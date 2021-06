Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 30 giugno 2021. Da segnalare Death Stranding Box Vol. 1-2, il romanzo in due volumi ispirato al videogioco creato da Hideo Kojima. Il Metamorfosi – Box (Vol. 1-5) ed il terzo volume di Something is Killing the Children. C’è anche l’esordio, sempre per Edizioni BD, di Hexed.

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 30 giugno 2021

Le uscite J-POP Manga del 30 giugno 2021

Death Stranding BOX (Vol. 1-2) – Romanzo

Di Hideo Kojima e Hitori Nojima

Prezzo: € 12,50

Il videogame di culto realizzato dal geniale Hideo Kojima è trasportato su carta in un appassionante romanzo in due volumi da Hitori Nojima, già autore degli adattamenti in prosa di Metal Gear Solid. Una serie di fenomeni soprannaturali noti come Death Stranding hanno scosso il pianeta. I sopravvissuti vivono dispersi in micro comunità e toccherà a Sam Porter Bridges, il leggendario corriere con il potere di tornare dal mondo dei morti, rimetterle in contatto tra loro, viaggiando attraverso un mondo devastato e infestato di minacce ultraterrene!

Metamorfosi – BOX (VOL. 1-5)

Di Kaori Tsurutani

Prezzo: € 49.50

L’amicizia tra due persone, anche se molto diverse tra loro, può sbocciare per le ragioni più impensabili. In un torrido giorno d’estate, una donna settantacinquenne scopre in libreria un genere di fumetti che non aveva mai sentito nominare prima, il Boy’s Love, e ne è subito rapita. Un interesse che imparerà a navigare con l’aiuto della commessa adolescente, in quella che diventerà una passione da condividere, motore di una dolce e imprevedibile sorellanza.

Daisy Jealousy

Di Ogeretsu Tanaka

Prezzo: € 7.50

Fin dall’infanzia, Misaki ama i videogiochi e aspira a far parte di un’importante software house. Per questo si iscrive a una scuola di game design e lì incontra Kaname, talentuoso designer emergente. Nell’animo di Misaki nasce subito una grande rivalità nei confronti del collega di studi, che presto si trasforma in frustrazione, a causa dell’irraggiungibile abilità di Kaname. Ma nei sentimenti di Misaki per il compagno di scuola sembra celarsi molto più della semplice invidia…

Golden Kamui 23

Di Satoru Noda

Prezzo: € 6,90

Nel pieno dell’Era Meiji Saichi Sugimoto, ex soldato d’élite sopravvissuto a una delle battaglie più sanguinose della guerra Russo-Giapponese, lasciato l’esercito ha ormai un solo obiettivo: trovare abbastanza oro per mantenere la vedova del suo migliore amico morto in guerra. La corsa all’oro lo porta in Hokkaido, l’estremo nord del Giappone abitato dal misterioso popolo degli Ainu e dove secondo una leggenda qualcuno ha nascosto una enorme quantità del prezioso metallo giallo… ma Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

Radiation House 10

Di Tomohiro Yokomaku e Taishi Mori

Prezzo: € 6,50

Il dottor Tsujimura lavora come medico sportivo volontario per una squadra di calcio. Quando Ueda, uno dei giocatori veterani della squadra, smette di partecipare agli allenamenti, il medico decide di andarlo a trovare e scopre che l’atleta sta pensando di ritirarsi a causa di un malessere dalle origini sconosciute. Tsujimura non vuole arrendersi, così inizia a investigare sul problema di Ueda, portando il calciatore al policlinico Amakasu per ripetere gli esami diagnostici, senza trovare anomalie. Quando Iori, però, mette a confronto la nuova RM del cercello di Ueda con la vecchia, si accorge di qualcosa di strano…

Dungeon Food 9

Di Ryoko Kui

Prezzo: € 6,90

Continuano le peripezie di Laios, Farin e compagni alla scoperta dei mille misteri che avvolgono il dungeon.

La divisa scolastica di Akebi 7

Di Hiro

Prezzo: € 6,50

Siamo al secondo giorno del primo viaggio a Tokyo di Komichi Akebi, la ragazza con la divisa da marinaretta del presigioso istituto femminile Robai, assieme alle sue amiche! In loro compagnia, Komichi prova sentimenti di tristezza, felicità e impazienza… un vero e proprio caleidoscopio di emozioni! Fra il sole che splende in cielo, i fuochi d’artificio e un tuffo in piscina, per Komichi e le sue amiche, queste saranno sicuramente delle vacanze indimenticabili!

Servamp 16

Di Strike Tanaka

Prezzo: € 4,90

Quando Mahiru Shirota raccoglie un gatto nero dalla strada, non immagina che il suo “animale domestico” sia in realtà… un Servamp, un vampiro servitore! E non immagina nemmeno quanto il contratto che lo lega a Kuro stia per metterlo in pericolo!

86 – Eighty Six 2

di Asato Asato, Motoki Yoshihara

€ 6,50

Per molto tempo la Repubblica di San Magnolia e il suo vicino, l’Impero, si combattono in una guerra tra veicoli militari senza pilota chiamati Legion, priva di vittime umane… o così, almeno, recita la versione ufficiale. Fuori dagli 85 distretti della Repubblica, in un’area in teoria inesistente, continua infatti a combattere senza pietà il distaccamento noto come Eighty Six, composto da giovani donne e uomini. Questo è il racconto degli ultimi giorni della loro dura e triste battaglia!

Le uscite Edizioni BD del 30 giugno 2021

Hexed 1

di Micheal Alan Nelson, Emma Rios e Dan Mora

Prezzo: € 18,00

Luci Jennifer Inacio Das Neves (per gli amici, “Lucifer”) si guadagna da vivere rubando su commissione straordinari artefatti magici, che soffia dalle mani di oscuri abitanti degli inferi nel macabro ventre della città. Un’abitudine che le varrà molti nemici, nemici potenti. Quando viene ricattata a causa di uno dei suoi furti e trascinata in una spregiudicata lotta per il potere, Lucifer si ritroverà a dover combattere per la vita del suo datore di lavoro… e per la propria!

Something Is Killing the Children 3

Di James Tynion IV, Werther Dell’Edera

Prezzo: € 15,00

Erica ha perso il controllo della situazione e Archer’s Peak è in lockdown, isolata dal mondo esterno per evitare che altre informazioni sui mostri vengano diffuse. In città arrivano altri Slaughter dalla Casa del Massacro, pronti a tutto per ripulire il disastro, ed Erica scoprirà che la minaccia più pericolosa non è sempre quella con lunghi artigli affilati. Il prezzo da pagare per salvare tutti, questa volta, potrebbe essere troppo alto anche per lei…

Le ristampe J-POP Manga del 30 giugno 2021

Torneranno disponibili i seguenti titoli J-POP Manga: Hanako Kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 3, 6; La via del grambiule – lo yakuza casalingo 1; The Quintessential Quintuplets 12; Persona 5 – 1-6; Il mastino e altre storie – LOVECRAFT 1; Il colore venuto dallo spazio – LOVECRAFT 2; L’abitatore del buio – LOVECRAFT 3; Il richiamo di Cthulhu – REGULAR EDITION – LOVECRAFT; Goblin Slayer 1, 2, 5, 6, 8.

Le uscite digitali J-POP Manga del 30 giugno 2021

Sarà disponibile in digitale per Kindle e Kobo: Golden Kamui 23.