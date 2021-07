Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 07 luglio 2021. Da segnalare il secondo cofanetto della Lady Oscar Collection – Le Rose di Versailles ENCORE e gli esordi di Metamorfosi e Death Stranding. Per Edizioni BD invece c’è l’irriverente volume Ramon hai sgarrato di Alessandro Ripane.

Leggete anche il nostro articolo con le novità Edizioni BD e J-POP di agosto 2021.

Le uscite Edizioni BD e J-Pop Manga del 14 luglio

Le uscite J-Pop Manga del 14 luglio

Lady Oscar Collection – Le Rose di Versailles box Vol. 6-8

di Riyoko Ikeda

42,00 €

Dopo aver concluso nel 1973 la saga portante, dal 1984 al 2018 la Ikeda è tornata in più occasioni a narrare nuove storie delle “Rose di Versailles”, in una lunga serie di racconti che approfondiscono e proseguono le vicende della serie originale: La Duchessa in nero, Le Storie Gotiche e gli Episodes. Anche per questa splendida antologia arriva finalmente l’edizione definitiva, con pagine a colori e capitoli inediti in Italia!

Acquista Lady Oscar Collection – Le Rose di Versailles box Vol. 6-8 su Amazon.

Tokyo Revengers 5

di Ken Wakui

6,50 €

Impedendo la morte di Draken, Takemichi è riuscito a cambiare il passato. Tornato nel presente, con l’aiuto di Naoto incontra Hinata. Il ragazzo è finalmente felice ma, a causa di un evento drammatico e inaspettato, è costretto a separarsi nuovamente da lei. Takemichi decide allora di viaggiare di nuovo indietro nel tempo per salvare la donna che ama!

Acquista Tokyo Revengers 5 su Amazon.

Hell’s Paradise – Jigokuraku 11

di Yuji Kaku

5,90 €

Gli Yamada Asaemon capitanati da Shugen e gli shinobi di Iwagakure guidati da Shija raggiungono i membri della prima spedizione per eliminarli. Nel frattempo Zhu Jin si fonde con Pangu, dando origine a un mostro gigante. Gabimaru si muove insieme ai propri compagni per attaccarlo, ma apre che per lui sia arrivata l’ora della resa dei conti con Iwagakure…

Acquista Hell’s Paradise – Jigokuraku 11 su Amazon.

Kingdom 47

di Yasuhisa Hara

6,90 €

L’armata di Qin procede verso la capitale di Zhao, stupendo i rivali. Per poter proseguire, devono però conquistare la citta di Liewei… Nel frattempo, la sfida fra Li Mu e Wang Jian per la presa di Ye, un obiettivo cruciale per le sorti della guerra, prende una piega inimmaginabile…

Acquista Kingdom 47 su Amazon.

La finestra di Orfeo 3

di Riyoko Ikeda

12,00 €

Le attività segrete spingono Klaus verso il rientro in madrepatria, costringendolo a separarsi da Julius. Nel frattempo, Isaak è alle prese con la malattia della sorella, ma rimane vicino alla giovane erede degli Ahrensmeyer, per la quale inizia a nutrire un sentimento d’amore. Sarà ancora una volta la finestra di Orfeo a scegliere il destino di questi ragazzi?

Acquista La finestra di Orfeo 3 su Amazon.

So I’m a spider, so what? 7

di Okina Baba e Asahiro Kakashi

6,50 €

Per prepararmi a sfidare il drago terreno Araba, mi sono allontanata dalla mia casetta. Dopo aver finito le mie faccende, però, sono tornato a ci ho scoperto una truppa di umani! E qualcuno di loro aveva anche dato fuoco al mio rifugio! E non finisce qui, perché hanno anche minacciato di attaccarmi, considerandomi un nemico!

Acquista So I’m a spider, so what? 7 su Amazon.

Black Jack 2 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

12,00 €

Sempre pronto a girare il mondo per portare a termine operazioni impossibili, Black Jack è un individuo misterioso e carismatico, tanto geniale quanto ribelle. Sebbene sia un medico qualificato, rifiuta di accettare una licenza medica a causa del suo odio e della sfiducia nei confronti dell’ipocrisia e della corruzione della comunità medica. Tra colpi di stato e rare malattie, però, anche il suo cuore di ghiaccio inizia a mostrare delle crepe… Soprattutto quando a finire sotto i ferri è Pinoko, la sua “assistente” che gli deve la vita.

Acquista Black Jack 2 – Osamushi Collection su Amazon.

Randagi – Vol. 3

di Keigo Shinzo

7,50 €

La vita dell’ispettore Hajime Yamada, specializzato in crimini sui minori, non ha più senso dopo la morte precoce della figlia. Una luce si riaccende nella sua oscura esistenza però quando si imbatte in una giovane ragazza scappata di casa, che si prostituisce per sopravvivere e che… somiglia spaventosamente alla sua figlia scomparsa. Un racconto duro, profondo e sincero, sull’incontro fra un uomo che ha perso la speranza e una donna che non l’ha mai conosciuta.

Acquista Randagi – Vol. 3 su Amazon.

Metamorfosi 1 (di 5)

Di Kaori Tsurutani

9,90 €

L’amicizia tra due persone, anche se molto diverse tra loro, può sbocciare per le ragioni più impensabili. In un torrido giorno d’estate, una donna settantacinquenne scopre in libreria un genere di fumetti che non aveva mai sentito nominare prima, il Boy’s Love, e ne è subito rapita. Un interesse che imparerà a navigare con l’aiuto della commessa adolescente, in quella che diventerà una passione da condividere, motore di una dolce e imprevedibile sorellanza.

Acquista Metamorfosi 1 (di 5) su Amazon.

Le uscite Edizioni BD del 14 luglio

Death Stranding Vol. 1 – Romanzo

Di Hideo Kojima e Hitori Nojima

12,50 €

Il videogame di culto realizzato dal geniale Hideo Kojima è trasportato su carta in un appassionante romanzo in due volumi da Hitori Nojima, già autore degli adattamenti in prosa di Metal Gear Solid. Una serie di fenomeni soprannaturali noti come Death Stranding hanno scosso il pianeta. I sopravvissuti vivono dispersi in micro comunità e toccherà a Sam Porter Bridges, il leggendario corriere con il potere di tornare dal mondo dei morti, rimetterle in contatto tra loro, viaggiando attraverso un mondo devastato e infestato di minacce ultraterrene!

Acquista Death Stranding Vol. 1 – Romanzo su Amazon.

Ramon hai sgarrato

di Alessandro Ripane

15,00 €

Ramon ha sgarrato e ha fatto qualcosa che proprio non va giù alla sua folle banda di comprimari, attori di un fumetto frenetico costantemente intenti a rompere la quarta parete in una rocambolesca corsa tra le pagine. Alessandro Ripane, illustratore e graphic designer con le radici ben piantate nella scena underground più innovativa, costruisce una storia divertente, pazza e giocosa, che piega i confini del medium fumetto.

Acquista Ramon hai sgarrato su Amazon.

Le ristampe J-Pop Manga del 14 luglio

Tornano disponibili: Zombie 100 1, 2; Danmachi 4, 7, 8; LOVE STAGE!! 3; Mosnter Musume 2; World’s End Harem 9; Devilman OMNIBUS.