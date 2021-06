Sono state diffuse le uscite home video Koch Media e Anime Factory di giugno 2021 fra cui spiccano un cofanetto dedicato alla saga di Indiana Jones, una esclusiva steelbox dedicata a Super 8 di J.J. Abrams e due proposte in alta definizione dedicate a Lupin III: il cult Il Castello di Cagliostro e la serie completa La Donna Chiamata Fujiko Mine.

Indiana Jones – 4 Movie Collection (Ed. Digipack) – 8 giugno in 4K UHD + Blu-ray

Tutti e quattro i film sono disponibili in 4K Ultra HD con Dolby Vision e HDR-10, per una qualità delle immagini ultra vivida. Ogni film è stato meticolosamente rimasterizzato dalle scansioni 4K dei negativi originali con un ampio lavoro sugli effetti visivi per garantire un’immagine incontaminata e di altissima qualità. Tutti i lavori sulle pellicole sono stati approvati dal regista Steven Spielberg. I 9 dischi della INDIANA JONES – 4 MOVIE COLLECTION includono: i 4 film in 4K Ultra HD, i 4 film in Blu-ray e un Blu-ray con sette ore di contenuti extra (tra cui: dietro le quinte, making of e scene dal set). Sarà inoltre inclusa nella confezione una mappa da collezione.

EDIZIONE DIGIPACK: 4K UHD 4 DISCHI; BLU-RAY 5 DISCHI

CONTENUTI SPECIALI: Sul set de I Predatori dell’Arca Perduta, I making of, Dietro le quinte

Indiana Jones – 4 Movie Collection (Ed. Steelbook) – 8 giugno in 4K UHD + Blu-ray

Tutti e quattro i film sono disponibili in 4K Ultra HD con Dolby Vision e HDR-10, per una qualità delle immagini ultra vivida. Ogni film è stato meticolosamente rimasterizzato dalle scansioni 4K dei negativi originali con un ampio lavoro sugli effetti visivi per garantire un'immagine incontaminata e di altissima qualità. Tutti i lavori sulle pellicole sono stati approvati dal regista Steven Spielberg. I 9 dischi della INDIANA JONES – 4 MOVIE COLLECTION includono: i 4 film in 4K Ultra HD, i 4 film in Blu-ray e un Blu-ray con sette ore di contenuti extra (tra cui: dietro le quinte, making of e scene dal set).

EDIZIONE STEELBOOK: 4K UHD 4 DISCHI; BLU-RAY 5 DISCHI

EDIZIONE STEELBOOK: 4K UHD 4 DISCHI; BLU-RAY 5 DISCHI

CONTENUTI SPECIALI: Sul set de I Predatori dell'Arca Perduta, I making of, Dietro le quinte

Super 8 (Ed. Steelbook) – 8 giugno in 4K UHD + Blu-ray

In occasione del 10° anniversario dall’uscita, la straordinaria favola di avventura diretta da J.J. Abrams e prodotta da Steven Spielberg, arriva per la prima volta in home video in un’edizione Steelbook 4K Ultra HD + BlU-ray con oltre 2 ore di contenuti extra. Super 8 narra la storia di sei amici che assistono al deragliamento di un treno mentre girano un filmino in Super 8, e scoprono che qualcosa di inimmaginabile è sfuggito al disastro. Presto si rendono conto che il vero mistero non è rappresentato dall’esistenza della creatura… ma da ciò che essa desidera.

EDIZIONE STEELBOOK: 4K UHD 1 DISCO; BLU-RAY 1 DISCO

CONTENUTI SPECIALI: Analisi dell’Incidente Ferroviario, 8 Documentari, 14 Scene Inedite HD, Commento del Regista J.J. Abrams & dei Filmmaker

MeteoHeroes Vol. 3 – 17 giugno in DVD

Pluvia, Nubess, Fulmen, Nix, Ventum e Thermo tornano con nuove mitiche avventure! Il super computer Tempus li invierà in giro per il mondo a salvare animali in via d’estinzione, città minacciate dallo smog, oceani inquinati dai rifiuti. Siete pronti per unirvi alla battaglia contro i Maculans e salvare la Terra dalla minaccia del cambiamento climatico insieme ai sei piccoli supereroi? Parti anche tu in missione con i MeteoHeroes! Il terzo volume DVD con i nuovi episodi di Meteoheroes in un’edizione 100% green approvata da Legambiente, con sorpresa. Contiene 6 puzzle da ritagliare e 4 trova le differenze.

EDIZIONE STANDARD: DVD 1 DISCO

CONTENUTI: 6 puzzle da ritagliare e 4 trova le differenze

Kid-E-Cats – Dolci Gattini: Tutti al Circo – 17 giugno in DVD

I fratelli Cookie, Budino e Chicca sono tre gattini allegri e curiosi che amano scoprire il mondo che li circonda. Ogni giorno il simpatico trio dovrà risolvere un problema, affrontando con entusiasmo e vitalità le sfide quotidiane. I gattini e i loro amici vogliono mettere su un circo tutto loro. Chicca, su consiglio della mamma, si allena come addestratrice di animali, ma non trova nessuno da addestrare!

EDIZIONE STANDARD: DVD 1 DISCO

CONTENUTI: 2 fogli da colorare e 2 trova le differenze

La Leggenda di Hei – 17 giugno in DVD & Blu-Ray

Hei, un gatto demone, è costretto a vagabondare dopo che la sua casa nella foresta è stata distrutta dagli esseri umani. Dopo essersi imbattuto in un gruppo di altri spiriti che lo prendono sotto la loro ala con il sogno di riconquistare la terra che gli spetta di diritto, Hei incontra un umano noto come Wuxian. I due, insieme, intraprendono un viaggio, durante il quale Hei imparerà a controllare le proprie abilità e allo stesso tempo a pensare all’opportunità di allearsi o meno con gli spiriti o con gli esseri umani. Miscela di azione e fantasy nel gioiello animato del poliedrico artista cinese MTJJ, prequel della sua web serie.

EDIZIONE STANDARD: DVD 1 DISCO; BLU-RAY 1 DISCO

CONTENUTI SPECIALI: Trailer

Le uscite home video Midnight Factory di giugno 2021

Sea Fever – Contagio in Alto Mare – 17 giugno in DVD & Blu-Ray

Nella desolazione dell’oceano, il peschereccio su cui si trova Siobhán, studentessa di biologia marina, viene bloccato dagli enormi tentacoli di una misteriosa creatura. Il vero pericolo, però, sono i minuscoli, brulicanti organismi che si fanno strada nello scafo e che iniziano a contagiare l’equipaggio… Il monster movie presentato al TIFF e al Fantastic Fest debutta nella collana Midnight Factory.

EDIZIONE STANDARD: DVD 1 DISCO; BLU-RAY 1 DISCO

CONTENUTI SPECIALI: Trailer, Booklet di 12 pagine con approfondimenti sul film

Le uscite home video Anime Factory di giugno 2021

Lupin III – Il Castello di Cagliostro – 17 giugno in 4K UHD, DVD e Blu-ray

Saccheggiare il casinò di Montecarlo o rubare il cuore a una bella donna? Non c’è futuro impossibile per Lupin III, ladro, gentiluomo, casanova e maestro dei travestimenti. Questa volta Lupin e il fedele Jigen hanno rintracciato la fonte delle banconote false che stanno mettendo in ginocchio l’economia mondiale: il piccolo paese di Cagliostro, governato dall’omonimo conte. Tra le mura di pietra del suo castello, il conte tiene imprigionata la bella principessa Clarisse, che conosce la chiave per un tesoro inimmaginabile. In occasione del 50° anniversario della serie animata, arriva per la prima volta in formato 4K UHD con nuovi master video il film che ha incrociato il destino di Lupin III Hayao Miyazaki.

EDIZIONE LIMITED + CARD 4K UHD + BLU-RAY; DVD 1 DISCO; BLU-RAY 1 DISCO

CONTENUTI SPECIALI: Sequenza sigla senza crediti, Trailer originale, Galleria dei disegni preparatori, Maxi card con il poster cinematografico originale

LUPIN the Third – La donna chiamata Fujiko Mine – 17 giugno in DVD e Blu-ray (serie completa di 13 episodi)

La serie “zero” di Lupin che ci mostra come tutto ha avuto inizio, focalizzandosi sul punto di vista di Fujiko Mine e mostrandone per la prima volta il misterioso passato. Il primo incontro/scontro con Lupin III, seguito dall’incrociarsi dei destini con Daisuke Jigen e Goemon Ishikawa, suoi futuri soci insieme a Lupin, e l’ispettore Koichi Zenigata. In occasione del 50° anniversario della serie animata, arriva per la prima volta in home video la serie capostipite di un nuovo genere nell’universo narrativo di Lupin. Un ritorno alla prima storica “giacca verde” nel rispetto delle atmosfere adulte e sensuali del manga originale di Monkey Punch.

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET DVD 3 DISCHI; BLU-RAY 2 DISCHI

CONTENUTI SPECIALI: esclusivo booklet di 24 pagine con schede episodi e art gallery