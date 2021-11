Sono state diffuse le uscite Feltrinelli Comics di novembre 2021. Da segnalare l’artbook dedicato a Giorgio Cavazzano e il primo libro illustrato di Sio.

Le uscite Feltrinelli Comics di novembre 2021

Tournée di Giorgio Cavazzano (€ 39)

Giorgio Cavazzano è uno dei grandi maestri del fumetto italiano, amato, studiato e imitato in tutto il mondo. La sua notorietà deriva specialmente dalle opere disneyane, ma esiste una ricca e importante produzione di illustrazioni in altri ambiti: dai manifesti realizzati per il Carnevale di Venezia alle copertine degli album disegnate per i miti del rock. Questo art book propone una selezione che attraversa quarant’anni di incontri e storie, curata e commentata personalmente dall’autore. Un prezioso volume arricchito da una stampa su carta pregiata.

REFRAIN di Massimo Carlotto, Pasquale Ruju, David Ferracci – 25 novembre (128 pagine – € 16)

John Ogu, capo della mafia nigeriana a Milano, ha ricostituito la cosiddetta “Commissione”, cementando un’alleanza con le organizzazioni russe e slave presenti in città. Il commissario Stefania Rosati, star dell’anticrimine milanese, viene costretta a collaborare con lui e con gli altri boss, fino a diventare il loro referente nelle Forze dell’Ordine. Lo stesso ruolo che un tempo ricopriva il suo predecessore, il famoso commissario Lo Porto. Ogu possiede infatti le prove che Rosati ha assassinato il killer di suo padre. Con quelle può tenere la donna sotto scacco e manovrarla a suo piacimento. Stefania, sempre più angosciata e fuori controllo, è costretta a obbedirgli per evitare la vergogna e il carcere. Ormai è una donna in trappola. Il suo destino sembra segnato, quando vecchi e nuovi giocatori entrano nella pericolosa partita…

Storie della Paranza – I teschi dei ladri di Roberto Saviano, Tanino Liberatore, Tito Faraci, Riccardo La Bella – 25 novembre (€ 14)

Per i bambini della Paranza è la fine dell’innocenza, e allo stesso tempo l’inizio di una lenta discesa sulle strade del crimine. È il caso di Agostino, soprannominato Cerino per via dei capelli rossi, uno dei personaggi de La paranza dei bambini e di Bacio feroce, romanzi di cui questa graphic novel rappresenta un antefatto. Accanto a Cerino compaiono anche Tucano, Dentino e soprattutto Nicolas, futuro Maraja, insieme ad altri protagonisti delle storie della Paranza. Più giovani, più innocenti, ma già in bilico sulla sottile linea di confine fra bene e male. Un episodio inedito e originale, ideato per questa graphic novel da Roberto Saviano, che si snoda nella Napoli sotterranea, fra i teschi del Cimitero delle fontanelle: sinistro presagio di un destino di tradimento, vendetta e morte.

La bambina che voleva diventare un sasso di Sio – 25 novembre (€ 12)

Il primo libro illustrato di Sio! Questa è la storia di una bambina in gamba, ma così in gamba che tutti sognavano grandi cose per lei. Il suo sogno, però, era ancora più grande: diventare un sasso! Un libro che racconta con gioia e poesia l’importanza di essere se stessi.

Knit, Knit, Knit – Guida a fumetti per lavorare a maglia di Sara Menetti – 25 novembre (160 pagine – € 20)