Attraverso il proprio sito web ufficiale, sono state diffuse le uscite J-Pop Manga del 25 Agosto 2021.Da segnalare, per la Osamushi Collection, Osaka, 1945, volume inedito del maestro Osamu Tezuka: un toccante e spiritoso racconto corale sul Giappone del secondo dopoguerra. In arrivo anche l’atteso ultimo episodio dell’oscura favola di Nagabe, Girl from the Other Side. Per Edizioni BD sarà in libreria il terzo volume della terrificante saga horror-biblica di Cullen Bunn e Juan Doe, Dark Ark 3.

Le uscite Edizioni BD e J-Pop Manga del 25 agosto 2021

Le uscite J-Pop Manga del 25 agosto 2021

Girl from the other side 11

di Nagabe

€ 6.50

Tutto si è ridotto in cenere, anche la casa di pietra in cui il maestro e Shiva hanno vissuto insieme. Persino il pavimento cigolante e il camino di nera fuliggine ora sono solo un ricordo nostalgico. Il tempo scorre inesorabile per tutti e non si può fermare. Solo il mondo continuerà per tutti e non si può fermare. Solo il mondo continuerà ad andare avanti, senza mai cambiare… Ma, mentre cala l’oblio, c’è qualcosa che ci viene lasciato nel momento della nostra morte…

I diari della Speziale 2

Di Natsu Hyuuga, Nekokurage e Itsuki Nanao

€ 6.50

Quando l’eunuco Renshi scopre il passato da speziale di Maomao, la giovane si ritrova al servizio della consorte Yuye in qualità di ancella di corte. Mentre il giorno del ricevimento nei giardini imperiali, a cui la giovane parteciperà per la prima volta come ancella, si avvicina, l’imperatore in persona le assegna un nuovo compito… Quale sarà la richiesta di sua Altezza? Con la sua curiosità e la sua sete di conoscenza, la ragazza sta uscendo gradualmente dall’ombra…

Inheritance of aroma 2

Di Asumiko Nakamura

€ 6.90

Nel pieno dell’estate, Takezo si sta godendo una vacanza insieme alla famiglia del fratello maggiore, Shinobu. La cognata, completamente ignara della torbida relazione tra i fratelli adottivi, decide di presentargli una ragazza perché finalmente si sistemi anche lui. Takezo, però, tratta la donna con freddezza, finché poi… Gli eventi di quella notte cambieranno per sempre il destino di tutti i personaggi di questa vicenda.

Komi can’t communicate 9

Di Tomohito Oda

€ 5.90

Si avvicina San Valentino e Onemine invita Komi a casa sua a preparare il cioccolato da regalare: tutto “cioccolato dell’amicizia” per compagni e compagne di classe, naturalmente… no? Il giorno fatidico, Tadano è sulle spine fin dal mattino. Finalmente, in una giornata in cui si rincorrono i pensieri più disparati, Komi fa appello a tutto il suo coraggio e… scappa via. L’ansia e il cioccolato sono gli ingredienti di questo volume delle avventure della nostra dolce e impacciata eroina!

La via del grembiule – Lo Yakuza Casalingo 7

Di Kousuke Oono

€ 5.90

Tatsu l’immortale, un tempo temibile membro della yakuza, ora trascorre intense giornate da casalingo, tra faccende di casa e regole di buon vicinato. Il comitato di quartiere lo incarica di raccogliere le quote d’iscrizione, ma le sue visite a domicilio provocano mille fraintendimenti! E poi la signora Torii, Torajiro, il Boss, il suocero… Un grande raduno di personalità esplosive!

Osaka, 1945 – Osamushi Collection

Di Osamu Tezuka

€ 15.00

È l’estate del 1945: la guerra, per il Giappone, si sta avviando verso una tragica conclusione che getterà una nazione intera nel caos e nella miseria. Nell’affollata città di Osaka si incrociano i destini di profughi, orfani di guerra e disperati pronti a tutto per fare fortuna: tutti personaggi che Tezuka stesso, in gioventù, conobbe bene e che racconta senza ipocrisia ma con affetto, dipingendo un ritratto vivido degli anni più tumultuosi del Giappone moderno.

Queen Emeraldas – Vol. 2

di Leiji Matsumoto

15,00 €

Hiroshi, un orfano in viaggio nello spazio in cerca della libertà, vede il vascello sul quale è imbarcato subire un attacco: la situazione sembra volgere al peggio, quando ecco comparire in soccorso una misteriosa nave, che annienta la flotta nemica. È l’astronave pirata della misteriosa Queen Emeraldas, corsaro stellare dall’enorme fama. Al suo fianco, Hiroshi inizierà un’incredibile avventura, solcando le galassie a caccia di bottino! Un classico del manga di fantascienza del geniale Leiji Matsumoto, finalmente nella sua edizione definitiva.

The rising of the Shield Hero 18

di Aiya Kyu

5,90 €

Naofumi, otaku svogliato e dalla vita banale, è stato misteriosamente evocato in una dimensione parallela… per assumere il ruolo di eroe di quel mondo! Per assolvere il difficile compito, il ragazzo viene equipaggiato con un magico scudo: basterà a fare di lui un coraggioso paladino?

Tokyo Revengers 6

di Ken Wakui

6,50 €

Takemichi sa cosa fare per salvare una volta per tutte la vita di Hinata: diventare il numero uno della Toman. Ma prima dovrà riportare indietro Baji e mettere fuori gioco Kisaki, l’origine di tutti i problemi… Il nostro eroe si prepara ad affrontare la missione più difficile!

Violence Action 2

di Shin Sawada e Renji Asai

6,50 €

Kei è la miglior killer dell’agenzia Pururun. Il suo prossimo lavoro consiste nel coprire le spalle di un cecchino, Dahlia. Il bersaglio è un uomo di nome Fuka, il responsabile della morte dei genitori di Dahlia e delle violenze quotidiane che quest’ultima ha dovuto subire. Dahlia ha giurato vendetta contro il suo aguzzino ma, nonostante la sua forte determinazione, la situazione subirà un improvviso capovolgimento.

I giorni della sposa 13

Di Kaoru Mori

6,00 €

Fine Ottocento: lungo la Via della Seta, si incrociano le vite e gli amori di persone all’apparenza lontane. Come Amira, splendida ventenne che cavalca e tira con l’arco come un uomo, e Karluc, dolce dodicenne al quale lei è data in sposa. O Henry, ricercatore inglese in viaggio in Medio Oriente, e Talas, giovane nomade rimasta troppo presto vedova. Tra difficoltà quotidiane, shock culturali e conflitti tribali, anche le vicende più spinose diventano favole romantiche.

Le uscite Edizioni BD del 25 agosto 2021

Dark Ark 3

di Cullen Bunn e Juan Doe

€ 15,00

La pioggia ha finalmente cessato di cadere e l’Arca Oscura ha trovato la terra promessa. Le acque ricoprono la quasi totalità del mondo, ma lo sbocciare di giovani vite (umane e mostruose) segna l’inizio di una nuova era. Mentre la manticora Kruul scopre cosa significhi essere padre, il nipotino di Shrae rischia di spegnersi in fasce per un morbo innaturale… e nemmeno l’atteso approdo a terra porterà sollievo agli umani dell’Arca, rivelando invece terribili nemici inaspettati.

Le ristampe J-Pop Manga del 25 agosto 2021

Tornano disponibili questa settimana per J-Pop Manga: THE PROMISED NEVERLAND 18, TOKYO REVENGERS 1 e 2, RENT A GIRLFRIEND 1, KILLING STALKING STAG. III – 4 – CON BOX VUOTO IN ALLEGATO, KILLING STALKING STAG. III – 5 – CON BOX VUOTO IN ALLEGATO, HANAKO KUN – I SETTE MISTERI DELL’ACCADEMIA KAMOME 06 e 07, WORLD’S END HAREM 2, 3, 11, 12 e TOKYO GHOUL 5,12 e 14.