seconda fase della tragica guerra del Vietnam si è appena conclusa e Dien Bien Phu si appresta a raccontare una nuova pagina di uno dei capitoli più oscuri della Storia moderna. Con un cast variegato, simbolo degli orrori di quel periodo, e una narrazione moderna e incalzante, la guerra del Vietnam come non è mai stata raccontata prima d’ora. Il vero finale di Dien Bien Phu comincia ora, con il primo volume di tre dal titolo “True End”.

LA MIA VITA POSTUMA

di Hubert e Zanzim

112 pagine – 21 x 28 cm colori, cartonato

€ 23,00