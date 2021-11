Sono state diffuse pochi minuti fa le uscite Disney Plus di dicembre 2021 fra cui l’attesissima serie The Book of Boba Fett, ambientata nell’universo di Star Wars, Diario di una Schiappa e la terza stagione di Ducktales.

Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo!

Le uscite Disney Plus e Star di dicembre 2021

THE BOOK OF BOBA FETT – 29 dicembre

The Book of Boba Fett è un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars che vede il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo criminale della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine. Nel cast troviamo Temuera Morrison e Ming-Na Wen e gli executive producer della serie sono Jon Favreau, Dave Filoni e Robert Rodriguez. The Book of Boba Fett è ambientata nella linea temporale di The Mandalorian.

THE LAST DUEL – 1° dicembre

Jodie Comer regala una performance straordinaria in questo film drammatico firmato dal visionario regista Ridley Scott e ambientato nella brutale Francia del XIV secolo. Basata su eventi reali, la pellicola è incentrata sull’accusa di Marguerite de Carrouges (Comer) di essere stata brutalmente aggredita da Jacques Le Gris (Adam Driver), amico di suo marito, Jean de Carrouges (Matt Damon). Per proteggere il suo orgoglio e provare le affermazioni della moglie, de Carrouges chiede di sfidare Le Gris fino alla morte. Ora, tutte e tre le vite sono in bilico in una società che ritiene che il vincitore di questo macabro duello sarà determinato da Dio. Oltretutto, se de Carrouges dovesse morire in questo combattimento, Marguerite sarà messa a morte.

BENVENUTO SULLA TERRA – 8 dicembre

Potrebbe sembrare che gli esseri umani abbiano scoperto ogni centimetro della superficie del nostro pianeta, ma guardando più da vicino risulta evidente che c’è ancora molto da scoprire e che l’era dell’esplorazione è tutt’altro che finita. Benvenuto sulla Terra è una serie originale Disney+ di National Geographic che segue il due volte candidato all’Oscar Will Smith in una straordinaria e unica avventura intorno al mondo per esplorare le più grandi meraviglie della Terra e rivelare i suoi segreti più nascosti. Nel corso della serie composta da sei episodi e prodotta dal regista visionario nominato all’Academy Award, Darren Aronofsky (Il cigno nero, Requiem for a Dream), Protozoa Pictures, Nutopia di Jane Root e Westbrook Studios, Will è guidato da esploratori professionisti in un viaggio sorprendente che lo porterà a conoscere da vicino alcuni degli spettacoli più emozionanti del pianeta – dai vulcani che eruttano in silenzio ai deserti che vanno oltre la nostra immaginazione, fino a gruppi di animali caratterizzati dalla propria intelligenza.

DIARIO DI UNA SCHIAPPA – 3 dicembre

Greg Heffley è un ragazzino gracile e ambizioso, con una fervida immaginazione e grandi piani per diventare ricco e famoso, ma prima di tutto deve sopravvivere alle scuole medie. A peggiorare le cose, l’adorabile migliore amico di Greg, Rowley, sembra affrontare la vita e riuscire in tutto con estrema facilità! Mentre i dettagli dei suoi esilaranti – e spesso disastrosi – tentativi di sentirsi adeguato riempiono le pagine del suo diario, Greg impara ad apprezzare i veri amici e la soddisfazione che deriva dal lottare per ciò che è giusto.

THE RESCUE – IL SALVATAGGIO DEI RAGAZZI – 31 dicembre

Il film documentario The Rescue – Il salvataggio dei ragazzi racconta il salvataggio nel 2018 di 12 ragazzi thailandesi e del loro allenatore di calcio, intrappolati nelle profondità di una grotta allagata. I registi E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin raccontano il pericoloso mondo delle immersioni nelle grotte, il coraggio dei soccorritori e la dedizione di una comunità che ha fatto grandi sacrifici per salvare questi giovani ragazzi.

RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA – 15 dicembre

Ron – Un Amico Fuori Programma di 20th Century Studios e Locksmith Animation è la storia di Barney, un impacciato studente delle medie, e di Ron, il suo nuovo dispositivo tecnologico che cammina, parla, si connette e che dovrebbe essere il suo “migliore amico pronto all’uso”. Nell’era dei social media, gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano i due in un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia.

VIDA PERFECTA – 8 dicembre

Un viaggio nell’universo femminile: nelle gioie, nelle paure, nei bisogni, nelle difficoltà, nella leggerezza e nella sessualità di tre donne trentenni. Maria, Esther e Cristina sono molto diverse tra loro, ma profondamente unite: Maria ed Esther sono sorelle mentre Maria e Cristina sono amiche del cuore da sempre. Maria è una donna affermata, rigida e pignola che, nell’unico momento di leggerezza della sua vita, resta incinta di uno sconosciuto con una disabilità mentale. Esther è una pittrice omosessuale, esuberante e stravagante, perennemente in lotta con le sue insicurezze e la sua insoddisfazione, ma che porta brio nelle vite altrui. Cristina è un brillante avvocato, moglie e madre di due figlie, che si barcamena con determinazione nella sua impegnatissima vita e che non intende rinunciare ai suoi bisogni di donna e alla sua carriera.

THE BIG LEAP – UN’ALTRA OPPORTUNITÀ – 1° dicembre

Da 20th Television e Fox Entertainment arriva questo dramedy che segue un gruppo di personaggi diversi e con poca fortuna mentre tentano di cambiare le loro vite partecipando a un reality show sulla danza che potrebbe potenzialmente rovinare le loro vite.

THE WONDER YEARS – 22 dicembre

Una storia di formazione ambientata alla fine degli anni ‘60 che dà uno sguardo nostalgico a una famiglia della classe media di colore a Montgomery, Alabama, attraverso gli occhi del dodicenne e fantasioso Dean.

FOODTASTIC – 15 dicembre

Condotto dalla poliedrica Keke Palmer, vincitrice di un Emmy®, Foodtastic è una competizione globale in cui abili artisti creano delle scene stravaganti e sculture fuori dall’ordinario tutto fatto interamente con il cibo. Dalla verdura al burro, dalla frutta al formaggio, questi oggetti quotidiani si trasformano in opere d’arte. Ogni episodio è legato a un’iconica produzione Disney e le opere create con il cibo sono un’estensione di quel mondo. La fondatrice del FLOUR SHOP Amirah Kassem e Benny Rivera, il fondatore di NYC’s City Cake, saranno gli esperti di food art all’interno della serie. Foodtastic è prodotto da Endemol Shine North America. Oltre a Keke Palmer, Josh Silberman, Sarah Happel Jackson e Sharon Levy di Endemol Shine North America, Dj Nurre e Michael Heyerman sono gli executive producer.

I FILM DI NATALE

MAMMA HO PERSO L’AEREO

MAMMA HO RIPERSO L’AEREO: MI SONO SMARRITO A NEW YORK

NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

A CHRISTMAS CAROL

FROZEN – IL REGNO DI GHIACCIO

FROZEN 2 – IL SEGRETO DI ARENDELLE

TOPOLINO E LA MAGIA DEL NATALE

LE AVVENTURE DI OLAF

E PER UN PUBBLICO PIÙ GIOVANE

NATALE… DI NUOVO?! – 24 dicembre

Rowena “Ro” è una dodicenne molto vivace che sta però passando un Natale senza emozioni. Ro non sta vivendo bene il divorzio dei suoi genitori. Rivuole indietro la sua vecchia vita: i suoi genitori che tornano insieme, la nuova fidanzata di suo padre e il figlio fuori dalla scena e che le loro tradizioni di famiglia rimangano le stesse. Dopo alcuni festeggiamenti deludenti con la sua famiglia, tra cui sua sorella Gabriela “Gabby”, Abuela Sofia e Abuelo Hector, Ro esprime un desiderio a un Babbo Natale del quartiere a cui chiede di poter ricominciare da capo la giornata e inaspettatamente si trova a rivivere il giorno di Natale ancora una volta, ancora… e ancora. Ora, per riuscire a rompere questo strano ciclo magico, Ro deve imparare ad apprezzare la sua amorevole famiglia così com’è e anche il vero significato del Natale.

TOPOLINO E MINNI – IL DESIDERIO DI NATALE – 24 dicembre

Ogni Natale, Topolino, Minni e tutti i loro amici si ritrovano per festeggiare e condividere le tradizioni che amano. Ma quest’anno, tutti vengono separati l’uno dall’altro in vari luoghi in giro per il mondo ed è una corsa folle per tornare a casa a Hot Dog Hills la Vigilia di Natale. Nonostante tutti gli ostacoli che incontreranno lungo la strada, Topolino esprime un desiderio alla Stella dei desideri di Natale chiedendo che quest’anno siano tutti insieme. Con un aiuto speciale da parte di Babbo Natale, il loro desiderio diventerà realtà.

CANTO DI NATALE DI TOPOLINO – 3 dicembre

UN NATALE PER PAPERINO – 10 dicembre

MIRACULOUS: LE STORIE DI LADYBUG E CHAT NOIR STAGIONE 4 – 1° dicembre

ELENA DI AVALOR STAGIONE 3 – 22 dicembre

SYDNEY TO THE MAX STAGIONE 2 – 22 dicembre

DUCKTALES TERZA STAGIONE – 8 dicembre

FILM E SERIE TV INVERNALI

L’UOMO DI CASA STAGIONI 1/9 – 1° dicembre

THE GLADES STAGIONI 1/4 – 1° dicembre

HARROW STAGIONI 1/3 – 8 dicembre

DOWNHILL – 10 dicembre

EVITA – 17 dicembre

ESPN

NO CROSSOVER: ALLEN IVERSON – 31 dicembre

SMALL POTATOES: WHO KILLED THE USFL? – 24 dicembre

SILLY LITTLE GAME – 31 dicembre

IN ARRIVO PROSSIMAMENTE

PISTOL

QUEENS

PAM & TOMMY

