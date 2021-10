Sono state diffuse le uscite Feltrinelli Comics di ottobre 2021. Da segnalare Diabolik sottosopra di Silvia Ziche, LA QUARTA GUERRA MONDIALE di Marco Taddei e Spugna e Blu tramonto di Leo Ortolani.

Le uscite Feltrinelli Comics di ottobre 2021

GIRA QUESTA PAGINA di RichardHTT – 07 ottobre (176 pagine, € 18)

Da uno dei più amati e seguiti autori emersi grazie alla Rete, una straordinaria esperienza di lettura. Una graphic novel che comincia dall’ultima pagina e finisce con la prima, invitando a seguire il narratore-protagonista attraverso un illuminante viaggio interiore. Molto tempo fa, un ragazzo si nascose tra queste pagine. Che cosa lo spinse a scappare? Neanche lui lo sa più. Il suo passato ormai è sbiadito e solo tu puoi aiutarlo a ricordare. L’unica cosa che devi fare è… girare questa pagina!

Diabolik sottosopra di Silvia Ziche – 14 ottobre (176 pagine, € 18)

Raccolte in un unico volume a colori, le storie di Diabolik disegnate da Silvia Ziche, scritte da Tito Faraci e Mario Gomboli, nello stile divertente e ironico che ha reso l’autrice una delle più importanti voci del fumetto italiano. L’uomo che non sapeva ridere, Il re dei ladri, La ricompensa: tre avvincenti crime story dai dialoghi fulminanti, in cui il più fatale dei ladri e la sua algida complice vivono situazioni comiche, mantenendo intatti fascino e credibilità. Quella firmata da Silvia Ziche è una delle più riuscite e apprezzate rivisitazioni di Diabolik, il personaggio creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani e ormai diventato un mito. Tre “vere” storie di Diabolik, con tutti i classici ingredienti: colpi, fughe, maschere, pugnali… nell’interpretazione ironica e sorprendente di Silvia Ziche.

LA QUARTA GUERRA MONDIALE di Marco Taddei e Spugna – 21 ottobre (176 pagine, € 18)

Sono passati secoli dalla Terza guerra mondiale e ora siamo nel pieno della Quarta. L’umanità è insieme vittima e artefice di un atroce destino. Il pianeta è in fiamme: inquinato, degradato, martirizzato da un eterno conflitto tra decine di fazioni diverse, in un costante balletto di cambi di fronte e alleanze. Lo sfigatissimo Otto e il feroce Burger appartengono rispettivamente all’esercito del Vecchio Mondo e a quello del Nuovo Mondo. Acerrimi nemici sul campo di battaglia, uniscono le forze in una missione segreta, allo scopo di riportare la pace in un mondo che non ne conosce nemmeno più il significato. Le Sturmtruppen di Bonvi che incontrano il body horror di David Cronenberg, Indiana Jones mescolato a Warhammer 40.000, La cosa di John Carpenter reinterpretata da Otto Dix, Bertolt Brecht a braccetto con i G.I. Joe… in un vortice di avventure che trascinano il lettore in un panorama devastato e grottesco, fatto di trincee, assedi, tradimenti, imprese impossibili.

Blu tramonto di Leo Ortolani – 28 ottobre (224 pagine, € 22,00)

C’è vita su Marte? Sì, ed è meravigliosa. Per un astronauta in missione, trovare la vita lontano dalla Terra cambierà per sempre la sua. L’ultima frontiera dell’esplorazione spaziale diventa lo scenario di una struggente, indimenticabile, divertentissima storia d’amore (e d’altro ancora). Dopo C’è spazio per tutti e Luna 2069 arriva Blu tramonto.

