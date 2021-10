Le uscite di Star Comics del 13 ottobre 2021

Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le novità Star Comics di Ottobre 2021. Da segnalare il debutto di DARLING IN THE FRAXX e il nuovo numero di Detective Conan.

Scopriamo insieme tutte le uscite!

Le novità di Star Comics del 13 ottobre 2021

DARLING IN THE FRAXX 1

di Kentaro Yabuki

12.8×18, b., col., € 5,90

In una terra ormai priva di vegetazione a seguito di catastrofi ambientali, il genere umano ha costruito le Plantation, gigantesche città-fortezza semoventi in cui è possibile godersi i benefici della civiltà. Misteriosi e colossali esseri chiamati stridiosauri, tuttavia, hanno iniziato ad attaccare le città una dopo l’altra. Per affrontarli, un gruppo di geniali scienziati ha quindi sviluppato delle armi robotiche umanoidi battezzate Franxx. Il compito di difendere l’umanità a bordo di questi robot è stato affidato ai Bambini. Hiro, uno dei giovani candidati a diventare pilota, non supera la prova di idoneità e precipita nello sconforto. Cosa succederà quando si troverà davanti un’affascinante fanciulla con le corna?! Ecco lo splendido adattamento manga di una serie-culto, firmato con generosità e un pizzico di sensualità del maestro Kentaro Yabuki, già illustratore del celeberrimo To Love-Ru!

DETECTIVE CONAN 99

di Gosho Aoyama

11,5×17,5, b., col., € 4,30

Cos’è successo sul ponte di Vauxhall, a Londra? In questo volume viene svelato il mistero che avvolge Masumi Sera e sua madre Mary, oltre al movente di un omicidio per avvelenamento avvenuto alla festa di una modella! Inoltre scoppia il caso del sequestro in una fattoria, dove Toru Amuro accorre da Kazami, che versa in una situazione critica, imbattendosi in Conan, nei Detective Boys e in Rumi Wakasa che li ha accompagnati fin lì…!

CODENAME SAILOR V ETERNAL EDITION 2

di Naoko Takeuchi

14,5×21, b., col., € 14,90

Minako ci ha preso gusto a vestire i panni di Sailor V e finalmente può godersi la tanto agognata celebrità, ma sa che la missione più importante deve ancora essere compiuta e che una sfida ben più grande la attende all’orizzonte… Non perdetevi l’ultimo, emozionante numero in compagnia dell’esuberante paladina della giustizia che ha ispirato una leggenda!

FAIRY TAIL NEW EDITION 54

di Hiro Mashima

11,5X17,5, b., col., € 4,30

Gli Spriggan 12, l’avanguardia di dodici individui designati da Zeref, attaccano Magnolia dai quattro punti cardinali alla guida di un’enorme armata! La prima ondata arriva da ovest: a venire all’assalto dal cielo con una megaflotta è Ajeel. Elsa contrattacca ma, di fronte agli enormi poteri di quello che chiamano “il Re del Deserto”, precipita in una disperazione senza luce. Nel frattempo, a terra, Brandish si presenta da sola a casa di Lucy… Di che natura sarà il rapporto che le unisce?! È un pericolo senza precedenti quello che incombe, ma di fronte a questa crisi inusitata i compagni, forti del loro legame, si sollevano compatti insieme a tutte le gilde magiche di Fiore!

NO GUNS LIFE 9

di Tasuko Karasuma

12.8×18, b., col., € 5,90

Juzo e Mary si sono introdotti nel Magazzino delle Armi, la prigione riservata agli extended. Nelle sue profondità si nascondono Twelve, un G.S.U. che tempo prima Juzo aveva eliminato, e Victor, il fratello di Mary, entrambi tenuti sotto sedazione. In quel buio stagnante, ciascuno sarà costretto ad affrontare i fantasmi del proprio passato…

BAKEMONOGATARI MONSTER TALE 10

di Nisioisin, Oh Great!

12.8×18, b., col., € 5,90

Per tornare umano, Araragi dovrà affrontare tre cacciatori di vampiri e recuperare i quattro arti di Kiss-Shot. Il suo primo avversario sarà Dramaturgy, un vampiro che, nonostante la sua natura, uccide i propri simili! Eppure quelle sue parole, rivolte a Koyomi: “Unisciti a me”…

ARIANDE IN THE BLUE SKY 9

di Norohiro Yagi

11,5X17,5, b., col., € 5,50

L’avventura di Lacyl e Leana li porta ad Alknemy, dove vivono i Viife, e lì i nostri vengono bloccati da un nemico inaspettato. A Nomad, invece, alcuni ragazzi che usano l’energia fotonica e si fanno chiamare “Lost Eleven” vengono presi di mira dalla Bosso Family, una banda che controlla la città, e dai Lion Heart, il corpo speciale che ha per obiettivo proprio lo sterminio dei Lost Eleven… Il conflitto che coinvolge Lacyl e i photon carrier si fa più intenso!

TALES OF WEDDING RINGS 10

di Maybe

12.8×18, b., col., € 5,90

Ingannata da un servitore dell’Abisso, Hime si è chiusa nella Guglia della Magia e ne ha trasformato l’interno nel mondo ideale che il suo cuore desidera. Qui Sato incontra diverse versioni della ragazza che gli pongono domande misteriose… Mentre a poco a poco diventa sempre più chiara l’identità del cuore oscuro che tiene prigioniera Hime, finalmente Sato prende una decisione cruciale!

MAO 7

di Rumiko Takahashi

11,5X17,5, b., col., € 4,50

Daigo era un allievo anziano del Clan Goko con cui Mao aveva condiviso un’infanzia difficile. Una volta divenuto un uomo, era stato lui a invitarlo a entrare nel clan donandogli così una vita dignitosa. Per questo motivo, Mao teneva molto a lui. Daigo, tuttavia, nascondeva un segreto…

MY SON IS PROBABLY GAY 3

di Okura

15X21, b., col., €6,90

Il signor Aoyama è tornato a casa e, parlando del più e del meno con i familiari, se ne esce con frasi “ingenuamente” poco delicate verso le persone omosessuali. Sua moglie cerca di mediare come può, aspettando pazientemente il momento in cui Hiroki e suo padre saranno pronti a confrontarsi apertamente sul tema…

Le novità di Star Lollipop del 13 ottobre 2021

Ernest & Rebecca 7

di Antonello Dalena, Guillaume Bianco

21×28 col., €12,90

Una nuova maestra dai metodi rigorosi ed estremamente autoritari è arrivata nella classe di Rebecca. La ferrea disciplina imposta dalla signorina Bello colpisce i bambini, abituati ai metodi “non convenzionali” del signor Rebaud. Metodi per cui l’amato maestro è stato licenziato. Ansiosi di ristabilire la giustizia, e contrari al clima di paura che ora regna in classe, Rebecca e i suoi amici (François, Nadine e ovviamente Ernest) uniranno le forze per salvare il signor Rebaud!

