Come consuetudine ad inizio mese, attraverso la pagina facebook ufficiale, sono state diffuse le uscite Editoriale Cosmo e Nona Arte di giugno 2021. In questo sesto mese dell’anno da segnalarsi l’esordio del fantasy Elfi e il nono volume della nuova serie di Michelle Vaillant.

Le uscite Editoriale Cosmo di giugno 2021

ORCHI E GOBLIN 4 – BRAAGAM/SNIFFO

Autore: Stéphane Créty, Nicolas Jarry, Élodie Jacquemoire,

Olivier Peru e Giovanni Lorusso Collana: Cosmo Album 9

Pagine: 128pp. colore Formato: 18,6×25,8 cmcm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 16,90€

Braagam ha servito nella compagnia della Zanna di Ferro per anni. Sui campi di battaglia si faceva chiamare «Boia» e la sua lama era temuta su tutte le Terre di Arran. Oggi è un vecchio orco amareggiato che aspetta la morte mentre beve con i suoi vecchi compagni d’arme. Il piccolo Sniffo avrebbe dovuto essere uno di quei goblin senza storia, senza destino. Un parassita la cui vita non ha valore per nessuno. Tuttavia, dopo il massacro della sua famiglia, è raccolto dal figlio di un signore che vuole farne il proprio segugio. Due nuovi episodi della brutale saga fantasy!

ELFI 1 – IL CRISTALLO DEGLI ELFI BLU

Autore: Jean-Luc Istin, Kyko Duarte, Nicolas Jarry e Gianluca Maconi

Collana: Cosmo Album 10 Pagine: 128pp. colore Formato: 18,6x26cm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 16,90€

Un esercito di orchi sta assediando la città di Eysine, e la figlia del re fugge in cerca di aiuto nel profondo della foresta: qui incappa in un antico santuario degli elfi silvani, e fa un’incredibile scoperta sulla sua discendenza… che si rivelerà la peggiore delle condanne!

SU UN’ISOLA REMOTA, UN GIOVANE ELFO BLU DIVIENE IL CENTRO DI UNA PROFEZIA CHE LO VEDREBBE COME IL MESSIA VENUTO A LIBERARE LA SUA GENTE DALL’OPPRESSIONE

DOCTOR WHO 8: TREDICESIMO DOTTORE LA STORIA DEI DUE SIGNORI DEL TEMPO

Autore: Jody Houser, Roberta Ingranata e Enrica Eren Angiolini

Collana: Doctor Who 8 Pagine: 112pp. colore Formato: 17x26cm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 13,90€

Il Tredicesimo Dottore e i suoi alleati si ritrovano a fronteggiare la terribile minaccia degli Angeli Piangenti – e chi meglio della sua decima rigenerazione può aiutarla in questo scontro?

DALLA SCENEGGIATRICE CANDIDATA AL PREMIO EISNER JODY HOUSER E DALLA MATITA DI ROBERTA INGRANATA, L’INCONTRO FRA IL TREDICESIMO E IL DECIMO DOTTORE!

STRAY BULLETS PRESENTA: AMY RACECAR

Autore: David Lapham Collana: Cosmo Comics 120

Pagine: 224pp. colore Formato: 17x26cm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 24,90€

Con il tratto distintivo di Lapham, questo volume eleva all’ennesima potenza l’ironia e la satira che già hanno contraddistinto la serie principale, risultando in un contrasto netto al realismo di Stray Bullets. Un viaggio all’interno di un mondo fantasy di azione, drammaticità da soap opera, mistero, fantascienza, umorismo da sitcom, blasfemia, e, naturalmente, sangue a ettolitri.

CUPHEAD VOLUME 2

72 pp., col., € 12,90

RED SONJA 10 – SCACCO ALLA REGINA

Autore: Mark Russell e Bob Q Collana: Cosmo Fantasy 63

Pagine: 176pp. colore Formato: 17x26cm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 19,90€

Hyrkania brucia, dalle fiamme alimentate dal suo sovrano, la stessa Sonja. L’invasione ha reclamato il suo tributo… I re prigionieri pianificano una rivolta… E la Diavolessa con la spada si dovrà avventurare in terre ostili per cercare nuovi alleati!

DREADSTAR 4 – BAD DREAMS

Autore: Jim Starlin Collana: Cosmo Golden Age 27

Pagine: 224pp. colore Formato: 17x26cm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 29,90€

Direttamente dalle pagine della mitica collana edita dalla Marvel/Epic Comics! L’eroe spaziale Vanth Dreadstar, l’uccisore di Stelle e la sua ciurma di ribelli, tornano in un nuovo e rinnovato ciclo di storie che li porrà ad affrontare le conseguenze della guerra fra Monarchia e Strumentazione! CONTIENE DREADSTAR 13-22 L’ACCLAMATO RITORNO IN FUMETTERIA DELLE AVVENTURE INEDITE DEL DREADSTAR DI JIM STARLIN

SAVAGE DRAGON 41 – CITTÀ SOTTO ASSEDIO

Autore: Erik Larsen Collana: Savage Dragon 41 Pagine: 144pp. colore

Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 16,90€

I letali demonoidi ricompaiono a Toronto, e Malcolm Dragon deve fare squadra con Freak Force, Dynamic Daredevil e Battle Girl per fare fronte alle loro malevole orde! Mighty Man! SuperPatriot! Dart! Barbaric! Lightning Girl! E più demoni di quanti ne potreste immaginare! CONTIENE SAVAGE DRAGON 235-240 CON L’INTRODUZIONE DI BUFFALO STU, L’INTRODUZIONE DEL FLAGELLO E LA PRIMISSIMA BATTAGLIA DEI PICCOLI DRAGON!

CENTAURUS 1

Autori: Leo, Rodolphe e Janjetov

Pagine: 96 pagine, 16 x 21 cm, colore, brossurato, 5,90 €

Una gigantesca stronave ha lasciato la Terra in agonia. Venti generazioni si sono susseguite dalla sua partenza. Il suo scopo: trovare un pianeta capace di accogliere i nostri discendenti. Vera, satellite della stella Proxima Centaurus, potrebbe essere adatto allo scopo. Inviato in ricognizione, un equipaggio perderà la connessione con la nave e scoprirà un mondo che assomiglia a quello del Giurassico…

Le uscite Nona Arte e Alessandro Distribuzione di giugno 2021

BOB JASON L’INTEGRALE

112 pp., bn, cart., € 29,90

MICHEL VAILLANT NUOVA SERIE 9 – DUELLI

Autore: Benjamin Benéteau, Vincent Dutreuil, Philippe Graton e

Denis Lapière Pagine: 56pp. colore Formato: 21x30cm

Rilegatura: cartonato Prezzo: 16,90€

Daniel Farid, un giovane prodigio dell’automobilismo francese, viene assunto insieme a Michel Vaillant per guidare la seconda Vaillant e Cervin al WCR, il campionato del mondo di rally. Per tutta la stagione, entrambi combatteranno contro Neuville, Ogier e Tanak… Ma Michel si renderà presto conto che il suo principale avversario altri non è che il suo compagno di squadra. Riuscirà Michel a contenere l’ambizione del suo giovane sfidante?

IL MAESTRO DEL CIOCCOLATO 1 – LA BOUTIQUE

Autore: Eric Corbeyran, Gourdon Bénédicte e Chetville

Pagine: 72pp. colore Formato: 22x30cm

Rilegatura: cartonato Prezzo: 19,90€

Alexis Carret lavora per un grande cioccolataio della tradizione belga. La sua maestria tecnica e il suo palato delicato lo rendono una risorsa per il suo datore di lavoro. Tuttavia il ragazzo, riservato e discreto, sogna qualcos’altro senza osare prendere l’iniziativa. Il destino di Alexis cambierà durante una serata organizzata dall’amica Clémence, dove incontra Benjamin Crespin, un self-made man. Benjamin si offre di mollare tutto e diventare il capo di se stesso. I due uomini uniscono le forze e creano la loro pasticceria. Il successo finalmente arriverà…

I PROTAGONISTI DEL FUMETTO 8 – BRACCIO DI FERRO

Autori: AA.VV.

Pagine: 160 pagine, 16 x 21 cm, b/n, brossurato, 6,90 €

Prosegue la riproposta del forzuto marinaio guercio creato da Segar, con il solito menù a base di storie italiane alternate ad altre di origini americana. A cucinare il tutto l’immancabile Luca Boschi e un’autentica messe di redazionali per una collana unica al mondo.

I GRANDI MAESTRI 60: CLAUDIO NIZZI, GIANCARLO ALESSANDRINI

ROSCO E SONNY 1

Autori: Claudio Nizzi e Giancarlo Alessandrini

Pagine: 96 pagine, 16 x 21 cm, colore, brossurato, 5,90 €

Creati nel 1981 dallo sceneggiatore Claudio Nizzi, per i disegni dapprima di Giancarlo Alessandrini e in seguito di Rodolfo Torti, Rosco e Sonny sono due simpatici poliziotti ispirati agli Starsky e Hutch della celebre serie televisiva e fra i personaggi più amati de Il Giornalino negli anni 80. In questo albo le prime avventure in ordine cronologico della coppia, firmate da due veri maestri della Nona Arte.

I CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO 9: BIANCANEVE 1

Autore: Leone Frollo

Pagine: 240 pagine, 16 x 21 cm, b/n, brossurato, 7,90 €

Nuovo numero della collana dedicata al meglio del fumetto erotico italiano e primo appuntamento con la particolarissima Biancaneve disegnata dal grandissimo Leone Frollo. Molto liberamente ispirata ai Fratelli Grimm, ecco i primi episodi di una delle principali serie del fumetto erotico italiano.

I cofanetti

Elric 1-5 (€ 88,50); Corum 1-4 (€ 51,60); I Classici dell’Erotismo 1 (€ 31,60); Weird Tales a Colori (€ 29,50).