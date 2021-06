Sono state diffuse, seppur in modo parziale, le uscite Disney+ e Star di luglio 2021 fra cui spiccano in Accesso VIP Jungle Cruise e il nuovo film dei Marvel Studios, Black Widow. Da segnalare anche Monsters & Co. La serie – Lavori in corso!.

Potete vedere tutti i contenuti Disney, Star, Marvel, Star Wars e National Geographic in esclusiva su Disney Plus. Per abbonarvi alla piattaforma potete cliccare qui.

Le uscite Disney+ e Star di luglio 2021

Le uscite Disney+ di luglio 2021

Monsters & Co. La serie – Lavori in corso! – dal 2 luglio

Lla serie seguirà le avventure di Tylor e Millie e sarà ambientata sei mesi dopo gli eventi che hanno mutato per sempre Mostropolis e il suo approvvigionamento energetico, non più basato sulle urla di terrore dei bambini, ma sulle loro risate. Potete vedere il trailer di Monsters & Co. La serie – Lavori in corso! nel nostro articolo dedicato.

Black Widow – dal 9 luglio con Accesso VIP

In Black Widow, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Trovate il trailer ufficiale del film nel nostro articolo dedicato. In attesa di Black Widow, recuperate il volume firmato da Mark Waid e Chris Samnee, Vedova Nera – Mai più Bugie su Amazon!

Turner e il casinaro – La serie – dal 16 luglio

Turner e il casinaro sarà un sequel della pellicola del 1989 citata in apertura. La serie TV sarà ambientata qualche anno dopo gli eventi del film e il protagonista sarà Josh Peck che interpreterà lo U.S. Marshall Scott Turner Jr., figlio di Scott Turner ovvero il personaggio interpretato da Tom Hanks, che alla morte del padre “eredita” il dogue de Bordeaux Hooch.

Spidey and his amazing friends – Corti – dal 16 luglio

I segreti delle attrazioni Disney – dal 16 luglio

Jungle Cruise – dal 20 luglio con Accesso VIP

Jungle Cruise è la divertente ed emozionante corsa lungo il Rio delle Amazzoni con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt rispettivamente nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e dell’intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton. Jungle Cruise è ispirato alla celebre omonima attrazione dei parchi Disneyland. Trovate il trailer di Jungle Cruise nel nostro articolo dedicato.

Cip e Ciop: al parco – dal 23 luglio

Studi Walt Disney Animation: corti sperimentali “Corto Circuito” Stagione 2 – dal 30 luglio

Marvel Studios Legends What If…? – dal 30 luglio

Turning the tables – dal 30 luglio

A Teacher – Una storia sbagliata – dal 30 luglio

Le uscite Star di luglio 2021

Breeders – Genitori al limite – dal 2 luglio

Son of Zorn Stagione 1 – dal 2 luglio

Chronicle – dal 2 luglio

Wilson – dal 2 luglio

La giustizia di un uomo – dal 2 luglio

Hip Hop uncovered – dal 9 luglio

Grey’s Anatomy Stagione 17 – dal 9 luglio

9-1-1 Stagione 3 & 4 – dal 9 luglio

Alita – Angelo della battaglia – dal 9 luglio

Speed – dal 9 luglio

Speed 2 – Senza limiti – dal 9 luglio

War of the Worlds Stagione – dal 16 luglio

Station 19 Stagione 3 & 4 – dal 16 luglio

Hot Shots! – dal 16 luglio

Hot Shots! 2 – dal 16 luglio

I love shopping – dal 16 luglio

The Chi Stagione 1, 2 & 3 – dal 23 luglio

Atto di fede – dal 23 luglio

Allarme Rosso – dal 23 luglio

Crazy Heart – dal 23 luglio

Sorveglianza… speciale – dal 23 luglio

Body of Proof Stagione 1, 2 & 3 – dal 30 luglio

L’uomo di casa Stagione 1/8 – dal 30 luglio

lo, me & Irene – dal 30 luglio

Il senso dell’amore- dal 30 luglio

Le uscite National Geographic di luglio 2021

Race to the Centre of the Earth – dal 9 luglio

L’amica degli squali – dal 23 luglio