Come consuetudine ad inizio mese, attraverso la pagina facebook ufficiale, sono state diffuse le uscite Editoriale Cosmo e Nona Arte di maggio 2021. In questo quinto mese dell’anno da segnalarsi l’artbook dedicato a Mass Effect, l’esordio di Resident Alien e ben due cofanetti completi dedicati a Tarzan e Army of Darkness.

Le uscite Editoriale Cosmo e Nona Arte di maggio 2021

Eccovi le uscite:

A seguire dettagli e sinossi, e link d’acquisto, ove disponibili.

L’ARTE DELLA TRILOGIA DI MASS EFFECT

Autore: AA.VV.

272 pp., col., 34,90 €

L’epica trilogia spaziale di Mass Effect si mostra al suo top in questo imperdibile artbook nella sua edizione più completa. Realizzato con il contributo degli stessi sviluppatori di Bioware, questa raccolta vi condurrà in un viaggio dai primissimi concept al cuore dei mondi alieni che definiscono questo iconico universo fantascientifico, il quale ha conquistato il proprio posto nel pantheon dei migliori videogiochi di sempre, passando per tre generazioni di consolle!

NANI 3: LEGAMI DI SANGUE

Autore: Nicolas Jarry e Nicolas Demare

Pagine: 128pp. colore Formato: 18,6x26cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970816 Prezzo: 16,90€

Oltre alla collana di Orchi e Goblin e le avventure di Elfi, arriva anche Nani (dal volume 5 originale in avanti) partendo esattamente da dove si era interrotto l’editore precedente! Ogni mese potrete quindi leggere un nuovo albo contenente una doppia avventura ambientata in questo incredibile universo fantasy.

SAVAGE DRAGON 16: GIOCO AL MASSACRO

Autore: Erik Larsen Collana: Savage Dragon 16

Pagine: 160pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 18,90€

Un’Australia ripiombata nell’età della pietra è l’ultimo baluardo dove il megalomane Sebastian Khan non ha ancora esteso il suo dominio. Sotto l’egemonia di un folle criminale nazista, l’isola-continente è teatro di sanguinosi giochi al massacro ai quali Dragon dovrà sopravvivere, per trovare il modo di tornare negli Stati Uniti e arruolare qualche eroe per sovvertire il regime del dispotico tiranno!

RESIDENT ALIEN 1: BENVENUTO SULLA TERRA

Autore: Peter Hogan e Steve Parkhouse

Pagine: 192pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 22,90€

Un naufrago alieno cerca rifugio nella piccola città di Patience, USA, dove si nasconde sotto copertura come medico in pensione. Tutto ciò che l’alieno vuole è essere lasciato in pace in attesa dei soccorsi. Tuttavia, quando il vero dottore della città muore, “Dr. Harry” viene portato in servizio medico e si ritrova nel bel mezzo di un omicidio! Questo libro raccoglie i primi due volume della serie Dark Horse!

FATHOM 7: RISVEGLI

Autore: David Wohl, Alex Konat, Mark Roslan e John Starr

Pagine: 176pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 19,90€

Aspen Matthews, la figlia di due mondi, è libera dal peso dei ricordi della sua vecchia vita. Intenta a costruirsene una nuova a San Diego, si renderà presto conto che conciliare il vivere sia sopra che sotto il mare non è un’impresa da poco.

FASTER THAN LIGHT COMPLETE EDITION

Autore: Brian Haberlin

Pagine: 304pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 29,90€

In un futuro lontano, l’umanità scopre il modo di viaggiare oltre la velocità della luce, cambiando ogni cosa! Il capitano William Forest e I suoi sottoposti devono lottare contro il tempo per sopravvivere al primo, letale contatto con una forma di vita divoratrice di pianeti nella loro missione per salvare la Terra!

LADY MECHANIKA 6 LA BELLA DAMA SENZA PIETÀ

Autore: Joe Benitez, M.M. Chen, Martin Montiel e Beth Sotelo

Pagine: 112pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 12,90€

Le indagini di Lady Mechanika sul suo oscuro passato vengono messe in secondo piano dalla preoccupazione per il suo socio, Mr. Lewis. Quest’ultimo cade preda di un amore travolgente di una bella ed enigmatica giovane vedova, i cui trascorsi paiono disseminati di legami con le premature scomparse di una serie di geni creativi. Che Lewis sia il prossimo sulla lista?

GEARS OF WAR 6: PICCOLI, SPORCHI SEGRETI

Autore: Karen Traviss, Pop Mhan e Wes Hartman

Pagine: 144pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 16,90€

In seguito allo sprofondamento di Jacinto, i Gears si ritirano sull’isola di Vectes dove trovano pane per i loro denti nel difendere a tutti I costi gli ultimi sopravvissuti dell’umanità dal gruppo ribelle degli Arenati e una nuova minaccia, i Lambent – dei letali mutaforma!

MARC JAGUAR INTEGRALE

Autore: Maurice Tillieux e AA.VV Pagine: 144pp. colore

Formato: 22x30cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 29,90€

A 60 anni dalla sua pubblicazione, questo capolavoro dimenticato di uno dei grandi maestri del thriller a fumetti viene finalmente pubblicato anche in Italia in un’edizione a tiratura limitatissima e che include anche il finale della storia mai terminata dal suo autore, a causa

della sua scomparsa.

BUCK DANNY L’INTEGRALE 14

288 pp., col., cart., 34,90 €

IL MERCENARIO 12: IL SALVATAGGIO

Autore: Vicente Segrelles Pagine: 64pp. colore Formato: 24x32cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€

I giovani membri dell’equipaggio del pallone aerostatico che abbiamo incontrato nella Città del Fuoco Sacro sono stati arrestati e condannati a morte. Nan-Tay e il Mercenario andranno nelle terre del sultano e si uniranno ai suoi sudditi per escogitare un piano e cercare di salvare i loro amici. Nella loro complicata missione saranno aiutati da un piccolo essere molto strano che scoprirà un mondo sotterraneo insospettato, in cui i suoi abitanti saranno tutt’altro che normali.

I CLASSICI DELL’EROTISMO – SUKIA VOL. 2

244 pp., b/n, 7,90 €

WEIRD TALES 43: MR. HYDE CONTRO FRANKENSTEIN 1

Autore: Dobbs e Antonio Marinetti Collana: Cosmo Serie Blu 104

Pagine: 96pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 5,90€

Cosa sarebbe successo se il Dottor Jekyll fosse entrato in possesso delle ultime ricerche di Frankenstein? E se il mostro di Frankenstein non fosse effettivamente svanito nel ghiaccio al Polo Nord?

I PROTAGONISTI DEL FUMETTO 7: BRACCIO DI FERRO

Autore: AA.VV.

Pagine: 144pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 5,90€

Il solito menù a base di storie italiane alternate ad altre di origini americana. A cucinare il tutto l’immancabile Luca Boschi e un’autentica messe di redazionali per una collana unica al mondo.

I GRANDI MAESTRI 59: HÉCTOR OESTERHELD, FRANCISCO SOLANO LÓPEZ 4 – BLACK POPPY

Autore: Hector German Oesterheld e Francisco Solano Lopez

Pagine: 160pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 6,90€

Questa volta siamo nel fumetto di guerra realistico e il racconto delle trentacinque missioni dell’equipaggio dell’aereo bombardiere USAF B17, meglio conosciuto con il nome di Black Poppy. Un prezioso volume unico per una storia che ha un finale… per niente scontato.

SHATTUCK

Autore: Wally Wood

Pagine: 72pp. colore Formato: 28×21 Rilegatura: cartonato

Prezzo: 24,90€

Pieno di femmes fatale armate, uomini di legge che sparano velocemente e fuorilegge cattivissimi, dopo l’edizione di Cannon, questo volume prosegue il progetto di dare la giusta visibilità a uno dei più grandi fumettisti di tutti i tempi. NEL 1972 WALLACE WOOD CREÒ SHATTUCK, UN FUMETTO WESTERN COME SE NE SONO VISTI POCHI, ASSISTITO DAI FUTURI GRANDI AUTORI DAVE COCKRUM E HOWARD CHAYKIN.

STEVE CANYON VOL. 5

344 pp., col., cart., 45,00 €

TARZAN (COFANETTO)

165,90 €

ARMY OF DARKNESS (COFANETTO)

99,90 €