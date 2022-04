Sono state ufficializzate le uscite home video Warner Bros. di aprile 2022. Da segnalare Me contro Te – Persi nel Tempo e Una Famiglia Vincente – King Richard.

Le uscite home video Warner Bros. di aprile 2022

07 aprile

7 Donne e un Mistero

La nuova commedia di ALESSANDRO GENOVESI (10 Giorni Senza Mamma), remake del film di FRANÇOIS OZON, 8 Femme. Un cast di grandi attrici, con MARGHERITA BUY, LUISA RANIERI, MICAELA RAMAZZOTTI, BENEDETTA PORCAROLI, SABRINA IMPACCIATORE, DIANA DEL BUFALO e con ORNELLA VANONI che interpreta il personaggio più divertente e ironico del film. Ambientato nell’Italia degli anni ’30, 7 Donne e un Mistero racconta le concitate ore che seguono l’inspiegabile omicidio di un imprenditore, nonché marito e padre, al centro di un variopinto gruppo di donne che, dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l’un l’altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le riguarda tutte. Sono infatti tutte sospettate, chi sarà l’assassina?

La Scuola Cattolica

Tratto dal libro omonimo di EDOARDO ALBINATI Premio Strega nel 2016. Il film racconta una storia vera di omicidio e violenza ai danni di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, un crimine che sconvolse l’intero Paese, il delitto del Circeo. Il film è vietato ai minori di 18 anni. In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove vengono educati i ragazzi della migliore borghesia. Le famiglie sentono che in quel contesto i loro fi gli possono crescere protetti dai tumulti che stanno attraversando la società e che quella rigida educazione potrà spalancare loro le porte di un futuro luminoso. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 qualcosa si rompe e quella fortezza di valori inattaccabili crolla sotto il peso di uno dei più efferati crimini dell’epoca: il delitto del Circeo. I responsabili sono infatti ex studenti di quella scuola frequentata anche da Edoardo, che prova a raccontare cosa ha scatenato tanta cieca violenza in quelle menti esaltate da idee politiche distorte e un’irrefrenabile smania di supremazia.

Una Famiglia Vincente – King Richard

Basato su una storia vera che ispirerà il mondo, Il due volte candidato all’Oscar WILL SMITH (Alì, La Ricerca della Felicità, Bad Boys for Life). Con AUNJANUE ELLIS (Se la Strada Potesse Parlare), SANIYAA SIDNEY (Il Diritto di Contare), DEMI SINGLETON (Godfather of Harlem in TV), TONY GOLDWYN (la serie Divergent ) e JON BERNTHAL (I Molti Santi di Newark). Fanno parte del cast anche ANDY BEAN (IT – Capitolo Due), KEVIN DUNN (i film di Transformers) e CRAIG TATE (Greyhound: Il Nemico invisibile). Il film ripercorre la vita di Richard Williams, un padre imperterrito che ha contribuito a formare due delle atlete più dotate di tutti i tempi, che hanno cambiato lo sport del tennis per sempre. Spinto da una chiara visione del loro futuro, e utilizzando metodi non convenzionali, Richard ha un piano che porterà Venus e Serena Williams dalle strade di Compton in California, al palcoscenico mondiale, come icone leggendarie. Il film profondamente toccante, mostra il potere della famiglia, della perseveranza e dell’incrollabile convinzione come mezzi per raggiungere l’impossibile e avere un impatto sul mondo.

Matrix 4-Film Déjà Vu

La collezione presenta tutti e quattro i fi lm: Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions e Matrix Resurrections. La raccolta di 4 fi lm include l’ultimo capitolo del franchise Matrix Resurrections che riunisce nuovamente le star KEANU REEVES e CARRIE-ANNE MOSS nei ruoli iconici che hanno reso famosi Neo e Trinity.

14 aprile

Me contro Te – Persi nel Tempo

Il duo di youtuber “Me Contro Te”, amatissimi dai bambini e campioni d’incassi al cinema con i primi due lungometraggi, tornano al cinema con un nuovo film che si preannuncia già come un grande successo. É un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All’evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane… persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

Me contro Te Cofanetto Tre Film